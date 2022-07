Xiaomi Mi Band 7 Pro to prawdziwa rewolucja – nie pierwsza w tej serii. Sprawdźmy, czym nowa opaska różni się od swoich poprzedniczek: Mi Band 7, Mi Band 6 (NFC), Mi Band 6, a nawet Mi Band 5. Oto wielkie porównanie.

Droga do Mi Band 7 Pro – jak zmieniały się opaski Xiaomi?

Kilka dni temu Xiaomi pokazało światu Mi Band 7 Pro – swoją najnowszą opaskę, choć niektórzy twierdzą, że opaską jest ona już tylko z nazwy. Faktycznie Chińczycy przygotowali estetyczną rewolucję, poważnie zmieniając proporcje ekranu i upodabniając urządzenie do smartwatcha. Nie to jest jednak największą nowinką w tym nowym modelu. Jest nim mianowicie wbudowany moduł GPS, którego fani przez lata nie mogli się doprosić.



Mi Band 7 Pro (po lewej), Mi Band 7 (po prawej)

Brak GPS-a w podstawowej wersji Mi Band 7 był zresztą jednym z głównych elementów krytykowanych przez użytkowników. Na dobrą sprawę bowiem model ten nie bardzo różnił się od swojego poprzednika. Względem opaski Mi Band 6 mógł jedynie pochwalić się nieco większym ekranem i minimalnie dłuższym czasem działania, no i zdecydowanie większą liczbą trybów sportowych (z 30 zrobiło się ich ponad 100).



Mi Band 7 (po lewej), Mi Band 6 (po prawej)

Mi Band 7 Pro ma również na pokładzie moduł NFC do płatności zbliżeniowych w systemie Xiaomi Pay. Była to nowinka wprowadzona po raz pierwszy w specjalnej edycji poprzedniej generacji, czyli Mi Band 6 (NFC). Nowinka – zresztą – wyczekiwana równie mocno, co system lokalizacji / nawigacji.

Taką rewolucją na miarę GPS w Mi Band 7 Pro i NFC w Mi Band 6 (NFC) w przypadku podstawowej wersji opaski Mi Band 6 względem Mi Band 5 był pulsoksymetr umożliwiający pomiar natlenienia krwi. Wprawdzie „Piątka” również była wyposażona w taki moduł, ale poza Chinami funkcja ta nie była dostępna. Model z numerem pięć miał również zdecydowanie mniejszy ekran i zaledwie 11 trybów sportowych.



Mi Band 6 (po lewej), Mi Band 5 (po prawej)

Mi Band 5 był zresztą pierwszym modelem z wyświetlaczem o przekątnej powyżej 1 cala (Mi Band 4 miał 0,95", Mi Band 3 – 0,78", Mi Band 2 – 0,42", a pierwszy Mi Band nie miał go wcale). Pierwsze opaski z tej serii w ogóle były znacznie prostszymi urządzeniami.

Zostawmy jednak te pierwsze generacje i podsumujmy to, czym różni się pięć ostatnich opasek: od Mi Band 5 do Mi Band 7 Pro…

Wielkie porównanie opasek Xiaomi Mi Band Xiaomi Mi Band 7 Pro vs Mi Band 7 vs Mi Band 6 (NFC) vs Mi Band 6 vs Mi Band 5 Mi Band 7 Pro Mi Band 7 Mi Band 6 (NFC) Mi Band 6 Mi Band 5 Wyświetlacz:

(typ,

przekątna,

rozdzielczość)

AMOLED

1,64 cala

280 x 456 px

AMOLED

1,62 cala

192 x 490 px

AMOLED

1,56 cala

152 x 486 px

AMOLED

1,56 cala

152 x 486 px

AMOLED

1,1 cala

126 x 294 px Akumulator:

(pojemność,

czas pracy)

235 mAh

(ok. 12 dni)

180 mAh

(ok. 15 dni)

125 mAh

(ok. 14 dni)

125 mAh

(ok. 14 dni)

145 mAh

(ok. 14 dni) Bluetooth tak , 5.2 tak , 5.2 tak , 5.0 tak , 5.0 tak , 5.0 NFC tak nie tak nie nie GPS tak nie nie nie nie Wi-Fi nie nie nie nie nie Czujniki:

(pulsometr,

pulsoksymetr,

akcelerometr,

żyroskop)

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak Dodatkowe funkcje:

(powiadomienia z telefonu,

alarm,

zdalna migawka,

zdrowie kobiece,

monitoring snu,

monitoring stresu,

ćwiczenia oddechowe,

VO2 Max)

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie

nie Liczba trybów sportowych 100+ 100+ 30 30 11 Wodoszczelność tak, 5ATM tak, 5ATM tak, 5ATM tak, 5ATM tak, 5ATM Cena premierowa

(cena aktualna) nieznana (400+ zł)*

(obecnie brak) 289 zł

(ok. 289 zł) 249 zł

(ok. 220 zł) 219 zł

(ok. 170 zł) 179 zł

(ok. 120 zł)

* Opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro prawdopodobnie będzie kosztować ponad 400 zł, biorąc pod uwagę chińskie ceny (Mi Band 7: 249 juanów, Mi Band 7 Pro: 399 juanów).

Źródło: Xiaomi, informacja własna