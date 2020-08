Jaki smartwatch jest najlepszy dla kobiety? Funkcjonalny, szybki, dobrze wykonany, a do tego ładny i dość mały. Nowoczesny smartwatch, ale w damskim stylu. W tym rankingu znajdziesz pięć smartwatchy dla kobiet. Mają różne ceny, wygląd i możliwości, ale wszystkie są warte zakupu.

Najlepszy damski smartwatch – ranking

Wybierając najlepszy smartwatch dla kobiety, należy zwracać uwagę przede wszystkim na wielkość, stylistykę i kolory. Podstawowe funkcje, technologie, łączność i obsługa, są oczywiście takie same, jak w przypadku smartwatchów męskich i uniwersalnych. Dlatego producenci w zegarkach dla pań, kładą największy nacisk na wygląd.

Wart uwagi jest też dobry, tani smartband do lekkiego treningu oraz zaawansowany zegarek sportowy, idealny dla osób poważnie traktujących aktywność fizyczną

Najlepsze smartwatche dla pań. Oto polecane modele:

Wielkość

Damski smartwatch nie powinien być zbyt duży. Wiele kobiet ma smuklejszą i drobniejszą budowę ciała, od większości mężczyzn. Dlatego panie często preferują relatywnie małe smartwatche, z kopertą o szerokości do 40 mm. Idealnym przykładem jest znany Apple Watch 3, który w mniejszej wersji ma 38 mm, albo najnowszy Apple Watch 5, z kopertą 40 mm.

Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Jeśli masz chudą rękę, ale mimo to wolisz duży zegarek, to taki właśnie wybierz. Ma on podobać się przede wszystkim Tobie, a nie innym. To Ty będziesz go nosić i z niego korzystać. Jeśli priorytetem dla Ciebie jest duży, czytelny wyświetlacz, to wybierz większy model i nie przejmuj się konwenansami.

Część smartwatchy produkowanych jest w jednej, uniwersalnej wersji (unisex), więc niezależnie, czy wybierzemy mniejszy, czy większy rozmiar, może on pasować na chudszy lub masywniejszy nadgarstek, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Stylistyka

W ofertach wielu producentów, można znaleźć smartwatche stworzone niemal wyłącznie dla kobiet. Typowo, wyróżniają się one delikatniejszą, zaokrągloną, smuklejszą kopertą. Smartwatche dla kobiet zazwyczaj nie są masywne i nie mają pancernej obudowy. Są eleganckie i często występują w kolorze różowego złota.

Rzecz jasna wszystko zależy od gustu. Niektóre kobiety wolą eleganckie różowe złoto, inne preferują bardziej ostre kolory i sportową stylistykę, a jeszcze inne stawiają na klasyczną czerń, biel lub srebro.

Jeśli szukasz smartwatcha dla siebie, to wiesz doskonale co ci się podoba, ale jeśli kupujesz zegarek na prezent, to zdecydowanie warto dopytać. Wszystko po to, żeby obdarowana osoba nie czuła się niekomfortowo, nosząc smartwatch, nie do końca pasujący do jej charakteru.

Tarcza

Rzecz jasna tarcza, czyli w przypadku smartwatcha tło zegara na wyświetlaczu, powinna być idealnie dopasowana do stylistyki koperty. Tutaj wręcz modelowym przykładem jest Huawei Watch GT 2 Elegant 42 mm. Nie w każdym smartwatchu da się pobrać dodatkowe tarcze z internetu (szczególnie w tanich modelach), dlatego warto zwrócić upewnić się, że zegarek już fabrycznie ma ciekawy i dobrze pasujący zestaw tarcz.

Zastosowanie

Wybierając smartwatch warto brać pod uwagę to, w jaki sposób będziesz z niego korzystać. Jeśli potrzebujesz go głównie do sportu (bieganie, siłownia, jazda na rowerze, pływanie), to dobrym pomysłem jest kupno smartwatcha, w sportowym stylu i z mocniejszą obudową. Nie musi on koniecznie być metalowy, ale musi być wodoszczelny i wytrzymały na lekkie uderzenia. Oczywiście na bardzo intensywne i częste treningi, lepiej jest założyć zegarek sportowy, który ma więcej zaawansowanych funkcji sportowych oraz precyzyjniejsze czujniki.

Jeśli będziesz nosić smartwatch na co dzień, czasami do szykownego ubrania, a czasami do sportowej koszulki, to lepiej wybrać model elegancki. Będzie on dobry niemal na każdą okazję.

Bardzo przydatną rzeczą jest też funkcja płatności zbliżeniowych przez NFC (np. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay i inne). Dzięki niej nie musisz wyciągać karty, ani smartfona w sklepie.

Apple Watch 5 40 mm - najlepszy smartwatch dla kobiety









4,7/5 Ocena benchmark.pl Apple Watch to zegarek uniwersalny, ale w mniejszej wersji 40 mm jest wręcz idealny dla pań. Jednocześnie elegancki i sportowy, a przy tym świetnie wykonany i objęty długoterminowymi aktualizacjami, typowymi dla Apple. Ma o 30 procent większy wyświetlacz od Apple Watch 3 i cieńsze ramki. Ekran AMOLED ma rozpoznawanie nacisku, znakomitą jakość obrazu i wysoką jasność. Zegarek wyposażono w GPS, opcjonalne LTE, funkcję EKG, wysokościomierz barometryczny, kompas cyfrowy, wysokiej jakości pulsometr, a także mikrofon i dobry głośnik do rozmów telefonicznych. Apple Watch pozwala odtwarzać muzykę i sterować nią. Działa szybko i jest wodoszczelny do głębokości 50 m. To świetny damski zegarek. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,57 cale/cali

Waga 30.1 g

Rozmowy telefoniczne tak Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy Watch Active2 40 mm – damski smartwatch na każda okazję









4,5/5 Ocena benchmark.pl To jeden z najbardziej wszechstronnych smartwatchów, dla osób używających smartfona z Androidem (szczególnie firmy Samsung). Pasuje zarówno do stroju sportowego, jak i eleganckiego. Można z nim bez problemu połączyć słuchawki bezprzewodowe i słuchać muzyki np. ze Spotify, bez konieczności brania ze sobą smartfona. Jest to szczególnie przydatne w czasie biegania i ćwiczeń. Można też rozmawiać przez zegarek, nawet bez telefonu, bo Galaxy Watch Active2 jest dostępny również w wersji LTE. Zegarek wygląda świetnie, jest wodoszczelny (do 50 m), dobrze wykonany, łatwy w obsłudze i oferuje wiele najważniejszych funkcji sportowych. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Procesor główny (częstotliwość) 1.15 GHz

Pamięć masowa 4 GB

Bateria (pojemność) 340 mAh

Waga 26 g Pokaż specyfikację

Huawei Watch GT 2 Elegant 42 mm – modny zegarek dla kobiet









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jest to idealny przykład smartwatcha utrzymanego, w eleganckiej, damskiej stylistyce. Delikatne kształty, minimalistyczne, ale wyrafinowane, a do tego ładna i dobrze wykonana, stalowa bransoleta mesh. To piękny damski smartwatch, polecany do smartfonów z Androidem. Warto jednak zauważyć, że 42 mm to już dość duży rozmiar, jeśli przyszła użytkowniczka ma cienkie nadgarstki. Zegarek pracuje do około tygodnia na jednym ładowaniu. Obudowa jest wodoszczelna i mieści w sobie mikrofon oraz głośnik do rozmów telefonicznych. Watch GT 2 monitoruje tętno, sen, liczy kroki, kalorie, dystans, a nawet pokonane długości basenu. Wyświetla powiadomienia z telefonu i może funkcjonować jako samodzielny odtwarzacz MP3. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Waga 29 g

Rozmowy telefoniczne tak Pokaż specyfikację

Fitbit Versa 2 – stylowy damski smartwatch









4,3/5 Ocena benchmark.pl Nie za duży, nie za mały, ale na pewno bardzo atrakcyjny i dobrze wykonany. Fitbit Versa 2 cieszy się w większości bardzo pozytywnymi opiniami użytkowników. Przede wszystkim za dobrze dobrane proporcje, rozmiar pasujący do kobiecej ręki oraz bardzo dobrą jakość paska. Ma dobry, kolorowy wyświetlacz dotykowy AMOLED, czytelny nawet w bardzo jasny dzień i z opcją ekranu zawsze włączonego. Wyposażono go też w łączność NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach. Ma pulsoksymetr, wysokościomierz barometryczny, liczy pokonane piętra, kroki i spalone kalorie, mierzy dystans i tempo oraz oferuje ponad 20 różnych trybów treningowych. Jest też wodoszczelny do 50 m. Dla niektórych wadą może być brak języka polskiego w menu (ale jest np. angielski). Fitbit Versa 2 to nowoczesny damski smartwatch wart zakupu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1 cale/cali

Waga 38 g Pokaż specyfikację

Garett Women Lily – tani smartwatch dla kobiet









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ten damski smartwatch kosztuje niecałe 350 zł, więc w tak niskiej cenie nie można oczekiwać wszystkiego. Zegarek wyróżnia się atrakcyjnym, dość eleganckim wyglądem – szczególnie wersja z bransoleta mesh. Jest wodoszczelny, zgodnie ze standardem IP67, wyświetla wiadomości SMS i powiadomienia z aplikacji społecznościowych. Da znać również gdy nadchodzi połączenie telefoniczne, choć przez sam zegarek nie da się rozmawiać. Ma czytelny wyświetlacz dotykowy, krokomierz, pulsometr, monitoruje sen i pozwala łatwo wymienić pasek na inny. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 200 mAh Pokaż specyfikację

Warto również zobaczyć naszą wideorecenzję Garett Women Lisa

Najlepszy smartwatch dla kobiety, do iPhone

Jeśli używasz iPhona, to zdecydowanie polecam smartwatch Apple Watch 5. Działa szybko, jest świetnie wykonany, bardzo funkcjonalny i z całą pewnością świetnie dogada się z Twoim smartfonem.

Najlepszy damski smartwatch do Androida

Jeśli masz telefon z Androidem, to rozważ kupno smartwatcha Samsung Galaxy Watch Active2. Pasuje zarówno do eleganckiego, jak i luźnego, sportowego stylu. Jego obsługa jest bardzo komfortowa, można przez niego rozmawiać, słuchać muzyki i korzystać z wielu funkcji sportowych.

Zobacz również: