Fractal Design Focus 2 to nowa wersja kultowej obudowy Fractal Design Focus - ma być lepiej, efektowniej, a do tego niedrogo. Czy tak będzie w rzeczywistości?

Fractal Design wprowadza obudowę Focus 2 - to następca popularnego, tańszego modelu Focus G. Nowy model jest dostępny w kilku wersjach różniących się wyglądem.

Focus 2 pomieści wydajny komputer do gier i zapewnia dobrą wentylację podzespołów, a do tego zalicza się do niedrogich modeli.

W naszych testach sprawdziliśmy model Fractal Design Focus 2 RGB Black TG, który wyróżnia się stonowanym designem, ale dodatkowo został wyposażony w szklany panel i podświetlane wentylatory.

4/5

Fractal Design to nie tylko drogie obudowy dla bogaczy, bo znajdziemy tutaj też dobre modele z niższych segmentów. Model Focus G może nie zaliczał się do topowych propozycji producenta, ale na pewno był jedną z ciekawszych opcji szwedzkiej firmy – sprzęt wyróżniał się dobrą jakością wykonania, dobrą wentylacją, a do tego był atrakcyjnie wyceniony. Od premiery skrzynki minęło już sporo czasu, więc pora na coś nowszego.

Mamy dobre wieści! Na rynku debiutuje następca sławnego Focusa - Focus 2, który ma zapewniać świetne możliwości chłodzenia, cechować się ciekawszą stylistyką i nadal wyróżniać się atrakcyjną wyceną. Trzeba przyznać, że brzmi obiecująco. Jak jest w rzeczywistości? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Fractal Design Focus 2 - następca popularnego modelu Focus G

Obudowa Focus 2 jest dostępna w pięciu wariantach:

Focus 2 Black Solid – czarna z zabudowanymi bokami

Focus 2 Black TG Clear Tint – czarna z panelem z hartowanego szkła

Focus 2 RGB Black TG Clear Tint – czarna z panelem z hartowanego szkła i podświetlanymi wentylatorami

Focus 2 White TG Clear Tint – biała z panelem z hartowanego szkła

Focus 2 RGB White TG Clear Tint – biała z panelem z hartowanego szkła i podświetlanymi wentylatorami

Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji poszczególnych wersji obudowy Fractal Design Focus 2:

Model Fractal Design Focus 2 Black Solid Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint

Fractal Design Focus 2 White TG Clear Tint Fractal Design Focus 2 RGB Black TG Clear Tint

Fractal Design Focus 2 RGB White TG Clear Tint Typ Midi tower Midi tower Midi tower Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 3.0 » 2x audio

» 2x USB 3.0 » 2x audio

» 2x USB 3.0 Miejsca na napędy/panele brak brak brak Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 405 mm 7x 405 mm 7x 405 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120 mm » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120 mm lub 2x 140 mm

» Tył: 1x 120 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 2x Fractal Design Aspect 14 » Przód: 2x Fractal Design Aspect 14 » Przód: 2x Fractal Design Aspect 14 RGB Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/240/280/360

» Góra: 120/240

» Tył: 120/140 » Przód: 120/140/240/280/360

» Góra: 120/240

» Tył: 120/140 » Przód: 120/140/240/280/360

» Góra: 120/240

» Tył: 120/140 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 170 mm 170 mm 170 mm Filtry przeciwkurzowe » Góra: plastikowy

» Dół: plastikowy (w ramce) » Góra: plastikowy

» Dół: plastikowy (w ramce) » Góra: plastikowy

» Dół: plastikowy (w ramce) Maty wyciszające brak brak brak Maksymalna długość zasilacza 250 mm (ATX) 250 mm (ATX) 250 mm (ATX) Ścianki » Przód: siatka mesh

» Lewy: pełny metalowy

» Prawy: pełny metalowy

» Góra: filtr powietrza » Przód: siatka mesh

» Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny metalowy

» Góra: filtr powietrza » Przód: siatka mesh

» Lewy: okno z hartowanego szkła

» Prawy: pełny metalowy

» Góra: filtr powietrza Dodatkowe brak brak Kontroler RGB LED Materiały stal, tworzywa sztuczne, stal, tworzywa sztuczne, szkło stal, tworzywa sztuczne, szkło Wymiary i waga 471,5 x 215 x 450,5 mm – 6,1 kg 471,5 x 215 x 450,5 mm – 6,4 kg 471,5 x 215 x 450,5 mm – 6,4 kg Cena 400 złotych 400 złotych 450 złotych

Niestety, Focus 2 jest dostępny dużo drożej niż pierwsza wersja "focusa". Zwykłe wersje Focus 2 Solid i TG powinny kosztować około 400 złotych, zaś modele RGB TG z podświetleniem około 450 złotych.

Fractal Design Focus 2, czyli skromnie i ładnie

Do naszej redakcji trafił model Fractal Design Focus 2 RGB Black TG Clear Tint, czyli czarny z przeszklonym bokiem i podświetlanymi wentylatorami. Obudowa została utrzymana w stosowanej stylistyce i wygląda dosyć niepozornie, ale sprzęt powinien zainteresować użytkowników, którzy zwracają uwagę na wygląd komputera.



Obudowa Fractal Design Focus 2 została utrzymana w stonowanej stylistyce. Modele z dopiskiem TG dodatkowo wyróżniają się przeszkolonym bokiem

Z przodu umieszczono panel z siatki mesh, który powinien usprawnić cyrkulację powietrza (za siatką wstawiono dwa 140-milimetrowe wentylatory. Szkoda jednak, że producent nie pokusił się tutaj o filtr powietrza, bo mogą tędy dostawać się zanieczyszczenia do wnętrza obudowy.



Na panelu wyprowadzono dwa porty USB 3.0, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki, a także dwa przyciski - mały do zmiany trybu podświetlenia i większy do włączania komputera

Panel ze złączami umieszczono na górnej ściance, ale został on przesunięty do prawej krawędzi (podobnie jak w niedawno testowanym modelu Fractal Design Pop Air RGB TG). Znajdziemy tutaj dwa porty USB 3.0 oraz wejście i wyjście audio, czyli absolutny standard dla tanich skrzynek. Szkoda, że w standardzie nie ma portu USB typ C, ale opcjonalnie można dokupić taki moduł i go samemu zamontować. Nie znajdziemy też przycisku reset, a to już poważniejsza wada. Jest za to mały przycisk do zmiany trybu podświetlenia.

Nieco dalej umieszczono otwór dla górnych wentylatorów, który zabezpieczono zwykłym, plastikowym filtrem z magnetycznym mocowaniem. Dobre i to, bo to newralgiczne miejsce obudowy.



Z przodu znalazł się panel z siatki mesh, pod którym schowano dwa wentylatory

Standardowa wersja obudowy Fractal Design Focus 2 (Solid) została wyposażona w dwa zabudowane boki, więc zainteresuje tych użytkowników, którzy nie chcą się chwalić sprzętem. Modele z dopiskiem TG wyróżniają się natomiast panelem z hartowanego szkła, przez który można wyeksponować wnętrze komputera i zamontowane podzespoły.

Z tyłu przewidziano wszystkie niezbędne otwory montażowe: na zasilacz, karty rozszerzeń, tylny panel płyty głównej i wentylator (trzeba go dokupić we własnym zakresie). Uwagę zwraca ażurowa konstrukcja, która powinna wspomagać cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy.



Miejsce na zasilacz zabezpieczono niedużym filtrem przeciwkurzowym

Nim zajrzymy do środka, warto jeszcze zerknąć na spód obudowy. Całość spoczywa na czterech niedużych, plastikowych nóżkach z gumowymi podkładkami. Nie musimy więc się obawiać o stabilność komputera. Nie zapomniano też o zabezpieczeniu zasilacza – w tym celu zastosowano nylonowy filtr powietrza w plastikowej ramce (można go wyciągnąć od tyłu komputera).

Producent stawia na wnętrze w starym stylu

Obudowa Fractal Design Focus 2 zalicza się do modeli typu Midi Tower, ale jest to dosyć nieduża konstrukcja. Nie powinno być problemów, by zmieścić ją pod biurkiem (chociaż wersję TG warto umieścić w widocznym miejscu np. właśnie na biurku).



Obudowa Fractal Design Focus 2 bazuje na jednokomorowej konstrukcji

Co ciekawe, producent zrezygnował z tzw. dwukomorowej konstrukcji, którą można spotkać w przeważającej większości obudów. Mamy do czynienia z jedną komorą, ale projektanci sprytnie zasłonili dolną część szyby osłoną, która imituje tzw. piwnicę i osłania zasilacz i jego niezbyt atrakcyjne okablowanie.

