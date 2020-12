Dobry tani telefon do 700 zł. Istnieje? Jak najbardziej. Wśród wybranych propozycji znajdziesz modele z wyświetlaczem Full HD+, dużą baterią, szybkim czytnikiem linii papilarnych czy solidnym aparatem.

Telefon do 700 zł to niegłupi wybór

W naszym zestawieniu tanich telefonów do 500 zł znalazło się kilka ciekawych modeli. Różnice w propozycjach z niższego segmentu są jednak naprawdę duże i dopłacając około 100-200 zł możemy mieć zauważalnie lepszy, szybszy i bardziej godny polecenia sprzęt. Dlatego stworzyliśmy TOP 5 smartfonów do 700 zł. Umieściliśmy w nim aktualnie najbardziej godne uwagi konstrukcje, które dla wielu osób będą wystarczające na co dzień i pozwolą na zdecydowanie więcej niż tylko wykonywanie połączeń i przesyłanie wiadomości tekstowych.

Jaki telefon do 700 zł kupić? Oto polecane modele:

* pamięć RAM / pamięć masowa

Czy telefon za 700 zł faktycznie może być dobry? Odpowiedź brzmi: tak. Oczywiście trzeba dobrze zdefiniować swoje wymagania, żeby się nie rozczarować. Nie należy oczekiwać, że smartfon za siedem stówek będzie równie szybki i wydajny oraz będzie robił równie dobre zdjęcia jak telefon za 1500 zł lub jeszcze lepszy smartfon za 2000 zł. Mimo wszystko, w tej kategorii znajdziemy coraz więcej dobrze działających i godnych polecenia smartfonów, które spełnią oczekiwania wielu osób. W ostatnich latach prym wiedzie tutaj Xiaomi, w mniejszym stopniu też Motorola. Sytuacja robi się jednak ciekawsza, bo od niedawna na naszym rynku pojawiło się kilku kolejnych producentów - Oppo, realme czy Vivo. Wszyscy mają w ofercie także tanie modele i niektóre są naprawdę ciekawe.

Co powinien mieć smartfon za 700 zł?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę procesor, bo niezależnie od półki cenowej powinien być on jak najlepszy, oraz na pamięć RAM. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Aktualnie najbardziej godne polecenia są w tym budżecie modele z 4 GB RAM. W niektórych przypadkach można zaakceptować 3 GB RAM, ale szerokim łukiem radzimy omijać telefony z 2 GB RAM. Jeśli chodzi o pamięć masową, to dobrze widzieć przynajmniej 64 GB. Jest to przestrzeń przeznaczona głównie dla plików, aplikacji i systemu. Dodatkowo warto sprawdzić, czy smartfon ma miejsce dla karty pamięci microSD, która pozwoli znacznie rozszerzyć tę przestrzeń. Modele o niższej pojemności można wybrać, ale wtedy już koniecznie trzeba się upewnić, że smartfon ma slot microSD, choćby dla zdjęć i filmów z aparatu.

Wyświetlacze Full HD+ wciąż nie są standardem w cenie do 700 zł, choć pojawiają się coraz częściej i rzecz jasna stanowią dużą zaletę. Wydając nie więcej niż 700 zł nadal znajdziemy jednak ekrany HD+, które są mniej wyraziste, ale wystarczają (bo muszą) i przy okazji stanowią mniejsze obciążenie dla procesora i pośrednio lekko obniżają zużycie energii z baterii.

Aparaty też stają się coraz lepsze i bardziej różnorodne. Np. Redmi Note 9 z tyłu ma aparat główny aż 48 Mpx z trybem nocnym i trybem Pro, a także aparaty ultraszerokokątny 8 Mpx, makro i czujnik głębi. Takich smartfonów w tej klasie cenowej szybko przybywa. Zawsze mile widziana jest duża bateria w telefonie i bez problemu można znaleźć ją w modelu za mniej niż 700 zł. Akumulatory 4000 lub 5000 mAh to w tej klasie cenowej rzecz normalna i dające wymierne korzyści.

Dla wielu osób bardzo ważne będą płatności zbliżeniowe za pomocą smartfona w sklepie. Dostępne są one w smartfonach z łącznością NFC. Zaletą będzie również Bluetooth w standardzie przynajmniej 5.0 i szybsze Wi-Fi. W tej cenie znajdziemy też wiele telefonów z dual SIM (na dwa numery telefoniczne).

Najlepsze telefony do 700 zł

Redmi Note 9









4,4/5 Ocena benchmark.pl W ramach przedświątecznych przecen w omawianym budżecie mieście się Redmi Note 9 i to w wariancie z 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. To naprawdę dobra oferta, bo poza sporymi zasobami pamięci specyfikacja ma tu jeszcze kilka innych plusów i w ogólnym rozrachunku trudno w tej cenie mieć tu większe zastrzeżenia. Redmi Note 9 działa bardzo dobrze, radzi sobie nie tylko z prostymi aplikacjami, ale też z multimediami i mniej wymagającymi grami. Dodatkowo ma baterię 5020 mAh, która w praktyce spokojnie wystarcza na około 2 dni i odpowiednie zaplecze komunikacyjne w postaci Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac oraz modułu NFC i funkcji dual SIM. Dobrze jak na tę półkę cenową wypada tutaj czytnik linii papilarnych, a solidnie główny aparat fotograficzny, przynajmniej jeśli mowa o obiektywie podstawowym 48 Mpix i szerokokątnym 8 Mpix, bo obiektywy makro i głębi to raczej mniej znaczące dodatki. Ekran Full HD+ pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 5, a całą konstrukcję odporną na zachlapania nanopowłoką, w związku z czym i jakość wykonania jest godna pochwały. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 199 g Pokaż specyfikację

Oppo A52









4,4/5 Ocena benchmark.pl Oppo stara się pozycjonować swoje smartfony jako te wyróżniające się atrakcyjną stylistyką. Wprawdzie to sprawa mocno indywidualna, ale Oppo A52 może wpadać w oko. Ma dość smukłe ramki wokół ekranu, a także obudowę w modnych kolorach, na co często uwagę zwracają przede wszystkim kobiety i to niezależnie od wieku. Ekran Full HD+ i będące tu jedną z najmilszych niespodzianek głośniki stereo to połączenie, dzięki któremu Oppo A52 bardzo dobrze sprawdza się podczas oglądania filmów i seriali czy grania, aczkolwiek trzeba mieć świadomość o jakim budżecie mowa, że tu też płynnie nie zadziałają najbardziej wymagające gry. Również w Oppo A52 można liczyć na NFC do płatności zbliżeniowych czy szybkiego parowania akcesoriów i pojemną baterię 5000 mAh, która w większości przypadków powinna starczać na 2 dni pracy. Aparat też wypada tu pozytywnie, obiektywy główny i szerokokątny pozwalają na wykonanie ładnych zdjęć (jak na tę cenę), można też rejestrować wideo w 4K/30 fps czy w zwolnionym tempie 120 fps. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 192 g Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy M11









4,2/5 Ocena benchmark.pl Być może znacie osoby, które sceptycznie patrzą na chińskie marki i wolą telefon innego producenta, nawet jeśli będzie on nieco gorzej wyposażony. Samsung ma spore grono zwolenników, chociażby z powodu ugruntowanej przez lata pozycji, ale też z racji z reguły dobrej jakości wykonania i dopracowanego oprogramowania. Jeden z tańszych telefonów w jego ofercie to obecnie Samsung Galaxy M11. Jest godny polecenia, ale jako urządzenie do podstawowych zastosowań - komunikacji, korzystania z Internetu czy prostych aplikacji. Pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z mogącą się podobać nakładką One UI 2.0 i w realizacji takich zadań sprawdzi się dobrze, nie jest za to kuszący jeśli myśli się o rozbudowanych aplikacjach, multimediach czy graniu, nie tylko z racji wydajności, ale też tylko poprawnego ekranu HD+. Atutem jest tutaj za to bateria o pojemności 5000 mAh na nawet 3 dni bez ładowarki, slot na dwie karty SIM oraz niezależne miejsce na kartę pamięci microSD, a także moduł NFC. Można liczyć też na czytnik linii papilarnych i rozpoznawanie twarzy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720x1560 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 450

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 3 GB

Waga 197 g Pokaż specyfikację

Motorola Moto G8









4,4/5 Ocena benchmark.pl Najwydajniejszy smartfon w całym zestawieniu. Motorola Moto G8 może pochwalić się solidnym procesorem Qualcomm Snapdragon 665 i 4 GB pamięci RAM, a więc wypada tu identycznie jak Oppo A52. W tym przypadku dodatkowo mówimy jednak o niemal czystym i dobrze zoptymalizowanym systemie Android 10. Komfort użytkowania jest tu naprawdę zadowalający, Motorola Moto G8 radzi sobie ze wszystkim codziennymi zadaniami, jakie można stawiać przed urządzeniem z tego segmentu cenowego. Jakimi? Takimi jak chociażby komunikacja, Internet, portale społecznościowe, ale też okazjonalne granie. Gorzej z multimediami, bo pewnym mankamentem jest ekran o rozdzielczości tylko HD+, ale ogólnie jest on tu nieco lepszej jakości niż w Galaxy M11. Mamy też dość dobrą baterię 4000 mAh, zadowalające aparaty fotograficzne z opcją rejestrowania wideo 4K/30 fps i szybki czytnik linii papilarnych. Brakuje za to NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720x1560 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 188 g Pokaż specyfikację

realme 7i









4,1/5 Ocena benchmark.pl realme to nowa marka na polskim rynku, ale nie ma powodów do jej omijania. Testowaliśmy bowiem kilka przygotowanych przez nią modeli i wypadają naprawdę dobrze w relacji cena-możliwości. realme 7i również, a największym atutem jest tutaj bateria o pojemności aż 6000 mAh, dzięki której możliwe jest sięganie po ładowarkę co 2, 3 dni. Procesor MediaTek Helio G85 i 4 GB RAM to w tym budżecie dobre połączenie, tutaj dodatkowo dzięki stosunkowo lekkiej nakładce realme UI płynność działania smartfona i aplikacji może się podobać. Da się nawet pograć w mniej wymagające gry. realme 7i oferuje też dual SIM oraz oddzielne miejsce dla karty microSD, a także aparat z obiektywem głównym 48 Mpix i szerokokątnym 8 Mpix. Jest Bluetooth 5.0 i Wi-Fi ac, ale zabrakło modułu NFC. Dla niektórych małą wadą może być także wyświetlacz, który nie porywa rozdzielczością HD+. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720 x 1600 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G85

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 188 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Najlepszy telefon do 700 zł to:

Najlepszy smartfon do 700 zł to naszym zdaniem Oppo A52. Działa dość długo na baterii, robi całkiem dobre zdjęcia, ma też wyświetlacz Full HD+ i głośniki stereo, a to w tej cenie bez dwóch zdań nie jest standardem. Jednocześnie zadowalająco wypada też wydajność i można nim płacić zbliżeniowo przy kasie w sklepie, bo ma NFC. Oppo A52 to tani telefon wart zakupu.

Może Cię zainteresować: