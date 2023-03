Wzięliśmy na testy nowoczesny laptop do zastosowań kreatywnych – Gigabyte AERO 16 z matrycą OLED. Czy taka lekka konstrukcja z najnowszym RTX 4070 oraz Core i9-13900H okaże się wystarczająco szybka a za razem nieprzesadnie głośna podczas pracy? Sprawdzimy to!

Dopiero co mieliśmy okazję zaprezentować Wam dwa potężne gamingowe laptopy najnowszej generacji – w formie mikrowideorecenzji ASUSa ROG Scar 18, a w formie pełnej recenzji MSI Raider GE78 HX 13V. W obu przypadkach był to sprzęt absolutnie topowy – RTX 4090 Laptop wspierany przez 24-rdzeniowego Core i9-13980HX. Z pewnością nie zabraknie entuzjastów gotowych wydać ponad 20 tysięcy złotych na takie laptopy do grania, ale również do pracy. A co jeżeli dysponujemy ledwie połową takiej kwoty? Tutaj właśnie pojawia się zaskakująco interesująca propozycja od Gigabyte – model AERO 16 z ekranem OLED i certyfikatem NVIDIA Studio. Jeżeli interesuje Was, na co go stać, to zapraszamy do recenzji.



GeForce RTX Studio to nie tylko naklejka – to gwarancja wysokiej jakości matrycy oraz wydajnych podzespołów.

Laptop na testy dotarł do nas prosto z półki sklepowej i w całkiem eleganckim opakowaniu poza samym komputerem czekała na nas dodatkowo ściereczka do ekranu. Zasilacz dołączony w zestawie do małych nie zależy, ale nic w tym dziwnego – potrafi dostarczyć 240 W energii. Laptop razem z zasilaczem ważą nadal minimalnie poniżej 3 kg, zatem to dobry wybór na dłuższe podróże lub codzienne piesze wycieczki do pracy.



Laptop można również ładować przez USB-C, ale w takim przypadku jego wydajność jest mocno ograniczona.

Obudowa laptopa to (według producenta) aluminium klasy lotniczej, co nie tylko przyczyniło się do osiągnięcia tej niskiej wagi, ale również pozwoliło zachować wysoką sztywność konstrukcji. Zwłaszcza pokrywa laptopa, skrywająca w sobie matrycę organiczną, jest tu zaskakująco sztywna, jak na swoją znikomą grubość. W kwestii dekoracyjnej warto zaznaczyć, że logo AERO jest podświetlane.



Do otwarcia matrycy wystarczy jeden palec, bez pomagania sobie drugą ręką.

Sporo nowoczesnych portów, ale nieco mało tych klasycznych

Jak widać powyżej, część portów Gigabyte śladem tych największych laptopów wyprowadził z tyłu konstrukcji – tam podpinamy zasilanie, dodatkowy monitor przez HDMI (2.1) oraz urządzenia wymagające standardowego USB-A (3.2, ale tylko 1 generacji – do 5 Gbps). Trochę szkoda, że nie udało się tutaj zmieścić jednego ze złączy Thunderbolt, co byłoby wygodne przy współpracy z replikatorami portów lub monitorami.



Poza portami z tyłu laptopa wyprowadzono również otwory wentylacyjne.

Z lewego boku wyprowadzono USB-C w standardzie 3.2 gen. 2 (10 Gbps), czytnik kart micro SD (UHS-II) oraz złącze audio (miniJack 3,5 mm combo). Po prawej stronie czekają na nas dwa złącza Thunderbolt 4 (40 Gbps + DisplayPort 1.4a), w tym jedno z obsługą szybkiego ładowania (PD 3.0 100 W). Tutaj stanowczo ubolewamy nad brakiem standardowego złącza USB z boku laptopa, a także ogólnie brakiem złącza RJ45 do podłączenia z siecią Ethernet (ubolewalibyśmy mniej, gdyby w zestawie był adapter USB-C->RJ45).



Po bokach również umieszczono otwory wentylacyjne – przy tak mocnej konfiguracji chłodzenia nie można zaniedbywać.

