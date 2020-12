Jaki dobry tani smartwatch wybrać? Pomagamy podjąć decyzję. Nowoczesny smartwatch wyświetla powiadomienia, mierzy puls, liczy kroki i pomaga schudnąć. Polecamy 5 tanich smartwatchów za mniej niż 500 zł. Każdy z nich oferuje nieco inny wygląd lub funkcje.

Dobry, tani smartwatch - ranking 2020

Smartwatch to świetne uzupełnienie nawet najlepszego smartfona, prezentuje nam powiadomienia wprost na nadgarstku. Większość modeli ma funkcje monitorowania aktywności fizycznej, więc są dobre do sportu i na co dzień. W tym zestawieniu prezentujemy najciekawsze smartwatche do 200, 300 i 500 zł. Oczywiście o atrakcyjności smartwatcha nie decyduje jedynie cena. Dlatego braliśmy pod uwagę także inne kwestie, w szczególności stylistykę, jakość wykonania oraz funkcjonalność. Jeśli szukacie czegoś droższego polecamy nasze zestawienie najlepszych smartwatchów. Warto też sprawdzić nasze zestawienie najfajniejszych smartwatchy dla kobiet.

Jaki tani smartwatch kupić? Oto polecane modele:

Jakie cechy powinien mieć tani i dobry smartwatch? Przede wszystkim smart-zegarek służy do wyświetlania powiadomień z telefonu, dlatego musi mieć łączność Bluetooth w jak najnowszym standardzie. Zalecany jest Bluetooth 4.1 (BLE - Bluetooth Low Energy) lub nowszy. Optymalny będzie Bluetooth 5.0. Po drugie trzeba upewnić się, że smartwatch będzie współpracował ze smartfonem, którego używamy. W specyfikacji urządzenia, w sklepie lub na stronie producenta szukajmy informacji, z jakimi systemami on współpracuje (np. Android lub iOS w konkretnej wersji).

Smartwatche często wykorzystywane są do sportu, a dokładniej do monitorowania aktywności fizycznej. Powinny więc być wyposażone w krokomierz i wodoszczelną obudowę. Nie ze wszystkimi prostymi modelami można pływać, ale warto wybrać takie, które są przynajmniej odporne na deszcz i zachlapania (nie zepsują się w czasie mycia rąk lub brania prysznica).

Dodatkową cechą, która będzie ważna dla sportowców jest pulsometr, czyli czujnik tętna. Jest bardzo przydatny, ale jeśli nie będziemy używać zegarka w czasie biegania lub na siłowni, to możemy go pominąć. Niektóre modele potrafią zmierzyć również temperaturę ciała, a nawet wyświetlić mapy GPS. Szukając gadżetu dla aktywnych, warto też zerknąć na polecane zegarki sportowe.

Z kwestii praktycznych powinniśmy zwracać uwagę na możliwość łatwej wymiany paska na inny standardowy (od zwykłego zegarka np. o szerokości 18, 20 czy 22 mm). Tani dobry smartwatch powinien mieć ekran dotykowy i baterię wystarczającą przynajmniej na kilka-kilkanaście dni używania. Najlepsze modele potrafią wytrzymać ponad miesiąc na jednym ładowaniu. Obudowy tanich zegarków wykonane są najczęściej z tworzywa sztucznego, rzadziej metalu.

Przydatną funkcją smartwatcha w tej kategorii cenowej może być też możliwość odbierania połączeń telefonicznych i SMS-ów, ale o samych rozmowach powinniśmy raczej zapomnieć, bo niewiele modeli ma głośnik i mikrofon.

W stosunku do poprzedniego zestawienia, zastąpiliśmy wszystkie smartwatche nowymi modelami.

Bardzo tani smartwatch do 100 zł

W tej cenie trudno kupić sensowny smartwatch. Jeśli jednak nie chcesz wydawać więcej niż 100 zł, to powinieneś się zainternesować smartbandami.

Tani smartwatch do 250 zł

Xiaomi Amazfit Bip Lite - tani smartwatch z dobrą baterią









4,5/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Amazfit Bip Lite to znakomity tani smartwatch. Można go kupić za około 250 - 300 zł w polskich sklepach i w tej cenie naszym zdaniem jest wart zakupu. Działa około 1,5 miesiąca na jednym ładowaniu, czyli dłużej od większości konkurentów. Korzystając tylko z liczenia kroków i monitorowania snu czas pracy można wydłużyć nawet do około 3 miesięcy. Nie ma odbiornika GPS, tak jak model bez Lite w nazwie, ale to też ma wpływ na wydłużenie czasu pracy. Jest wodoszczelny do 3 ATM i mierzy puls, co przydaje się w czasie uprawiania sportu. Ma czytelny wyświetlacz i wymienny pasek. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Bateria (pojemność) 200 mAh

