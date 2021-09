Mówisz Jabra, myślisz świetny, ale też nie tani produkt. Jednak tak jak dobry fotograf, zrobi prostym aparatem świetne zdjecia, tak Jabra zdołała zaoferować w atrakcyjnej cenie świetne słuchawki dokanałowe bluetooth

4,5/5

Słuchawki Jabra, nie bez powodu, cieszą się świetną opinią wśród testujących. W benchmarku szczególnie upodobał je sobie Tomasz, ale i ja nie mogę powiedzieć o nich złego słowa. A po teście prawie najtańszych w ofercie Jabra Elite 3, to już w ogóle jestem zachwycony tym, że mogę zaproponować jako niekosztowne akcesorium do telefonu nie produkt związany z marką smartfonowego producenta, a coś marki uznanej i cenionej na rynku audio.

Jabra nie jest co prawda firmą stricte audiofilską, a doświadczeniem takich często wspierają się producenci smartfonów, ale też zęby zjadła na technologiach audio, które służą zapewnieniu czystego dźwięku w trudnych sytuacjach. Czasem słuchawki Jabra określa się mianem sprzętu dla biurowych audiofilów i to zrozumiałe, bo każdy, przynajmniej kiedyś, o Jabrze pierwszy raz słyszał jako o producencie akcesoriów dla pracowników biznesowych. Nazwa marki może wręcz uchodzić za synonim słuchawki bluetooth do rozmów

Jabra to od dawna już nie tylko producent akcesoriów biurowych. Za to od niedawna także produktów budżetowych

Jabra od lat tworzy nie tylko słuchawki do biur. A także takie przeznaczone dla aktywnych sportowo ludzi, zwolenników dobrego brzmienia. Słuchawki różne formą, nauszne ale i dokanałowe. Dziś na padające pytanie, jakie słuchawki dokanałowe bluetooth typu TWS są najlepsze, pada odpowiedź Jabra Elite 85t. To też spora inwestycja, bo w regularnej sprzedaży kosztują 750 zlotych.

Do niedawna, odpowiedź na pytanie, czy Jabra ma coś dobrego, ale sporo tańszego w ofercie, byłaby bardzo trudna. Być może starszy model, albo atrakcyjna oferta na Allegro.

Po premierze nowej serii słuchawek Jabra i modelu Elite 3, który kosztuje dokładnie 319 zł, wcale nie musimy szukać super ofert. Tańsze są jeszcze Elite 2, które trafiły do sprzedaży równolegle, ale sądzę, że warto zainwestować te kilkadziesiąt złotych więcej.

Czy Jabra Elite 3 są faktycznie tanie?

W naszym rankingu najlepszych słuchawek TWS w cenie do 300 złotych polecamy Huawei Freebuds 4i. To dobre słuchawki, na dodatek z ANC, którego nie mają Elite 3, ale też nie na każde uszy, co wyjaśnimy sobie za chwilę. Ich obecna cena (299 zł) jest bardzo atrakcyjna.

Tak więc gdyby przyglądać się specyfikacji wyłącznie przez pryzmat tej technologii to Huawei wygrywa z Jabrą. Przy takim podejściu do problemu, Elite 3 powinny kosztować tyle co Elite 2 by równoważyć pewne braki w wyposażeniu.

Czy jednak określenie braki jest słuszne, a pozbawienie wersji Elite 3 funkcji ANC należy traktować jako minus? Po testach Elite 3 jestem skłonny stwierdzić, że brak ANC niczego tu nie przesądza, bo całokształt przemawia mocno na korzyść produktu Jabra.

Co dostajemy kupując Jabra Elite 3? Wygoda użytkowania

Odpowiedź na to pytanie jest ważna i nie chodzi tu wyłącznie o kwestie audio, a inne walory użytkowe.

Jabra Elite 3 dostępna jest w etui, które do złudzenia przypomina to z dużo droższych modeli. Pod tym względem Jabra nie kombinowała. Jedyną większą różnicą w porównaniu do nowych modeli serii Elite 7 jest położenie portu USB. Te droższe słuchawki mają go teraz z przodu, podczas gdy Elite 3 tak jak starsze Jabry z tyłu.

