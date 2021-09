O iPhone’ach 13, zegarku Apple Watch Series 7 i słuchawkach AirPods 3 pojawiło się do tej pory bardzo wiele doniesień. Wiemy o nich już prawie wszystko.

Urządzenia te zostaną zaprezentowane 14 września, ale jeśli wspomniane doniesienia okażą się prawdziwe to bardzo prawdopodobne jest, że wiadomo o nich już prawie wszystko. Warto przeanalizować najnowsze plotki na temat tych urządzeń i zastanowić się jakich cech i funkcji zabraknie.

Wiele nowych informacji opublikowanych zostało ostatnio na twitterowym koncie użytkownika @PineLeaks.

iPhone 13

Ceny nowych modeli iPhone’ów mają być takie same jak w przypadku zeszłorocznych modeli.

Istotną zmianą ma być większa bateria we wszystkich modelach. Mini ma oferować godzinę pracy na baterii dłużej, a bateria iPhone’a Pro Max ma mieć o około 20% większą pojemność. iPhone’y 13 i 13 Pro otrzymają baterię większą o około 10% (wszystkie różnice w porównaniu do zeszłorocznych modeli).

Modele serii Pro wyposażone zostaną w technologię ProMotion, czyli 120 Hz odświeżanie ekranu. Częstotliwość zmniejszać się będzie do 60 Hz w przypadku aktywnego trybu niskiego zużycia energii.

Obiektywy we wszystkich modelach charakteryzować się będą mniejszą wartością przysłony co oznacza, że przepuszczać będą więcej światła, a to wpłynie na ogólne polepszenie jakości zdjęć.

Możliwe będzie nagrywanie wideo w trybie portretowym z użyciem technologii elektronicznej stabilizacji obrazu (EIS).

Zdjęcia w trybie nocnym będą jeszcze lepszej jakości.

To najnowsze doniesienia, ale nie można zapomnieć o tym co pojawiło się wcześniej. Analitycy twierdzą, że nowe modele posiadać będą mniejsze wcięcie w ekranie przy jego górnej krawędzi, ale nadal ono będzie. Dopiero iPhone’y 14 mają mieć niewielki, okrągły otwór, za którym schowana będzie przednia kamera. Wcięcie w ekranie, tak zwany notch, to jedna z bolączek iPhone’ów. Na rynku dostępnych jest już wiele zdecydowanie tańszych modeli smartfonów, które posiadają wspomniany otwór. Wspomnieć można na przykład o Xiaomi Mi 11 LITE czy OPPO A74. Oba kupić można za nieco ponad 1000 złotych.

Drugim minusem jest czas pracy na baterii. Wspomniano wyżej, że Apple ma podobno zamiar wykorzystać bardziej pojemne akumulatory, ale różnica nie jest powalająca. Co więcej, 120 Hz odświeżanie w modelach serii Pro wpłynie na szybsze zużycie energii. W rezultacie czas pracy na baterii iPhone’a 13 Pro będzie niższy niż w przypadku iPhone’a 13.

Apple Watch Series 7

Tutaj nie pojawiło się wiele nowych doniesień. Jedyną informacją jest to, że znacznie poprawić ma się czas pracy na baterii.

Wcześniejsze doniesienia na temat smartwatchów marki Apple dotyczą nowych czujników monitorujących parametry zdrowotne. Analitycy sprzeczają się o to czy Series 7 będzie mierzyć ciśnienie krwi użytkownika. Jedni twierdzą, że z powodu problemów z montażem tych czujników dostępność nowych zegarków będzie na początku mocno ograniczona. Według innych taka funkcja pojawi się najwcześniej za dwa lata. Jeśli okaże się, że takiego czujnika nie będzie, to nowościami będą jedynie zmiana wyglądu oraz bardziej pojemna bateria.

AirPods 3

W przypadku słuchawek, Apple także postawiło na lepszą baterię. Akumulator etui ładującego ma być o 20% większy niż w przypadku poprzedniej generacji. Poprawie ulec ma także jakość dźwięku, w szczególności brzmienie niskich tonów.

Niemal pewne jest to, że konstrukcja słuchawek AirPods 3 będzie taka sama jak w przypadku wersji Pro. Zabraknie jednak funkcji aktywnej redukcji szumów, co w przypadku ceny wynoszącej około 1000 złotych powinno być standardem. Obecnie kupić można o wiele tańsze słuchawki wyposażone w noise cancelling. Wśród najpopularniejszych wymienić trzeba Samsung Galaxy Buds Pro czy Jabra Elite 75t.

Czekacie na któyś z produktów Apple? Co chcielibyście zobaczyć w nowym iPhone? Dajcie znać w komentarzach.

