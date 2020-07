Słuchawki wokółuszne są duże, dzięki czemu wygodnie obejmują całe uszy i nie uciskają ich. Mają duże przetworniki, które generują lepszy dźwięk i często wyższą moc. Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne nadają się do słuchania muzyki w ruchu, a przewodowe są idealne do domu.

Duże słuchawki wokółuszne - od 50 do 500 zł

W tym rankingu znajdziesz słuchawki wokółuszne bezprzewodowe i przewodowe, w różnych cenach. Od tanich słuchawek za 50 zł, aż po zaawansowane za 500 zł.

Najlepsze słuchawki wokółuszne - polecane modele:

Słuchawki wokółuszne często oferowane są w sklepach jako nauszne, ale różnią się od nich pod kilkoma istotnymi względami. Pierwszym i najważniejszym z nich jest wielkość. Są duże, a ich poduszki otaczają całą małżowinę uszną - nie przygniatają ich, lecz mieszczą je wewnątrz. Dzięki temu są bardzo komfortowe i można ich używać przez dłuższy czas.

Ponadto duże słuchawki wokółuszne mieszczą w sobie większe i często lepsze przetworniki. Najczęściej możemy więc liczyć na lepszą jakość dźwięku. Większe przetworniki mogą generować mocniejsze tony niskie (basy) i niejednokrotnie lepiej radzą sobie z reprodukcją bardziej szczegółowych tonów wysokich (sopranów). Większa bywa też moc.

Poza tym ze względu na swoją wielkość i konstrukcję objętość muszli i przestrzeń wokół ucha są większe, więc można osiągnąć bardziej naturalne i przestrzenne brzmienie.

Słuchawki wokołuszne są duże i zazwyczaj mają dłuższy oraz grubszy przewód. Dlatego nadają się najlepiej do słuchania muzyki w domu lub innym miejscu w którym raczej siedzimy niż się przemieszczamy. Niekiedy wadą dużych słuchawek jest niedokładne dopasowanie nausznic w czasie noszenia okularów (choć w praktyce zależy to zarówno od konstrukcji słuchawek, jak i okularów).

Podstawowy podział słuchawek wokółusznych wg konstrukcji:

Otwarte - Obudowy (muszle) słuchawek mają otwartą, ażurową część zewnętrzną, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza. Dzięki temu ciśnienie akustyczne może się sprawniej rozchodzić, a przetwornik nie musi zmagać się z nadmiernymi oporami. Słuchawki otwarte często oferują bardzo przestrzenne brzmienie i znakomitą szczegółowość. Dodatkowo taka konstrukcja zapewnia też dobrą wentylację i lepszy komfort długiego odsłuchu np. latem. Wadą jest to, że dźwięk wydostaje się na zewnątrz słuchawek.

Zamknięte - Obudowy słuchawek są szczelne, więc przetworniki mogą generować większe ciśnienie akustyczne (nie uchodzi ono nadmiernie poza muszle). Dzięki temu słuchawki zamknięte mogą generować mocniejsze, bardziej miękkie tony niskie (basy). Brzmienie jest dynamiczne i pełne energii, ale cechuje się zazwyczaj mniejszą przestrzennością. Dobra izolacja sprawia, że nie przeszkadzamy osobom w pobliżu, nawet gdy słuchamy nieco głośniej. Główną wadą jest słaba wentylacja, która może powodować dyskomfort w ciepłe dni (lub w nagrzanych pomieszczeniach). Uszy i skóra mogą się intensywniej pocić.

Półotwarte - Łączą zalety i wady słuchawek otwartych i zamkniętych. Często oferują trochę większą przestrzeń i bardziej szczegółowe brzmienie oraz nieco lepszą wentylację, ale mogą (choć nie muszą) generować nieco subtelniejsze tony niskie. W praktyce jednak jakość i charakterystyka dźwięku mogą się znacznie różnić w zależności od modelu słuchawek półotwartych.

Słowem: konstrukcja słuchawek (otwarta, półotwarta, zamknięta) ma duży wpływ na charakterystykę brzmienia i komfort używania. Dlatego przed ostatecznym wyborem i zakupem słuchawek warto przeczytać ich recenzje.

Jeśli wolicie małe słuchawki do telefonu, to przeczytajcie nasze zestawienie polecanych słuchawek do biegania oraz całkowicie bezprzewodowych słuchawek Bluetooth. Sprawdźmy zatem jakie słuchawki wokółuszne wybrać.

