Logitech wprowadził nowy sprzęt dla graczy. Sprawdziłem go osobiście

Segment gamingowy zajmuje ważną pozycję w portfolio firmy Logitech. I choć nasze oczy są zwrócone teraz na pokazaną niedawno mysz biurową MX Master 4, to przybywa wciąż także pozycji skierowanych dla graczy. To nie tylko myszy, ale też kierownice i słuchawki.

W lecie Logitech ogłosił rebranding marki. Część nowych produktów ma na opakowaniach, ale też obudowach, napis logi. Nie zmienia to jednak faktu, że firma kontynuuje swoją wcześniejszą ścieżkę. Z końcem lata w serii Logitech G pojawiły się nowości, które szczególnie zainteresują graczy. Grających dużo i intensywnie. Odwiedziłem biuro agencji zajmującej się promowaniem marki, by zobaczyć jakie najnowsze atrakcje ma obecnie Logitech w ofercie.

Gdy chcesz poczuć się jak za kierowca wyścigowy

Gra lub symulator jazdy samochodem wyścigowym wyświetlany na ekranie komputera, gdy sterujemy zwykłym padem, siedząc na nawet najbardziej ergonomicznym krześle, to jedynie połowa pełni wrażeń z jazdy. Optymalne doświadczenia zapewnia środowisko, w którym mamy zwykłą kierownicę, pedały, włącznie ze sprzęgłem do zmiany biegów, a nawet dźwignią, a ewentualnie siedzenie zapewniające pozycję kierowcy wyścigowego. Dobrze jest też, gdy obraz mamy wyświetlony na ścianie w rozmiarze maxi, czyli z projektora, ale to już działka inna niż Logitecha.

Logitech G RS50 to nowe wcielenie kierownicy wraz z bazą (w zestawie jest zacisk mocujący do stołu), która pozwoli nam odczuć siły jakich doznaje kierowca (jego dłonie) podczas jazdy. LOGITECH G RS50 Base zapewnia moment obrotowy 8 Nm, co wymagać może treningu, by w pełni opanować jazdę. Przy zakupie warto zadbać o odpowiednią wersję, dostępna jest wyłącznie z obsługą PC, ale też wariant PC + Xbox, a nawet opcja trzyplatformowa. Ta ostatnia jest znacznie droższa.

Z kolei Logitech G RS Pedals to pedały z czujnikiem nacisku do 75 kg. Mogą one być skonfigurowane w zestawie hamulec i pedał gazu, a opcjonalnie także z pedałem sprzęgła. Rozstaw pedałów jak i głębokość ich pracy można samodzielnie dostosować.

We współpracy z McLaren, Logitech oferuje także specjalną wersję kierownicy Logitech G RS Formula Wheel: McLaren Racing Edition, a dla odseparowania się od niegamingowego otoczenia słuchawki bezprzewodowe Logitech G A50 X McLaren Racing Edition Wireless Headset z opcją przełączania się pomiędzy konsolami Xbox i Playstation oraz PC. Efektem współpracy Logitech G z McLaren jest też fotel wyścigowy stylistyką i ukształtowaniem siedziska odzwierciedlający kokpit Formuły 1.

Doświadczenie kierowcy rajdowego lub Formuły 1 to kosztowna rozrywka. Podstawa RS50 Base zależnie od wersji wyceniona jest na 1399 do 1849 zł. Zacisk stołowy to najmniej kosztowne akcesorium za 139 zł. Komplet wraz z kierownicą oznacza wydatek 2999 zł. Same pedały kosztują około 1749 zł.

Dla spędzających długi czas przed ekranem komputera

Klawiatura, w której można dostosować pracę przełączników, siłę i moment ich aktywacji? Takim produktem jest Logitech G515 Rapid TKL, niskoprofilowa klawiatura o grubości 22 mm, która dostepna jest w dwóch kolorach, białym i czarnym. Personalizację pracy klawiszy umożliwiają magnetyczne przełączniki analogowe działające w połączeniu z funkcją Rapid Trigger i technologią KEYCONTROL. Skonfigurować możemy tu oddzielnie każdy klawisz, zarówno pod względem jego pracy jak i podświetlenia. Klawiatura dostępna jest w cenie 799 zł.



Klawiatura Logitech G515 Rapid TKL i słuchawki Logitech G321 LIGHTSPEED.

Logitech G321 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset to bardzo lekkie (210 gramów) słuchawki z oddychającymi nausznikami, które zrobiły wrażenie nawet na osobach, narzekających zwykle na ciężkie i nieergonomiczne produkty. To produkt przeznaczony do długich sesji gier (po naładowaniu akumulator wytrzymuje ponad 20 godzin), a jednocześnie zapewniający niskie opóźnienia, wysokiej jakości dźwięk i wyciszenie szumów przy pracy mikrofonu (przenoszenie do 16 kHz). Ten możemy złożyć, przyciskając do słuchawki, jeśli nie jest nam potrzebny. Słuchawki dostępne są w wersji czarnej i białej, z ciemnoszarym i jasnoszarym materiałem poduszek nauszników i pałąka nagłownego. Słuchawki kosztują 309 zł.

Masz dwie konsole. To dla Ciebie są słuchawki A20 X

LOGITECH G ASTRO A20 X LIGHTSPEED oprócz cech typowych dla gamingowych słuchawek, w tym mikrofonu (przenoszenie 70 Hz - 20 kHz) na długim wysięgniku, oświetlenia nauszników (wsparcie LIGHTSYNC), przetworników PRO-G (40 mm, przenoszenie 20 Hz - 20 kHz), obsługi Bluetooth 5.3 i DSP z profilami audio, zapewnia obsługę dwóch konsol i urządzenia mobilnego. Słuchawki ważą tylko 290 gramów.



Słuchawki Logitech G A20 X.

Co to oznacza? Dzięki niewielkiemu pudełeczku, możemy jednym przyciskiem przełączać się pomiędzy dwoma systemami komunikacji audio - Xbox/Switch oraz PS5/PC. Te słuchawki to dość kosztowna atrakcja, wyceniona na 879 zł.

Myszy dla graczy

Najnowsze nabytki rodziny produktów Logitech G to mysz Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c, która jest pomniejszoną wersją muszy SUPERLIGHT. Na pierwszy rzut oka wygląda na nieznacznie mniejszą, ale gdy weźmiemy ją w dłoń od razu można odczuć mniejszy rozmiar. A przecież graczy i graczek o mniejszych dłoniach nie brakuje.



Po lewej Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c, po prawej wersja regularna.

Myszkę wyposażono w czujnik HERO 2 zdolny wykryć przeciążenia do 88 G, z precyzją śledzenia 44 000 dpi i raportowaniem 8 KHz. Akumulator zapewnia pracę przez 95 godzin. Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c producent wycenia na 899 zł (trzy kolory, czarny, biały i różowy), ale w sklepach można znaleźć atrakcyjniejsze oferty.



Mysz Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE.

Drugi produkt to mysz Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE Gaming Mouse, którą producent opisje jako - pierwsza tego typu mysz z rewolucyjnym systemem indukcyjnych wyzwalaczy haptycznych, zastępującym tradycyjne przełączniki sensorem analogowym i wibracjami kliknięcia w czasie rzeczywistym. Oferuje ona podobne parametry pracy co model SUPERLIGHT 2c. W przeciwieństwie do reszty nowości już w sprzedaży, ten produkt do sklepów trafi prawdopodobnie dopiero na początku 2026 r.

Źródło: Logitech