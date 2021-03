Dobry chiński telefon to optymalne połączenie odpowiedniej specyfikacji, funkcjonalności i ceny. Działa szybko, ma mocny procesor, NFC i w wielu przypadkach również dużą baterię, a kosztuje mniej od konkurentów. Doradzamy, jaki chiński smartfon kupić.

Chińskie telefony to już naprawdę dobre sprzęty

Marki chińskich smartfonów w ostatnich latach mocno zyskały na popularności, podniosły też swoją rangę. Dość powiedzieć, że obecnie na polskim rynku zdecydowanie dominuje Xiaomi, a w czołówce wciąż plasuje się ze swoimi telefonami Huawei, które traci jedynie z racji utraty dostępu do pełnej wersji systemu Android. Z drugiej strony pojawiło się kilku kolejnych graczy, takich jak Oppo, vivo czy realme, którzy coraz mocniej rozpychają się w walce o klienta i robią to całkiem skutecznie. Wybór jest obecnie większy niż kiedykolwiek.

Chińskie marki telefonów: Cubot

Doogee

Huawei

Meizu

Motorola (Lenovo)

OnePlus

Oppo

realme

TCL

Ulefone

vivo

Xiaomi (w tym Redmi oraz Poco) *Aktualnie dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji

Chińskie telefony już dawno przestały kojarzyć się z tandetą. Teraz kupują je nie tylko osoby szukające jak najtańszych modeli, ale też wiedzący, że logo chińskiej marki nie musi oznaczać gorszych wrażeń z użytkowania na co dzień. Bo dobre telefony z Chin walczą już nie tylko niską ceną, bardzo często oferują również dobrą funkcjonalność i wydajność na poziomie (albo wyższą) bardziej prestiżowej konkurencji, chociaż takie określenia są dość umowne.

Doskonałym przykładem jest chociażby Xiaomi Mi 10T, który wchodząc na rynek kosztował 1999 złotych. Teraz jest tańszy, a może pochwalić się procesorem Qualcomm Snapdragon 865, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1, głośnikami stereo, obsługą sieci 5G oraz wyświetlaczem z częstotliwością odświeżania aż 144 Hz. Przykłady można jednak mnożyć, w każdym segmencie cenowym.

Oczywiście sam fakt, że smartfon pochodzi od chińskiego producenta nie musi być od razu równoznaczny z tym, że jest dobry. Warto stawiać na produkty lub marki o dużej liczbie pozytywnych opinii, czytać testy, sprawdzać rankingi, pytać znajomych, którzy już ich używają oraz kierować się własnymi, dokładnie sprecyzowanymi oczekiwaniami. Jedne osoby będą wymagały wyższej wydajności, inne dłuższego czasu pracy, a jeszcze inne dobrego aparatu.

Jaki chiński telefon kupić? Oto polecane modele:

Jeśli więc poszukujecie dobrego chińskiego telefonu, to świetnie trafiliście. W naszym zestawieniu polecamy tanie telefony oraz modele ze średniej i wyższej półki. Każdy z nich w swojej klasie cenowej oferuje dobrą specyfikację i ponadprzeciętną wygodę obsługi. Niektóre mają dużą baterię, inne dobry wyświetlacz, dużo pamięci, dual SIM, a jeszcze inne dobry aparat, który dla wielu osób jest niezwykle istotnym punktem specyfikacji. W dodatku wszystkie z tych telefonów można kupić w oficjalnej polskiej dystrybucji. Na pewno znajdziecie coś interesującego.

Redmi 9









4,2/5 Ocena benchmark.pl Tani telefon do 500 złotych warto wybrać szczególnie pieczołowicie, bo przy tak skromnym budżecie każda różnica może okazać się znacząca. Redmi 9 to tutaj bez wątpienia jeden z najlepszych wyborów, z powodzeniem sprawdza się w podstawowych zastosowaniach, takich jak komunikacja, przeglądanie Internetu i sprawdzanie poczty e-mail, a nawet oglądanie YouTube. Może bowiem pochwalić się wyświetlaczem Full HD+, czymś zdecydowanie ponad przeciętną w najniższym segmencie, ma też procesor MediaTek Helio G80 i 3 GB RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej. Bardzo dobrze wypada akumulator 5020 mAh, nie trzeba obawiać się konieczności codziennego ładowania. Pozytywna niespodzianka to obecność modułu NFC, np. do płatności zbliżeniowych w sklepie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G80

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 198 g Pokaż specyfikację

Motorola Moto G8 Power









4,1/5 Ocena benchmark.pl Niską ceną kusi również Motorola Moto G8 Power. Owszem, doczekała się już następców, ale dla wielu osób będzie od nich atrakcyjniejsza. Wciąż oferuje sporo, bo ekran Full HD+, a także procesor Qualcomm Snapdragon 665 i 4 GB RAM, co przy czystym systemie Android sprawia, że płynność działania jest jak najbardziej zadowalająca. Z powodzeniem można cieszyć się tu nie tylko podstawową funkcjonalnością, ale też możliwością oglądania filmów czy zabawy z mniej wymagającymi grami. Tym bardziej, że Motorola Moto G8 Power może pochwalić się też głośnikami stereo. Świetna jest bateria 5000 mAh, wystarcza na nawet 3 dni. Cała konstrukcja została pokryta hydrofobową powłoką zapewniającą odporność na zachlapania i wilgoć. Mankamenty? Smartfon nie ma NFC, co niektórych może nieco zniechęcać, ale trzeba pamiętać, że nie jest to jeszcze standard w niższym segmencie cenowym. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2300 x 1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 Mpx + 8 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 197 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

POCO X3 NFC









4,3/5 Ocena benchmark.pl Jeden z najlepszych, a wedle niektórych najlepszy telefon do 1000 złotych i to nawet jeśli uwzględnialibyśmy nie tylko chińskie marki. POCO X3 NFC może kusić zwłaszcza sympatyków mobilnego grania. Ma bowiem bardzo solidny procesor Qualcomm Snapdragon 732G i 6 GB RAM, ale też duży wyświetlacz Full HD+ z wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz, a także głośniki stereo i to o całkiem sporej mocy. Producent pokusił się też o pojemną baterię 5160 mAh z szybkim ładowaniem 33W, złącze słuchawkowe, dość dobry aparat fotograficzny i obudowę z certyfikatem IP53 (odporną na zachlapania). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 13 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 215 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

realme 7 Pro









4,6/5 Ocena benchmark.pl realme 7 Pro okazał się jedną z największych niespodzianek zeszłego roku, oczywiście pozytywnych. Trudno mu wiele zarzucić i to nie tylko na podstawie suchych danych, ale też po testach. Oferuje szczegółowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, jest też wystarczająco wydajny jak na ten przedział cenowy, bo napędza go procesor Qualcomm Snapdragon 720G mający do pomocy 8 GB RAM. Ma wbudowane głośniki stereo i złącze słuchawkowe 3.5mm, nie imponuje za to możliwościami fotograficznymi, chociaż oceniając sam główny obiektyw to jest całkiem nieźle. Bez zarzutu za to bateria, smartfon pracuje przez nawet 2 dni, a dodatkowo obsługuje bardzo szybkie ładowanie SuperDart 65W. NFC? Jest. Dual SIM? Również i to wcale nie hybrydowy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 720G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 182 g Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

TCL 10 Plus









4,3/5 Ocena benchmark.pl Smartfony TCL zadebiutowały na naszym rynku pod koniec zeszłego roku. Jeśli zaczynać z nimi przygodę, to śmiało od modelu TCL 10 Plus. Wyróżnia się z racji zakrzywionego wyświetlacza (AMOLED,Full HD+ z HDR10) oraz dość nietypowo osadzonych obiektywów głównego aparatu. Jakość prezentowanego obrazu wypada tu naprawdę dobrze, a dodatkowo oprogramowanie zawiera sporo opcji personalizacji, to bardzo dobry telefon dla osób oglądających dużo materiałów wideo. Wydajność może nie jest w tej cenie najwyższa, ale większości osób powinna wystarczyć, procesor Qualcomm Snapdragon 665 i 6 GB RAM to solidny zestaw. Tak samo można określać baterię 4500 mAh, pozwala na dwa dni pracy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 172 g Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi 10T









4,5/5 Ocena benchmark.pl Najlepszy smartfon do 2000 zł? Xiaomi Mi 10T to najpoważniejszy kandydat do takiego miana, propozycja o naprawdę doskonałej relacji ceny do możliwości. Dysponuje 6,67-calowym wyświetlaczem z odświeżaniem 144 Hz (z technologią AdaptiveSync), a także procesorem Qualcomm Snapdragon 865 współpracującym z 6 GB RAM i pamięcią wewnętrzną UFS 3.1, przez co powinien kusić mobilnych graczy, ale oczywiście bez problemów radzi sobie też z innymi zadaniami. Atuty to tutaj również głośniki stereo, obsługa NFC i 5G oraz bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W. Aparat? Dobry, chociaż jeśli komuś zależy przede wszystkim na tym elemencie to lepszym wyborem będzie nieco droższy Xiaomi Mi 10T Pro. Jeśli kwestia foto nie odgrywa dla Ciebie najważniejszej roli, wybierz właśnie Xiaomi Mi 10T. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 216 g Pokaż specyfikację

POCO F2 Pro









4,6/5 Ocena benchmark.pl Wprawdzie to rzecz gustu, ale nie sposób odmówić POCO F2 Pro atrakcyjnego designu. Frontowy aparat został ukryty w wysuwanym modele, dzięki czemu wyświetlacz nie został oszpecony jakimkolwiek wcięciem. Obudowie też trudno wiele zarzucić, jest szklana (Corning Gorilla Glass 5) z aluminiowymi ramkami, a co ważne skrywa wydajne podzespoły - procesor Qualcomm Snapdragon 865, 6 GB RAM i 128 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Mimo dużej wydajności dobrze wypada tu bateria 4700 mAh, która zapewnia do 2 dni pracy, można ją też szybko naładować (ładowarka ma moc 33W). Na plus zapisać trzeba tu także wyświetlacz AMOLED i aparat fotograficzny, producent zadbał nawet o moduł do obsługi sieci 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 219 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

OnePlus 8T









4,5/5 Ocena benchmark.pl OnePlus 8T to już najwyższa półka, flagowy smartfon, w specyfikacji którego trudno znaleźć jakiekolwiek większe mankamenty. Jak przystało na taką konstrukcję jest bardzo wydajny, ma procesor Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB RAM i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1, a do tego także doskonale zoptymalizowaną nakładkę OxygenOS. OnePlus 8T jest naprawdę szybki, a do tego może pochwalić się świetnym ekranem wykonanym w technologii AMOLED i cechującym się przy tym rozdzielczością 2400 x 1080 pikseli oraz wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz, którą docenią przede wszystkim mobilni gracze. Bateria 4500 mAh może nie wyróżnia się pojemnością, ale ładowanie 65W to już świetny dodatek pozwalający na zasilenie urządzenia od zera do pełna w około 45 minut. Nie zabrakło tu również dobrych aparatów, głośników stereo i obsługi sieci 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 16 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Pokaż specyfikację

vivo X51 5G









4,5/5 Ocena benchmark.pl vivo X51 5G to gratka dla sympatyków mobilnej fotografii. Wyróżnia się aparatem, którego obiektyw główny został wyposażony w gimbal i tym samym zapewnia lepszą stabilizację obrazu. Jakość zdjęć wypada tutaj naprawdę dobrze, zarówno dziennych, jak i nocnych. Trzeba też zaznaczyć, że poza obiektywem głównym producent zastosował obiektyw ultraszerokokątny oraz dwa teleobiektywy, co przekłada się na sporą funkcjonalność całego zestawu. Reszta specyfikacji też może się podobać, zwłaszcza jeśli mowa o wyświetlaczu AMOLED z odświeżaniem 90 Hz, dobrym procesorze Qualcomm Snapdragon 765G i sporych zasobach pamięci (8 GB + 256 GB). Dodatkowo można liczyć tu na baterię 4315 mAh na około 1,5 dnia pracy (z szybkim ładowaniem 33W) oraz obsługę sieci 5G. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,56 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2378 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 13 + 8 + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 181.5 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 11









4,7/5 Ocena benchmark.pl Absolutna nowość, a zarazem bezsprzecznie najbardziej zaawansowany chiński smartfon. Napędza go najwydajniejszy procesor na rynku - Qualcomm Snapdragon 888, co w połączeniu z 8 GB RAM i szybką pamięcią wewnętrzną UFS 3.1 przekłada się idealnie płynne działanie i możliwość realizacji wszystkich zadań, jakie tylko przewidziano dla współczesnych smartfonów. Imponuje tu również wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,81 oraz rozdzielczości 3200x1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, nie zabrakło aparatu fotograficznego o dużych możliwościach oraz szerokiego zaplecza komunikacyjnego, obejmującego między innymi Wi-Fi 6, NFC i 5G. Akumulator 4600 mAh wspiera szybkie ładowanie 55W, bezprzewodowe ładowanie 50W, a nawet ładowanie zwrotne 10W, a długą listę atutów Xiaomi Mi 11 uzupełniają jeszcze głośniki stereo Harman Kardon. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 + 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 196 g Pokaż specyfikację

Który chiński telefon jest najlepszy naszym zdaniem?

Uważamy, że najbardziej optymalnym wyborem i godnym zakupu chińskim telefonem o świetnej relacji ceny do możliwości, który spełni oczekiwania większości użytkowników jest Xiaomi Mi 10T. Szybki, wydajny, przyjemny w obsłudze smartfon, który nawet za rok będzie wciąż uznawany za wydajny i nie będzie miał problemu z nowszymi aplikacjami oraz większością gier. Wspiera też 5G, co należy określać jako przyszłościowe rozwiązanie. Warto go kupić.

