Myślisz nad wymianą TV na nowy model? A może poprzednio używany sprzęt uległ uszkodzeniu? Zobacz, kiedy kupić nowy telewizor i na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu tej decyzji.

Myślisz nad zakupem nowego TV? W życiu większości z nas w końcu przychodzi taki moment. Czasem poprzedni telewizor uległ usterce lub jest po prostu stary. Niekiedy też nie mamy żadnego telewizora i dopiero planujemy wyposażyć się w taki sprzęt. Nie w każdej sytuacji musimy się więc spieszyć z zakupem sprzętu. Pamiętając o tym, że nowy telewizor posłuży nam przez wiele kolejnych lat, zastanówmy się kiedy kupić nowy telewizor.

Dlaczego warto wymienić telewizor na nowy?

Jest wiele okoliczności, w których chcemy kupić telewizor lub wymienić już posiadany na nowszy model. Co pewien czas jesteśmy do tego “zachęcani”, gdy okazuje się, że dotychczas używany telewizor nie pozwoli nam już na odebranie sygnału telewizji naziemnehj. Cóż, najwyraźniej taka jest cena postępu - musimy dostosować swój sprzęt do aktualnych technologii. Część użytkowników planuje kupno sprzętu ze względu na specjalną okazję. Mogą być nim Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, premiera kolejnej części ulubionego serialu, czy chęć wykorzystania pełni możliwości świeżo kupionej konsoli do gier.

Gdy dotychczasowy telewizor szwankuje lub przestał działać, często nie chcemy zbyt długo zwlekać z zakupem nowego. Jeśli natomiast możemy nieco poczekać, warto zastanowić się, kiedy kupić nowy telewizor. Może mieć to spore znaczenie w kontekście dostępnych na rynku modeli i - przede wszystkim - ich cen.

Kiedy kupić nowy telewizor

Jest kilka momentów w roku, kiedy możemy pomyśleć o zakupie nowego telewizora. Zwykle na myśl przychodzi nam okres przedświątecznych promocji z Black Friday i Cyber Monday na czele. Rzeczywiście, wtedy wiele sklepów sprzedaje sprzęt w dobrych cenach. Musimy jednak dokładnie sprawdzić oferowany model - nierzadko wyprzedaże są okazją do “pozbycia się” niechcianych sprzętów.

Bardzo dobrym momentem na kupno nowego telewizora jest natomiast początek roku. W pierwszych dniach stycznia zwyczajowo odbywają się wielkie targi technologiczne. Computer Electronics Show w Las Vegas to miejsce premier wielu nowych technologii i sprzętu. Co roku pojawiają się tam również kolejne generacje telewizorów. Oczywiście, nie oznacza to, że musimy kupować najnowszy, często najdroższy model danego producenta. Gdy jednak nowości trafiają do sprzedaży, poprzednie generacje często szybko tanieją. Nierzadko tuż po premierze nowych modeli mamy więc okazję do kupienia bardzo dobrego telewizora z poprzedniego roku, w obniżonej cenie.

Kiedy kupić nowy telewizor? Luty każdego roku to moment, kiedy można zauważyć spadek cen wielu modeli, jak również pojawienie się zupełnie nowych sprzętów.

Najlepsze momenty na kupno nowego telewizora

Sporo osób myśli nad tym, kiedy kupić nowy telewizor. W każdym roku mamy kilka momentów, kiedy możemy liczyć na obniżki cen lub pojawienie się najnowszych sprzętów:

początek roku - wyprzedaż zeszłorocznego sprzętu

luty i marzec - premiery z Computer Electronics Show i spadek cen poprzednich generacji

wyprzedaże związane z różnymi wydarzeniami (np. sportowymi)

Black Friday, Cyber Monday

promocje przedświąteczne

promocje po świętach

Jak widać, jest wiele momentów, kiedy warto kupić nowy telewizor. Powinniśmy więc dobrze przygotować się do tej decyzji.

Jak wybrać odpowiedni telewizor?

