“Painkiller” – jedna z pierwszych polskich gier, zauważonych na arenie międzynarodowej – powraca ze swoją kolejną odsłoną. Premiera już za kilka dni. W oczekiwaniu na nią rzućcie okiem na nowy, iście demoniczny zwiastun. Walka o zbawienie rozpoczyna się właśnie teraz.

Painkiller – nowy zwiastun już dostępny

Zjednoczcie się przeciwko demonicznym legionom i wytyczcie swoją ścieżkę krwią. Czekają na was niewyobrażalne okropności, więc zabijajcie bezlitośnie, zbierajcie punkty i pamiętajcie: przyjaźń jest wieczna... zakładając, że będziecie żyć tak długo

– czytamy w opisie do zwiastuna najnowszej odsłony strzelanki od polskiego Anshar Studios, “Painkiller”.

Klip zatytułowany “Blood Pact”, a więc “Pakt krwi”, odsłania przed widzem brutalne, inspirowane gotykiem realia Czyśćca, gdzie już wkrótce gracze zmierzą się z hordami demonów, tytanów i potomków Azazela w bezlitosnej walce o zbawienie lub wieczne potępienie. Co odważniejsi stawią im czoła w pojedynkę. Do wyboru pozostaje również tryb kooperacji do trzech graczy.

Do dyspozycji oddane zostaną Wam cztery postaci: Ink, Void, Sol i Roch, których zdolności obejmują odpowiednio: energię, zdrowie, siłę i obrażenia. Czyściec to dla nich osobisty plac zabaw, umożliwiający niezwykle dynamiczną rozgrywkę:

skacz, pędź i zaczepiaj się o obiekty w różnorodnych biomach, jednocześnie walcząc z przeciwnikami za pomocą nowych, jak i klasycznych broni z gier Painkiller

– czytamy w opisie gry na Steamie.

Nowy zwiastun “Painkiller” znajdziecie poniżej:

Painkiller: kiedy premiera? Gdzie grać?

Nowy “Painkiller” zadebiutuje 21 października na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC (Steam).

Źródło: PlayStation, Steam