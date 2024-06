be quiet! Dark Rock 5 to chłodzenie procesora, które ma zainteresować entuzjastów z ograniczonym budżetem. Producent chwali się dobrą wydajnością, cichą pracą i dobrym wykończeniem. Sprawdzamy, jak jest w praktyce.

ocena redakcji:









4,2/5

Płatna współpraca z marką be quiet!

Coolery nadal cieszą się sporą popularnością i nikt nie zamierza z nich rezygnować. Niedawno mieliśmy okazję przetestować chłodzenia be quiet! Dark Rock Pro 5 i Dark Rock Elite, czyli jedne z topowych modeli dostępnych na rynku. Mówiliśmy wówczas o propozycji dla najbardziej wymagających klientów, którzy byli w stanie wyłożyć spore pieniądze na sprzęt.

Producent nie zamierza na tym poprzestawać i podczas targów Computex 2024 zaprezentował kolejny model z topowej serii Dark Rock - Dark Rock 5 (bez dopisku "Pro"). Tym razem mamy otrzymać elegancki i wydajny cooler dostępny w bardziej przystępnej cenie.

Porównanie be quiet! Dark Rock 4 i Dark Rock 5

Dark Rock 5 to następca popularnego modelu Dark Rock 4 z 2018 roku. Co się zmieniło? Poniżej możecie zobaczyć porównanie specyfikacji obu modeli (dołożyliśmy też wydajniejszy model Dark Rock Pro 5).

Model be quiet! Dark Rock 4 be quiet! Dark Rock 5 be quiet! Dark Rock Pro 5 Radiator wieżowy

(aluminiowy z ceramiczną powłoką) wieżowy

(aluminiowy z ceramiczną powłoką) 2x wieżowy

(aluminiowy z ceramiczną powłoką) Rurki cieplne 6x 6 mm

(miedziane z ceramiczną powłoką) 6x 6 mm

(miedziane z ceramiczną powłoką) 7x 6 mm

(miedziane z ceramiczną powłoką) Wentylatory Silent Wings 135 PWM Silent Wings 4 120mm PWM Silent Wings 4 120 mm

Silent Wings 135 mm Łożysko Fluid Dynamic Bearing Fluid Dynamic Bearing Fluid Dynamic Bearing Prędkość obrotowa Quiet/Performance 1400 RPM 2100 RPM 120 mm: 1500/2000 RPM

135 mm: 1300/1700 RPM Generowany hałas 21,4 dBA 29,8 dBA Quiet: 23,3 dBA

Performance: 32,3 dBA Kompatybilność » AMD: AM2(+), AM3(+), AM4, AM5, FM1, FM2(+)

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066 » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700 » AMD: AM4, AM5

» Intel LGA 115x, LGA 1200, LGA 1700 Maksymalna wydajność TDP 200 W 210 W 270 W Wymiary 96 x 136 x 159 mm 101 x 136 x 161 mm 145 x 136 x 168 mm Waga 920 g 1025 g 1292 g Dodatkowe - » Magnetyczny top » Przełącznik obrotów

» Magnetyczny top Cena 309 zł 299 zł 399 zł

Dark Rock 5 wykorzystuje konstrukcję podobną do poprzednika, ale producent zastosował mniejszy wentylator, który cechuje się wyższą prędkością obrotową i większym poziomem generowanego hałasu. Co ciekawe, nowy model ma zapewniać nieco lepsze osiągi. Warto również zwrócić uwagę, że "piątka" powinna być dostępna w nieco niższej cenie, aczkolwiek to nadal topowy segment wśród coolerów powietrznych.

be quiet! Dark Rock 5 - budowa chłodzenia

Dark Rock 5 wyróżnia się ładnym wzornictwem, które powinno wpaść w oko entuzjastom. Producent postawił na czarną, elegancką kolorystykę z lakierem z cząstkami ceramicznymi (podobno mają one wpływać nie tylko na wygląd, ale też lepsze odprowadzanie ciepła).



Radiator został lekko przesunięty do tyłu, więc zachodzi już lekko nad sekcję zasilania płyty głównej

Na dole po bokach znalazły się wcięcia, która poprawiają kompatybilność z wysokimi radiatorami na płycie głównej

Chłodzenie wykorzystuje wieżowy radiator z aluminiowymi żeberkami, który połączono z sześcioma miedzianymi ciepłowodami. Radiator został dopracowany względem poprzednika, bo przesunięto go do tyłu i dodatkowo podcięto po bokach, co poprawiło kompatybilność chłodzenia z wysokimi modułami pamięci RAM i rozbudowanym chłodzeniem sekcji zasilania płyty głównej. Warto jednak zaznaczyć, że to dosyć spora konstrukcja (161 mm), więc może się nie zmieścić do mniejszych obudów.



Górę radiatora schowano pod magnetyczną osłoną z logo producenta

Warto również zwrócić uwagę na magnetyczną górną pokrywę z metalu i siatki mesh, która maskuje zakończenia rurek cieplnych i otwór montażowy. Całość prezentuje się naprawdę bardzo elegancko i za to producent ma duży plusik.



Na radiatorze zainstalowano 120-milimetrowy wentylator, który można przesunąć w górę lub w dół

Na radiatorze zainstalowano wentylator Silent Wings 4 120 mm PWM (w zmodyfikowanej wersji bez wymiennych narożników), w którym zastosowano dynamiczne łożysko olejowe (Fluid Dynamic Bearing), 6-biegunowy silnik oraz łopatki wentylatora zoptymalizowane pod kątem lepszego przepływu powietrza. W razie potrzeby można dołożyć drugi wentylator 120 mm (w zestawie znajdziemy dodatkowe zapinki).



Z tyłu radiatora można zamontować drugi, opcjonalny wentylator

Producent zadbał też o odpowiednie parametry wentylatora. Nowy model ma zapewniać wysokie ciśnienie, a wlot w kształcie lejka umożliwia lepszą dystrybucję powietrza. Dodatkowym atutem jest ramka z gumowymi podkładkami, która zapobiega przenoszeniu wibracji na radiator.

Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 2100 RPM, co ma przekładać się na przepływ powietrza na poziomie 55.0 CFM i ciśnienie statyczne na poziomie 2,73 mm H2O. Producent deklaruje też hałas sięgający 29,8 dBA, co jest dużo wyższą wartością niż w przypadku modelu Dark Rock 4. Jak będzie w praktyce z hałasem? Sprawdzimy to podczas testów.



Stopa radiatora nie jest specjalnie duża, ale obejmuje całą powierzchnię procesora

Stopa coolera została poddana obróbce mechanicznej, więc powinna dobrze przylegać do procesora. Co ważne, można tutaj stosować także pasty termoprzewodzące na bazie ciekłego metalu.

Montaż chłodzenia be quiet! Dark Rock 5

Chłodzenie zostało przystosowane do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD. Wyprofilowany radiator zapewnia też kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM i rozbudowanym chłodzeniem VRM (w razie potrzeby wentylator można jeszcze przesunąć w górę lub w dół).



W zestawie znajdziemy wszystkie niezbędne elementy montażowe



Producent dodaje w zestawie nawet śrubokręt



W przypadku platformy AMD AM5 wystarczy odkręcić standardowe wsporniki, przykręcić zestaw montażowy, a następnie przykręcić radiator

Montaż coolera nie jest skomplikowany, a sporym ułatwieniem jest otwór montażowy w radiatorze. Producent dodaje w zestawie długi śrubokręt oraz małą tubkę pasty termoprzewodzącej (ta powinna wystarczyć na dwie aplikacje, więc można ją wykorzystać przy ewentualnej modernizacji sprzętu).

Test chłodzenia be quiet! Dark Rock 5

Testy chłodzenia be quiet! Dark Rock 5 przeprowadziliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen 7 7700X, czyli jednostce ze średniej półki wydajnościowej. Układ charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 105 W (maksymalny limit mocy PPT to 142 W).

Do odczytu parametrów procesora/płyty głównej wykorzystaliśmy aplikację OCCT. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 25 stopni Celsjusza, a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy).

Żeby mieć dobre porównanie możliwości chłodzenia, model be quiet! Dark Rock 5 porównaliśmy do starego chłodzenia dodawanego w zestawie z procesorami AMD, tańszego coolera Endorfy Fortis 5 oraz chłodzenia wodnego be quiet! Pure Loop 2 FX 280. Za kontrolę prędkości obrotowej wentylatorów/pompki odpowiadała płyta główna ASUS ROG Crosshair X670E Hero.



Czarne chłodzenie na czarnej płycie głównej - takie połączenie wygląda zjawiskowo

Procesor działał w trybie maksymalnej wydajności, więc automatycznie podbijał taktowanie do granicznej temperatury 95°C i limitu mocy 142 W. Oznacza to, że wszystkie chłodzenia zapewniają tutaj taką samą temperaturę procesora, a ewentualne różnice sprowadzają się do temperatury sekcji zasilania płyty głównej i oczywiście generowanego hałasu.

