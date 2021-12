Zacznijmy od taniego telefonu za 600 zł. Samsung Galaxy M12 jest prosty, ale zaskakująco dobrze oceniany. Większość opinii na jego temat mówi, że jest to telefon wart tych pieniędzy. Ma NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, dobrą baterię na 2 - 2,5 dnia działania, wyświetlacz 90 Hz dobry do multimediów, a do tego robi całkiem niezłe zdjęcia. Działa wystarczająco szybko, jest łatwy w użyciu i po prostu opłacalny. Trzeba jednak pamiętać, że Galaxy M12 to telefon duży i ciężki. Wciąż jednak to dobry Samsung do 600-700 zł.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 5 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 214 g