Rekordowe upały sprawiają, że szukamy sposobów na obniżenie temperatury w domach. Nie wszystkie pomysły są jednak dobrym rozwiązaniem, a niektóre z nich mogą nas sporo kosztować. Przekonała się o tym jedna z użytkowniczek facebookowej grupy, która zasłoniła okna folią NRC.

Rekordowe upały stają się coraz większym problemem, wpływając nie tylko na życie na zewnątrz, ale także na komfort w domach. Wzrastające temperatury sprawiają, że mieszkania i domy stają się trudne do wytrzymania. Wielu ludzi stara się znaleźć skuteczne metody na obniżenie temperatury wewnątrz, ale nie wszystkie sposoby są dobrym pomysłem.

Zasłoniła okno folią NRC

Jedna z użytkowniczek facebookowej grupy z poradami dla kobiet przyznała się do nietypowej wpadki. Szukając sposobu na ochłodzenie mieszkania i przygotowanie tańszej alternatywy dla metalicznych rolet, kobieta zasłoniła okna folią termiczną NRC. Efekty opisuje w swoim poście:

Chciałam być cwana i zrobić sobie "metaliczne rolety", żeby nie mieć cały czas ciemno w mieszkaniu. Podkleiłam kawały folii do rolet od strony szyby, ale ponieważ jedna z nich wpuszczała pasek słońca idealnie na stanowisko przy biurku, to przykleiłam kawałkiem taśmy tę folię do ramy w jednym miejscu. Efekt - mocne punktowe nagrzanie i malowniczo strzelona szyba w oknie typu balkonowego.

Co to jest folia NRC Folia NRC, znana także jako folia termiczna lub ratunkowa, to cienki, metalizowany materiał, który odbija ciepło. Jest powszechnie stosowana w ratownictwie do ochrony przed hipotermią, ponieważ pomaga utrzymać ciepło ciała. Dzięki swoim właściwościom odbijania światła, folia NRC może również chronić przed promieniowaniem słonecznym i przegrzaniem.

Folia NRC została naklejona od wewnętrznej strony okna, przez co odbijała promienie słoneczne na szybę, powodując jej bardzo mocne nagrzanie, różnicę temperatur i pęknięcie. Efekty możecie zobaczyć na zdjęciach poniżej.

Pod postem pojawiła się masa komentarzy, które sugerowały przymocowanie foli termicznej od zewnętrznej strony (tak, aby zabezpieczały szybę przed nagrzaniem).

PS. Nie próbujcie eksperymentować z wentylatorem z suchym lodem, bo to też bardzo zły sposób na ochłodę.