W głównej komorze zmieści się płyta główna formatu mini-ITX, mATX lub ATX oraz siedem kart rozszerzeń – maksymalnie mogą one mieć 405 mm długości (z wentylatorami zamontowanymi na froncie), więc bez problemu zmieszczą się tutaj nawet najdłuższe karty graficzne pokroju GeForce RTX 3090 Ti czy Radeon RX 6950 XT.



Prawie wszystkie podzespoły są montowane w głównej komorze

Na dole przewidziano także miejsce na zasilacz – obudowa obsługuje jednostki typu ATX i maksymalnie mogą one mieć do 250 mm, aczkolwiek producent zaleca tutaj modele o długości nieprzekraczającej 175 mm z uwagi na system aranżacji okablowania. Może zatem być problem z najdłuższymi modelami o mocy >1000 W, które zwykle mają już dłuzszą obudowę.



Za tacką na płytę główną przewidziano miejsce na dyski 2,5 i 3,5 cala

Dyski montowane są po drugiej stronie obudowy w tzw. zatoce serwisowej. Za tacką na płytę główną przewidziano plastikowe kołki do wpięcia dwóch nośników 2,5 cala, zaś w przedniej części skrzynki znajdziemy amortyzowane miejsca do przykręcenia dwóch dysków 3,5 cala (opcjonalnie można tutaj zamontować dwa stelaże na dwa nośniki 2,5 cala, co pozwoli rozbudować sprzęt o cztery kolejne dyski).



Konstrukcja pozwala na montaż maksymalnie 6 wentylatorów

Obudowa Focus 2 została zaprojektowana także pod kątem optymalnego chłodzenia podzespołów. W środku zmieści się cooler CPU o wysokości do 170 mm, a do tego maksymalnie sześć wentylatorów:

przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

góra: 2x 120 mm lub 2x 140 mm

tył: 1x 120 mm

Standardowe wyposażenie obejmuje dwa 140-milimetrowe wentylatory Fractal Design Aspect 14 RGB, które zamontowano za przednim panelem. W modelu RGB zostały one przyozdobione podświetleniem RGB LED (wtyczka 3-pin z rozgałęziaczem) - można je podłączyć do wbudowanego kontrolera, który pozwala na prosta zmianę trybów iluminacji za pomocą przycisku na panelu I/O.



Fabryczne wyposażenie obejmuje dwa 140-milimetrowe wentylatory (w wersji RGB dodatkowo wyróżniają się one podświetleniem RGB LED)

Śmigiełka mogą się obracać z prędkością do 1000 RPM. Warto jednak zaznaczyć, że mamy do czynienia ze standardowymi modelami z wtyczką typu 3-pin z rozgałęziaczem (ale bez regulacji PWM).



Obudowa pomieści też nieduże chłodzenie wodne

W razie potrzeby istnieje możliwość montażu chłodzenia wodnego – z przodu zmieści się chłodnica w rozmiarze 120/240/280/360 mm, z tyłu 120 mm, a u góry 120/240 mm (standardowo radiator może mieć maksymalnie 121 mm szerokości, a elementy na płycie głównej mogą mieć maksymalnie 45 mm wysokości, ale w zestawie jest stelaż, który pozwala zamontować chłodnicę przesuniętą w stronę obudowy).

Testy Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint

W obudowie zamontowaliśmy wydajną konfigurację, która śmiało może posłużyć jako przykład nowoczesnego komputera do gier.

Fractal Design Focus 2 to nieduża obudowa, która została zbudowana w oparciu o staroświecką, jednokomorową konstrukcję. Składanie komputera nie jest tutaj tak wygodne, jak w przypadku dużych, nowoczesnych „skrzynek”. Przydatna tutaj będzie dołączana instrukcja obsługi, która w dokładny sposób objaśnia poszczególne etapy składania PC-ta.

Obydwie boczne ścianki są przykręcane za pomocą szybkośrubek, co ułatwi dostanie się do środka komputera. Całe szczęście wnętrze jest dosyć przestronne, więc nie powinno być problemów z montażem poszczególnych części. Dyski 2,5 cala i karty rozszerzeń można zamontować bez użycia śrubokręta, jednak pozostałe części już wymagają użycia narzędzi.

