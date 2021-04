Procesory z 11. generacji Intel Core, poza sporym wzrostem wydajności samego CPU, przyniosły nam w końcu również nowe zintegrowane układy grafiki. Czy w tych trudnych czasach, gdy karty graficznej nie da się kupić w rozsądnej cenie, taka integra wystarczy do grania?

Jakie są czasy - każdy widzi…

O nowych procesorach Intela można by długo opowiadać (co uczynił Paweł w recenzji Intel Core i9-11900K). Nie da się ukryć, że są obecnie bardzo dobrą propozycją do zestawów z niskiego i średniego segmentu cenowego. Nawet dosyć tani Core i5-11500 spokojnie można połączyć z RTX 3070 i cieszyć się pełną wydajnością karty. Choć określenie „spokojnie” w kontekście karty, która zamiast 2400 zł obecnie przekracza już 7000 zł na serwisach aukcyjnych, raczej średnio pasuje…

Sytuacja jest o tyle irytująca, że gdyby nie ten kryzys dostępności kart, to mielibyśmy właśnie świetny moment na składanie nowego PC. Może się zatem okazać, że wzrost wydajności integry Intela to świetna wiadomość dla chcących przeczekać ten szalony okres bez wydawania nawet złotówki na przedrożone karty. Przekonajmy się wobec tego, co w praktyce oznacza +50% wydajności na nowych układach Intel UHD!

Intel UHD 730 i UHD 750 – co dokładnie się zmieniło względem UHD 630?

Warto zauważyć, że układ UHD 630 towarzyszy procesorom Intel od trzeciego wcielenia architektury Skylake, czyli 8. generacji Intel Core. Obecnie, w ramach zmiany mikroarchitektury na Cypress Cove, procesory 11. generacji otrzymały całkowicie nowy układ graficzny, z którego możliwościami mogliśmy się już zapoznać przy okazji testów procesorów Tiger Lake w ultrabookach.

Tam jednak trafiła znacznie mocniejsza odsłona układu Intel - Iris Xe Graphics, wyposażona w 96 (Core i7 ) oraz 80 (Core i5) jednostek wykonawczych (EU), podczas gdy układ UHD 750 posiada już tylko 32 EU, a słabszy układ UHD 730, jaki znajdziemy w najtańszych Core i5-11400(F), dostał jedynie 24 EU… To, jak sama matematyka wskazuje, drastyczne cięcia. Pora zatem sprawdzić, czy nowa integra Intela, jaką znajdziemy w Core i5-11500, jest w stanie pokonać obecne od kilku lat na rynku APU od AMD w postaci Ryzen 5 3400G oraz nieco nowszego Ryzen 5 4600G (tylko rynek OEM). Zweryfikujemy też, jak dużo wydajności zyskamy względem układu z Core i5-10500.



Tego procesora użyliśmy, aby po obniżeniu taktowania symulować wydajność Core i5-11500.

Platforma testowa, a w zasadzie dwie platformy

Niezależnie od procesora korzystaliśmy następujących podzespołów:

zasilacz Corsair HX750W

dysk SSD M.2 WD Black SN750 1 TB

chłodzenie Cooler Master MasterLiquid Lite 240

pamięci Corsair Dominator 2x8 GB DDR4 3600 MHz CL16

W przypadku procesorów AMD do testów posłużyła nam płyta główna NZXT N7 B550, natomiast procesory Intela osadzaliśmy w płycie ASUS Z490 ROG STRIX-E. Warto tu jeszcze zaznaczyć, że różniły się ustawienia pamięci. Ponieważ chcieliśmy zbadać, ile uda się wycisnąć z każdej integry, to dla każdego zestawu wybraliśmy ustawienia, które oferowały najwyższą wydajność, nadal pozostając stabilnymi i bezpiecznymi w codziennym użytkowaniu.

Testowane procesory oraz ustawienia pamięci w trakcie testów:

Model Intel Core

i5-10500 Intel Core

i5-11500 AMD Ryzen 5

3400G AMD Ryzen5

4600G Generacja Comet Lake

(Skylake / 14 nm) Rocket Lake-S

(Cypress Cove / 12 nm) Picasso

(Zen+ / 12 nm) Renoir

(Zen 2 / 7 nm) Rdzenie/wątki 6/12 6/12 4/8 6/12 Taktowanie/Boost 3,1/4,5 GHz 2,7/4,6 GHz 3,7/4,2 GHz 3,7/4,2 GHz Pamięć L2 6x 256 KB 6x 512 KB 4x 512 KB 6x 512 KB Pamięć L3 12 MB 12 MB 4 MB 8 MB Kontroler pamięci DDR4-2666 DDR4-3200 DDR4-2933 DDR4-3200 Układ graficzny UHD 630 UHD 750 Radeon

RX Vega 11 Radeon

RX Vega 7 Taktowanie grafiki do 1150 MHz do 1450 MHz do 1400 MHz do 1900 MHz TDP 65 W 65 W 65 W 65 W Cena $199 $219 $149 tylko OEM Taktowanie pamięci

w czasie testów 3600 MHz

CL16 3466 MHz

CL15 3000 MHz

CL14 3600 MHz

CL16



Procesor czeka w kolejce do testów :)

Testy syntetyczne wypadają dosyć optymistycznie dla Intel UHD 750

Porównanie przy pomocy 3DMark Time Spy co prawda jasno daje do zrozumienia, że pozycja AMD nie jest zagrożona, ale można też odnieść wrażenie, że dystans, który dzieli te układy jest niewielki - tylko kilkaset punktów (gdzie topowe karty osiagają ich ponad 10 000). Zobaczcie sami:

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe (96 EU) 1862 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe (80 EU) 1771 AMD Ryzen 5 4600G

Vega 7 + DDR4 3600 CL16 1474 AMD Ryzen 5 3400G

Vega 11 + DDR4 3000 CL14 1402 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 977 Asus ZenBook UX433FN

Intel Core i7-8565U, GeForce MX150 937 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908 Intel Core i5-11500

UHD 750 + DDR4 3466 CL15 768 Intel Core i5-10500

UHD 630 + DDR4 3600 CL16 434

Starsze testy wykazują podobną tendencję, choć w tych mniej wymagających graficznie starszy Ryzen zaczyna nieco zbliżać się do Inteli ze względu na odczuwalnie niższą wydajność samego procesora.

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe (96 EU) 5324 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe (80 EU) 4890 AMD Ryzen 5 4600G

Vega 7 + DDR4 3600 CL16 3868 AMD Ryzen 5 3400G

Vega 11 + DDR4 3000 CL14 3549 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 3060 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Intel Core i5-11500

UHD 750 + DDR4 3466 CL15 2304 Intel Core i5-10500

UHD 630 + DDR4 3600 CL16 1389

3D Mark - Night Ride

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 5 4600G

Vega 7 + DDR4 3600 CL16 16 126 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe (96 EU) 15 842 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe (80 EU) 15 184 AMD Ryzen 5 3400G

Vega 11 + DDR4 3000 CL14 13 097 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 11 980 Intel Core i5-11500

UHD 750 + DDR4 3466 CL15 11 230 Intel Core i5-10500

UHD 630 + DDR4 3600 CL16 6859

Niestety Intel UHD 750 brutalnie zderza się z rzeczywistością podczas testów w grach

Dosyć optymistycznie nastawieni po testach 3DMark, przystąpiliśmy do sprawdzenia gier. W pamięci jeszcze mieliśmy testy, które wykonaliśmy kilka tygodni wcześniej na obu procesorach AMD Ryzen 5, na potrzeby artykułu o wpływie taktowania pamięci na wydajność zintegrowanych układów graficznych. Spodziewaliśmy się zatem nieco niższego FPS w grach na procesorach Intela, ale nadal liczyliśmy na możliwość pogrania w większość z testowanych gier…

Wyniki z testów w grze Assassin's Creed: Valhalla

720p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

Ryzen 5 4600G

Vega 7 + 2x8 GB 3600 CL16 44

35 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + 2x8 GB 3000 CL14 41

31 Core i5-11500

UHD 750 + 2x8 GB 3466 CL15 18

14 Core i5-10500

UHD 630 + 2x8 GB 3600 CL16 11

9 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Assassin's Creed: Valhalla

1080p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

Ryzen 5 4600G

Vega 7 + 2x8 GB 3600 CL16 28

23 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + 2x8 GB 3000 CL14 26

22 Core i5-11500

UHD 750 + 2x8 GB 3466 CL15 12

10 Core i5-10500

UHD 630 + 2x8 GB 3600 CL16 8

6 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Cóż, Intelowi należy oddać, że wydajność wzrosła o ponad 50% w tym tytule. Ale to nie wystarczyło, aby nawet w najniższych dostępnych w grze ustawieniach utrzymać jakkolwiek grywalny framerate… Rozdzielczość FHD w przypadku R5 4600G nadal da się pograć, podczas gdy oba układy UHD nie tylko oferują znacznie niższą wydajność, ale jeszcze zaczęły zachowywać się dosyć niestabilnie.

Wyniki z testów w grze Borderlands 3

720p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

Ryzen 5 4600G

Vega 7 + 2x8 GB 3600 CL16 69

43 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + 2x8 GB 3000 CL14 67

36 Core i5-11500

UHD 750 + 2x8 GB 3466 CL15 25

14 Core i5-10500

UHD 630 + 2x8 GB 3600 CL16 19

10 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Borderlands 3

1080p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

Ryzen 5 4600G

Vega 7 + 2x8 GB 3600 CL16 36

21 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + 2x8 GB 3000 CL14 35

18 Core i5-11500

UHD 750 + 2x8 GB 3466 CL15 14

7 Core i5-10500

UHD 630 + 2x8 GB 3600 CL16 10

6 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

W najaktualniejszej odsłonie serii Borderlands oba procesory AMD z układami Vega są w stanie zaoferować płynną rozgrywkę w 720p, a nawet w FHD można liczyć na średnią wyraźnie ponad 30 FPS. Z kolei UHD 750 w nowych procesorach Intela jedynie w 720 ociera się o płynność, ale realnie tak wymagająca pod względem szybkości reakcji gra i tak nie jest grywalna.

Wyniki z testów w grze Counter Strike: Global Offensive

1080p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

Ryzen 5 4600G

Vega 7 + 2x8 GB 3600 CL16 172

15 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + 2x8 GB 3000 CL14 137

14 Core i5-11500

UHD 750 + 2x8 GB 3466 CL15 87

11 Core i5-10500

UHD 630 + 2x8 GB 3600 CL16 64

7 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wiecznie żywy CS:GO to pierwsza gra, w którą można faktycznie na nowym UHD zagrać. Co prawda uświadczymy spore spadki płynności, jeśli przeciwnicy będą nas traktować granatami dymnymi. Ten problem (wolnej przepustowości pamięci RAM, z której korzystają układy zintegrowane) dotyczy również APU AMD (choć tam można się pokusić nawet o granie na średnich ustawieniach).

Wyniki z testów w grze Cyberpunk 2077

720p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

Ryzen 5 4600G

Vega 7 + 2x8 GB 3600 CL16 31

17 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + 2x8 GB 3000 CL14 27

11 Core i5-11500

UHD 750 + 2x8 GB 3466 CL15 10

7 Core i5-10500

UHD 630 + 2x8 GB 3600 CL16 5

1 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Cyberpunk 2077 to wyjątkowa gra, w której UHD 750 uzyskał 100% przyrostu wydajności względem UHD 630! Niestety, nawet jeżeli zerową wydajność przemnożymy razy dwa, to nadal mamy brak wydajności i na obu układach oglądamy pokaz slajdów przez większość czasu… Układy Vega 7 i 11 w Ryzenach radzą sobie znacznie lepiej i w przypadku Ryzen 5 4600G faktycznie można się pokusić o przejście najnowszej gry twórców Wiedźmina 3.

Wyniki z testów w grze Doom Eternal

1080p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

Ryzen 5 4600G

Vega 7 + 2x8 GB 3600 CL16 62

39 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + 2x8 GB 3000 CL14 61

34 Core i5-11500

UHD 750 + 2x8 GB 3466 CL15 0

0 Core i5-10500

UHD 630 + 2x8 GB 3600 CL16 0

0 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Doom Eternal to również wyjątkowy tytuł, ale po drugiej stronie spektrum. Można powiedzieć, że wydajność na obu procesorach Intela wyszła identyczna, ponieważ gra zwyczajnie wypłaszczała się przy ładowaniu menu… APU AMD z kolei zaoferowały bardzo zbliżony poziom wydajności - w obu przypadkach pozwalający zagrać w najnowszego Dooma.

Wyniki z testów w grze Fortnite

720p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

Ryzen 5 4600G

Vega 7 + 2x8 GB 3600 CL16 167

114 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + 2x8 GB 3000 CL14 148

87 Core i5-11500

UHD 750 + 2x8 GB 3466 CL15 124

66 Core i5-10500

UHD 630 + 2x8 GB 3600 CL16 85

49 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Fortnite

1080p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

Ryzen 5 4600G

Vega 7 + 2x8 GB 3600 CL16 131

88 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + 2x8 GB 3000 CL14 117

56 Core i5-11500

UHD 750 + 2x8 GB 3466 CL15 70

45 Core i5-10500

UHD 630 + 2x8 GB 3600 CL16 51

32 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Dobra wiadomość dla preferujących potyczki sieciowe – druga z gier e-sportowych w naszym zestawieniu również jest całkowicie grywalna na nowej integrze Intela. Przyrost wydajności jest dokładnie taki, jak Intel obiecywał, choć to oczywiście za mało, aby zagrozić dominacji APU AMD.

Wyniki z testów w grze Shadow of the Tomb Raider

720p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

Ryzen 5 4600G

Vega 7 + 2x8 GB 3600 CL16 66

58 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + 2x8 GB 3000 CL14 60

53 Core i5-11500

UHD 750 + 2x8 GB 3466 CL15 26

21 Core i5-10500

UHD 630 + 2x8 GB 3600 CL16 16

13 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Wyniki z testów w grze Shadow of the Tomb Raider

1080p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

Ryzen 5 4600G

Vega 7 + 2x8 GB 3600 CL16 41

37 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + 2x8 GB 3000 CL14 38

34 Core i5-11500

UHD 750 + 2x8 GB 3466 CL15 15

13 Core i5-10500

UHD 630 + 2x8 GB 3600 CL16 10

8 LEGENDA: Średnie FPS

Minimalne FPS (Low 1%)

Ostatnia gra w naszych testach ponownie potwierdza, że nowe integry Intela są o 50% szybsze od poprzedniczek, jednak nawet w tej starej przecież już grze to za mało, aby móc w ten tytuł przyjemnie pograć… W przypadku APU AMD nawet rozdzielczość FHD jest w zasięgu komfortowego grania!

Jak w praktyce prezentuje się płynność nowych układów Intela na tle APU AMD?

Przygotowaliśmy dla Was film przedstawiający, jak faktycznie wygląda płynność animacji na wszystkich czterech układach graficznych. Jeżeli do kogoś nie przemawiają powyższe wykresy, to polecamy ów film obejrzeć :)

Z wielkiej Intelowej chmury mały deszcz?

Wyniki w zasadzie nie powinny zaskoczyć nikogo, kto miał wcześniej do czynienia z graniem na UHD 630, ale nie da się ukryć, że Intel zrobił sporo szumu wokół nowych procesorów hasłem „50% szybszy układ graficzny!”. My sami mieliśmy wobec tych procesorów spore oczekiwania do momentu, gdy okazało się, że nie tylko nie otrzymają mocniejszej jednostki niż laptopowy Tiger Lake, ale jeszcze dodatkowo zostanie ona okrutnie pozbawiona 2/3 jednostek wykonawczych…

Średnia wydajność w testowanych grach

(z wyłączeniem Doom Eternal)

Intel UHD 750 = 100%

AMD Ryzen 5 4600G - Vega 7

2x8 GB DDR4 3600 MHz 237% AMD Ryzen 5 3400G - Vega 11

2x8 GB DDR4 3000 MHz 216% Intel Core i5-11500 - UHD 750

2x8 GB DDR4 3466 MHz 100% Intel Core i5-10500 - UHD 630

2x8 GB DDR4 3600 MHz 67%

Jeżeli dołożymy do tego problematyczność używania pamięci szybszych niż 3200 MHz, to już całkiem opada entuzjazm. Testy niestety potwierdziły nasze obawy i nowe integry Intela nie nadają się na przeczekanie tego trudnego okresu, w którym się znaleźliśmy. Wyjątkiem może być sytuacja, w której będziemy grać jedynie w gry online – w tytuły takie, jak CS:GO, LoL, WoT, Valorant czy nawet Fortnite, da się grać, choć raczej trudno nazwać to rozgrywką kompetytywną, gdy nawet nie utrzymamy tych stabilnych 144 FPS dla monitorów z taką wartością odświeżania.

Intel UHD 750 jest wyraźnie szybszy od poprzednika, ale nie jest w stanie sprostać wymaganiom dzisiejszych gier w satysfakcjonujący sposób

Należy tu jeszcze zaznaczyć, że bardziej atrakcyjny cenowo Core i5-11400, będąc wyposażnym w jeszcze bardziej okrojony układ UHD 730, wypada słabiej na tle APU AMD... Niebawem natomiast premiera nowych, niestety nadal OEMowych, APU AMD z serii Ryzen 5000, które mogą okazać się tym, czego oczekiwaliśmy jeszcze pół roku temu po 11. generacji procesorów Intela. Jeżeli uda nam się taki procesor zdobyć, to z pewnością odniesiemy się w testach do powyższych wyników :)

