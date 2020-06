Najpierw Xbox Series X, teraz PlayStation 5. Wygląd nowych konsol nie jest już dla nas tajemnicą – piękne, innowacyjne obudowy, które na pewno przyciągną uwagę fanów gamingu z całego świata. Czy aby na pewno?

Znamy wygląd nowego Xbox i PlayStation

Wygląd nowego Xboxa poznaliśmy już pod koniec ubiegłego roku. Microsoft postawił na obudowę w kształcie prostopadłościanu, która wywołała… dosyć mieszane uczucia - jedni chwalili za klasyczny design, inni porównywali ją do kosza na śmieci.



Xbox Series X



Sony PlayStation 5

Jeżeli śledzicie nasze newsy, to wiecie, że w nocy poznaliśmy także wygląd konsoli PlayStation 5. W tym przypadku mamy do czynienia z odważniejszą stylistyką. W odróżnieniu od wcześniejszych modeli PlayStation, nowa konstrukcja została ustawiona w pionie.

Nowe konsole wyglądają jak… kilkuletnie komputery

Sean Pelletier z Nvidii zauważył, że wygląd nowych konsol nie jest niczym nowym – komputery o podobnym designie pojawiły się już kilka lat temu.

Were next-gen console industrial designs "previewed" a few years ago on PC? ;) pic.twitter.com/D5KnzhS7sR — Sean Pelletier (@PellyNV) June 11, 2020

Na udostępnionym zdjęciu widać komputer ASUS ROG G20 oraz obudowę komputerową Silverstone Fortress FT03B Mini. Zupełnie jak… PlayStation 5 i Xbox Series X!

I jasne, uszczypliwość pracownika Nvidii wcale nie jest przypadkowa - obydwie konsole są napędzane komponentami konkurencyjnej firmy AMD (z tego też powodu „zieloni” porównywali konsole do gamingowych laptopów). Trzeba jednak przyznać, że Pelletier ma tutaj trochę racji – nowe konsole może i cechują się oryginalną, odważną stylistyką, ale na pewno nie są niczym nowym. No chyba, że było na odwrót i to PC-ty upodobniły się do konsol? Jak myślicie?

Źródło: Sony, Microsoft, Twitter @ Sean Pelletier, inf. własna

