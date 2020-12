Test Cyberpunk 2077 - wprawdzie w dość wczesnej (bo za finalną trudno ją niestety uznać) wersji i wszyscy czekamy na patche... ale warto zerknąć już teraz, jak radzą sobie wybrane karty graficzne!

Cyberpunk 2077 wylądował z wielkim hukiem (i równie wielkim opóźnieniem), a gracze gorączkowo rzucili się do sprawdzenia, jak też gra zadziała na ich sprzęcie. Na wstępie możemy wam powiedzieć, że do gry w Full HD nie są wymagane jakieś szczególnie mocne karty, ale... z wyższymi rozdzielczościami sytuacja jest zgoła inna. Cyberpunk 2077 jest też jednym z tytułów z obsługą ray-tracingu, ale to już sprawdzimy w oddzielnej publikacji.

Dziś prezentujemy pierwsze testy wydajnościowe, które z pewnością zainteresują szczęśliwych posiadaczy kart GeForce RTX Ampere oraz Radeon RX RDNA2 - znalazł się jednak również akcent dla posiadaczy kart poprzednich generacji.

Jak zawsze przypominamy, że zarówno testy najnowszych kart Radeon RX 6000 jak i recenzje kart GeForce RTX 3000, znajdziecie oczywiście na naszych łamach. A Cyberpunk 2077... z pewnością znajdzie się wśród testowanych gier przy aktualizacji platformy testowej oraz oczywiście procedur testowych.

Cyberpunk 2077 - wstępne testy wydajnościowe

Zaraz, dlaczego wstępne? Dlatego, że lada dzień spodziewamy się łatek poprawiających wydajność gry (a to z pewnością się przyda). Aby uniknąć powtarzania testów na wszystkich kartach, dziś prezentujemy tylko najnowsze i najciekawsze konstrukcje, na których sprawdzimy jedynie jaki wzrost wydajności uzyskali REDzi po załataniu gry. Przed testami jeszcze garść informacji:

Ray-tracing w Cyberpunku 2077 działa na razie tylko z kartami NVIDIA GeForce RTX. Wiemy, że firma AMD testowała już DXR w grze i nie działał on do końca poprawnie. Miejmy nadzieję, że wkrótce posiadacze nowych kart AMD również będą mogli uruchomić tę technologię.

Na osłodę posiadacze kart Radeon mogą już teraz korzystać w grze z technologii FidelityFX CAS w trybie dynamicznym (dynamiczne skalowanie rozdzielczości i wyostrzanie) oraz statycznym (skalowanie rozdzielczości do określonego poziomu i wyostrzanie). Technologia ta powinna działać również na kartach GeForce, co przyda się posiadaczom kart GTX (bez rdzeni Tensor niezbędnych do działania DLSS).

Testy gry z włączonym ray-tracingiem oraz z DLSS już wkrótce znajdziecie na naszych łamach.

Cyberpunk 2077 - testy wydajnościowe (bez ray-tracingu)

Testy przeprowadziliśmy na komputerze z procesorem AMD Ryzen 9 5900X - wymiana platformy testowej już się więc rozpoczęła! Uwaga - przy testach w tej grze nie wykorzystaliśmy technologii Smart Access Memory - Radeony mogą więc zyskać jeszcze nieco wydajności (chociaż nie w każdej grze można liczyć na duży wzrost).

Cyberpunk 2077 v1.03 - 1920 x 1080, ultra

[kl./s.]

Radeon RX 6900 XT 104

86 GeForce RTX 3080 103

88 Radeon RX 6800 XT 98

81 GeForce RTX 3070 84

73 Radeon RX 6800 83

70 GeForce RTX 3060 Ti 73

62 Radeon RX 5700 XT 58

50 GeForce RTX 2060 Super 56

47 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę



Cyberpunk 2077 v1.03 - 2560 x 1440, ultra

[kl./s.]

Radeon RX 6900 XT 72

62 GeForce RTX 3080 71

61 Radeon RX 6800 XT 67

57 Radeon RX 6800 57

48 GeForce RTX 3070 55

48 GeForce RTX 3060 Ti 47

40 Radeon RX 5700 XT 36

32 GeForce RTX 2060 Super 35

31 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 v1.03 - 3840 x 2160, ultra

[kl./s.]

GeForce RTX 3080 37

29 Radeon RX 6900 XT 35

30 Radeon RX 6800 XT 33

28 Radeon RX 6800 28

23 GeForce RTX 3070 27

24 GeForce RTX 3060 Ti 23

20 GeForce RTX 2060 Super 17

15 Radeon RX 5700 XT 17

14 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Oczywiście możemy zwiększyć szybkość działania gry zmniejszając detale, ale to sprawdzimy już po pierwszym patchu poprawiającym wydajność - wtedy też sięgniemy po mniej wydajne modele kart graficznych.

Jaka optymalna karta do grania w Cyberpunk 2077?

Jeśli chcecie grać już teraz, bez czekania na patche poprawiające wydajność (i chcecie grać z najwyższą jakością bez ray-tracingu) to... W Full HD dobrze (tzn. oferuje prawie 60 klatek na sekundę) sprawdza się już Radeon RX 5700 XT, a zbliżone wyniki uzyskamy także na GeForce RTX 2060 Super - a więc tragicznie nie jest. Z kolei do QHD potrzeba już Radeona RX 6800, lub GeForce RTX 3070. Z zastrzeżeniem, że do pełnych 60 fps trzeba będzie minimalnie obniżyć detale. Zgadujemy jednak, że będziecie mogli z tym żyć.

Do gry w rozdzielczości 4K UHD jak na razie można polecić wyłącznie najmocniejsze karty GeForce RTX - w zasadzie po to, by włączyć do akcji technologię DLSS, bowiem bez niej nie uzyskamy odpowiedniej wydajności. Przy wyższych rozdzielczościach przyda się większa ilość VRAM - Cyberpunk 2077 uruchomiony w rozdzielczości 4K UHD BEZ włączonego ray-tracingu potrafi zajmować 8 GB VRAM.

Optymalizacja gry na premierę nigdy nie była najmocniejszą stroną REDów. Na całe szczęście zawsze pojawiają się łatki, które poprawiają wydajność gry. Przypomnijcie sobie działanie pierwszych wersji Wiedźmina (1) - to była dopiero jazda! Samo ładowanie lokacji potrafiło trwać w nieskończoność, a słabsze komputery po prostu odpadały w przedbiegach. Również Wiedźmin 2 i 3 w miarę sprawnie dostały patche poprawiające wydajność, chociaż tam sytuacja na start nie była już taka dramatyczna.

Wszyscy czekamy na kolejne patche, które nie tylko załatają uciążliwe błędy i glitche, ale przede wszystkim poprawią wydajność gry - czy to z włączonym ray-tracingiem, czy też bez.

