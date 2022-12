Jeśli ktoś uważa, że nadchodzące święta są doskonałym pretekstem do zmiany swojego smartfonu, przerzucenia się na nowy smartwatch, czy postawienia na topowe słuchawki bezprzewodowe… Powinien zerknąć, jakie urządzenia Samsung będą świetnie prezentowały się pod choinką.

Święta Bożego Narodzenia to ten czas, na który czekamy cały rok. Ta świąteczna, niepowtarzalna rodzinna atmosfera każdemu pozwala odpocząć i naładować baterie. Święta to jednak nie tylko relaks, rodzina i odpoczynek. O, nie! Święta to również prezenty! Czasem małe, czasem duże, a czasem - na bogato. Chcąc poruszać się na płaszczyźnie, na której znaleźć mogą się tylko wyjątkowe prezenty, przedstawmy propozycje marki Samsung, stawiające na mobilność w wymiarze premium.

Samsung Galaxy Z Flip4 - smartfon dla tych, którzy lubią się wyróżnić z tłumu

Prezentowe propozycje Samsung zaczniemy od mocnego akcentu i prawdziwego powiewu rynkowej świeżości. Samsung Galaxy Z Flip4 to najnowsza generacja super kompaktowego składanego smartfonu z Korei, który zachwyca tym, że po złożeniu zmieści się wszędzie, a po rozłożeniu staje się jednym z topowych smartfonów.

Dlaczego Galaxy Z Flip4 to świetny pomysł na prezent? Cóż… Jest piękny i funkcjonalny, oto dlaczego! Inżynieryjnie i designersko to prawdziwe cudeńko! Ale, ale! To nie tylko smartfon dla tych, którzy lubią pokazać, że żyją w mainstreamie, ale na swoich własnych warunkach - to również po prostu świetny telefon.

Na uwagę zasługuje zewnętrzny ekran, na którym to podejrzymy sobie powiadomienia bez konieczności otwierania urządzenia, a także główny, elastyczny wyświetlacz - 120-hertzowy Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2640 na 1080 pikseli. Smartfon jest super poręczny, bardzo wydajny i fotograficznie uzdolniony. To urządzenie przyszłości, które zachwyca już dziś. I przyznam - jakby ktoś był ciekaw - to mój faworyt w tym zestawieniu.

Coś dla fanów multizadaniowości, czyli Samsung Galaxy Z Fold4

Czas na przyszłość multitaskingu, multizadaniowości, którą zwiastuje Samsung Galaxy Z Fold4. Najnowsza generacja większego składanego smartfonu Samsung to klasyczny przykład konsekwentnej ewolucji. Wewnątrz smartfon skrywa piękny ekran o przekątnej 7,6 cala - to jak przystało na topowe telefony koreańskiej marki Dynamic AMOLED 2X o odświeżaniu na poziomie 120 Hz i rozdzielczości 2176 na 1812 pikseli. Absolutne czernie, cudowne kolory, genialna jasność - jeden z najlepszych ekranów na rynku, ot co. Dodajmy, że ekran zewnętrzny to technologicznie identyczny panel, który różni przekątna - 6,2 cala.

Galaxy Z Fold4 nie tylko efektownie wygląda - on również efektywnie działa! Wydajnościowo i fotograficznie - ustępuje jedynie najwyższej klasycznej galaktyce, Galaxy S22 Ultra, choć powiedzieć, że ustępuje to w zasadzie nieprecyzyjne wyrażenie. Galaxy Z Fold4 to jeden z najszybszych telefonów na rynku - jakość sama w sobie, więc tu nie ma nad czym się rozwodzić!

Kto najbardziej ucieszy się z najnowszego Folda pod choinką? Wszyscy ci, którzy smartfonu realnie używają do pracy, którym zależy na multitaskingu, którzy sporo czasu spędzają w podróży. Na wewnętrznym ekranie obsługa kilku aplikacji to czysta przyjemność, a kiedy po pracy, w samolocie czy tam innym pociągu ma się ochotę wrzucić jakiś film - to wideo na tak rewelacyjnie prezentującym się i dużym ekranie, daje mnóstwo radości.

Dla tych poszukujących uniwersalności, funkcjonalności na wyższym poziomie, dla których technologia przyszłości ma optymalizować naszą pracę oraz potęgować przyjemność ze spędzania czasu wolnego – Galaxy Z Fold4 będzie doskonałym wyborem, doskonałym prezentem.

Prezentowe propozycje marki Samsung polecają się na naszym wideo!