Miałem chwilę zwątpienia, gdy wziąłem to etui do rąk, otworzyłem kilka razy pokrywę. Wydała mi się ona taka jakaś zbyt delikatna. Trochę skrzypi gdy jest zamknięta i nią poruszamy, ale to nie powinien być problem, nawet w przyszłości. Faktem jest, że słuchawki używam dopiero od dwóch tygodni.

Tym co odróżnia Jabrę od produktu Huawei, jest kształt samej słuchawki. Przypomina on klasyczną formę pchełki (słuchawka nie wystaje poza obrys muszli usznej i jest dyskretniejsza - Elite 3 można używać pojedynczo), a nie typowej słuchawki bluetooth z podłużnym pałąkiem, w którym mieści się akumulator. Tak samo wyglądają i droższe modele Jabra, a różnice w ukształtowaniu i rozmiarze wiążą się z obecnością dodatkowych mikrofonów i większej ilości elektroniki upchniętej w malutkiej obudowie.



LED informujący o statusie słuchawek tuż nad i obok literki J. Świeci słabo, ale zauważalnie

W zestawie wraz ze słuchawkami otrzymuje dodatkowe dwie pary wkładek żelowych, dla małych i dużych kanałów usznych. Jest tez krótki kabelek USB typu C do ładowania i oczywiście wspomniane etui ładujące.

Specyfikacja Jabra Elite 3

rozmiar głośnika: 6 mm

mikrofon: MEMS (4 sztuki)

wkładki w zestawie: EarGel w rozmiarze duży, średni i mały

pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz (słuchawki), 100-8000 Hz (mikrofon)

łączność: Bluetooth 5.2 (A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HSP v1.2)

kodeki dźwięku: aptX, SBC

waga słuchawki: 4,6 grama

waga etui: 33,4 grama

stopień ochrony: IP55

obsługa gestów: przyciski w każdej ze słuchawek

dodatkowe funkcje: HearThrough

czas pracy: 7 godzin (słuchawka), 21 godzin (etui)

czas ładowania: 3,5 godziny

czas czuwania: 75 dni

złącza: USB typu C w etui

aplikacja: nie jest obowiązkowa do parowania, Jabra Sound+

Moje uszy od razu polubiły Elite 3

Mam wymagające uszy pod względem wygody. Używałem wielu słuchawek dokanałowych i tak dobrze jak w słuchawkach Jabra nie czułem się w żadnych innych. Dlatego ucieszył mnie fakt, że i Elite 3 wpisują się w ten trend. Bo:

bardzo dobrze dopasowują się do obu kanałów usznych jak i samej małżowiny, nawet jeśli ich kształt różni się,

zapewniają bardzo dobrą izolację od dźwięków otoczenia, ktoś kto nie używał dobrego ANC, może wręcz stwierdzić, że Elite 3 mają taką funkcję aktywowaną w standardzie,

ani razu nie poczułem obawy, że mogą wypaść z ucha, a używałem ich w takich sytuacjach jak podróż pociągiem, gdy na stacjach wychylałem się przez otwarte drzwi wagonu,

mogłem je używać długo, nawet kilka godzin, bez negatywnych odczuć i naglącej potrzeby wyjęcia ich z uszu, z kolei po wyjęciu nie było wrażenia wciąż włożonych słuchawek,

mają certyfikat IP55, a to oznacza, że można w nich wybrać się na deszcz (choć nie ogromną ulewę), albo ćwiczyć, gdy okolice uszu mocno się pocą (zwracam uwagę, że nie jest to model typowo sportowy).

Pod względem wygody Jabra Elite 3 to półka dużo wyższa niż wskazywałaby na to cena produktu. Wspomniany brak ANC nie doskwiera, bo i tak słuchawki mocno tłumią dźwięki otoczenia. Nadają się na ulicę, do pociągu, do domu. Ze względu na cenę, stopień wytłumienia nie jest tak dobry jak w droższych modelach, ale zasługuje na pochwałę. Wszystko oczywiście zależy od ukształtowania uszu, w moim przypadku Elite 3 pasują idealnie.

