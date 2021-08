Wydajne, ciche podświetlane i w dobrej cenie – Arctic Liquid Freezer II 360 RGB dla wielu może być wymarzonym chłodzeniem dla procesorów. Sprawdzamy, jakie są jego mocne i słabe strony.

Testujemy chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 360 RGB - to specjalna wersja popularnego zestawu AiO, w której zastosowano wentylatory z podświetleniem RGB LED

Model Liquid Freezer II 360 RGB bazuje na autorskiej konstrukcji, która ma zapewniać lepsze możliwości odprowadzania ciepła, a przy tym wspomagać chłodzenie płyty głównej

Konstrukcja pasuje do wszystkich najpopularniejszych procesorów Intel i AMD, a przy tym cechuje się prostym montażem - użytkownik nie musi trudzić się ze składaniem poszczególnych elementów, jak w przypadku konwencjonalnych chłodzeń wodnych (LC)

4,7/5

Firma Arctic nie odpuszcza i przygotowuje nowe chłodzenia z serii Liquid Freezer II. Niedawno mieliśmy okazję przetestować model Liquid Freezer II 240 A-RGB, który zaskoczył nas dobrą wydajnością, cichą pracą i efektownym wyglądem. To jeden z ciekawszych zestawów AiO, jakie ostatnio mieliśmy okazję testować.

Test nowego AiO spotkał się ze sporym zainteresowaniem z Waszej strony, więc postanowiliśmy sprawdzić też większą wersję chłodzenia – tym razem do naszej redakcji trafił 360-milimetrowy model Arctic Liquid Freezer II 360 RGB.

Arcrtic Liquid Freezer II 360 - różnice między dostępnymi wersjami RGB i A-RGB

Nim przejdziemy do testów, warto wyjaśnić różnice między chłodzeniami Liquid Freezer II 360, Liquid Freezer II 360 RGB i Liquid Freezer II 360 A-RGB. Oznaczenia są podobne, więc mniej doświadczeni czytelnicy mogą mieć problem z ogarnięciem tematu.

Model Arctic Liquid Freezer II 360 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB Blok wodny Miedziany Miedziany Miedziany Wymiary bloku wodnego 98 x 78 x 53 mm 98 x 78 x 53 mm 98 x 78 x 53 mm Obroty pompki 800 - 2000 RPM 800 - 2000 RPM 800 - 2000 RPM Wentylator VRM 40 mm 40 mm 40 mm Obroty wentylatora VRM 1000 - 3000 RPM 1000 - 3000 RPM 1000 - 3000 RPM Węże 450 mm 450 mm 450 mm Chłodnica Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa Wymiary chłodnicy 398 x 120 x 38 mm 398 x 120 x 38 mm 398 x 120 x 38 mm Wentylatory 3x P12 PWM (120 mm) 3x Arctic P12 PWM RGB (120 mm) 3x Arctic P12 PWM A-RGB (120 mm) Obroty wentylatora 200 - 1800 RPM 200 - 1800 RPM 200 - 1800 RPM Generowany hałas 0,3 sona 0,3 sona 0,3 sona Wydajność wentylatora 56,3 CFM / 95,65 m³/h 48,8 CFM | 82,91 m³/h 48,8 CFM | 82,91 m³/h Dodatkowe » pasta termoprzewodząca Arctic MX-4 (0,8 g) » pasta termoprzewodząca Arctic MX-5 (0,8 g) » pasta termoprzewodząca Arctic MX-5 (0,8 g) Kompatybilność » AMD: AM4

» Intel LGA 115x / LGA 1200 / LGA 2011(-3) / LGA 2066 » AMD: AM4

» Intel LGA 115x / LGA 1200 / LGA 2011(-3) / LGA 2066 » AMD: AM4

» Intel LGA 115x / LGA 1200 / LGA 2011(-3) / LGA 2066 Waga zestawu 1687 g 1729 g 1729 g Cena 479 złotych 549 złotych 529 złotych

Wszystkie chłodzenia korzystają z tej samej konstrukcji, a różnica sprowadza się do zastosowanych wentylatorów – zwykły model korzysta ze standardowych wentylatorów, natomiast w dwóch kolejnych wersjach mamy do czynienia z podświetlanymi śmigiełkami (odpowiednio w wersji RGB – mogącymi świecić w danym momencie tylko w jednym kolorze lub A-RGB – mogącymi świecić jednocześnie w wielu kolorach).