Największą bolączką modelu Focus 2 jest aranżacja okablowania. Projektanci przewidzieli dosyć wąski otwór na przewody z zasilacza, który na dodatek przy jednostkach dłuższych niż 175 mm będzie przysłonięty. Brakuje też miejsca za tacką na płytę główną (szczególnie właśnie w okolicach zasilacza). Dobrze chociaż, że w szkielecie znalazło się sporo przepustów i oczek do przymocowania kabelków.

Testy - temperatury podzespołów

Podczas testów sprawdziliśmy możliwości fabrycznej wentylacji z dwoma wentylatorami Fractal Design Aspect 14 RGB, które wtłaczały chłodne powietrze od frontu. Obydwa wentylatory podłączyliśmy do złącza na płycie głównej, która automatycznie sterowała ich prędkością obrotową.

Obroty wentylatora na coolerze ograniczyliśmy do 50%, a wentylatorów na karcie graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 26 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podaliśmy przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów - minimalne obroty

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 55

15 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 44

33 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 14

9 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 44

7 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 25

15 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 57

33

Fabryczna wentylacja bazuje tylko na wentylatorach wtłaczających chłodne powietrze, ale temperatury najważniejszych podzespołów (tj. procesora, karty graficznej i płyty głównej) były dosyć niskie. Co ważne śmigiełka zachowywały dobrą kulturę pracy.

Fractal Design Focus 2 - ciekawa propozycja, ale trzeba liczyć się z ustępstwami

Fractal Design Focus 2 ma być propozycją dla osób, które szukają dobrej, efektownej obudowy w nieco niższej cenie. I rzeczywiście, sprzęt wygląda interesująco, dzięki czemu pewnie znajdzie swoich zwolenników. W niektórych kwestiach musimy się liczyć z oszczędnościami czy niedoróbkami.

Obudowa Focus 2 jest dostępna w kilku wariantach, więc użytkownicy będą mogli wybrać sprzęt, który im odpowiada. Szczególnie interesująco wyglądają wersje z przeszklonym bokiem i podświetlanymi wentylatorami (RGB LED) – takie modele pozwolą na zbudowanie nowoczesnego, ciekawego zestawu dla gracza. Co ważne, obudowa została fabrycznie wyposażona w prosty kontroler do sterowania iluminacjami. Szkoda jednak, że zabrakło przycisku reset. Trochę brakuje też portu USB typ C, co wynika z cięcia kosztów (można go dokupić osobno).

Producent zastosował szkielet oparty o starszą, jednokomorową konstrukcję bez piwnicy, niemniej jednak i tak zmieści się tutaj wydajny zestaw z mocnymi podzespołami. Obudowa pozwala na montaż płyty głównej ATX oraz wydajnej karty graficznej. Szkoda jednak, że fabryczne wyposażenie oferuje tylko dwa miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala (więcej dysków 2,5 cala można dołożyć po dokupieniu stelaży). Problemem może być też aranżacja okablowania, szczególnie przy bardziej rozbudowanych konfiguracjach, gdzie trzeba podłączyć więcej przewodów.

Fabryczna wentylacja obejmuje tylko dwa 140-milimetrowe wentylatory z przodu, aczkolwiek całkiem nieźle sobie one radzą z utrzymaniem optumalnych temperatur części. W razie potrzeby można jednak dołożyć tutaj kolejne „śmigiełka” lub nawet pokusić się o instalację chłodzenia AiO (z przodu i u góry znajdują się miejsca na duże chłodnice). Miejsca na górze i pod zasilaczem zabezpieczono filtrami przeciwkurzowymi.

Fractal Design Focus 2 to propozycja dla osób, które poszukują obudowy w rozsnądnej cenie. Przetestowana przez nas wersja RGB Black TG kosztuje około 450 złotych, ale trochę taniej można kupić wersję bez podświetlanych wentylatorów (jakieś 400 złotych). Jak na te wyposażenie i możliwości, cena wcale nie jest niska. Szczególnie, że w podobnej kwocie znajdziemy niedawno testowany model Fractal Design Pop Air RGB Black TG lub ciekawe modele konkurencji, jak np. Phanteks Eclipse P400A DRGB czy Lian Li Lancool 215 ARGB. Producent musiałby zatem bardziej powalczyć ceną. Sprzedaż ma ruszyć pod koniec sierpnia.