To, czego brakuje w komunikacji przewodowej, AERO stanowczo nadrabia w formie bezprzewodowej. Do naszej dyspozycji mamy Wi-Fi 6E, zatem 3-zakresowe Wi-Fi o prędkości przekraczającej to, co ma do zaoferowania kabel (do 4800 Mbps w połączeniu z routerem w tym samym standardzie). Obecny jest też Bluetooth 5.2.

Brak bloku numerycznego to ogromna wada w tej klasie sprzętu

Po otwarciu laptopa ukazuje nam się równie aluminiowy, co reszta obudowy, pulpit z całkiem dużym, choć jednocześnie zupełnie standardowym touchpadem (obsługa gestów i fizyczny klik). Po bokach klawiatury umieszczono całkiem przyzwoicie (jak na rozmiary laptopa) grające głośniki stereo, a pomiędzy klawiaturą a matrycą wykonano perforację na potrzeby chłodzenia. Klawiatura wyspowa oferuje dosyć krótki skok klawisza – typowy dla ultracienkich laptopów. Sprawdza się dobrze podczas dłuższego pisania, ale brakuje jej nieco precyzji w przypadku gier kompetytywnych.



Klawisze funkcyjne można zablokować na funkcjach multimedialnych, a touchpad w razie potrzeby dezaktywować.

Największym zarzutem z naszej strony jest brak bloku numerycznego i to pomimo tego, że w modelach o przekątnej 16” (jak omawiany AERO) bez problemu można go zmieścić. Laptop zdaje się być kierowany do zastosowań kreatywnych, może nawet lekko biznesowych, a tymczasem zabrakło najczęściej używanych w takim przypadku klawiszy. Klawiatura jest oczywiście podświetlana z dwustopniową regulacją jasności.

/uploads/backend_img/c/recenzje/2023_03/12918_Gigabyte_AERO_16_OLED/gigabyte-aero_09a.jpg

Podświetlenie w jedynym słusznym dla takiego laptopa kolorze – białym.

AERO pochwalić należy również za wysokiej klasy kamerę, mikrofony, które dobrze zbierają dźwięk nawet z większej odległości oraz wspomniane już nagłośnienie stereo. Taki zestawienie sprawdza się we wszelakich wideokonferencjach, ale również może się przydać, jeżeli w akcie desperacji zechcemy prowadzić streaming bez zewnętrznych akcesoriów.

Panel sterowania od Gigabyte okazuję się być całkiem praktyczny

Zanim przejdziemy do omówienia faktycznych wyników testów jeszcze szybki rzut okiem na panel sterowania laptopem od Gigabyte. Ogólnie możemy tutaj łatwo zarządzać wszystkimi istotnymi aspektami pracy laptopa - profile wydajności, obrazu, ładowania a także takie aspekty jak jasność matrycy lub to z której karty graficznej ma korzystać wbudowany panel (przełącznik MUX). Dodatkowo możemy ręcznie regulować krzywą pracy wentylatorów (dynamicznie lub statycznie) oraz przeprowadzić diagnostykę dysku SSD. Nie zabrakło też narzędzia do aktualizacji sterowników i narzędzi. Ogólnie nie mamy się do czego przyczepić.





Matryca OLED jak zwykle robi robotę – to jedna z najmocniejszych stron AERO 16

Ekran zastosowany w AERO 16 z dopiskiem OLED to (ku naszemu zaskoczeniu!) matryca organiczna, zatem właśnie OLED. Oznacza to w tym przypadku wyśmienity kontrast (idealna czerń), cudownie działający w filmach i grach HDR (każdy piksel jest tu niezależnie w razie potrzeby wygaszany), a także niesamowicie obszerne pokrycie nawet bardzo wymagających gamutów kolorów. Zresztą nie tylko pokrycie robi tutaj wrażenie, ale również fabryczna kalibracja, która jest dosłownie idealna (przypominamy – w naszym sklepowym modelu!).



.



.



.

Za taki stan rzeczy odpowiada certyfikat Pantone oraz X-Rite i oznacza to, że na Gigabyte AERO 16 OLED możemy od razu po wyjęciu go z pudełka przystąpić do profesjonalnej edycji zdjęć lub wideo. W systemie mamy również aplikację, która pozwala przełączać przygotowane przez producenta profile, które mogą gamut w razie potrzeby ograniczyć do np. podstawowego sRGB. Gigabyte pochwalić należy również za wybitne sterowanie jasnością i temperaturą barwy na całej powierzchni matrycy, co w przypadku OLED stanowczo nie jest standardem.



.

Panel oferuje również tzw. złote proporcje ekranu (16:10), co w tym przypadku przekłada się na ogromną rozdzielczość 3840x2400 px. Proporcje te na 16” oznaczają krystalicznie ostry obraz i napisy (nawet pomimo zastosowania panelu OLED, które nie zawsze sobie z tym radzą). Oczywiście mamy tu szereg zabezpieczeń przeciw wypaleniu pikseli, choć i tak zalecalibyśmy aktywowanie automatycznego chowania paska Menu Start.

Gigabyte AERO 16 OLED zaskakuje długą pracą na baterii

W ramach odchudzania laptopa Gigabyte również zrezygnowało z montowania największej dopuszczalnej na lotniskach baterii (99,9 Wh) i w AERO 16 OLED znajdziemy ogniwa o łącznie 88 Wh energii. Pomimo tej drobnej oszczędności na masie oraz (co nawet istotniejsze w tym przypadku) pomimo obecności znacznie bardziej wymagającego pod względem energii panelu OLED, testowany przez nas laptop pozwala na realnie cały dzień typowo biurowej pracy!

Pomiar czasu pracy na baterii laptopa MSI Raider GE78 HX 13V

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h OMEN 16

(86 Wh) 1:50 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h MSI Raider GE78 HX 13V

(99 Wh) 1:26 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 1:21 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(90 Wh) 1:08 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 1:05 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h OMEN 16

(86 Wh) 7:12 h ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(90 Wh) 6:16 h MSI Raider GE78 HX 13V

(99 Wh) 5:56 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 4:54 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 4:48 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 3:02 Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h OMEN 16

(86 Wh) 7:19 h ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(90 Wh) 5:56 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 4:27 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 2:53 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h MSI Raider GE78 HX 13V

(99 Wh) 2:49 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(90 Wh) 12:22 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h OMEN 16

(86 Wh) 8:50 h MSI Titan GT77

(99,9 Wh) 8:45 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE78 HX 13V

(99 Wh) 8:22 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 3:39 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h

Ładowanie odbywa się całkiem szybko – 40% w pierwsze 30 minut oraz łącznie 100 minut, aby naładować do pełna całkiem rozładowanego (i wyłączonego) laptopa. Zużycie energii podczas pracy na podpiętym zasilaczu również znacznie obniży nasze rachunki za prąd względem używania klasycznego PC. Mówimy o praktycznie 2x mniejszym zapotrzebowaniu na energię niż tej samej wydajności klasyczny komputer.

Pomiar zużycia energii przez laptopa Gigabyte AERO 16 OLED

Spoczynek 41 W Obciążenie renderem CPU 195 W (270 W peak) Obciążenie grą 325 W (330 W peak)

AERO 16 potrafi być kulturalny, ale nigdy nie osiąga pełni wydajności

Przechodząc do omówienia kultury pracy zaczniemy od pozytywów – AERO 16 OLED nawet pod pełnym, długotrwałym obciążeniem nie rozgrzewa się na powierzchni obudowy do wartości, które mogłyby powodować dyskomfort. Jest również akceptowalnie głośny w trybie Creator, podczas gdy hałas chłodzenia robi się nieco mniej znośny w trybie Gaming oraz zupełnie nieznośny w trybie Turbo. W trybie Meeting jest już realnie cichutki i tutaj niespodzianka – w tym trybie nadal można bez problemu grać w najnowsze hity lub tym bardziej gry sieciowe, bo wydajność zostaje ograniczona tylko o jakieś 30%.

Pomiar głośności pracy laptopa MSI Raider GE78 HX 13V

[dBA], skala dostosowana do ludzkiego postrzegania dźwięku, mniej = lepiej

Tryb Cichy ASUS ROG STRIX SCAR 17 SE 38,5 MSI Raider GE78 HX 13V 40,1 Tryb zrównoważony ASUS ROG STRIX SCAR 17 SE 43,4 MSI Raider GE78 HX 13V 47,8 Tryb najwydajniejszy ASUS ROG STRIX SCAR 17 SE 50,0 MSI Raider GE78 HX 13V 54,2 OC (wentylatory na 100%) MSI Raider GE78 HX 13V 57,1 ASUS ROG STRIX SCAR 17 SE 57,4

Badanie temperatury obudowy w spoczynku:



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Badanie temperatury obudowy przy renderowaniu na CPU:



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Badanie temperatury obudowy podczas gry:



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Zachowanie laptopa podczas mocnego obciążenia jest dosyć dziwne – taktowanie procesora w szczególności zachowuje się w nieracjonalny sposób i losowe rdzenie co chwilę zwalniają niemalże do zera, mimo iż termicznie nadal mamy bardzo dużo zapasu. Możliwe, że to limit zasilania jest zbyt niski, aby utrzymać wszystkie 14 rdzeni cały czas na chodzie. Nie przeszkadza to specjalnie w użytkowaniu laptopa do codziennych zadań oraz do grania, a jeżeli faktycznie obciążymy wszystkie rdzenie (ale bez obciążania GPU), to wszystkie będą pracować, tylko że z odpowiednio niższym taktowaniem. GPU w trybach Turbo i Gaming trzyma wyraźnie wyższe taktowanie niż w pozostałych dwóch trybach. Po przejściu na najbardziej oszczędny tryb, najbardziej cierpi wydajność procesora – tu taktowanie spada nawet poniżej bazowej wartości.



Warto zauważyć, że w żadnym momencie nie ma mowy nawet o lekkim throttlingu termicznym – jedyne, co ogranicza zastosowane w Gigabyte AERO podzespoły, to zasilanie.

Gigabyte AERO 16 OLED dysponuje ogromnym potencjałem podkręcania

Jeżeli jednak szum chłodzenia Wam nie przeszkadza, to AERO 16 OLED pozwala o ponad 40% zwiększyć limit zasilania karty i jednocześnie bardzo dobrze znosi podnoszenie taktowania. Nasz model pozwolił się przetaktować o XX MHz na GPU oraz YY MHz na pamięci graficznej, co zaowocowało naprawdę pokaźnym wzrostem wydajności (wyniki nanieśliśmy nieco dalej na wykresy testów syntetycznych w 3DMark).

Gigabyte AERO 16 OLED to wydajna bestia

Wydając na laptopa ponad 10 tysięcy złotych z pewnością oczekujemy od niego wydajności i Gigabyte stanowczo w tej kwestii nie zawodzi. Syntetyczne testy ogólne stawiają go na poziomie takich konstrukcji, jak ASUS Zephyrus Duo z 2022 roku w najwyższej konfiguracji. Gigabyte nie oszczędzało również na dysku i w AERO 16 OLED odnajdziemy ich topowy model Gigabyte AG470S1TB-SI (NVMe PCI-E 4.0) – w naszym przypadku o dosyć skromnym (do zastosowań kreatywnych) rozmiarze 1 TB.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8357 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8096 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

64 GB, TGP 175 W 7810 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7055 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 6802 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 6231 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382



Crossmark to test weryfikujący głównie codzienne, biurowe i biznesowe zastosowania sprzętu - karta graficzna nie ma tu znaczenia.

Wyniki testu CrossMark - wynik ogólny

[pkt], na czerwono wynik "wydajności", na zielono "kreatywności", a na żółto "reakcji", więcej = lepiej

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB RAM 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 16 GB

64 GB DDR5 4000 MHz

2 TB SSD PCI-E 4.0x4 2111

1953 / 2317 / 2015 MSI Raider GE78 HX 13V

Core i9-13980HX, RTX 4090 16 GB

64 GB DDR5 4800 MHz

2TB SSD PCI-E 4.0x4 2111

1905 / 2518 / 1690 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB RAM 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti

64 GB DDR5 4800 MHz

4 TB SSD NVMe PCI-E 4.0 1929

1756 / 2230 / 1657 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 Gigabyte A5 K1

Ryzen 5 5600H, RTX 3060

16 GB DDR 4 3200 MHz

512 GB SSD PCI-E 3.0 x4 1302

1316 / 1371 / 1082 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 1280

1261 / 1453 / 911 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

16 GB DDR4 3200 MHz

512 GB SSD PCI-E 3.0 1260

1232 / 1370 / 1046 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB RAM 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB RAM 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB RAM 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020 320

414 / 241 / 347



Test 3DMark CPU Profile pokazuje skalowanie wydajności w zależności od ilości obciążonych wrdzeni i wątków.



Test 3DMark Storage pokazuje wydajność SSD w zastosowaniach kreatywnych i gamingowych.



Po lewej testy w AS SSD a po prawej w CrystalDiskMark.

Pod względem wydajności w zastosowaniach profesjonalnych sytuacja wygląda bardzo podobnie. Co prawda zarówno procesor i9-13900H (6+8 rdzeni) musiał ustąpić zeszłorocznemu liderowi i9-12900HX (8+8 rdzeni), jak i karta graficzna RTX 4070 Laptop wypada minimalnie gorzej od maksymalnie wysilonych RTX 3080 Ti Laptop w zeszłorocznych modelach, ale są to różnice nieprzekraczające 10%. Mając na uwadze praktycznie 2x niższą cenę, połowę mniejszą wagę i również znacznie mniejszy rozmiar samego laptopa, a także wyższą jego kulturę pracy, musimy to uznać za wyśmienity pokaz inżynierii (po stronie NVIDII, Intela oraz samego Gigabyte).

Wydajność w różnych aplikacjach kreatywnych

Laptop: MSI Raider GE78 HX 13V

Core i9-13980HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

26 290 zł MSI Titan GT77-12UHS

Core i9-12900HX

RTX 3080 Ti 16 GB (175 W)

23 490 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł Cinebench R23

Single Core: 2077 1911 1580 Cinebench R23

Multi Core: 30 497 22 333 15 138 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 1:21.59 1:53.92 2:51.09 Blender (GPU Optix)

Barcelona [minuty]: 0:40.18 1:06.47 1:13.07 OctaneBench 2020: 736 417 428 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 20 044 15 011 10 755 V-Ray 5 CUDA [vp]

(GPU + CPU): 3068 1727 1505 V-Ray 5 RTX [vr]

(GPU): 3400 1912 1840 7-Zip [MIPS] 151 048 96 639 79 455

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: MSI Raider GE78 HX 13V

Core i9-13980HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

26 290 zł MSI Titan GT77-12UHS

Core i9-12900HX

RTX 3080 Ti 16 GB (175 W)

23 490 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł 3DSMax 07 (FHD): 223.10 155.71 146.65 Catia 06 (FHD): 121.69 80.70 73.06 Creo 03 (FHD): 142.76 115.74 95.65 Energy 03 (FHD): 77.44 28.81 26.55 Maya 06 (FHD): 648.09 463.04 436.66 Medical 03 (FHD): 59.33 36.67 36.56 Solidworks 05 (FHD): 480.68 305.95 286.00

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: MSI Raider GE78 HX 13V

Core i9-13980HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

26 290 zł MSI Titan GT77-12UHS

Core i9-12900HX

RTX 3080 Ti 16 GB (175 W)

23 490 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł Media and Entertainment 6.11 4.43 3.66 Wynik CPU: 5.56 3.67 2.75 Wynik grafiki: 6.79 4.86 4.53 Wynik dysku: 5.68 7.12 6.95 Product Development: 4.67 4.35 2.92 Wynik CPU: 5.14 4.52 2.53 Wynik grafiki: 2.37 1.68 1.56 Wynik dysku: 6.93 10.06 8.42 Life Sciences: 4.98 4.14 3.42 Wynik CPU: 5.18 4.17 2.88 Wynik grafiki: 8.53 5.27 5.37 Wynik dysku: 2.59 3.18 3.68 Energy: 5.96 4.93 3.24 Wynik CPU: 4.92 4.37 2.65 Wynik grafiki: 15.40 5.86 5.41 Wynik dysku: 5.97 6.90 5.34 General Operations: 3.43 3.07 2.68 Wynik CPU: 2.61 2.23 1.86 Wynik dysku: 7.74 7.93 8.11 Financial Services: 5.68 5.72 3.53

Laptop z certyfikatem NVIDIA Studio sprawdzi się również w grach

Naturalnie nie mogliśmy przegapić wyśmienitej okazji, aby zweryfikować wydajność najnowszego RTX 4070 Laptop w samych grach. Gigabyte w testowanym modelu zastosował układ z dosyć restrykcyjnym limitem mocy (105+25 W), podobnie zresztą, jak i CPU w tym modelu jest dosyć istotnie ograniczone – sumarycznie dla tych dwóch bazowych podzespołów laptop raczej przekroczy 160 W pobieranej energii. To oczywiście nie jest laptop do grania w natywnej rozdzielczości (4K), ale jeżeli obniżymy ją do 2560x1600 px, to już zaczyna się robić całkiem znośnie – zwłaszcza na tle laptopów w tej cenie z zeszłego roku.

Gigabyte AERO 16 OLED - pomiar wydajności w grach

[FPS], 2560x1400 px, najszybszy tryb pracy, więcej = lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q) MSI Raider GE78 HX 13V

DLSS 3 Frame Generation

(i9-13980H + RTX 4090 Laptop) 115

73 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980H + RTX 4090 Laptop) 88

49 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 53

42 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Turbo)

(i9-12950HX + RTX 3080 Ti) 53

40 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 45*

36* MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 44

33 Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 42*

32*

Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS Q ) MSI Raider GE78 HX 13V

DLSS 3 Frame Generation

(i9-13980H + RTX 4090 Laptop) 138

102 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980H + RTX 4090 Laptop) 93

69 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Turbo)

(i9-12950HX + RTX 3080 Ti) 70

49 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 69

50 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 64*

43* MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 63

45

Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980H + RTX 4090 Laptop) 119

92 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 83

72 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Turbo)

(i9-12950HX + RTX 3080 Ti) 81

72 MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 78

70 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 70*

56*

Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980H + RTX 4090 Laptop) 156

115 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 109

85 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Turbo)

(i9-12950HX + RTX 3080 Ti) 109

84 ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 96*

66* MSI Raider GE66

(i7-12700H + RTX 3080) 93

67 Lenovo Legion 7

(R7 5800H + RTX 3080) 91*

61* Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1600 px

W praktyce jednak Gigabyte AERO 16 OLED najlepiej do grania nadaje się, gdy matrycę 4K w zasadzie bezstratnie przeskalujemy do rozdzielczości FHD (dla 16” to nadal bardzo ostry obraz) – to przekłada się na bardzo dobrze zbalansowaną kombinację i możliwość ogrywania nawet najnowszych hitów w najwyższych detalach – zwłaszcza jeżeli te obsługują DLSS 3, który naturalnie RTX 4070 Laptop również wspiera (i dzięki któremu w grach możemy o 50-100% podnieść płynność animacji).

Gigabyte AERO 16 OLED - pomiar wydajności w pozostałych grach

[FPS], 2560x1600 px, najszybszy tryb pracy, więcej = lepiej

Hogwarts Legacy

DLSS OFF

(Ultra, RT Ultra) 40

23 Hogwarts Legacy

DLSS 3 Frame Generation

(Ultra, RT Ultra) 70

35 Hogwarts Legacy

DLSS 3 Quality + FG

(Ultra, RT Ultra) 104

55 Spider-Man: Miles Morales

DLSS OFF

(Ultra + max RT) 75

50 Spider-Man: Miles Morales

DLSS 3 Frame Generation

(Ultra + max RT) 120

64 Spider-Man: Miles Morales

DLSS 3 Qualit + FG

(Ultra + max RT) 141

67 A Plague Tale: Requiem

DLSS OFF

(Ultra + RT) 52

32 A Plague Tale: Requiem

DLSS 3 Frame Generation

(Ultra + RT) 90

69 A Plague Tale: Requiem

DLSS 3 Quality + FG

(Ultra + RT) 112

80 Wiedźmin 3: Dziki Gon 4.0

DLSS OFF

(Ultra+, max RT) 54

30 Wiedźmin 3: Dziki Gon 4.0

DLSS 3 Frame Generation

(Ultra+, max RT) 65

41 Wiedźmin 3: Dziki Gon 4.0

DLSS 3 Quality + FG

(Ultra+, max RT) 84

64 Assassin's Creed: Valhalla

(Najwyższe, TAA) 129

95 Elden Ring

(Maksymalne) 124

61 CS:GO

(Maksymalne) 527

289 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Wszystkie powyższe testy w grach wykonywaliśmy na bardzo głośnym profilu Turbo, tak aby ukazać pełen potencjał laptopa. Najlepsze jednak jest to, że zapas wydajność mamy tutaj na tyle duży, że bez problemu można też grać w trybie Creator lub Gaming, a jeżeli przełączymy się na oczko niższe detale, to również w najcichszym trybie Meeting utrzymamy odpowiednią płynność przy jedynie lekkim szumie wentylatorów!

Czy warto zatem kupić Gigabyte AERO 16 OLED?

Nie ma co ukrywać – początek roku 2023 owocuje w liczne premiery bardzo wydajnych laptopów wyposażonych w najnowszej generacji procesory (zarówno AMD, jak i Intela) i karty graficzne (tutaj tymczasowo tylko NVIDII). Gigabyte AERO to obecnie jedna z ciekawszych, a z pewnością lepiej wycenionych propozycji, z jakimi się spotkaliśmy. Zachwyca jakością wykonania, wyglądem oraz przepiękną matrycą OLED 4K ze wzorowym odwzorowaniem kolorów (bez dodatkowej kalibracji!).



Ultracienkie ramki wokół matrycy sprawiają, że Gigabyte AERO 16 OLED wygląda bardzo nowocześnie.

Gigabyte zaskoczył nas również wydajnością – nie tylko w zastosowaniach profesjonalnych, ale również w grach. Nie spodziewaliśmy się zbyt wiele po modelu z łącznym limitem 150 W dla procesora i karty, a tymczasem okazało się, że zawstydza ona znacznie bardziej zasobożerne konstrukcje poprzedniej generacji. Jest przy tym zdolny pracować cały dzień na baterii, również gdy oglądamy filmy na wspomnianym panelu OLED.

Wydajność nowej generacji mobilnych procesorów i kart graficznych prawdziwie zdumiewa – Gigabyte AERO 16 OLED w średniej konfiguracji dogania topowe laptopy z końcówki 2022 roku!”

Do topowych laptopów z RTX 4090 Laptop oraz najnowszym Core i9-13980HX brakuje sporo, tego też nie ma co ukrywać. Ale dzięki temu laptop od Gigabyte potrafi pracować realnie bez generowania strasznego hałasu, jak mają to w zwyczaju robić te najbardziej wysilone modele. Nieco za to zirytowała nas klawiatura bez bloku numerycznego i w zasadzie to chyba największa wada Gigabyte AERO 16 OLED :)



Z takim laptopem stanowczo nie ma wstydu, aby pokazać się na spotkaniu biznesowym lub z klientem.

Finalnie nasz werdykt oczywiście musimy odnieść do ceny. Testowany przez nas model wyceniono na 11 tysięcy złotych (netto), podczas gdy wariant z nieco niżej taktowanym (nadal 14-rdzeniowym) Intel Core i7-13700H to wydatek na poziomie 10 tysięcy złotych (netto). W obu przypadkach to nie są małe pieniądze, ale mając na uwadze, że jest to narzędzie do pracy, które bardzo szybko zwróci się w postaci zaoszczędzonego czasu oraz większej ilości przetworzonych projektów, całkiem łatwo jest taki wydatek uzasadnić. Z naszej strony sprzęt polecamy – nie jest to może najszybszy laptop, ale Gigabyte udało się go bardzo dobrze zbalansować i faktycznie wyśmienicie spisuje się w zadaniach, do których został zaprojektowany.

