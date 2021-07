Najlepszy damski smartwatch - jaki warto kupić? Funkcjonalny, szybki, dobrze wykonany, ładny i dość mały. Nowoczesny smartwatch w kobiecym stylu. W tym rankingu znajdziesz pięć dobrych, damskich zegarków w różnych cenach.

Najlepszy damski smartwatch – ranking

Wybierając najlepszy smartwatch dla kobiety, należy zwracać uwagę przede wszystkim na wielkość, stylistykę i kolory. Podstawowe funkcje, technologie, łączność i obsługa, są oczywiście takie same, jak w przypadku smartwatchów męskich i uniwersalnych. Dlatego producenci w zegarkach dla pań, kładą największy nacisk na wygląd.

Wart uwagi jest też dobry, tani smartband do lekkiego treningu oraz zaawansowany zegarek sportowy, idealny dla osób poważnie traktujących aktywność fizyczną

Najlepsze smartwatche dla pań. Oto polecane modele:

Jak duży powinien być damski smartwatch?

Damski smartwatch nie powinien być zbyt duży. Wiele kobiet ma smuklejszą i drobniejszą budowę ciała, od większości mężczyzn. Dlatego panie często preferują relatywnie małe smartwatche, z kopertą o szerokości do 40 mm. Idealnym przykładem jest klasyczny i obecnie znacznie tańszy Apple Watch 3, który w mniejszej wersji ma 38 mm, albo najnowszy Apple Watch 6, z kopertą 40 mm.

Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Jeśli masz chudą rękę, ale mimo to wolisz duży zegarek, to taki właśnie wybierz. Ma on podobać się przede wszystkim Tobie, a nie innym. To Ty będziesz go nosić i z niego korzystać. Jeśli priorytetem dla Ciebie jest duży, czytelny wyświetlacz, to wybierz większy model i nie przejmuj się konwenansami.

Część smartwatchy produkowanych jest w jednej, uniwersalnej wersji (unisex), więc niezależnie, czy wybierzemy mniejszy, czy większy rozmiar, może on pasować na chudszy lub masywniejszy nadgarstek, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.



źródło grafiki: apple.com/pl

Stylistyka

W ofertach wielu producentów, można znaleźć smartwatche stworzone niemal wyłącznie dla kobiet. Typowo, wyróżniają się one delikatniejszą, zaokrągloną, smuklejszą kopertą. Smartwatche dla kobiet zazwyczaj nie są masywne i nie mają pancernej obudowy. Są eleganckie i często występują w kolorze różowego złota.

Rzecz jasna wszystko zależy od gustu. Niektóre kobiety wolą eleganckie różowe złoto, inne preferują bardziej ostre kolory i sportową stylistykę, a jeszcze inne stawiają na klasyczną czerń, biel lub srebro.

Jeśli szukasz smartwatcha dla siebie, to wiesz doskonale co ci się podoba, ale jeśli kupujesz zegarek na prezent, to zdecydowanie warto dopytać. Wszystko po to, żeby obdarowana osoba nie czuła się niekomfortowo, nosząc smartwatch, nie do końca pasujący do jej charakteru.

Tarcza

Tarcza, czyli w przypadku smartwatcha tło zegara na wyświetlaczu, powinna być idealnie dopasowana do stylistyki koperty. Tutaj wręcz modelowym przykładem jest Huawei Watch GT 2 Elegant 42 mm. Nie w każdym smartwatchu da się pobrać dodatkowe tarcze z internetu (szczególnie w tanich modelach), dlatego warto zwrócić upewnić się, że zegarek już fabrycznie ma ciekawy i dobrze pasujący zestaw tarcz.



źródło grafiki: consumer.huawei.com

Zastosowanie

Wybierając smartwatch warto brać pod uwagę to, w jaki sposób będziesz z niego korzystać. Jeśli potrzebujesz go głównie do sportu (bieganie, siłownia, jazda na rowerze, pływanie), to dobrym pomysłem jest kupno smartwatcha, w sportowym stylu i z mocniejszą obudową. Nie musi on koniecznie być metalowy, ale musi być wodoszczelny i wytrzymały na lekkie uderzenia. Oczywiście na bardzo intensywne i częste treningi, lepiej jest założyć zegarek sportowy, który ma więcej zaawansowanych funkcji sportowych oraz precyzyjniejsze czujniki.

Jeśli będziesz nosić smartwatch na co dzień, czasami do szykownego ubrania, a czasami do sportowej koszulki, to lepiej wybrać model elegancki. Będzie on dobry niemal na każdą okazję.

Bardzo przydatną rzeczą jest też funkcja płatności zbliżeniowych przez NFC (np. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i inne). Dzięki niej nie musisz wyciągać karty, ani smartfona w sklepie.

Amazfit GTS 2 Mini - tani damski smartwatch do 500 zł z AMOLEDem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Zaskakująco ładny, dobrze wykonany i całkiem funkcjonalny smartwatch za bardzo małe pieniądze. Kupimy go już za niecałe 350 zł, czyli jest bardzo tani, ale mimo to wyposażony jest w dobry, czytelny wyświetlacz AMOLED (oczywiście dotykowy). Co ważne może on być włączony cały czas, dzięki czemu wyświetla czas nawet, gdy jest zablokowany. Na tym jednak nie koniec. Amazfit GTS 2 Mini ma też pulsoksymetr, może służyć do monitorowania cyklu miesięcznego oraz ponad siedemdziesięciu rodzajów aktywności fizycznej. Za jego pomocą można sterować zdalnie aparatem w telefonie lub kontrolować odtwarzacz muzyczny. Jest lekki, wygodny, smukły i wodoszczelny do 50 metrów, a także dostępny w trzech kolorach: różowym, zielonym i czarnym. Czas pracy to teoretycznie 2 tygodnie, ale wyniku przekraczającego jeden tydzień można oczekiwać bez włączonego ciągle wyświetlacza i z jasnością w trybie automatycznym. Amazfit GTS 2 Mini to jeden z najlepszych tanich damskich smartwatchów. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Bateria (pojemność) 220 mAh

Bateria (pojemność) 220 mAh

Bateria (pojemność) 220 mAh

Waga 19.5 g

Waga 19.5 g

Waga 19.5 g

Rozmowy telefoniczne nie

Rozmowy telefoniczne nie

Rozmowy telefoniczne nie

Fitbit Versa 3 - najładniejszy damski smartwatch do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Smartwatch ma walory nie tylko funkcjonalne, ale też ozdobne. Jeśli więc zależy Ci na tym, by wyglądał świetnie, a jednocześnie dawał wszystko co ważne na co dzień, to Fitbit Versa 3 będzie bardzo dobrym wyborem. Ten smartwatch jest piękny. Już na zdjęciach wygląda dobrze, a w praktyce na nadgarstku prezentuje się genialnie. Ma znakomitą aplikację na telefon, działa świetnie na iPhone i Androidzie, a nowa wersja wyposażona jest również w odbiornik GPS do monitorowania tempa i dystansu. Można skorzystać też z płatności zbliżeniowych w sklepach za pomocą zegarka i funkcji Fitbit Pay (warto sprawdzić wcześniej czy Twój bank ją obsługuje). Można wtedy wyjść na trening bez portfela. Ba! Nawet telefonu nie trzeba zabierać. Smartwatch rzecz jasna pozwala sprawdzać tętno, zlicza kroki, monitoruje sen i przydaje się podczas aktywności sportowej. Na baterii działa około 5 dni (bez GPS). To piękny i bardzo dobry damski smartwatch. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,58 cale/cali

Waga 20 g

Huawei Watch GT 2 Elegant 42 mm - dobry smartwatch dla kobiet, do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dobry przykład smartwatcha utrzymanego w eleganckiej stylistyce. Delikatne kształty, minimalistyczne, ale nowoczesne, a do tego ładna i dobrze wykonana stalowa bransoleta mesh. To atrakcyjny damski smartwatch, polecany do smartfonów z Androidem, a w szczególności telefonów Huawei. Warto jednak zauważyć, że 42 mm to już spory rozmiar, jeśli przyszła użytkowniczka ma smukłe, delikatne nadgarstki. Zegarek pracuje do około tygodnia na jednym ładowaniu. Obudowa jest wodoszczelna i mieści w sobie mikrofon oraz głośnik do rozmów telefonicznych. Watch GT 2 monitoruje tętno, sen, liczy kroki, kalorie, dystans, a nawet pokonane długości basenu. Wyświetla powiadomienia z telefonu i może funkcjonować jako samodzielny odtwarzacz MP3. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Waga 29 g

Rozmowy telefoniczne tak

Samsung Galaxy Watch Active2 40 mm - najlepszy damski smartwatch Samsung z EKG Ocena benchmark.pl









4,5/5 To jeden z najbardziej wszechstronnych smartwatchów dla kobiet, polecany głównie do użytku ze smartfonami Galaxy, ale nie tylko. Pasuje zarówno do stroju sportowego, jak i eleganckiego. Od pewnego czasu, po aktualizacji otrzymał dostęp do funkcji EKG oraz pomiaru ciśnienia krwi. To unikalne funkcje, które mogą mieć bezpośredni wpływ na utrzymanie dobrego zdrowia. Ponadto można z nim bez problemu połączyć słuchawki bezprzewodowe i słuchać muzyki np. ze Spotify, bez konieczności brania telefonu ze sobą. Jest to szczególnie przydatne w czasie biegania i ćwiczeń. Można też prowadzić rozmowy telefoniczne przez zegarek, bo Galaxy Watch Active2 dostępny jest także w wersji LTE. Zegarek wygląda świetnie, jest wodoszczelny do 50 m, dobrze wykonany, łatwy w obsłudze i oferuje sporo przydatnych funkcji sportowych. Jest spora szansa na to, że model ten dostanie aktualizację do nowego systemu tworzonego przez firmy Samsung i Google. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Procesor główny (częstotliwość) 1.15 GHz

Pamięć masowa 4 GB

Bateria (pojemność) 340 mAh

Waga 26 g

Apple Watch SE - najlepszy damski smartwatch Apple Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli masz iPhone’a, to najlepszym smartwatchem dla Ciebie będzie Apple Watch SE, albo trochę droższa wersja Apple Watch 6. Szczerze polecam pierwszego z nich, ponieważ łączy większość ważnych funkcji z szybką i prostą obsługą oraz zauważalnie niższą ceną. Wersję podstawową (GPS) można mieć już za mniej niż 1300 zł, a jest jeszcze wersja z łącznością LTE, która pozwala wykonywać połączenia telefoniczne i używać wielu aplikacji korzystających z Internetu. Smartwatchem można płacić zbliżeniowo w sklepach przez Apple Pay. Monitoruje kroki, spalone kalorie, kroki, tętno, sen, mierzy dystans, prędkość i tempo, liczy długości basenu, wyświetla powiadomienia z iPhone, umożliwia pisanie wiadomości. Wygląda świetnie i jest najlepiej wykonanym smartwatchem na rynku. Jedyna słabsza strona to dość krótki czas pracy na baterii - trzeba się przyzwyczaić do ładowania zegarka w nocy. Ogólnie jednak jest to najlepszy smartwatch damski, dla pań używających iPhone. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,78 cale/cali

Pamięć masowa 32 GB

Waga 36.2 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Najlepszy smartwatch damski do iPhone

Jeśli używasz iPhona, to zdecydowanie polecam smartwatch Apple Watch SE. Działa szybko, jest świetnie wykonany, bardzo funkcjonalny i na pewno świetnie dogada się z Twoim telefonem Apple.

Najlepszy smartwatch damski do Androida

Jeśli masz telefon z Androidem, to rozważ kupno smartwatcha Samsung Galaxy Watch Active2. Pasuje zarówno do eleganckiego, jak i luźnego, sportowego stylu. Jego obsługa jest bardzo komfortowa, można przez niego rozmawiać, słuchać muzyki i korzystać z wielu funkcji sportowych. Ma nawet funkcję EKG i pomiar ciśnienia tętniczego.