Arctic Liquid Freezer II 360 - ceny zestawów AiO

Jak nietrudno się domyśleć, różnice w zastosowanych wentylatorach przekładają się na różnice w cenach – za modele Liquid Freezer II 360 trzeba zapłacić odpowiednio:

Arctic Liquid Freezer II 360 – 479 złotych

Arctic Liquid Freezer II 360 RGB – 549 złotych

Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB – 529 złotych

Zainteresowani podświetleniem muszą się liczyć z dopłatą kilku dyszek (przy czym wersja z lepszymi wentylatorami ARGB w polskich sklepach potrafi być tańsza od wersji RGB). Czy warto? To już zależy od oczekiwań i dostępnego budżetu.

Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

Arctic Liquid Freezer II 360 RGB zalicza się do konstrukcji AiO. Co to oznacza? Mamy do czynienia z chłodzeniem wodnym, gdzie wszystkie części fabrycznie połączono w całość – nie musimy się trudzić z łączniem elementów rurkami i nie ryzykujemy wycieku chłodziwa (co może doprowadzić do uszkodzenia innych części).

Warto jednak zaznaczyć, że producent zastosował nieco inną konstrukcję, aniżeli w przypadku innych, konkurencyjnych zestawów AiO.

Chłodzenie wykorzystuje autorską blokopompkę o dosyć nowoczesnej stylistyce. Co ważne, zastosowana pompka jest sterowana sygnałem PWM, więc jej prędkość obrotowa może być dostosowana w zależności od temperatury procesora. To spory atut, bo pompki z zestawów AiO zwykle ciągle działają z pełną prędkością obrotową, co nierzadko przekłada się na generowany hałas.



Na blokopompce zainstalowano niewielki wentylatorek, który ma wspomagać chłodzenie sekcji zasilania na płycie głównej

Podobnie jak w przypadku innych zestawów Liquid Freezer II, producent dołożył 40-milimetrowy wentylatorek, który ma za zadanie wspomagać cyrkulację powietrza i w efekcie zapobiegać przegrzewaniu sekcji zasilania płyty głównej. Koncepcja wydaje się słuszna, ale czy tak jest w rzeczywistości? Sprawdzimy to podczas testów.



Zastosowana chłodnica jest grubsza, niż w przypadku standardowych zestawów AiO - warto o tym pamiętać przy planowaniu zakupu chłodzenia

Kolejnym wyróżnikiem zestawu Arctic Liquid Freezer II 360 RGB jest chłodnica. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z radiatorem typu 360 mm, ale o większym profilu - 38 mm zamiast standardowych 25 mm. Zmiana powinna przełożyć się na większą pojemność cieplną i lepsze możliwości odprowadzania ciepła.

Na radiatorze zainstalowano trzy wentylatory Arctic P12 PWM PST RGB – to 120-milimetrowe modele wyróżniające się wysokim ciśnieniem statycznym (dzięki czemu lepiej sprawdzają się właśnie na chłodnicy). Producent zastosował tutaj dynamiczne łożysko olejowe (FDB - Fluid Dynamic Bearing), a na ramce znalazły się gumowe podkładki tłumiące drgania.



Wentylatory Arctic P12 PWM PST RGB to modele o wysokim ciśnieniu statycznym - idealne do tłoczenia powietrza przez chłodnicę

Modele P12 PWM PST RGB wyróżniają się podświetleniem RGB LED, więc cały wentylator jest podświetlany jednorodnym kolorem (dla porównania, w modelach P12 PWM PST A-RGB każda dioda może świecić w innym kolorze - daje to jeszcze lepsze możliwości upiększenia komputera).

Efektami świetlnymi można sterować z poziomu płyty głównej (wtyczka 4-pin z zasilaniem 12 V) - wspierane są tutaj wszystkie systemy najpopularniejszych marek: ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 i MSI Mystic Light Sync.



Kontroler RGB można zamontować w zatoce na 2,5-calowy nośnik SSD



Do kontrolera można podłączyć cztery urządzenia z podświetleniem RGB LED (wtyczka 4-pin z zasilaniem 12 V)

Chłodzenie występuje również w wersji z kontrolerem RGB LED, do którego można połączyć cztery urządzenia (np. zestaw Arctic Liquid Freezer II 360 RGB i trzy wentylatory Arctic P12 PWM PST RGB). Całością zarządzamy z poziomu płyty głównej (urządzenie jest podłączane pod pinowe złącze USB 2.0).

Jak zamontować chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 360 RGB?

W zestawie z chłodzeniem znajdują się wszystkie niezbędne elementy montażowe – stelaż do instalacji bloku na procesorze, śrubki do przykręcenia chłodnicy oraz pasta termoprzewodzącej Arctic MX-5 (tubka nie jest zbyt duża, ale spokojnie wystarczy na 2-3 aplikacje). W wersji z kontrolerem RGB znajdziemy też gumowe podkładki oraz śrubki montażowe do zamocowania modułu w obudowie (można go zamontować w miejscu 2,5-calowego dysku SSD!).



W zestawie z chłodzeniem producent dorzuca pastę termoprzewodzącą Arctic MX-5 - mała tubka wystarczy na 2-3 aplikacje

Jak wygląda kwestia kompatybilności? Zestaw Liquid Freezer II 360 RGB pasuje prawie do wszystkich współczesnych podstawek pod procesory AMD i Intel (brakuje jedynie wsparcia dla gniazd AMD TR4 i sTRX4 pod topowe układy Ryzen Threadripper). Montaż chłodzenia nie jest skomplikowany, ale trochę różni się w zależności od platformy – warto tutaj posiłkować się instrukcją, która jest dostępna tylko w formie elektronicznej na stronie producenta (najszybciej można na nią trafić po zeskanowaniu kodu QR na pudełku).



W przypadku platformy AMD AM4 producent przewidział możliwość przesunięcia bloku wodnego - rozwiązanie pozwala poprawić efektywność odprowadzania ciepła z procesorów Ryzen 3000 i 5000 (korzystających z budowy na bazie chipletów)

Na platformie AMD AM4 instalacja jest banalnie prosta. Konieczne jest odkręcenie standardowych uchwytów montażowych z płyty głównej, przykręcamy elementy montażowe z zestawu AiO, nakładamy pastę termoprzewodzącą i przykręcamy do całości blokopompkę. W przypadku platformy Intel LGA 115X/LGA 1200 proces wygląda podobnie, jedynie konieczne jest jeszcze wykorzystanie dodatkowej płytki backplate.



Producent nie zaleca instalacji chłodnicy poniżej pompki

Kolejnym krokiem jest przykręcenie chłodnicy w odpowiednim miejscu w obudowie (pamiętajcie jednak, że producent nie zaleca montażu jej poniżej blokopompki). Na sam koniec podłączamy kabelki. Co ważne, z chłodzenia odchodzą tylko dwa przewody – z wentylatorów/pompki i podświetlenia, więc nie trzeba będzie zbytnio kombinować z aranżacją okablowania.

Test chłodzenia Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

Zestaw Arctic Liquid Freezer II 360 RGB przetestowaliśmy na procesorze AMD Ryzen 9 3900XT, który generuje dużo ciepła i jest sporym wyzwaniem dla chłodzeń CPU. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, oprócz testów przy standardowych zegarach, sprawdziliśmy też temperatury przy mocnym podkręceniu jednostki (4,3 GHz z napięciem 1,3 V).