Podczas wyboru nowego telewizora musimy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Każdy powinien najpierw oszacować budżet, jaki ma na zakup sprzętu. Pamiętając o tym, że telewizor posłuży nam przez wiele lat, nierzadko przez kilka godzin dziennie - nie powinniśmy postępować zbyt oszczędnie. Pomocne może okazać się finansowanie przy pomocy rat 0%, czy odzyskanie kilku groszy po sprzedaży poprzednio używanego telewizora. W określonym budżecie zapewne i tak znajdziemy jednak wiele różnych modeli. Zwracajmy uwagę nie tylko na wielkość telewizora, jakość obrazu, czy posiadane funkcje. Warto wybierać spośród modeli renomowanych marek. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto też przeczytać opinie o konkretnym telewizorze. Możesz poszukać ich w serwisie benchmark.pl ;)

Na co zwrócić uwagę przy wyborze nowego telewizora?

Mało kto często wymienia swój telewizor na nowszy model. Z tego względu zakup telewizora powinien być przemyślany, a wybór modelu - poparty konkretnymi argumentami. Sprzęt ma w końcu dawać nam sporo przyjemności podczas oglądania!

Poza doborem sprzętu możemy też pomyśleć nad dodatkowymi usługami. Dobrym pomysłem jest przedłużenie gwarancji, a także ubezpieczenie sprzętu na wypadek jego uszkodzenia. W niektórych sklepach te opcje nie są drogie, a zapewnią nam spokojną eksploatację sprzętu przez długi czas. Myśląc o kupnie nowego TV zastanów się też nad jego… transportem. Sprzęt nierzadko okazuje się bowiem niezwykle duży dopiero, gdy próbujemy go włożyć do bagażnika swojego samochodu :)

Zastanów się nad przeznaczeniem telewizora

Producenci sprzętu RTV kierują swoje modele do różnych grup odbiorców. Podobnie jest zresztą w przypadku telewizorów. Niektóre modele są po prostu dość standardowe, często wybierając droższy model mamy więc nieco lepszą jakość obrazu, lepsze wykonanie, czy dodatkowe funkcje i większy ekran. Niektóre modele sprawdzą się jednak szczególnie dobrze jako telewizor do oglądania sportu, dobry telewizor do gier (np. TV do PlayStation 5 lub Xboxa), inne będą najlepsze do filmów.

Znając przeznaczenie naszego nowego telewizora, możemy poszukać opinii innych użytkowników. Przydatne będą też recenzje sprzętu. Niektóre modele, z pozoru niewiele różniące się od innych, okazują się bowiem wybitnie dobre w danym zastosowaniu. Przykładem mogą być tu ekrany do gier, w których oczekujemy niskiego czasu reakcji i wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu.

Myśląc nad zastosowaniem nowego telewizora w przyszłości warto też poszukać oszczędności. Jeżeli chcesz po prostu oglądać “zwykłą” telewizję, prawdopodobnie nie potrzebujesz najnowszego typu złącza HDMI, zaawansowanych funkcji smart TV, czy rozdzielczości 4K. Wtedy nawet podstawowy model będzie wystarczająco dobry. Zaoszczędzone pieniądze możesz przeznaczyć na inny cel.

Sprawdź jakość obrazu i dostępne funkcje

Wybierając nowy telewizor zwykle oczekujemy jak najlepszej jakości obrazu. Tu dużą różnicę zaobserwujemy wybierając telewizor z konkretnym rodzajem matrycy. Przykładem mogą być telewizory OLED, gdzie zobaczymy bardzo dobrą, głęboką czerń oraz żywe kolory. Na jakość obrazu wpływ ma też oczywiście rozdzielczość, choć mało kto potrzebuje dziś więcej, niż dość standardowe 4K. Przydatne okazują się natomiast dodatkowe technologie poprawiające jakość obrazu.

Przyjemność z oglądania telewizji to jednak nie tylko dobry obraz, ale też równie imponujący dźwięk. Tu wielu producentów chwali się “lepszym” brzmieniem, obsługą Dolby Atmos, czy dźwięku przestrzennego. Najczęściej jednak dźwięk z nowoczesnych, płaskich telewizorów jest po prostu… słaby. Nawet niedrogi soundbar za 300-400 złotych zagra zauważalnie lepiej, niż 99,9% głośników w nawet najdroższych telewizorach. Wspomniany sprzęt jest zresztą doskonałym uzupełnieniem naszego domowego centrum rozrywki. Uwaga - porównywanie jakości dźwięku i obrazu w dużych sklepach prawie nigdy nie jest miarodajne. To nie w takim pomieszczeniu (przestrzeń, oświetlenie, hałas) będziemy używać naszego nowego telewizora. Znacznie lepiej jest zdać się na porady ekspertów, recenzje i opinie użytkowników. Możemy również sami przetestować sprzęt, choćby korzystając z prawa zwrotu przy zakupach na odległość.