Samsung Galaxy Watch5 i Watch5 Pro - smart zegarki dla aktywnych

Trzecia pozycja to coś dla aktywnych, tak fizycznie, jak i zawodowo. Coś dla tych, którzy liczą kroki i kalorie, i coś dla tych odliczających czas między kolejnymi spotkaniami online i w realu. Mowa oczywiście o smartwatchu, a nawet smartwatchach - Galaxy Watch5 i Watch5 Pro. Oba modele są super ładne, bardzo przyjemne w użytkowaniu i doskonale wykonane - w obu znajdziemy np. szafirowe szkiełko na ekranie. Galaxy Watch5 występuje w dwóch rozmiarach koperty - 40 i 44 milimetry, wersja Pro jest minimalnie większa i ma średnicę 45 milimetrów.

Oba modele mierzą naszą aktywność, mają wszystkie pożądane smartwatchowe funkcje oraz ciekawe autorskie rozwiązania, jak np. czujnik bioaktywności Samsung BioActive, który mierzy naszą tkankę tłuszczową, masę mięśniową, kondycję serca - wszystko co wpływa na stan naszego zdrowia i wydolności. Główną różnicą między dwoma omawianymi modelami jest nawigacja krok po kroku, którą wspiera Galaxy Watch5 Pro, ale wspomnieć możemy również o tym, że wersja Pro wykonana jest z tytanu, zaś klasyczna z aluminium.

Dla kogo smartwatche Samsung byłyby dobrą, jeśli nie bardzo dobrą opcją prezentową? Dla wszystkich, którzy smartwatcha jeszcze nie mają, a prowadzą naturalnie aktywny tryb życia. Inteligentny zegarek tej klasy to doskonały towarzyszy, pomocny w realizacji wielu codziennych aktywności, o czym wiedzą ci, którzy smartwatcha używają i o czym zawsze przekonują się ci, który się na smartwatcha w końcu decydują.

Coś dla melomanów, czyli Samsung Galaxy Buds2 Pro

Foldy, topowe smartwatche, co jeszcze Samsung może i chce zaproponować na święta? Spełnienie sennych marzeń mobilnego, życiowo aktywnego melomana, czyli słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds2 Pro. I co my tu mamy? 24-bitowy dźwięk, doskonała redukcja dźwięków otoczenia, szumów i takich tam oraz niezwykle przestrzenne brzmienie - biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o małych, bezprzewodowych dokach. Genialna jest w tych słuchawkach również ergonomia, czas pracy na baterii, a także intuicyjna obsługa.

Galaxy Buds2 Pro mają wiele zalet, ale to zrozumiałe - to w końcu topowe słuchawki mobilne, pomyślane jako bezkompromisowy sprzęt. Bezkompromisowy pod kątem ogólnej jakości, tak wykonania, jak i dźwięku. Aktywna redukcja działa super skutecznie, wyciszając to, co zbędne, a co jest absolutnie genialnym patentem, to fakt, że słuchawki same wyłączają ANC i dopuszczają do naszych uszu dźwięki otoczenia, kiedy tylko zaczynamy przez nie rozmawiać - w ten sposób możemy prowadzić rozmowy telefoniczne, jednocześnie słysząc otoczenie i dobrze się w nim orientując. Każdy, kto ceni jakość dźwięku i wyższy wymiar mobilności będzie zadowolony z tych słuchawek.

A może topowy smartfon na prezent, taki jak Samsung Galaxy S22 Ultra?

Ostatnią propozycją w naszym prezentowniku będzie Samsung Galaxy S22 Ultra, czyli smartfon nad smartfony - jeden z najlepszych na rynku, urządzenie zbudowane bez kompromisów. W tym telefonie zadbano o wszystko, a jeśli czegoś tu nie ma, to tylko dlatego, że jeszcze nie zostało to wymyślone.

Najwyższa galaktyka Samsung to smartfon obłędnie wykonany, cudownie szybki i pomyślany. Telefon ma wspaniały ekran, Dynamic AMOLED 2X w rozdzielczości 3088 na 1440 pikseli, aparat główny o matrycy w rozdzielczości 108 Mpx, aparat szerokokątny, 10-krotny zoom optyczny, 100-krotny zoom cyfrowy i możliwość nagrywania filmów w 8K. Topowy, absolutnie topowy smartfon fotograficzny. Tu nawet przedni moduł aparatu ma matrycę o rozdzielczości 40 Mpx.

Wydajnościowy gigant, fotograficzny kocur, jakościowo niedościgniony wzór. Galaxy S22 Ultra to jeden z najlepszych smartfonów Galaxy dostępnych na rynku.

Dobrych świąt z marką Samsung!

Smartfon, Fold , a może słuchawki? Co wybieracie na swój świąteczny prezent? Ee,to znaczy, co wybieracie na świąteczny prezent dla swoich bliskich? Ja mam w tym zestawieniu swojego faworyta, o którym nie wspomnę, bo raz - nie chcę narzucać wam swoich własnych pomysłów i preferencji, a dwa - nie wiem, czy byłem w tym roku wystarczająco grzeczny, by o takich prezentach myśleć. Tak czy inaczej, zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Samsung.