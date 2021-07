W praktyce to coś pomiędzy słuchawkami wokółusznymi i nausznymi. Mają dość kompaktowe rozmiary i są składane, ale jednocześnie oferują lepszą wygodę i izolację od typowych słuchawek nausznych. Dzięki temu zapewniają odpowiednią wygodę w domu i łatwość przenoszenia poza domem. To świetne słuchawki do telefonu, tabletu i laptopa. Nadają się nawet do konsoli, bo oprócz łączności bezprzewodowej Bluetooth mają też odłączany kabel mini jack 3,5 mm. Grają nawet 27 godzin na jednym ładowaniu i wyposażone są przyzwoity mikrofon do połączeń głosowych. Jeśli chodzi o brzmienie, to grają ciepło, basowo, ale z dość dobrą czystością i szczegółowością. Nadają się głównie do różnorodnej muzyki elektronicznej i hip-hopu. Co ciekawe można je bezprzewodowo połączyć z dwoma urządzeniami jednocześnie. Wadą jest słaba wentylacja i możliwe nadmierne pocenie uszu, szczególnie w ciepłe dni.