Jaki monitor 4K kupić? Oto zestawienie 5 propozycji wyróżniających się funkcjonalnością, jakością obrazu i zastosowanymi technologiami.

W ciągu ostatniego czasu monitory 4K UHD (o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli) przeszły sporą ewolucję. Coraz częściej można się spotkać z modelami o wysokim odświeżaniu oraz wyposażonymi w technologię HDR, czy takie technologie jak AMD FreeSync, czy NVIDIA G-Sync. Coraz wydajniejsze karty graficzne (pod warunkiem, że uda nam się je kupić) również sprzyjają rozgrywce w wysokich rozdzielczościach i granie w 4K przestało być domeną tylko i wyłącznie najdroższych konfiguracji sprzętowych.

Nasze zestawienie najlepszych monitorów 4K UHD jest wciąż aktualizowane - w tym topie znalazł się choćby tak nowoczesny monitor jak LG 27GN950-B, który przy rozdzielczości 4K UHD może się pochwalić nie tylko HDR 750, ale i odświeżaniem 144 Hz.

Jaki monitor 4K UltraHD wybrać?

W tej odsłonie cyklu TOP 10 przedstawiamy monitory o zaprojektowane z myślą o użytkownikach potrzebujących jak wysokiej rozdzielczości. Znajdują się tutaj monitory o rozdzielczości 4K UltraHD - zarówno te z najwyższej półki jak i modele zaskakujące atrakcyjną ceną. Warto podkreślić, że zestawienia obejmuje monitory o rozdzielczości 3840 x 2160 i proporcjach 16:9 - nie ma tu modeli ultrapanoramicznych o zbliżonych rozdzielczościach.

W odróżnieniu od takich podzespołów jak karty graficzne, z zakupem monitorów nie ma aktualnie większych problemów. Mało tego - mnogość dostępnych modeli potrafi przyprawić o zawrót głowy. Dlatego przed kupnem monitora warto sobie postawić jasne cele - np. musi on oferować odświeżanie na poziomie 75-120 MHz, matrycę IPS o przekątnej 27 cali, podstawowy HDR, czy jedną z technologii supersynchronizacji, a dopiero potem wybierać spośród dostępnych modeli.

Obecnie najtańsze monitory 4K UHD można już kupić w cenie nieco powyżej 1000 zł. Zwykle są to podstawowe modele z matrycą TN. Nie wydając dużo więcej (od około 1300 złotych) można już się stać posiadaczem monitora 4K z matrycą lepszego typu - np. IPS.

Polecane monitory 4K UHD

Iiyama G-Master Gold Phoenix - niedrogi monitor 4K dla gracza









4,5/5 Ocena benchmark.pl Iiyama G-Master Gold Phoenix GB2888UHSU to monitor 4K dla gracza, któremu w zupełności wystarczy matryca typu TN i odświeżanie 60 Hz. Ekran o przekątnej 28 cali oferuje czas reakcji na poziomie 1ms i zastosowano tu technologię AMD FreeSync, która ucieszy graczy wyposażonych w karty Radeon. Fajnym dodatkiem jest 30-dniowa gwarancja na zero martwych pikseli. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 28 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny), 12000000:1 (dynamiczny)

Złącza słuchawkowe, D-Sub, 1x DisplayPort, HDMI z obsługą MHL, 2x HDMI, 3x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż specyfikację

Philips 328B1 - duży i atrakcyjnie wyceniony









4,5/5 Ocena benchmark.pl Philips 328B1 to stosunkowo niedrogi monitor 4K UHD o przekątnej 31,5 cala. Nie oferuje może jakichś spektakularnych wodotrysków, ani wysokiego odświeżania obrazu, ale jest duży i wyposażony w matrycę typu VA, co w stosunku do matryc TN, gwarantuje szersze kąty widzenia, czy dobre odwzorowanie czerni i wysoki kontrast. Model ten sprawdzi się raczej przy pracy, niż przy grach. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI, audio mini-jack, 4x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż specyfikację

BenQ PD3200U - monitor 4K do pracy









3,9/5 Ocena benchmark.pl Nie samymi grami człowiek żyje i z pewnością wiele osób (np. grafików czy osób zajmujących się montażem wideo) poszukuje po prostu monitora do pracy, który zapewni wierne odwzorowanie kolorów. 32-calowa matryca IPS modelu BenQ PD3200U zapewnia 100% pokrycie palety sRGB i wysoki kontrast. Producent dodatkowo wyposażył go w tryby pracy CAD/CAM oraz Darkroom. Montażyści wideo z pewnością będą zadowoleni z głośników stereo. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny), 20000000:1 (dynamiczny)

Złącza 1x DisplayPort, DVI-D, 1x HDMI, audio mini-jack, 4x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Pokaż specyfikację

LG 27GN950-B - monitor 4K z HDR i 144 Hz









4,9/5 Ocena benchmark.pl LG 27GN950-B to jeden z najlepszych monitorów 4K UHD w tym zestawieniu. Jego 27-calowy panel powstał w oparciu o matrycę Nano IPS, a czas reakcji to zaledwie 1 ms. Monitor dysponuje bardzo szybkim odświeżaniem 144 Hz (w przypadku rozdzielczości 4K wciąż nie jest to często spotykane) oraz wsparciem technologii AMD FreeSync Premium PRO. To świetny monitor gamingowy dla wymagających graczy. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 400 cd-m2, 600 lumenów

Kontrast 1000:1, 700:1

Złącza audio mini-jack, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0 Typu A, 1x USB 3.0 Typu B, 1x DisplayPort 1.4

Częstotliwość odświeżania matrycy 144 Hz Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

ASUS ROG Strix XG438Q - monitor 4K 120 Hz wielkości telewizora









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ostatnio namnożyło się nam monitorów o wielkoścli zbliżonej do telewizorów, a ASUS ROG Strix XG438Q jest jednym z nich, bowiem dysponuje panelem o przekątnej 43 cale (matryca VA). Wielkość nie stanowi jego jedynej zalety bo mamy tu zarówno HDR, odświeżanie 120 Hz czy technologię AMD FreeSync. Z dodatków można wymienić technologię ShadowBoost czy pilot zdalnego sterowania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 450 cd-m2

Kontrast 4000:1

Złącza słuchawkowe, mikrofonowe, 1x DisplayPort, 3x HDMI, 2x USB 3.0

Częstotliwość odświeżania matrycy 120 Hz Pokaż specyfikację

Jaki najlepszy monitor 4K UHD?

Jeśli już celujemy w tańsze modele warto zainteresować monitorami co najmniej z matrycami VA lub IPS. Jeśli interesują cię niedrogie monitory z zakrzywionym ekranem, można sięgnąć choćby po Samsung LU32R590 (matryca typu VA). Lepsze monitory 4K UHD potrafią już kosztować konkretne pieniądze, ale (na przykładzie LG 27GN950-B) mogą już oferować matrycę 144 Hz, przyzwoity HDR, czy technologię Nano IPS.

