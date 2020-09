Dream Machines słynie z niecodziennych rozwiązań - jednym z nich jest zastosowanie znanego z PC procesora AMD Ryzen 5 3600 w nadal zgrabnej obudowie swoich 15-calowych laptopów. To idealne rozwiązanie dla szukających wysokiej wydajności w rozsądnej cenie!

Zen 2 to nie tylko Ryzen 4000!

W maju tego roku przygotowaliśmy dla Was recenzję minimalnie lepiej wyposażonego modelu Hyperbook NH5 Zen. Tego typu laptop zrobił już wtedy na nas bardzo dobre wrażenie - wydajność procesora realnie pozwoliła wyprzedzić w bardziej profesjonalnych zastosowaniach nawet dużo droższe laptopy na mobilnych procesorach (tak AMD, jak i Intel). Nieco niefortunnie premiera tego modelu zbiegła się z wprowadzeniem na rynek laptopów z mobilną serią procesorów opartych o architekturę AMD Zen 2, choć jak teraz już wiemy jest to głównie teoretyczna konkurencja, gdyż nadal ze świecą szukać laptopów wyposażonych w ten procesor, a te, które go oferują, mają znaczne problemy z dostepnością. Teraz jednak w nasze ręce trafił model o niemalże identycznej konfiguracji, ale w znacznie niższej cenie - wynoszącej 4600 zł. Zapraszamy tym razem dla urozmaicenia do wideorecenzji takiego niecodziennego laptopa - Dream Machines T1660TI-15PL50.

Wideorecenzja Dream Machines T1660Ti-15PL50

To czego na filmie nie znajdziecie - wyniki pomiarów matrycy

Na filmie padło kilka słów o matrycy, ale realnie należy poświęcić jej nieco więcej czasu. Zacznijmy może sprawdzenia możliwości reprodukcji barw.

Najtańsza z dostępnych matryc z pewnością nie oferuje niesamowitej głębi kolorów - wynik jest raczej typowy dla tanich laptopów dla graczy. Odzworowanie kolorów nie jest łatwym zadaniem, gdy matryca fizycznie nie jest w stanie ich wygenerować - stąd wynik średniej delty E powyżej 4 (zatem odstępstwa widoczne gołym okiem) dla odwzorowania sRGB. Warto jednak pochwalić Dream Machines za bardzo dobrą kalibrację odcieni szarości.

Dużo lepiej za to wypada równomierność podświetlenia. Nie ma też mowy o wyciekaniu tegoż podświetlenia przez krawędzie. Jego maksymalna jasność pozostawia może nieco do życzenia, ale w połączeniu z matową powłoką jest w sumie całkiem dobrze nawet w jasnych pomieszczeniach

W naszym odczuciu lepiej dopłacić do wyższego modelu matrycy - za dodatkowe 200 zł dostajemy 144 Hz i znacznie lepsze pokrycie i odwzorowanie kolorów

Testy szybkości matrycy również nie zachwycają - czas reakcji pikseli (GTG) to ponad 20 ms, czyli więcej niż okienko czasu, jakie daje odświeżanie 60 Hz. Dokładnie w nim za to mieści się czas wygaszania pikseli, czyli czas reakcji MPRT - według naszych pomiarów wynosi on 15,8 ms. Te pomiary raczej jednoznacznie oznaczają, że matryca ta nie nadaje się do szybkich i dynamicznych gier.

Kontekst dla testów wydajności Dream Machines T1660Ti-15PL50

W filmie wykazaliśmy wyniki kilku testów, ale aby lepiej zobrazować wydajność laptopa, poniżej znajdziecie je w porównaniu do innych sprzętów w podobnej lub nawet znacznie wyższej cenie.

PC Mark 10 Extended

[punkty] wynik ogólny

Widać, że desktopowy CPU naprawdę robi robotę - dopiero najnowsze 8-rdzeniowe i 16-wątkowe "potwory" Intela są w stanie dogonić zastosowanego tu Ryzena (a przewagę mają tylko dzięki znacznie szybszej karcie, która wynik testu podbija). W samych grach ważniejsza jest właśnie karta, więc laptop aż tak imponująco nie wypada - ale nadal pokonuje bez problemu konkurencję cenową.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Wyniki zgodnie z oczekiwaniem plasują się pomiędzy laptopami z Core i7 9. generacji z RTX 2060 a nowszymi wyposażonymi w Ryzen 7 z serii 4000 (czyli również Zen2). To zdecydowanie świetny wynik, zwłaszcza w tej cenie.

Wisienką na tym pysznym i niedrogim torcie jest możliwość ulepszenia tego laptopa w przyszłości - producent obiecuje dostarczyć aktualizację BIOS pozwalającą na wymianę procesora nawet na nadchodzące modele Zen3 - limituje nas jedynie układ chłodzenia, a ten, jak widzieliście na filmie, do skromnych nie należy i poradzi sobie z każdym procesorem o TDP w granicach 65 W. Co więcej, laptop nawet mimo wyposażenia w tak mocny procesor nie jest nad wyraz głośny podczas grania (cichy też nie jest, ale to raczej oczywiste w przypadku laptopów dla graczy).Warto jednak zawczasu (czyli konfigurując laptopa przed zakupem) wybrać szybsze niż domyślne pamięci - procesory AMD Ryzen bardzo są na jej punkcie wrażliwe i sporo wydajności można zyskać wybierając moduły 3000 MHz lub szybsze.

Czy warto obecnie kupić Dream Machines T1660Ti-15PL50?

Nasza opinia o laptopach z desktopowym CPU AMD przez ostatnie 4 miesiące nie uległa zmianie - to świetny wybór dla szukających maksymalnej wydajności w mobilnej formie. Teraz, gdy taka konfiguracja jest wyceniona poniżej poziomu, jaki ustaliły Ryzeny 4000 w najnowszych laptopach (a ponownie przypominamy, że Ryzen 5 3600 to nadal szybszy procesor od Ryzen 4600H!), do naszej oceny możemy dodać jeszcze odznaczenie superopłacalności. Jedyne nasze zastrzeżenie dotyczy matrycy w najniższym modelu - nawet jeżeli nie jesteśmy zapalonym graczem, to i tak warto do lepszego wariantu dopłacić (i za tę matrycę odejmujemy pół oczka z finalnej oceny).

Ocena Dream Machines T1660Ti-15PL50

Bardzo wysoka wydajność CPU, jak na ten przedział cenowy

Dodatkowa możliwość wymiany na jeszcze mocniejszy CPU w przyszłości

Solidna wydajność graficzna (idealna do natywnej rozdzielczości matrycy

Dużo wyjść obrazu

Możliwość naprawdę cichej i nadal wydajnej pracy

Regulowane podświetlenie RGB klawiatury

Możliwość ręcznej regulacji chłodzenia

Wygodna aplikacja do tworzenia makr

Równomiernie podświetlona matowa matryca IPS...



... o skromnym odwzorowaniu kolorów i niskiej jasności

Matryca jest również dosyć powolna

Wolna pamięć w podstawowej konfiguracji

Dosyć toporny design

82%4,1/5

