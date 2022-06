Rozmiar ma znaczenie – również w przypadku monitorów dla graczy. Postanowiliśmy przetestować najnowszy model iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle, wyposażony w ogromną, 43-calową matrycę VA, którego wyceniono znacznie niżej, niż można by oczekiwać – jesteście ciekawi, co potrafi?

Niedawno przez nas testowana iiyama G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix dowiodła, że iiiyama potrafi dobrze analizować rynek pod kątem potrzeb i zaoferować swoją wizję najbardziej pożądanych monitorów w bardzo atrakcyjnej cenie. Teraz przyszła pora na wielkoformatowy gaming, czyli monitor w rozmiarze, który nadal kojarzony jest raczej z telewizorami niż monitorami. Za tym rozmiarem jednak idą również odpowiednie dla graczy osiągi – sprawdzimy, czy jest tak dobry, jak go malują.

iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle od początku punktuje solidnym wykonaniem

Monitor zapakowano tak, jakby był to model 27-32”, przez co wydobycie go z kartonu jest nieco trudne dla jednej osoby. Ale jak już się uda, to samo zmontowanie monitora jest już bardzo proste – podstawkę do nadal leżącego w styropianie monitora przykręcamy bez użycia narzędzi i gotowe! Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to lekki monitor – prawie 15 kg i oczywiście blisko metr szerokości (a 62 cm wysokości).



W zestawie otrzymujemy dwa przewody video (HDMI oraz DP), a także przewód do koncentratora USB.

Podstawka w kształcie trapezu nie jest przesadnie duża, a jak na ten rozmiar matrycy, to nawet przyzwoicie skromna. Szerokość 49 cm oraz głębokość tylko 25 cm pozwolą używać tego monitora nawet na bardzo małych biurkach. Co ciekawe i unikatowe dla tego rozmiaru monitorów, iiyama G4380UHSU Red Eagle pozwala regulować kąt pochylenia matrycy (2° w dół i 10° w górę).



Nie można regulować wysokości, ale realnie tak duży monitor chcemy i tak trzymać możliwie nisko.

Jakość użytych materiałów, zarówno podstawki, jak i samej obudowy panelu, jest typowo dla iiyamy bardzo przyzwoita. Noga jest stalowa, ale pomalowana na idealnie pasującą do reszty plastikowej obudowy matową czerń.



Z tyłu nogi można przymocować prowadnice na kable – nawet przy tak dużym rozmiarze zadbano o estetykę na biurku.

Nieco można się przyczepić do dosyć grubego obramowania – to jest proporcjonalnie duże względem panelu, jak w monitorach 27-32”, co w tym przypadku oznacza soczyste 17 mm ramki. W porównaniu do niedawno testowanego panelu OLED 48” dla graczy, w którym ramki w praktyce nie było, wygląda to mało nowocześnie.



Ramki, które 10 lat temu mogły uchodzić za dyskretne, dziś raczej straszą topornością.

Z tyłu monitor nie doczekał się żadnych specjalnych zdobień – nie uświadczmy tu nawet logo producenta lub serii G-Master. Pomyślano za to o możliwości podwieszenia monitora na uchwycie VESA – konkretnie w rozstawie 200x100.



Tak duży panel najlepiej sprawdza się na uchwycie ściennym – dobrze, że producent nie zapomniał o mocowaniu VESA.

Z tyłu również znalazło się miejsce na przymocowanie blokady typu Kensington – nie musicie zatem obawiać się, że ktoś Wam ten monitor wyniesie z kawiarni, gdy udacie się po dolewkę trunku. A jeżeli monitora planujecie używać z dala od ściany, to ucieszy Was dodatek w formie dokręcanego wieszaka na słuchawki.



W przeciwieństwie do sporej części konkurencyjnych monitorów, iiyama wieszak na słuchawki wystawiła faktycznie w zasięgu ręki – dobrze sprawdza się to w praktyce.

iiyama, jak zwykle, stawia na praktyczność – dużo szybkich portów

Zaglądając na tył od spodu ujrzymy zestaw złączy video, a z boku wyprowadzono złącza USB. Łącznie do dyspozycji mamy:

2x HDMI 2.0;

2x DP 1.4a;

2x USB 3.0;

2x USB 2.0;

1x USB-B (do PC);

1x miniJack 3,5 mm (słuchawki).

O ile bardzo szanujemy iiyamę za wyprowadzenie portów USB (i to aż czterech!) z boku monitora, gdzie są łatwo dostępne na co dzień, tak niezrozumiałe dla nas jest umieszczenie tam również złącza USB-B, którym hub podpinamy do komputera… Tego typu złącze powinno być obok wejść video. A skoro już jesteśmy przy złączach video - brak HDMI 2.1 to dosyć istotne niedopatrzenie i uniemożliwi wykorzystanie pełni potencjału tego monitora w połączeniu z nowymi konsnolami (120 Hz uzyskamy maksymalnie przy rozdzielczości 2560x1440 w przypadku nowych X-Box oraz 60 Hz w obu nowych konsolach dla natywnego 4K).



Jeden z portów USB (żółty) umożliwia ładowanie z natężeniem 1,5 A!

Tutaj jeszcze warto wspomnieć o wbudowanych głośnikach – te grają lepiej od większości typowo monitorowych głośników. A w zasadzie to grają głośniej, ponieważ w kwestii jakości mocno się nie wyróżniają – dźwięk jest pozbawiony zarówno niskich, jak i wysokich zakresów, przez co średnio sprawdza się do oglądania filmów lub podczas grania, zwłaszcza jeżeli posiadamy dobre słuchawki.

Znajome OSD, ale tym razem obsługa pilotem

Do sterowania ustawieniami monitora iiyama przygotowała klasyczny zestaw przycisków, w którym ten od zasilania jest zaraz obok tego potwierdzającego wybór i niczym od niego się nie różni, co oczywiście często prowadzi do wyłączenia monitora, zamiast potwierdzenia wyboru danej opcji.



Nic tak nie pasuje do grubych ramek, jak przyciski ukryte z boku monitora…

Szczęśliwie w tym modelu iiyama postanowiła się zlitować i w zestawie dołączony jest również pilot. Ten, co prawda, również wywołuje zmieszany uśmiech, gdyż zdaje się być uniwersalnym pilotem do TV z wymalowanym logo iiyama. Większość przycisków do niczego tu nie służy, ale faktycznie pozwala znacznie sprawniej obsługiwać OSD monitora.



Nie dajcie się zwieść pozorom – iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle nie posiada modułu SmartTV…

Samo OSD niczym się nie różni od tego omawianego przy okazji testów poprzednich monitorów tego producenta. Plus jak zwykle za to, że już na premierę jest ono w pełni po polsku. Trochę szkoda, że producent, wyposażając tak duży monitor UHD w 4 złącza video, nie pomyślał o implementacji funkcji Picture by Picture dla właśnie 4 źródeł FHD. Z drugiej strony – dla graczy funkcja ta raczej nie ma znaczenia.



Aby aktywować tryb MBR konieczne jest wyłączenie FreeSync.

Specyfikacja monitora iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle

Przekątna: 42,5" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 3840 x 2160 px Czas reakcji: 0,4 ms (MPRT) Maksymalne odświeżanie: 144 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (8 bit + FRC = 1,07 mld) Jasność: 550 cd/m2 (typowo);

580 cd/m2 (HDR) Podświetlenie: krawędziowe Kontrast: 4000:1 (typowy) Typ matrycy: VA (matowa) Regulacja ułożenia: pochylenie -2°~+10° Głośniki: 2x 7 W Porty: 2x HDMI 2.0;

2x DisplayPort 1.4 (DSC);

1x USB-B (3.0);

2x USB-A (3.0);

2x USB-A (2.0);

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: FreeSync Premium HDR: tak, HDR400 Inne funkcje: Low Blue Light;

MBR;

dynamiczny kontrast;

Black Tuner;

LFC (z kartami AMD);

FlickerFree (poza trybem Aim Stabilizer);

Super Resolution;

Kensington Lock Zakrzywienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 15 kg z podstawką;

13,5 kg bez podstawki Wymiary

(szerokość x wysokość x głębokość): 977.5 x 621.5 x 251 mm z podstawką;

977.5 x 621.5 x 55 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 200x100 W zestawie dodatkowo: 1x przewód HDMI;

1x przewód DisplayPort;

1x przewód USB-B;

1x przewód zasilający;

1x pilot zdalnego sterowania;

2x bateria do pilota (AAA) Kolor: czarny Pobór energii: typowo 60 W;

maksymalnie 85 W;

w uśpieniu 0,5 W;

Klasa 2021 F Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 3299 zł

Taki monitor to uczta dla oczu graczy – testy jakości obrazu

Testowanie rozpoczęliśmy od sprawdzenia, na co stać samą matrycę pod względem reprodukcji kolorów i ogólnej jakości obrazu. O ile obecnie nie znajdziecie szybciej odświeżanego monitora UHD, tak przy 144 Hz oraz tak ogromnym rozmiarze raczej oczywistym jest, że jest to monitor dla relaksującego grania w najpiękniejsze tytuły. Testy przeprowadziliśmy, jak zwykle, z użyciem kolorymetru X-Rite i1display Pro po odpowiednim wygrzaniu matrycy.

Pomiar ustawień predefiniowanych monitora iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: Standard

100% ECO 1/2/3

N/D BLR 1/2/3

N/D Zimne

25% Naturalne

25% Ciepłe

25% Jasność maksymalna: 600 cd/m2 200 / 167 / 128

cd/m2 206 / 180 / 98

cd/m2 168 cd/m2 193 cd/m2 206 cd/m2 Luminacja czerni: 0,117 cd/m2 0,040 / 0,034 / 0,026

cd/m2 0,044 cd/m2 0,044 cd/m2 0,043 cd/m2 0,043 cd/m2 Kontrast: 5124:1 4900:1 4702 / 4162 / 2231:1 3853:1 4486:1 4803:1 Gamma: 2.11 2.08 2.07 2.09 2.08 2.07 Punkt bieli: 6824 K 6630 K 6243 / 5828 / 5359

K 9565 K 7597 K 6411 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 2.20 / 5.77 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 1.81 / 5.10 Adobe RGB ΔE*00

(średnia/maks.): 2.78 / 9.00

Co ciekawe, nasz model nie oferował żadnych zaawansowanych i fabrycznie przygotowanych profili wyświetlania obrazu. Regulować można naturalnie parametr gamma oraz temperaturę bieli, ale to byłoby na tyle. Tu warto podkreślić wyśmienity kontrast, jaki osiąga testowany monitor. Fabryczna kalibracja również wypada bardzo dobrze, oferując średni błąd odwzorowania na poziomie 1.8 jednostki (dla filmowego DCI-P3). Zwiastuje to bardzo dobre pokrycie tej szerokiej przestrzeni barw i tak też jest w rzeczywistości.



Wysokie pokrycie sRGB bez możliwości zablokowania gamutu nie będzie przydatne przy pracy z grafiką.



Od lewej wizualizacja pokrycia kolejno gamutów sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Blisko 92% pokrycia DCI-P3 oraz ponad 80% pokrycia Adobe RGB to znacznie więcej, niż byśmy się spodziewali w tej cenie (i w tym rozmiarze) w przypadku monitora dla graczy, zwłaszcza że po dodatkowej kalibracji panel ten realnie spełnia rekomendowane kryteria odwzorowania barw DCI-P3!



Weryfikacja odwzorowania sRGB (po lewej) oraz DCI-P3 (po prawej) przy fabrycznych ustawieniach.



Weryfikacja odwzorowania kolorów po kalibracji i profilowaniu - po lewej względem sRGB, a po prawej względem DCI-P3.

Fabryczne ustawienia gamma również monitor jest w stanie utrzymać niezależnie od jasności, choć założone 2,2 widzimy tylko przy 100-procentowym rozjaśnieniu.



Pomiar przebiegu gamma dla weryfikacji sRGB.

Jest i HDR!

iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle może się pochwalić certyfikatem HDR 400, co w sumie nie jest niczym nadzwyczajnym i początkowo spodziewaliśmy się raczej miernych efektów po aktywowaniu szerokiego zakresu dynamiki. Tymczasem okazuje się, że podświetlenie w tym modelu jest w stanie dobić nawet do 600 nit po aktywowaniu HDR! Jeżeli do tego dołożymy bardzo dobry kontrast, to okazuje się, że mamy przed sobą całkiem udany wyświetlacz tego typu treści, zwłaszcza że realnie idealnie odwzorowuje zadaną wartość jasności (z przedziału 100-600 nit oczywiście).

Weryfikacja równomierności pracy podświetlenia - pomiar delta E (kliknij, aby powiększyć).

Równomierność pracy podświetlenia nie jest już tak idealna, ale przy tak dużym panelu było to do przewidzenia (ostatecznie to nadal podświetlenie krawędziowe). Wahania jasności sięgają około 15% w dolnych narożnikach, a w pozostałych obszarach blisko krawędzi nie przekraczają 10% różnicy względem centrum. To przyzwoity wynik, raczej poniżej poziomu spostrzegawczości ludzkiego oka.

Weryfikacja równomierności pracy podświetlenia - pomiar delta C (kliknij, aby powiększyć).

Monitor, który testowaliśmy, odznaczał się lekkim wyciekaniem podświetlenia blisko lewego dolnego narożnika. Wyciekanie przy bocznych krawędziach nie było widoczne gołym okiem. Ten parametr oczywiście zależy od konkretnego modelu.



Zdjęcie wykonano przy 5-sekundowym czasie naświetlania, co wyolbrzymia widoczną intensywność wyciekania podświetlania.

Jedyne, co w kwestii podświetlenia nam się nie spodobało, to jego minimalna jasność na poziomie 100 nit – biorąc pod uwagę rozmiar panelu oznacza to bardzo dużo światła generowanego nawet na tych najniższych ustawieniach jasności. To może przeszkadzać, gdybyśmy chcieli pracować w całkowitej ciemności z białym ekranem edycji dokumentów.

Testy szybkości panelu – tu iiyama również nie zawodzi!

Po skończeniu testów kolorymetrem przyszedł czas na oscyloskop i sondę światłoczułą. Na początek sprawdziliśmy klasyczny czas reakcji GtG na 20 transformacjach. Test wykonywaliśmy w natywnej rozdzielczości przy odświeżaniu 144 Hz, jakie monitor osiąga tylko z wykorzystaniem przewodu DisplayPort i tylko pod warunkiem, że nasza karta obsługuje kompresję DSC.

Pomiar czasu reakcji GTG (wznoszenie/opadanie)

3840x2160, 144 Hz, VRR off, mniej = lepiej

Overdrive wyłączony 0%

8,3 ms Overdrive 1 0,4%

6,6 ms Overdrive 2 1,7%

5,4 ms Overdrive 3 5,7%

4,4 ms Overdrive 4 14,7%

3,9 ms Overdrive 5 67,4%

3,6 ms Legenda: średni błąd (over/undershot) GTG

średni czas reakcji piksela GTG

Co ciekawe, wyniki są nawet nieco lepsze niż w przypadku wcześniej testowanego podobnego monitora od Gigabyte. Tu jednak również najwyższy tryb overdrive wiąże się z nieakceptowalnie wysokim powidokiem (a realnie zalecamy granie z overdrive na pozycji nr 3). Niestety średnia widoczna powyżej jest właśnie średnią i musimy zaznaczyć, że czasy reakcji dla transformacji z głębszej szarości są znacznie wyższe niż reszta, co w typowy dla paneli VA sposób oznacza lekkie smużenie w ciemniejszych scenach.

iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle oferuje szybkość reakcji pikseli idealnie korespondującą z obsługiwanym przez nią odświeżaniem 144 Hz

Dla graczy e-sporotwych takie pomiary nie wróżą nic dobrego, ale w grach typowo przygodowych, zwłaszcza tych granych z trzeciej osoby, jest to zupełnie pomijalne zjawisko. Ale jeżeli jednak bardzo nam zależy na idealnie ostrym obrazie w ruchu, to można zablokować odświeżanie na 144 Hz i aktywować tryb MBR.

Pomiar czasu reakcji MPRT

MBR Off 3,4 ms

560 nit MBR 1 2,1 ms

369 nit MBR 4 0,9 ms

240 nit MBR 7 <0,5 ms

167 nit Legenda: średni czas reakcji piksela MPRT

jasność (więcej = lepiej)

Czas reakcji MPRT, czyli pomiar tego jak długo piksel wyświetla zadany sygnał (zatem odwrotnie do pomiaru GtG), pozwala określić ostrość wyświetlanego obrazu w ruchu. Ta nadal będzie zależeć od szybkości odświeżania i przy 144 Hz nie należy oczekiwać cudów, jednak realne zejście poniżej 1 ms pozwala uznać ten monitor za bardzo szybki w tym trybie. Jest tu tylko jeden mały haczyk… Aktywowanie MBR wymusza najwyższy poziom overdrive, a zatem atakuje nas ogromny powidok i monitora używać się praktycznie nie da. A szkoda :(

Po lewej Overdrive 3 z FreeSync, a po prawej aktywny tryb MBR (4). Przy okazji widać też znacznie gorszy czas reakcji GTG na ciemniejszym tle.

iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle to również niski input lag

Pomiar opóźnienia przetwarzania sygnału wykazał dla natywnej rozdzielczości 12.2 ms przy 60 Hz oraz 7,1 ms dla 144 Hz. Te dobre, choć nie rekordowe wyniki, ponownie dobrze wpisują się w charakterystykę tego monitora.

Synchronizacja działa z każdą kartą

Testowany monitor, co prawda, nie otrzymał certyfikatu G-Sync Compatible, ale nie przeszkadza mu to w bezproblemowym działaniu w tym właśnie trybie, gdy podpięty zostanie przez DisplayPort do karty graficznej ze stajni NVIDII. Jeszcze lepiej sprawdza się z kartami czerwonych, gdzie w ramach FreeSync Premium dodatkowo aktywne jest LFC, co pozwala działać synchronizacji nawet poniżej minimalnej wartości odświeżania.

Duży ekran to również dużo prądu, ale czy na pewno?

Poprzednio testowane monitory 43” przyzwyczaiły nas już do odczytów na poziomie 120-150 W podczas normalnego użytkowania, a nawet przebijania granicy 200 W przy aktywnym HDR. Testowany dziś monitor iiyma G-Master G4380UHSU Red Eagle zaskakuje w tej kwestii bardzo pozytywnie.

Pomiar zużycia energii

Uśpienie: 0,3 W Jasność 0%: 40 W Jasność 120 nit: 44 W Jasność 70%: 75 W Jasność 100%: 90 W

Oczywiście wynika to z odczuwalnie niższej jasności niż w tych wspomnianych modelach konkurencji, ale i tak jesteśmy pod wrażeniem tak niskiego zużycia prądu.

Czy warto kupić monitor iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle?

Czytając powyższą recenzję i mając przed oczyma ten ogromny, 43-calowy panel o tak wysokiej specyfikacji z pewnością spodziewalibyście się ceny rzędu 5000 zł. Tymczasem nic bardziej mylnego! iiyama model ten wyceniła na 3200 zł, co oznacza, że jest tańszy nawet od paneli 27-32” o takich parametrach!

Oczywiście nie jest to monitor dla każdego – nie sprawdzi się w najszybszych grach sieciowych nastawionych na rywalizacje, a także zwyczajnie może się okazać za duży, aby pomieścić go na niektórych biurkach! Brak złączy HDMI 2.1 oznacza też że nie zobaczymy 120 Hz na konsolach nowej generaccji w rozdzielczości 4K, ale z drugiej strony czy ktokolwiek je widział ;) Grając w 2560x1440 px na nowych Xboxach 120 Hz oczywiście będzie działać. Jeżeli jednak szukacie niedrogo porządnego monitora do napawania się piękną grafiką w najnowszych grach, a także okazjonalnego obejrzenia na nim filmu lub serialu, to trudno nam wskazać lepszą propozycję (bez znaczącej dopłaty).

iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle to wyjątkowo opłacalny monitor dla osób poszukujących prawdziwej immersji w świecie gier i filmów

Niemal idealne pokrycie filmowego gamutu DCI-P3, nienajgorzej działający HDR (na ile pozwala jednostrefowe podświetlenie) oraz więcej niż przyzwoita szybkość matrycy 4K w tak dobrej cenie to realnie okazja. Jeżeli dodatkowo poza graniem zajmujecie się też edycją filmów lub ogólnie pracą, to z pewnością docenicie tak ogromną przestrzeń roboczą (oraz solidną fabryczną kalibrację matrycy).

Na nas monitor ten wywarł bardzo dobre wrażenie. Dla świadomego swoich potrzeb klienta to może być wyjątkowo okazja, aby wcześniej upatrzony model 32” zastąpić znacznie większym, a przy tym niegorszym w parametrach monitorem w podobnej cenie. Od nas solidna rekomendacja :)

Opinia o iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle Plusy Atrakcyjna cena w odniesieniu do możliwości i rozmiaru

ponad 90% pokrycia DCI-P3 (100% sRGB)

prawie 600 nit maksymalnej jasności w HDR

przyzwoita szybkość transformacji pikseli do 144 Hz odświeżania

ogromna przestrzeń do pracy oraz pełen detali obraz w grach

bardzo dobra kalibracja fabryczna

4-portowy hub USB z boku panelu

nieprzesadnie duża podstawka z regulacją pochylenia

uchwyt na słuchawki. Minusy Bardzo widoczny powidok w trybie MBR

niezbyt dzisiejsza stylistyka monitora

nieporęczny pilot jako alternatywa dla przestarzałych przycisków sterowania OSD

podłączenie HUB USB z boku monitora.

Sprzęt do testów dostarczył producent - iiyama.