Platforma testowa:

Wydajność nowego chłodzenia Arctic porównaliśmy do innych zestawów AiO, które niedawno mieliśmy okazję przetestować:

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 24 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy).

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 45

9 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 47

12 Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 48

10 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 49

16

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 13

7 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 14

4 Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 14

7 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 22

7

Arctic Liquid Freezer II 360 RGB zaoferował najlepszą wydajność spośród testowanych modeli, a przy tym odnotowaliśmy najniższe temperatury sekcji zasilania płyty głównej. Co ważne, chłodzenie cechowało się też dobrą kulturą pracy - z odległości 30 cm można było usłyszeć lekki szum powietrza.

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 66

11 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 66

13 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 69

16 Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 71

21

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 18

7 Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 20

6 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 20

10 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 27

8

Po podkręceniu procesora zegarów, chłodzenie wypadło podobnie do modelu MSI MPG CoreLiquid K360, ale cechowało się dużo lepszą kulturą pracy - nadal mówimy o niewielkim szumie powietrza, który zapewne będzie zagłuszany przez inne podzespoły komputera.

Arctic Liquid Freezer II 360 RGB – o takim chłodzeniu marzycie

Zaskoczeni? Bo my nie bardzo. Arctic po raz kolejny pokazał, że umie w chłodzenia wodne AiO- Liquid Freezer II 360 RGB jest cichy, wydajny, a do tego naprawdę nieźle wygląda. To sprzęt, o którym marzycie.

Liquid Freezer II 360 RGB bazuje na autorskiej konstrukcji, która różni się od konkurencyjnych, typowych zestawów AiO. Producent zastosował blokopompkę z dodatkowym nawiewem na sekcję zasilania płyty głównej oraz grubszą, wydajniejszą chłodnicę. Wersja RGB korzysta z wysokociśnieniowych wentylatorów z podświetleniem RGB LED, które pozwalają upiększyć wnętrze komputera – osoby zwracając uwagę na wygląd PC-ta powinny być zadowolone.

Zastosowana konstrukcja ma przełożenie na wyniki testów – 360-milimetrowy model bez problemu poradził sobie z 12-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 9 3900XT, a dodatkowy nawiew rzeczywiście pozwolił obniżyć temperatury VRM. Co ważne, zastosowane wentylatory i pompka cechują się bardzo dobrą kulturą pracy (co nie zawsze jest takie oczywiste w przypadku zestawów AiO).

Liquid Freezer II 360 A-RGB kosztuje około 549 złotych, więc jakieś 90 złotych więcej od standardowego modelu Liquid Freezer II 360 bez podświetlenia. Czy warto dopłacić? Zależy od tego, czy chcecie mieć LED-y w komputerze. Jeżeli tak, na pewno jest to propozycja godna uwagi, przy czym w polskich sklepach trochę taniej można kupić ładniejszą wersję A-RGB - ta wypada zdecydowanie lepiej. Jeżeli nie, bierzcie zwykłego LF II 360. Niezależnie od tego, który wybierzecie, producent udziela na sprzęt długiej, 6-letniej gwarancji.

Opinia o Arctic Liquid Freezer II 360 RGB Plusy bardzo dobra wydajność,

bardzo dobra kultura pracy,

dodatkowy nawiew na sekcję zasilania płyty głównej,

podświetlane wentylatory,

w zestawie kontroler RGB LED,

pasuje do większości obecnych podstawek dla procesorów Intel i AMD,

prosty montaż (mało przewodów do podłączenia,

długa, 6-letnia gwarancja. Minusy nie pasuje do podstawek AMD TR4 i sTRX4,

grubsza chłodnica może się nie zmieścić do niektórych obudów,

realnie wyższa cena od wersji A-RGB.

Ocena końcowa 94% 4.7/5