Gesty przyciskowe są fajne

Większość słuchawek typu TWS, pozwala na sterowanie niektórymi funkcjami odtwarzania, poprzez gesty. W Jabra Elite 3 są to gesty poprzez przyciskanie. Mówiąc inaczej nie gładzimy słuchawki, a naciskamy po środku lewą i prawą w odpowiedniej kombinacji, by wywołać potrzebny efekt.

Jeśli chcecie czuć, że sterujecie dźwiękiem poprzez słuchawki to rozwiązanie Jabra jest dla was. Trzeba tylko pamiętać, że wiąże się to z delikatnym naciskaniem na słuchawki. Można jednak wypracować sobie te gesty tak, by nie wciskać niepotrzebnie słuchawek głębiej w kanał niż jest to konieczne.

Aplikacja Jabra Sound+

W przypadku słuchawek Jabra warto zainstalować na telefonie aplikację Jabra Sound+. To jedno z najlepiej wykonanych narzędzi tego typu w branży audio. Liczba funkcji zależy od modelu i zrozumiałe jest, że Elite 3 ze względu na swoje pozycjonowanie i wyposażenie ma ich stosunkowo nie wiele.

Aplikacja po sparowaniu ze słuchawkami pokazuje stopień ich naładowania, oddzielnie dla każdej słuchawki. Szkoda, że nie mamy danych na temat naładowania etui, dlatego warto śledzić umieszczoną na nim diodę LED, która informuje o zbliżającym się rozładowaniu.

Oprócz tego mamy tryb dźwięku HearThrough, czyli funkcję uwagi, która przepuszcza do ucha więcej dźwięków otoczenia, szczególnie mowy, zmniejszając tym samym stopień izolacji.

Jest też sześć ustawień charakteru dźwięku. Musimy w tym przypadku na nich polegać, bo w samej aplikacji nie ma opcji equalizera, który dowolnie skonfigurujemy. Do dyspozycji mamy tryb:

Neutral - czyli dźwięk neutralny, o płaskim charakterze, taki jak podany przez urządzenie odtwarzające

Speech - nacisk na częstotliwości charakterystyczne dla mowy człowieka

Bass boost - podbicie niskich tonów

Treble boost - podbicie wysokich tonów

Smooth - dźwięk o charakterystyce leżącej odwróconej litery S

Energize - dźwięk mocny, o charakterystyce litery V

Co istotne są to tryby, które działają skutecznie tak jak sugeruje ich nazwa. Skutecznie, co rekompensuje do pewnego stopnia brak możliwości samodzielnego dobrania charakterystyki audio w equalizerze. Te możliwość oferują dopiero droższe Elite 7.

Głębiej w ustawieniach znajdziemy też opcje:

aktualizacji oprogramowania wewnętrznego słuchawek

odszukania słuchawek, działa to na zasadzie odwołania się do ostatniej znanej pozycji, w której słuchawki były połączone z telefonem

ustawienia dla rozmów telefonicznych, można włączyć efekt samosłyszalności (nasz głos jest silniej słyszany niż głos rozmówcy) lub go wyłączyć

konfiguracji gestu podwójnego naciśnięcia lewej słuchawki, możemy wybierać pomiędzy asystentem, a aplikacją Spotify

wykorzystania aplikacji Sound+ do sterowania dźwiękiem przy wideokonferencjach z użyciem kamery Jabra

Szkoda, że Elite 3 nie obsługują funkcji przełączania się pomiędzy sparowanymi urządzeniami, ale na czymś Jabra musiała oszczędzić.

Pominięte funkcje, których żal, ale nie jest to koniec świata

W Jabra Elite 3 ma funkcji autopauzy i wznowienia odtwarzania. Szkoda bo jeśli często przerywamy słuchanie nie gestem naciśnięcia, a po prostu wyjmując na chwilę słuchawki z uszu, to absolutnie obowiązkowa rzecz. Na szczęście nie jest to koniec świata, bo jeśli wyjmujemy słuchawki z uszu by schować je w etui, to i tak odtwarzanie zostanie wstrzymane. Nie ma wznawiania po ponownym wyjęciu słuchawek.

Na próżno też oczekiwać w Elite 3 tekstowych komunikatów o parowaniu, połączeniu czy innych funkcjach. Mamy tylko powiadomienia tonami. Dla mnie to nie problem, bo nie jestem fanem powiadomień głosowych, ale warto wiedzieć, że brakuje ich w tym modelu.

