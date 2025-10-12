Rosjanie i Chińczycy bombardują oceny gry. Nie polubili się z Battlefield 6

Rosyjscy i chińscy gracze Battlefield 6 nie są zadowoleni z gry. Decyzja EA miała podłoże polityczne i spotkała się z krytyką. Efekt? Fala krytycznych komentarzy.

Battlefield 6 to kontynuacja bardzo popularnej serii strzelanek. Długo wyczekiwana gra w końcu miała swoją premierę i zebrała bardzo dobre opinie. Nie wszystkim graczom się jednak spodobała. Gracze z Rosji i Chin wręcz rzucili się do wystawiania negatywnych komentarzy, m.in. na Steam. Dlaczego?

Battlefield 6 krytykowany przez Rosjan

Electronic Arts, czyli właściciele Battlefield Studios, musieli podjąć trudną decyzję. Na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę zdecydowali się nie tworzyć rosyjskiej wersji językowej Battlefield 6. Nie spodobało się to graczom z tego kraju.

Rosyjscy gracze nie tylko wzywają do bojkotowania gry Battlefield 6. Dodają też w sieci negatywne opinie na temat gry, pokazując w ten sposób swoje oburzenie. W serwisie Steam oceny gry w Rosji spadły do poziomu “Mixed” (mieszane), pomimo że w innych krajach gra zdobywa właściwie tylko pozytywne opinie.

Poprzednie wersje gry były dostępne w pełnej wersji rosyjskojęzycznej.

Chińczycy również krytykują Battlefield 6

Podobne zarzuty względem najnowszego hitu Electronic Arts mają gracze z Chin. Krytykują tytuł za fatalną jakość lokalizacji językowej. Tłumaczenia są ich zdaniem sztuczne, tak samo jak dialogi w grze. Dubbing brzmi nienaturalnie, odbierając radość z rozgrywki. Chińczycy dodają przy tym, że ich zdaniem lepiej zrobiłaby to sztuczna inteligencja. Nie wiadomo, czy słabe tłumaczenie na język chiński ma przyczyny polityczne, czy to po prostu niedociągnięcie twórców.

Studio Electronic Arts zapowiada jednak, że w niedalekiej przyszłości doda poprawki w ramach jednej z aktualizacji. Nie wiadomo natomiast, czy w ogóle pojawi się rosyjska wersja językowa.

Mimo bojkotu części graczy, Battlefield 6 odnosi sukces

Negatywne komentarze Rosjan i Chińczyków możemy uznać za wyjątki. Po globalnej premierze Battlefield 6 tytuł spotkał się bowiem z dobrymi komentarzami. O sukcesie mogą świadczyć nie tylko pozytywne recenzje za efektowne zniszczenia otoczenia w grze, ale także dynamiczną rozgrywkę. Najlepszym dowodem na to, że gracze z Chin i Rosji są odosobnieni, może być liczba graczy. W szczytowym momencie była aż 7 razy wyższa, niż w poprzedniej części.