AMD Ryzen 7 7700X: temperatura procesora (CPU)

[Δ°C] mniej = lepiej

be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 43 dB) 70

13 Endorfy Fortis 5

(max. 31 dB) 70

17 be quiet! Dark Rock 5

(max. 32 dB) 70

18 chłodzenie AMD

(max. 47 dB) 70

26 obciążenie

spoczynek

ASUS ROG Crosshair X670E Hero: temperatura sekcji zasilania (VRM)

[Δ°C] mniej = lepiej

Endorfy Fortis 5

(max. 31 dB) 24

17 be quiet! Dark Rock 5

(max. 32 dB) 24

19 chłodzenie AMD

(max. 47 dB) 26

19 be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 43 dB) 30

20 obciążenie

spoczynek

be quiet! Dark Rock 5 wyróżnia się dobrą kulturą pracy, którą można porównać do konkurencyjnego modelu Endorfy Fortis 5. Maniacy ciszy mogą jednak pokusić się o dostrojenie krzywych obrotów (wentylator rozkręcał się do maksymalnej prędkości obrotowej). Przy okazji warto zwrócić uwagę, że wieżowe konstrukcje zapewniały też efektywniejsze chłodzenie sekcji zasilania płyty głównej.

AMD Ryzen 7 7700X - wydajność Cinebench R23

[pkt] więcej = lepiej

be quiet! Pure Loop 2 FX 280

(max. 43 dB) 19929 (100%) Endorfy Fortis 5

(max. 31 dB) 19837 (99,5%) be quiet! Dark Rock 5

(max. 32 dB) 19735 (99%) chłodzenie AMD

(max. 47 dB) 18829 (94,5%)

Procesor dopasowuje swoją wydajność do możliwości chłodzenia, co natomiast przekłada się na ograniczenia limitów mocy, taktowania i wydajność jednostki. Przy procesorze średniej klasy cooler be quiet! Dark Rock 5 zapewnia tylko niewielki spadek wydajności względem chłodzenia wodnego (które swoją drogą jest dużo droższe).

Ładny, ale swoje kosztuje

Firma be quiet! przyzwyczaiła nas do porządnych, high-endowych chłodzeń, które powstały z myślą o wymagających klientach. Podobnie jest i tym razem. Dark Rock 5 wygląda pięknie, jest dobrze zaprojektowany, oferuje niezłe osiągi, ale jednocześnie jest drogi.

Dark Rock 5 został utrzymany w eleganckiej stylistyce, która pięknie komponuje się z czarnymi komponentami w komputerze. Co ważne, producent zadbał też o bardzo dobrą jakość wykonania sprzętu.

Cooler nadal zalicza się do wieżowych konstrukcji. Projektanci zmodyfikowali radiator, co poprawiło kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM i radiatorami na płycie głównej. Trzeba jednak brać pod uwagę, że cooler jest dosyć wysoki i może się nie zmieścić do węższych obudów.

Chłodzenie sprawdzi się na procesorach ze średniej półki. W naszym teście Dark Rock 5 poradził sobie z popularnym modelem AMD Ryzen 7 7700X – zapewniał tutaj dobre osiągi bez znacznego spadku wydajności, a do tego cechował się dobrą kulturą pracy. W razie potrzeby można dołożyć drugi wentylator, co powinno poprawić osiągi coolera.

Warto jednak brać pod uwagę cenę chłodzenia. Dark Rock 5 kosztuje około 300 zł, czyli znacznie więcej od podobnych modeli innych producentów. Nie jest to sprzęt, który walczy opłacalnością. Jeśli jednak jesteście fanami marki i zwracacie uwagę na jakość wykonania, na pewno nie będziecie zawiedzeni.

Opinia o be quiet! Dark Rock 5 Plusy efektowny wygląd,

bardzo dobra jakość wykonania,

dobra wydajność,

cicha praca,

prosty montaż,

możliwość stosowania pasty termoprzewodzącej na bazie ciekłego metalu,

kompatybilność z najpopularniejszymi podstawkami Intel i AMD,

kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM. Minusy wysoki radiator może się nie zmieścić do mniejszych obudów,

wysoka cena.

Ocena chłodzenia be quiet! Dark Rock 5 84% 4.2/5

Płatna współpraca z marką be quiet!