Kolejny dzień świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store i kolejna darmowa gra. Co można zgarnąć tym razem?

Mutant Year Zero: Road to Eden za darmo na Epic Games Store

Zbliżamy się do połowy całej akcji, bo jak być może wiecie, łącznie Epic Games Store rozda w jej ramach 15 darmowych gier. Można było zdobyć już Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, polskie The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero oraz Second Extinction. Każdy będzie miała inne zdanie co do tego, która propozycja była najciekawsza. Całkiem możliwe, że i tak wygra w takich rozważaniach ta najnowsza.

Do jutra do godziny 17:00 naszego czasu można przypisać do swojego konta w omawianym sklepie grę Mutant Year Zero: Road to Eden. I jeśli ktoś nie ma jej w kolekcji, polecam skorzystać. I to nie tylko by mieć, ale by zagrać.

To naprawdę godna uwagi gra

Studio The Bearded Ladies wykonało tu kawał dobrej roboty. Branżowi dziennikarze oraz gracze okazali się w tym przypadku niezwykle zgodni i ocenili ją na 78% (za metacritic).

Mutant Year Zero: Road to Eden od pierwszych zapowiedzi porównywano do serii, głównie z racji dość podobnego gameplay'u z turowymi starciami. Nie tylko to okazało się jednak mocną stroną całości, gra ma oryginalny (choć na pierwszy rzut oka niby oklepany, postapokaliptyczny) klimat, wyróżnia się też niebanalnymi bohaterami i sporą dawką humoru. Prym wiodą bez wątpienia nieco wredny Kaczor oraz dzik z napadami wściekłości, ale z czasem zyskują nie mniej ciekawe towarzystwo. Jeśli chodzi o gatunek, Mutant Year Zero: Road to Eden to połączenie strategii i gry przygodowej z elementami RPG, a nawet skradanki.

Rozczarowani dzisiejszą propozycją mogą być głównie ci, którzy... skorzystali już z darmowego Mutant Year Zero: Road to Eden. Tak, na to nawet sam Epic Games Store rozdawał już ten tytuł. Tyle, że było to już dość dawno. Poza tym możliwe, że najbardziej smakowite kąski całej akcji dopiero przed nami, więc prawdopodobnie każdy znajdzie jeszcze coś dla siebie.

Źródło: Epic Games Store, Funcom