Karty graficzne

GeForce RTX 5090 kosztuje majątek. Ceny kart szybują w kosmos

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Karta GeForce RTX 5090 ma zainteresować najbardziej wymagających graczy i profesjonalistów. Jeśli planujecie zakup sprzętu, możecie się mocno zdziwić – w ostatnim czasie ceny kart poszły mocno w górę.

Karta graficzna GeForce RTX 5090 to topowy model z generacji NVIDIA Blackwell, zaprojektowany zarówno z myślą o graniu w 4K, jak i wspomaganiu profesjonalistów w pracy twórczej. Karta regularnie dominuje we wszystkich rankingach wydajności

Nic więc dziwnego, że karta przyciąga uwagę najbardziej wymagających użytkowników. Niestety, jej ceny ostatnio znów mocno poszybowały w górę.

GeForce RTX 5090 mocno w górę 

Po ostatnich obniżkach NVIDIA wycenia kartę GeForce RTX 5090 w wersji Founders Edition na 9100 zł, co przy takich możliwościach wydaje się świetną okazją. Problem w tym, że dostępność karty w sklepie producenta jest mocno ograniczona.

Sklep NVIDIA - ceny kart GeForce RTX 5090
GeForce RTX 5090 za 9100 zł jest wyprzedany. O takich cenach autorskich modeli można zapomnieć – linki do sklepu prowadzą do nieaktualnych ofert lub ofert z dużo wyższymi cenami

W sklepach z elektroniką bez problemu znajdziemy autorskie wersje od partnerów NVIDII, ale tutaj ceny są już znacznie wyższe. Rozpoczynają się najczęściej od 13–15 tys. zł, a niektóre modele kosztują nawet 15–18 tys. zł. 

Co ciekawe, najdroższe modele nie zawsze są najlepsze. ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC kosztuje około 14 tys. zł – zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji Astral LC, która dzięki chłodzeniu wodnemu uchodzi za jedną z najlepszych konstrukcji dostępnych na rynku.

GeForce RTX 5090 - ceny w sklepach
Ceny kart GeForce RTX 5090 w sklepach często wynoszą ok. 13-14 tys. zł (źródło: morele.net)

Skąd tak wysokie ceny? 

Problem z wysokimi cenami GeForce RTX 5090 wynika głównie z ograniczonej dostępności kart. Duże zainteresowanie przy relatywnie niewielkiej liczbie egzemplarzy skutkuje podwyżkami cen w sklepach. 

Jeśli nie chcecie wydawać fortuny na kartę, najlepiej poczekać na dostawy wersji Founders Edition, gdzie cena pozostaje na standardowym poziomie. Alternatywnie można obserwować obniżki cen w sklepach, choć nie wiadomo, kiedy one nastąpią.

Komentarze

5
  • avatar
    GejzerJara
    2
    Typowa spekulacja. Jak produktu nie ma na rynku, to spekulanci ten rynek przejmują i windują ceny. Nic nowego. Z angielskiego, tego typu ludzi nazywamy skalperami, a po naszemu to spekulanci, znani z bazarów za czasów komuny.

    pytanie ...... czy na serio musimy kupować ten mega drogi badziew z wtyczkowym zapalnikiem?

    ale zawsze można kupić sobie serwer z akceleratorem H200, ma dużo wyższe parametry od marnego RTX5090 :) i nie ma upalającej się wtyki. Osobno tego akceleratora się nie kupi. Mimo to jest problem ze sterownikami, ale ..... czy to komuś potrzebne?
    • avatar
      jacekwr
      0
      A tak realnie... Udało się komuś kupić FE tak po prostu, ze sklepu Nvidii? Bez botów czy innych takich?

