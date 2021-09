Wskakujemy na nieco wyższą półkę cenową, ale w tym przypadku jest to całkowicie uzasadnione. Monitor zwraca uwagę niesamowitym ergonomicznym ramieniem mocującym, czy USB C z funkcją PowerDelivery. W tej cenie możemy też liczyć na znacznie lepszą jakość wykonania. Jest to monitor przeznaczony raczej do pracy i konsumpcji treści, a jego czas reakcji wynosi 5 ms.

Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 31,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 3.1 typ C

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz