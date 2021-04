Xiaomi Mi 10T taniej o około 300 złotych, ale tylko przez ograniczony czas. Warto zastanowić się nad przygotowaną przez producenta ofertą, bo mowa o wiele oferującym smartfonie.

Xiaomi Mi 10T w promocji

Wprawdzie jesteśmy już po polskiej premierze Xiaomi Mi 11, ale nie oznacza to, że nieco starsze propozycje przestają być godne uwagi. Xiaomi Mi 10T debiutował wcale nie tak dawno, bo we wrześniu i pozostaje jednym z najlepszych chińskich telefonów dostępnych w naszych sklepach. Zwłaszcza obecnie, kiedy można kupić go taniej.

W ramach przygotowanej promocji, Xiaomi Mi 10T 6 GB / 128 GB oferowany jest za 1699 złotych. Nieco lepiej wyposażonego Xiaomi Mi 10T 8 GB / 128 GB można kupić z kolei za 1899 złotych. W zależności od sklepu oznacza to rabaty o nawet 300 złotych. Zainteresowani nie powinni jednak zwlekać. Producent zaznacza, że jest to oferta ograniczona czasowo, potrwa do 30 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Obowiązuje w oficjalnych sklepach Xiaomi (mi-store.pl, mimarkt.pl i mi- home.pl), a także u jego wybranych partnerów handlowych.

Dlaczego warto kupić Xiaomi Mi 10T?

Mieliśmy okazję testować model Xiaomi Mi 10T Pro. Wypadł bardzo dobrze, a wspominamy o nim dlatego, że omawiany Xiaomi Mi 10T jest bardzo podobny. Jedyna znacząca różnica pomiędzy nimi sprowadza się do aparatu fotograficznego, o czym zresztą pisaliśmy przy okazji dokładnego porównania specyfikacji.

Na co można tu liczyć? Przede wszystkim na bardzo wysoką wydajność zapewnianą przez procesor Qualcomm Snapdragon 865 i wspomniane już zasoby RAM. Tym bardziej, że dochodzi to tego także szybka pamięć wewnętrzna UFS 3.1. Mocne strony Xiaomi Mi 10T to także wyświetlacz z odświeżaniem aż 144 Hz z technologią AdaptiveSync, głośniki stereo, akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 33W czy obsługa sieci 5G, na którą coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę.

Redmi i POCO także w niższych cenach

Z jakiegoś powodu Xiaomi Mi 10T nie jest dla Ciebie interesujący? W takim wypadku wart odnotowania może okazać się fakt, iż producent przygotował także inną promocję.

W tych samych sklepach i w tym samym okresie można kupować smartfony Redmi, Redmi Note oraz POCO z rabatem wynoszącym 10%. Co ważne, mowa o wszystkich dostępnych modelach z tych serii, zarówno nieco starszych, jak i najnowszych i zbierających świetne recenzje Redmi Note 10 Pro, POCO X3 Pro oraz POCO F3.

Źródło: Xiaomi

Warto zobaczyć również: