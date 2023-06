Ilu widzów, tyle odpowiedzi na pytanie, dlaczego oglądamy horrory. Każdy oczekuje przy tym jednego – jakości. Postanowiliśmy więc ułatwić Wam zadanie i zgromadzić w jednym miejscu najlepsze horrory Netflixa w 2023 roku.

Nowe i klasyczne, filmowe i w odcinkach, dokumentalizowane i surrealistyczne – najlepsze horrory Netflixa mają wiele twarzy. Czerpiąc z tej różnorodności, wierzymy więc głęboko, że każdy widz o mocnych nerwach znajdzie tu coś dla siebie. Nasze TOP 10 znajdziecie poniżej.

Najlepsze horrory Netflixa – TOP 10

Nawiedzony dom na wzgórzu

Warte obejrzenia horrory Netflixa otwiera serial oryginalny platformy z 2018 roku, będący luźną adaptacją powieści Shirley Jackson o tym samym tytule. Podczas seansu poznacie bliżej pięcioro rodzeństwa, które niegdyś wychowywało się w osławionym na całą Amerykę nawiedzonym domu. Już jako dorośli ludzie mierzą się oni z dramatycznymi wydarzeniami z przeszłości, na czele z samobójczą śmiercią własnej siostry. Ta zmusza ich do skonfrontowania się ze swoimi demonami – w każdym możliwym znaczeniu tego słowa.

Twórcą tytułu jest Mike Flanagan (“Doktor Sen”, “Nocna msza”, “Oculus”).

Dziewiąte wrota

Najstraszniejsze horrory Netflixa z polski akcentem? – Proszę bardzo. Przed Wami drugi, zaraz po “Dziecku Rosemary”, film w reżyserii Romana Polańskiego, w którym podejmuje on tematykę satanistyczną. Czyni to z pomocą Johnnego Deppa, który wciela się w postać Deana Corso – znawcy starodruków. Jego talent okazuje się wyjątkowo pomocny, kiedy w ręce pewnego kolekcjonera trafia jeden z trzech egzemplarzy księgi "Dziewięć Wrót Królestwa Cieni". Zadaniem Corso jest weryfikacja jego autentyczności, w którym to celu ma udać się do Europy. Wtem w jego życiu dochodzi do serii niepokojących wydarzeń…

Egzorcyzmy Emily Rose

“Egzorcyzmy Emily Rose” zamyka podium w kategorii: horrory na Netflix. Opętanie Emily (Jennifer Carpenter) ostatecznie doprowadza do jej śmierci, a winnym tych wydarzeń zostaje uznany ksiądz, który odprawiał nad nią egzorcyzmy. Podczas seansu będziecie mieli szansę spojrzeć na nie okiem sceptyka z zewnątrz – prawniczki, która podejmuje się jego obrony w sądzie. Zagłębiając się w sprawę, odkrywa jednak istnienie niewidzialnego dla oczu, transcendentnego świata i ścierających się w nim sił.

Film wyreżyserował Scott Derrickson (“Doktor Strange”, “Czarny telefon”, “Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia”).

Archiwum 81

Jeżeli serialowe, dobre horrory Netflixa to coś, dla czego tu jesteście, “Archiwum 81” to propozycja właśnie dla Was. Miniseria z 2022 roku opowiada historię pewnego prywatnego śledztwa w przedmiocie lokalnej sekty. Na jego czele staje Melody Pendras (Dina Shihabi), która dokumentuje swoje odkrycia. Próby odrestaurowania jej nagrań po latach podejmuje się archiwista, Dan Turner (Mamoudou Athie), początkowo nieświadomy ich zawartości. Z czasem granica między tym, co było a teraźniejszością, zaczyna się zacierać. Dan zaczyna zaś wierzyć, że jest w stanie zapobiec wydarzeniom, które doprowadziły do tragedii Melody ćwierć wieku wcześniej.

Nawiedzony dwór w Bly

Krótkie (serialowe) horrory Netflixa reprezentuje kolejny tytuł od Mike’a Flanagana – utrzymany w klimacie gotyckiego romantyzmu “Nawiedzony dwór w Bly”. Kiedy do tytułowej rezydencji przybywa nowa niania (Victoria Pedretti) mająca opiekować się dwojgiem sierot, doświadcza zajść trudnych do objęcia rozumem. Powoli zaczyna do niej docierać, że dwór w Bly jest nawiedzony, a dawne opowieści o miłości i stracie są w nim wiecznie żywe.

Kingdom

Ten południowokoreański horror o zombie przeniesie Was do upadłego, zdewastowanego przez korupcję i klęskę głodu królestwa, które teraz mierzy się z kolejnym ciosem. To tajemnicza zaraza, która przeistacza ludzi w bestie. Mimo wszechobecnego poczucia niemocy jest jednak ktoś, kto walczy o swój kraj do ostatniej kropli krwi – tamtejszy książę (Ji-hoon Joo), powszechnie uważany za zdrajcę. W tym celu wyrusza w niezwykle ryzykowną podróż, podczas której zetrze się z potężnymi siłami zła.

Sweet Home

Kolejny przedstawiciel południowokoreańskiego kina grozy – “Sweet Home” – zgodnie z zapowiedzią Netflixa jeszcze w tym roku doczeka się swojej kontynuacji. I tym razem ludzkość staje w obliczu zagrożenia w postaci krwiożerczych potworów. Tym postanawia stawić czoła Hyun (Song Kang) – licealista-samotnik, który stracił swoją rodzinę w wypadku. Doświadczenie to podąża za nim krok w krok. Demony przeszłości nie są jednak najgorszym, z czym musi się teraz zmierzyć. Los sąsiadów jest w jego rękach.

Resident Evil

Jeżeli wciąż nie wiecie, jaki horror Netflixa o zombie obejrzeć, być może sprawę ułatwi ponadczasowy “Resident Evil”. Tytuł bazujący na serii popularnych gier komputerowych od Capcomu przeniesie Was do rzeczywistości, w której jednym z głównych rozgrywających jest The Umbrella Corporation – firma, której wpływy polityczne i finansowe trudno przecenić. Wielką tajemnicą pozostaje jednak główne źródło dochodów korporacji – praca nad technologiami wojskowymi, bronią biologiczną i eksperymentami genetycznymi. Pewnego dnia sprawy wymykają się spod kontroli – niebezpieczny wirus wydostaje się ze ściśle tajnego laboratorium. Ocalenie ludzkości jest kwestią kilku najbliższych godzin.

W rolach głównych: Milla Jovovich i Michelle Rodriguez. Film wyreżyserował i napisał Paul W.S. Anderson (“Death Race: Wyścig śmierci”, “Obcy kontra Predator”).

Ciche miejsce

Świat po raz kolejny stoi nad przepaścią. Odkąd opanowały go potwory, poczucie bezpieczeństwa stanowi jedynie mgliste wspomnienie, które przywołuje… cisza. Evelyn (Emily Blunt), Lee (John Krasinski) oraz ich dzieci starają się funkcjonować w niej na co dzień. Wiedzą, że każdy dźwięk niesie ze sobą ogromne ryzyko i może być ostatnim w ich życiu.

Film wyreżyserował obecny na ekranie John Krasinski. W serwisie znajdziecie także jego drugą część z 2020 roku.

Anihilacja

Najlepsze horrory Netflixa zamyka “Anihilacja” – film z 2018 roku w konwencji sci-fi, którego główną bohaterką jest Lena (Natalie Portman) – biolożka, niegdysiejsza żołnierka oraz żona męża, który przepadł bez śladu w tzw. strefie X, regionie odizolowanym od reszty kraju przez amerykańskie władze. Kobieta postanawia odnaleźć ukochanego i w tym celu wstępuje w szeregi grupy odważnych, którzy chcą zdemaskować prawdę o tajemniczym obszarze. Na miejscu okazuje się, że tamtejsza przyroda została poddana oddziaływaniu nieznanej siły. Grupa powoli się wykrusza; Lena konsekwentnie zmierza jednak do celu.

Źródło: materiały prasowe