Panasonic RP-HT161E - tanie słuchawki do 50 zł, dobre na prezent









4,5/5 Ocena benchmark.pl Panasonic RP-HT161E to bardzo tanie słuchawki wokółuszne. Naturalnie w cenie około 50 zł cudów nie powinniśmy się spodziewać, ale warto zwrócić uwagę na kilka najistotniejszych cech. Po pierwsze słuchawki są duże, lekkie i wygodne. Ponadto zbierają wiele pozytywnych opinii ze względu na dorą relację ceny do jakości dźwięku. Ważne jest to, że za małe pieniądze dostajemy słuchawki w pełni uniwersalne, które można podłączyć do smartfona, komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu itp. Nie męczą uszu i nadają się do muzyki oraz filmów. Do gier również, ale raczej jednoosobowych, bo nie mają wbudowanego mikrofonu. To dobre, tanie słuchawki na prezent. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 98 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Waga 130 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 27000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 10 Hz Pokaż specyfikację

ISK HP-580 - słuchawki wokółuszne do 80 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl ISK HP-580 kosztują wyraźnie mniej niż 100 zł, więc mogą pojawić się głosy, że przy tak niskiej cenie nie może być mowy o dobrej jakości dźwięku. ISK HP-580 potrafią się jednak pozytywnie zaskoczyć. Bronią się ciepłym brzmieniem z wysuwającym się na pierwszy plan basem, średnie tony są nieco wycofane, ale nie do tego stopnia, by przeszkadzać w delektowaniu się wokalem. Jak na ten przedział cenowy scena wypada bez zarzutu, najgorzej jest chyba z sopranami, których najwięksi fani mogą być tu nie do końca zadowoleni. Słuchawki mają sporą moc i, co nie jest tu zaskoczeniem, wykonane zostały z plastiku. Nausznice pokrywa tworzywo przypominające skórę, w połączeniu z bardzo szerokim pałąkiem zapewniają odpowiedni komfort. To bardzo tanie i dobre słuchawki do 100 zł. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 235 g

Impedancja 32 Ω Pokaż specyfikację

Philips SHP2500/10 - wygodne słuchawki do TV i muzyki









4,3/5 Ocena benchmark.pl Są to tanie słuchawki do słuchania muzyki i oglądania telewizji. Sprzyja temu bardzo długi kabel, który ma aż 6 metrów i wtyk 3,5 oraz 6,3 mm. Wpływ na wygodę mają też duże, miękkie poduszki, które komfortowo obejmują uszy i nie cisną. Słuchawki można używać przez kilka godzin, bez większego zmęczenia. Mają dość duży zakres przenoszenia i grają zaskakująco czysto, jak na tak tanie słuchawki za około 80 zł. Ich jedyną słabszą stroną za te pieniądze, jest przeciętna głośność maksymalna (ale wciąż wystarczająca). Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Waga 303 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz Pokaż specyfikację

AKG K72 - dobre słuchawki wokółuszne do 150 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl W cenie do 150 zł słuchawki AKG K72 mają wiele zalet. Przede wszystkim wiele osób chwali je za bardzo dobrą wygodę i jakość wykonania. Są lekkie, przestronne, miękko obejmują uszy i zapewniają całkiem niezłą izolację pasywną od zewnętrznych hałasów. Wyróżniają się też dobrą jakością dźwięku, choć trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie są to słuchawki dla miłośników supermocnego basu. Brzmienie jest bardziej zrównoważone, analityczne, szczegółowe. Mają wręcz studyjną charakterystykę (choć oczywiście nie jakość, bo w tej cenie to niemożliwe). To jedne z najtańszych słuchawek AKG, ale wciąż warte zakupu. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 112 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 200 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 16 Hz Pokaż specyfikację

KOSS UR40 - sprawdzony model do 150 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl KOSS UR40 to kolejne dobre słuchawki do 150 zł, obecne na rynku od długiego czasu. Popularne, znane i lubiane. Imponują przede wszystkim doskonałym komfortem - pod tym względem to elita, nawet na tle znacznie droższych słuchawek. W brzmieniu słychać sporą przestrzeń jak przystało na słuchawki o konstrukcji otwartej, ale z tego samego powodu problemem może być izolacja - słuchawki „wypuszczają” dźwięk. Szczegółowość jest bardzo dobra w tej klasie cenowej, tony niskie są miękkie, ciepłe, ale nie dudniące. Słuchawki nadają się przede wszystkim do muzyki elektronicznej. Spisują się dobrze również w grach, gdzie pozytywnie wypada pozycjonowanie. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 98 dB

Łączność przewodowa, przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Impedancja 60 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz Pokaż specyfikację

Audio-Technica ATH-M20x - dobre słuchawki przewodowe wokółuszne do 200 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Same słuchawki są bardzo lekkie, ale warto podkreślić, że mają długi i tym samym dość ciężki oraz nieporęczny przewód (około 3 metry). To z pewnością ogranicza ich użyteczność w czasie przemieszczania się, ale nie stanowi przeszkody w domu. ATH-M20x są ładne i dobrze wykonane. Mają duże, grube poduszki, które wraz z pałąkiem zapewniają mocny nacisk. Zaletą jest polepszona izolacja i pewność trzymania na głowie, a wadą nieco większe zmęczenie skóry po dłuższym czasie używania. W brzmieniu słychać sporo szybkiego basu, średnica lekko cofnięta, a góra niezbyt mocna - dzięki temu osoby wrażliwe na mocne soprany nie będą narzekały. To jedne z ciekawszych słuchawek wokółusznych do 200 zł. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 96

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Waga 190 g

Impedancja 47 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz Pokaż specyfikację

ISK HD9999 - najlepsze duże słuchawki przewodowe do 300 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Opinii na temat tych słuchawek jest mnóstwo, bo są one bardzo popularne. Co ciekawe zdecydowana większość użytkowników ocenia je bardzo pozytywnie, przede wszystkim za rewelacyjny wręcz stosunek ceny do jakości. ISK HD9999 są bardzo wygodne, a przy tym solidne i trwałe. Kosztują niecałe 300 zł, ale pod względem dźwięku mogą walczyć nawet z droższymi i bardziej prestiżowymi słuchawkami. Mają odłączany przewód, duże, miękkie nausznice i przyjemne, basowe brzmienie. Grają mocno, głośno i czysto, a jednocześnie da się je napędzić bezpośrednio ze smartfona. Poza wibrującymi tonami niskimi liczyć można też na wyraźne wokale i jasną, mocną górę. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 96 dB

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 30000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 8 Hz Pokaż specyfikację

Philips TAPH805BK - najlepsze słuchawki wokółuszne bezprzewodowe z aktywną redukcją szumu do 500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Tutaj już wchodzimy w półkę cenową 450 - 500 zł, co oznacza, że mamy prawo wymagać znacznie więcej. Na szczęście słuchawki Philips TAPH805BK dają radę i to lepiej niż można sądzić. Zostały zaprojektowane tak, by konkurować z najlepszymi słuchawkami z ANC na rynku, ale przy cenie dwukrotnie niższej. Wychodzi im to bardzo dobrze, bo efektywnie redukują hałas w mieście - szum ruchu ulicznego, gwar w biurze, szum w pociągu, samolocie lub samochodzie. Jednocześnie wciąż zapewniają bardzo dobrą jakość muzyki i rozmów telefonicznych oraz mają łatwe sterowanie dotykowe. Czas pracy na baterii to 25 - 30 godzin. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 90 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 278 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 7 Hz Pokaż specyfikację

Pioneer SE-MS7BT - piękne słuchawki bezprzewodowe z aptX do 500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Atrakcyjne, stylowe i świetnie wykonane słuchawki wokółuszne, z łącznością bezprzewodową Bluetooth. Mają też opcjonalną łączność przewodową z jeszcze lepszym pasmem przenoszenia 9 - 40000 Hz. Dostępne są w kilku kolorach, mają lekką, solidną konstrukcję, która w połączeniu z grubymi poduszkami dobrze tłumi zewnętrzne hałasy. Słuchawki pasują nawet na dużą głowę. Brzmienie jest nietypowe - jasne, z łagodnymi tonami niskimi, które przesunięte są na drugi plan. Na szczęście dynamika jest w pełni akceptowalna, a szczegółowość jest lepsza, niż w wielu konkurencyjnych słuchawkach z Bluetooth w tej cenie. Tym bardziej, że Pioneer SE-MS7BT mają kodek aptX, wyraźnie zwiększający jakość dźwięku. Na pierwszy plan wysuwają się tony średnie i wysokie. Są to świetne słuchawki bezprzewodowe do muzyki klasycznej, jazzu, lekkiej elektroniki, spokojnej gitary itp. Mikrofon do rozmów oczywiście jest. Czas pracy na baterii to 12 godzin. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 96 dB

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 290 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 9 Hz Pokaż specyfikację

Panasonic RP-HTX90NE-A - styl retro z aktywną redukcją hałasu, za 500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl To słuchawki bezprzewodowe, wokółuszne, utrzymane w modnym obecnie stylu retro. Wyglądają nietypowo, przyciągają wzrok, a do tego zapewniają wysoki komfort w czasie długiego słuchania i mają akumulator wystarczający na ponad 25 godzin słuchania lub około 17 godzin z ANC. W standardzie brzmienie jest dość jasne, z mocnymi tonami wysokimi oraz wyraźnym środkiem pasma. Wokal, perkusja, gitary - to wszystko brzmi świetnie. Wiele utworów klasycznych lub z zakresu lekkiej elektroniki, daje wiele frajdy. Tony niskie są złagodzone, ale wciąż obecne. Są szybkie, nie deformują się i nie psują ogólnej szczegółowości i czystości, ale jeśli ktoś ma ochotę na mocniejsze brzmienie, to do dyspozycji jest przycisk podbijający bas. Aktywna redukcja szumów spisuje się dobrze w komunikacji miejskiej i burze. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 91 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 208 g

Impedancja 35 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

Najlepsze tanie słuchawki wokółuszne naszym zdaniem to:

Jeśli chcesz kupić dość tanie, ale przy tym dobre słuchawki, to wybierzcie ISK HD9999 za około 250 zł. Wyglądają świetnie, są dobrze wykonane, grają atrakcyjnie i mają najlepszy stosunek ceny do jakości.