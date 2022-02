Zimową Olimpiadę w Pekinie oglądać będzie można od 4 lutego. To źródło sportowych emocji nie wygaśnie przez kolejne dwa tygodnie. Czy w Internecie obejrzymy za darmo rywalizacje mistrzów białego sportu i dlaczego tegoroczne igrzyska olimpijskie należą do robotów?

Olimpiada to czas, w którym zawieszane są wszelkie działania zbrojne. Pod tym względem zimowe igrzyska w stolicy Chin nie zawiodą polskich kibiców. W świętej wojnie pomiędzy Discovery i Telewizją Polską osiągnięto konsensus w kwestii transmisji tego wydarzenia sportowego. Gdzie obejrzymy zimową olimpiadę w Pekinie za darmo i dlaczego igrzyska zapowiadają się na prawdziwy festiwal robotów?

Co obejrzymy podczas Zimowej Olimpiady w Pekinie?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie to 109 medalowych konkurencji w dyscyplinach sportowych wymagających śniegu, lodu i temperatur poniżej zera bezwzględnego. W tych trudnych warunkach o miano mistrza olimpijskiego zawalczy 57 reprezentantów Polski.

Dla miłośników nowinek technologicznych w Pekinie szykuje się jedna z najnowocześniejszych imprez sportowych w historii. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne sportowcy rywalizować będą bez publiczności na żywo, ale wśród dziesiątek robotów. Ich dominacja w wiosce olimpijskiej jest bezdyskusyjna, a kolejne pucują już ramiona, czujniki i procesory w obiektach sportowych od Pekiniu, przez Yanging po Zhangjiakou.

Kto transmituje Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022?

Prawa do transmisji XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie posiada Discovery. Wszystkie sportowe wydarzenia w zimowej stolicy Chin znajdziemy na należących do niego kanałach Eurosportu. Oprócz Eurosport 1 oraz Eurosport 2 na czas igrzysk uruchomione zostaną Eurosport 3, Eurosport 4, Eurosport 5 oraz Eurosport 4K.

Ważniejsze zawody, w których mogą pojawić się polscy sportowcy, transmitować będzie także Telewizja Polska. Za darmo zobaczymy je na ogólnodostępnych kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. W podobny sposób bez opłat będzie można obejrzeć także ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk.

Gdzie oglądać olimpiadę w Pekinie w jakości 4K?

Sublicencja, z której korzysta Telewizja Polska nie obejmuje jakości UHD i nie dostarczy jej na kanałach ogólnodostępnych. Na 4K mogą liczyć tylko ci posiadacze telewizorów UHD, którzy zaopatrzą się w abonament telewizyjny z kompletem kanałów Eurosport, wśród których 4 lutego zagości Eurosport 4K.

Gdzie w Internecie będą transmisje z zimowej olimpiady w Pekinie?

W Internecie o transmisje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie najłatwiej będzie użytkownikom Playera, a dokładnie pakietu Playera z Eurosportem. Abonament z odpowiednim zestawem programów to koszt 15 zł miesięcznie.

Oszczędny kibic, który płacić nie zamierza, może zdecydować się na wybiórcze transmisje tylko istotnych wydarzeń z olimpiady w Pekinie. Aby cieszyć się występami polskich zawodników i ważniejszymi finałami, wystarczy darmowa aplikacja TVP Sport lub strona internetowa sport.tvp.pl.

Co umieją olimpijskie roboty w Pekinie?

XXIV Igrzysk Olimpijskich w Pekinie to także prawdziwa gratka dla miłośników robotów. W zawodach już teraz aktywny udział bierze cała ich armia. Wioska olimpijska jest odizolowanym terenem, który został zorganizowany w taki sposób, aby sportowcy i dziennikarze nie mieli kontaktu z mieszkańcami Pekinu. Od przyjazdu do wyjazdu żyją w zamkniętym świecie, w którym przemieszczanie się jest możliwe tylko w obiegu zamkniętym, obsługiwanym głównie przez automaty. To one serwują posiłki, sprzątają oraz udzielają informacji. Ludzka obsługa pojawia się sporadycznie, a jej kontakt fizyczny z przyjeżdżającymi jest ograniczony.

Robotów olimpijskich można będzie wypatrywać także podczas zawodów sportowych. Organizatorzy zamierzają wykorzystywać je do wyszukiwania niezaopatrzonych w maseczki obserwatorów, mierzenia temperatury i potwierdzania statusu szczepień. Na terenie obiektów sportowych przejmą także wiele zadań ludzkiej obsługi. Na przykład podczas rozgrywek hokeja 30 bezobsługowych maszyn będzie odpowiadać za dezynfekcję oraz stan techniczny hali lodowiskowej. Jest to zadanie przekładające się na pracę niemal 1 000 osób.

Źródła: Eurosport, TVP, PKIOL, Reuters