Wybierając nowy telewizor nie powinniśmy również zapominać o dostępnych w nim funkcjach. Tu sprawa jest nieco prostsza, niż ocena jakości obrazu i dźwięku. Możemy po prostu sprawdzić specyfikację. Najbardziej wymagający użytkownicy powinni zwrócić uwagę na obecność złącza HDMI 2.1, technologii poprawiających jakość obrazu,czy opcji dla graczy (np. skracających opóźnienia). Oczywiście, dla większości użytkowników niezbędne w nowym TV są też funkcje smart. Dziś ma je niemal każdy model. Zwróć jednak uwagę na to, jaką platformę smart znajdziesz w konkretnym modelu. Warto postawić na Android TV lub Google TV, które zbierają obecnie bardzo dobre recenzje i w większości przypadków działają bezproblemowo. Najgorszym rozwiązaniem są natomiast autorskie systemy stosowane przez danego producenta. Nierzadko pojawia się wtedy problem z aktualizacjami, czy brakiem możliwości uruchomienia nowych aplikacji po kilku latach od premiery sprzętu.

Jak duży ekran wybrać do konkretnego pomieszczenia?

Jednym z istotnych pytań, jakie zadają sobie osoby wybierające telewizor, jest: jak duży powinien być ekran? Oczywiście, do pewnego momentu zasada jest dość prosta: im większa przekątna, tym lepiej. Taki sprzęt jest oczywiście odpowiednio droższy, podniesie jednak komfort oglądania telewizji, filmów i innych treści. Wielkość ekranu odpowiedniego do konkretnego pomieszczenia nie może być jednak zbyt duża. Powoduje to efekt przeciwny do oczekiwanego. Duży ekran w małym pokoju (lub jeśli widz siedzi blisko telewizora) oznacza, że czujemy się, niczym widz w pierwszym rzędzie w kinie. Wielka przekątna przez chwilę zrobi duże wrażenie, z czasem konieczność obracania głową, by zobaczyć całą powierzchnię ekranu zacznie jednak przeszkadzac.

Warto zapoznać się więc z zasadami doboru telewizora do odległości, z której będziemy go oglądać. Zależność ekran a odległość ma naprawdę ogromne znaczenie! Oczywiście, to tylko sugestia, poszczególni użytkownicy mogą mieć swoje preferencje pod tym względem.

Zadbaj o dodatkowe akcesoria, które znacznie większą przyjemność z oglądania

Zastanawiasz się nad tym, kiedy kupić nowy telewizor? Jeśli zależy Ci na czerpaniu jeszcze większej przyjemności z oglądania TV, filmów i seriali VOD lub grania w gry, możesz pomyśleć też nad dodatkami. Bardzo przydatny okazuje się soundbar. Niewielka belka, często z dołączonym subwooferem, zmieni nasz telewizor w prawdziwe kino domowe. Do wyboru mamy różne opcje w różnych cenach. Dla wygody warto postawić na soundbar z bezprzewodowym subwooferem, który możemy gdzieś “schować”. Przydatną opcją jest też obsługa ARC - wtedy soundbar będzie automatycznie uruchamiał się razem z TV, a głośność zmienisz pilotem do telewizora.

Poza telewizorem musimy też pomyśleć o dodatkowym okablowaniu. Standardowe funkcje uruchomimy oczywiście korzystając z zestawu znalezionego w pudełku. Jeśli natomiast chcesz podłączyć konsolę do gier lub komputer, warto dobrać odpowiedni kabel HDMI.

Dla naszego komfortu i dobrego wyglądu powinniśmy zadbać też o odpowiednie meble. Stolik RTV przyda się nawet, jeśli planujesz powiesić telewizor na ścianie. Pozostaje już tylko wyposażenie się w wygodną kanapę lub fotel i nasze domowe centrum rozrywki jest kompletne!