Waga 32 g

Rozmowy telefoniczne nie Pokaż specyfikację

Młodzieżowy smartwatch do 300 zł

Lenovo Blaze - tani smartwatch do biegania i na siłownię









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lenovo Blaze wygląda świetnie. Ma sportową, nowoczesną stylistykę i wygodny silikonowy pasek, który jest łatwy w utrzymaniu czystości. Zegarek jest dobrze wykonany i wodoszczelny do 5 ATM (50 metrów). Wytrzyma nawet ulewny deszcz, zalanie, zachlapanie i przypadkowe zanurzenie. Ma dotykowy, kolorowy wyświetlacz i może na bieżąco mierzyć puls. W połączeniu z akcelerometrem monitoruje też sen, liczy kroki oraz szacuje liczbę spalonych kalorii i pokonany dystans. Wyświetla też powiadomienia ze smartfona (połączenia, emaile, SMSy i inne). Akumulator wystarcza na kilka dni używania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 200 mAh

Waga 55 g Pokaż specyfikację

Smartwatch do 350 zł

Garett Women Lily - tani smartwatch dla kobiet









4,5/5 Ocena benchmark.pl Garett Women Lily to tani smartwatch dla aktywnej kobiety. Jest elegancki i jednocześnie sportowy. Ma metalową bransoletę oraz wodoszczelną kopertę (IP67), więc nie boi się potu, ani deszczu. Występuje też w wersji z gumowym paskiem (oba można łatwo wymienić). Ma wbudowany pulsometr i akcelerometr, dzięki czemu automatycznie wykrywa czas odpoczynku, monitoruje sen, mierzy tętno, liczy kroki i kalorie. Ma także funkcję treningu biegowego i wyświetla powiadomienia z telefonu. To ładny tani zegarek dla kobiet. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 200 mAh Pokaż specyfikację

Dobry smartwatch do 500 zł

Garett GT22S - dobry smartwatch do 500 zł









4/5 Ocena benchmark.pl W naszym teście smartwatch Garett GT22S wypadł pozytywnie. Przede wszystkim na pochwałę zasługuje duży, wyraźny ekran, z automatycznym podświetleniem oraz dość szybka obsługa dotykowa. Można też łatwo zmieniać tarcze - do wyboru jest 12 różnych motywów. Po drugie zegarek ma mikrofon i głośnik, więc można przez niego prowadzić rozmowy telefoniczne (bez sięgania po telefon). Mierzy puls, liczy kroki i kalorie, sprawdza nasycenie tlenu we krwi, a nawet jest w stanie oszacować ciśnienie krwi. Wyświetla powiadomienia ze smartfona i może służyć do kontrolowania odtwarzacza muzycznego (w tym Spotify). Wadą jest krótki czas pracy wynoszący około 1 - 1,5 dnia. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Bateria (pojemność) 300 mAh

Waga 58 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Huawei Watch GT Active - najlepszy smartwatch do 500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Huawei Watch GT Active to już nieco bardziej zaawansowany smartwatch. Owszem, kosztuje około 500 zł, ale pod względem ogólnej precyzji wykonania, wyglądu oraz jakości działania, prezentuje bardzo wysoki poziom. Ma duży, bardzo jasny, czytelny, kolorowy i oczywiście dotykowy wyświetlacz AMOLED - zdecydowanie najlepszy w cenie do 500 zł. W konstrukcji użytko elementów z tytanu i ceramiki, więc smartwatch jest lekki, a przy tym odporny na trudy codziennego używania. Czas pracy dociera do 10-14 dni. W porównaniu do prostszych smartwatchów, takich jak Xiaomi Amazfit Bip Lite to niewiele, ale na tle super zaawansowanych smart-zegarków takich jak Samsung Galaxy Watch to bardzo dobry wynik. Huawei Watch GT Active mierzy puls w czasie rzeczywistym, ma wbudowany GPS i funkcje monitorowania szeregu aktywności sportowych, w tym triatlon. Monitoruje sen i oferuje wiele atrakcyjnych tarcz. Jedna z nich jest na zdjęciu otwarcia. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Bateria (pojemność) 420 mAh

Waga 46 g

Rozmowy telefoniczne nie Pokaż specyfikację

Tani smartwatch wart zakupu to:

Wart zakupu jest tani smartwatch Xiaomi Amazfit Bip Lite. Działa nawet kilka miesięcy na jednym ładowaniu, mierzy puls, liczy kroki, ma wodoszczelną obudowę, czytelny wyświetlacz i wymienny pasek. Ten smartwatch jest tani, lekki, wygodny i po prostu dobrze spisuje się na co dzień.

Mogą Cię również zainteresować: