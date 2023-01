Kilka dni temu firma Apple udostępniła użytkownikom nowe wersje swoich systemów operacyjnych. My przyjrzymy się oprogramowaniu, które przeznaczone jest dla iPhone’ów i opiszemy najciekawsze funkcje iOS 16.3.

Klucze bezpieczeństwa

Klucze bezpieczeństwa to zupełnie nowy poziom zabezpieczenia służący do weryfikacji tożsamości podczas logowania między innymi na nowych urządzeniach, które powiązane mają być z tym samym kontem Apple ID. Rozwiązanie może zastąpić kody weryfikacyjne, które do tej pory wykorzystywane były w dwupoziomowym uwierzytelnianiu.

Klucze bezpieczeństwa skonfigurować można na iPhone’ach i iPadach z najnowszą wersją systemu operacyjnego. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia, a następnie stuknąć w swoje imię i nazwisko. Funkcja „Dodaj klucze bezpieczeństwa” dostępna jest w sekcji „Hasło i ochrona”. Urządzenia Apple obsługują klucze z certyfikatem FIDO.

Zaawansowana ochrona danych iCloud

Funkcja ta wykorzystuje szyfrowanie end-to-end, dzięki czemu dane przesyłane z urządzeń marki Apple do chmury iCloud szyfrowane są na całej drodze przesyłu. Co więcej, dane odszyfrowane mogą być jedynie na zaufanym urządzeniu, a w przypadku aktywacji tej funkcji, klucze szyfrowania usuwane są z serwera. Dzięki temu chronione są one nawet w przypadku kradzieży z chmury czy przejęcia przez organy ścigania.

Warto dodać, że funkcja po raz pierwszy wprowadzona została wraz z aktualizacą systemu iOS do wersji 16.2, ale dostępna była tylko w Stanach Zjednoczonych.

Tapeta Jedność

Styczeń to miesiąc, w którym pielęgnuje się świadomość związaną z kulturą i społecznością afroamerykańską. W ramach inicjatywy o nazwie Black History Month, firma Apple udostępniła użytkownikom nową tapetę o nazwie Unity (Jedność).

Wsparcie dla nowego HomePoda

W systemie iOS 16.3 dodano wsparcie dla nowego HomePoda. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że posiadacze nowego głośnika muszą zainstalować najnowszą wersję systemu. W przeciwnym razie jego obsługa nie będzie możliwa.

Przypomnijmy tylko, że nowy HomePod wygląda niemal tak samo jak pierwsza generacja tego urządzenia, a wyposażony został między innymi w nowy interfejs dotykowy oraz czujniki wilgotności i temperatury.

Alarmowe SOS

Funkcja została zmodyfikowana w celu zapobiegania przypadkowemu uruchamieniu się. Przed aktualizacją iOS, połączenie ze służbami ratunkowymi inicjowane było poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku bocznego i jednego z przycisków służących do regulacji głośności. Po zmianie, w celu wykonania połączenia należy wcisnąć i przytrzymać wymienione wyżej przyciski.

Firma Apple próbuje chyba nieco ocieplić wizerunek po wpadce związanej z funkcją wykrywania wypadków. Nieuzasadnione powiadomienia o incydencie wysyłane były do służb ratunkowych, gdy użytkownicy korzystali z kolejek górskich lub jeździli na nartach. Gwałtowne przyśpieszenia i hamowania, które występują podczas tego typu aktywności, powodowały przypadkowe i nieuzasadnione inicjowanie tej funkcji.

Wyeliminowanie błędu wyświetlacza w iPhone’ach 14 serii

W pierwszej połowie stycznia pojawiły się doniesienia o problemach z iPhone’ami 14 Pro i iPhone’ami 14 Pro Max. Podczas włączania tych smartfonów na ekranie mrugają zielone i żółte poziome linie.



Źródło: MacRumors

iOS 16.3 eliminuje ten błąd

Inne poprawki błędów

Poza wspomnianymi wyżej nowymi funkcjami i eliminacją problemu z wyświetlaczem najnowszych iPhone’ów, w iOS 16.3 wprowadzono wiele poprawek błędów związanych z innymi funkcjami i aplikacjami. Najważniejsze z nich to:

eliminacja problemu z pojawianiem się obiektów na udostępnianych tablicach w aplikacji Freeform,

rozwiązanie problemu z nieprawidłowym wyświetlaniem statusu aplikacji Dom na widżecie,

poprawienie działania Siri w systemie CarPlay oraz w przypadku próśb o odtwarzanie muzyki.

Usunięto także wiele luk w zabezpieczeniach aplikacji Safari, Mail, Pogoda oraz kilku innych.

Czy warto instalować iOS 16.3?

Odpowiedź na to pytanie może być jedna. Zawsze warto instalować najnowsze wersje systemów operacyjnych, nie tylko w przypadku iOS czy urządzeń marki Apple. Oferują one nowe funkcje oraz poprawki błędów i zabezpieczeń. Należy pamiętać, że przed każdą aktualizacją warto zrobić kopię zapasową danych.