Dźwięk jaki wydobywa się z głośników Jabra Elite 3 jest świetny

Nie ulega wątpliwości, że Elite 3 to model niżej pozycjonowany niż Elite 75t i w bezpośrednim starciu to te drugie wygrają. Jednak nawet wybredni melomani docenią bardzo dobrą jakość dźwięku w stosunku do ceny słuchawek. Pamiętajmy, że to wciąż Jabra, więc nawet tanio w jej przypadku musi oznaczać trochę więcej niż w przypadku słuchawek za faktyczne "grosze". Dużą rolę odgrywa tu dobre tłumienie dźwięków otoczenia.

Jabra Elite 3 nie brzmią jak tanie słuchawki i to jest w tym przypadku najważniejsze

Co można powiedzieć o charakterze brzmienia Elite 3? To przede wszystkim słuchawki uniwersalne, które dobrze radzą sobie z każdym typem muzyki. Zarówno pełnym wokali jak i koncentrującym się na brzmieniu poszczególnych instrumentów. Elite 3 nie sposób odmówić także basu, który jest dość mocny, ale jeszcze łagodnie pieści ucho.

Przez tę uniwersalność i skoczność brzmienia Elite 3 trudno było mi zakwalifikować je jako wybitne do konkretnego typu muzyki, ale to może i dobrze, bo kupować będą je użytkownicy o różnych gustach muzycznych.

Czas pracy Jabra Elite 3 też jest niezły

Ze względu na brak ANC, mamy tu jeden czas pracy. Jabra dotrzymuje słowa, zapowiada 7 godzin pracy po naładowaniu słuchawek i dostajemy właśnie taki czas. Krótkie 10 minutowe ładowanie dodaje kilkanaście procent energii, co pozwala na dalszą pracę przez zapowiedziana godzinę.

Słuchawki wyjęte z etui automatycznie sie właczają. Gdy nie są sparowane, po 15 minutach przechodzą wtryb wyłączony, a gdy są sparowane to wyłączają się po 30 minutach bez aktywności.

Etui raz naładowane do pełna pozwoli doładować nam w pełni rozładowane akumulatorki jeszcze trzy razy. Łączny czas pracy po pełnym ładowaniu etui z akumulatorkami to 28 godzin (etui ma energii na 21 godzin pracy). Czas pracy jest więc niezły, a zważywszy pozycjonowanie cenowe nawet bardzo dobry.

Czy warto kupić Jabra Elite 3? Odpowiedź może być tylko jedna

W swojej klasie cenowej to jedne z lepszych słuchawek TWS dokanałowych, które można polecić każdemu użytkownikowi, który nie ma budżetu z gumy, oczekuje jak dobrego stosunku cena - opłacalność. Jeśli dotychczas omijaliście półki z napisem Jabra, warto teraz na nie zajrzeć, bo Elite 3 może okazać się najlepszym akcesorium do telefonu tej marki jakie sprawicie sobie w tym roku.

Jabra Elite 3 to solidny produkt i dobra propozycja dla niezdecydowanych

Czy jest jakiś haczyk? W zasadzie nie, bo Jabra nie ukrywała tutaj się z niczym. Jednak nie sposób pominąć bardzo atrakcyjnej obecnie ceny na model Elite 75t, który możemy kupić za jedynie 100 zł więcej niż Elite 3. To oferta na Amazonie, która może być ograniczona czasowo. Poza tym, słuchawki to bardzo personalne urządzenie, więc jest szansa, że spodoba się wam inny, jeszcze tańszy produkt.

Opinia o Jabra Elite 3 Plusy lekkie i bardzo wygodne dla ucha,

łatwe w obsłudze,

jakość dźwięku bardzo dobra jak na klasę cenową,

dobra jakość rozmów telefonicznych,

skuteczne pasywne tłumienie,

praktyczny tryb uwagi (HearThrough) ,

mocne niskie tony,

uszczelnienia zgodne z IP55. Minusy brak ANC,

nie ma wykrywania założonych słuchawek,

tylko predefiniowane ustawienia equalizera.