Przetestowaliśmy dysk Kingston Fury Renegade SSD 2 TB. To topowy model producenta, który ma powalczyć z najwydajniejszymi modelami konkurencji. Czy rzeczywiście jest tak dobry?

4,5/5

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować dysk Kingston KC3000, który zaskoczył nas dobrymi osiągami i całkiem niezłą ceną. Od premiery nośniki zdążyły jednak mocno potanieć, więc obecnie to jedne z najlepszych SSD NVMe, szczególnie dla wymagających użytkowników, którzy szukają wypasionego modelu pod PCI-Express 4.0.

Niedawno znowu odezwał się do nas producent i zaproponował testy kolejnego modelu - Kingston Fury Renegade SSD, czyli swojej topowej konstrukcji. Do propozycji podchodziliśmy dosyć niechętnie, bo Fury Renegade SSD na papierze to to samo co KC3000, ale… w wersji dla graczy i oczywiście w wyższej cenie. Brzmi jak sposób na naciąganie naiwnych? Niby tak, ale postanowiliśmy sprawdzić jak jest w praktyce.

Kingston Fury Renegade SSD - czym się różni od Kingston KC3000

Dyski Kingston Fury Renegade SSD występują w dwóch wersjach – rok temu na rynku pojawiły się zwykłe modele z aluminiową blaszką, ale od niedawna dostępne są też wersje z większym, aluminiowym radiatorem. Poniżej porównanie ich specyfikacji (też względem omawianego wcześniej modelu KC3000).

Model Kingston KC3000 Kingston Fury Renegade SSD

(bez radiatora) Kingston Fury Renegade SSD

(z radiatorem) Pojemność » 500 GB

» 1 TB

» 2 TB

» 4 TB » 500 GB

» 1 TB

» 2 TB

» 4 TB » 500 GB

» 1 TB

» 2 TB

» 4 TB Interfejs PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 PCI-Express 4.0 x4 / NVMe 1.4 Kontroler Phison PS5018-E18

(8-kanałowy) Phison PS5018-E18

(8-kanałowy) Phison PS5018-E18

(8-kanałowy) Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

(176-warstwowe) Micron 3D TLC NAND

(176-warstwowe) Micron 3D TLC NAND

(176-warstwowe) Pamięć podręczna DRAM » 512 GB: 512 MB DDR4

» 1 TB: 1 GB DDR4

» 2 TB: 2 GB DDR4

» 4 TB: 4 GB DDR4 » 500 GB: 512 MB DDR4

» 1 TB: 1 GB DDR4

» 2 TB: 2 GB DDR4

» 4 TB: 4 GB DDR4 » 500 GB: 512 MB DDR4

» 1 TB: 1 GB DDR4

» 2 TB: 2 GB DDR4

» 4 TB: 4 GB DDR4 Transfery

(odczyt/zapis) » 512 GB: 7000/3900 MB/s

» 1 TB: 7000/6000 MB/s

» 2 TB: 7000/7000 MB/s

» 4 TB: 7000/7000 MB/s » 500 GB: 7300/3900 MB/s

» 1 TB: 7300/6000 MB/s

» 2 TB: 7300/7000 MB/s

» 4 TB: 7300/7000 MB/s » 500 GB: 7300/3900 MB/s

» 1 TB: 7300/6000 MB/s

» 2 TB: 7300/7000 MB/s

» 4 TB: 7300/7000 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 512 GB 450 000/900 000 IOPS

» 1 TB: 900 000/1 000 000 IOPS

» 2 TB: 1 000 000/1 000 000 IOPS

» 4 TB: 1 000 000/1 000 000 IOPS » 500 GB 450 000/900 000 IOPS

» 1 TB: 900 000/1 000 000 IOPS

» 2 TB: 1 000 000/1 000 000 IOPS

» 4 TB: 1 000 000/1 000 000 IOPS » 500 GB 450 000/900 000 IOPS

» 1 TB: 900 000/1 000 000 IOPS

» 2 TB: 1 000 000/1 000 000 IOPS

» 4 TB: 1 000 000/1 000 000 IOPS Radiator aluminiowa blaszka z powłoką grafenową

grubość - 2,21 mm (500GB-1TB), 3,5mm (2TB-4TB) aluminiowa blaszka z powłoką grafenową

grubość - 2,21 mm (500GB-1TB), 3,5mm (2TB-4TB) aluminiowy radiator

grubość: 10,5 mm Gwarancja

Współczynnik TBW » 512 GB: 5 lat / 400 TB TBW

» 1 TB: 5 lat / 800 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1600 TB TBW

» 4 TB: 5 lat / 3200 TB TBW » 500 GB: 5 lat / 500 TB TBW

» 1 TB: 5 lat / 1000 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 2000 TB TBW

» 4 TB: 5 lat / 4000 TB TBW » 500 GB: 5 lat / 500 TB TBW

» 1 TB: 5 lat / 1000 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 2000 TB TBW

» 4 TB: 5 lat / 4000 TB TBW Cena » 512 GB: 339 zł

» 1 TB: 499 zł

» 2 TB: 1039 zł

» 4 TB: 3149 zł » 500 GB: 409 zł

» 1 TB: 589 zł

» 2 TB: 1159 zł

» 4 TB: 3099 zł » 500 GB: 469 zł

» 1 TB: 659 zł

» 2 TB: 1239 zł

» 4 TB: 3299 zł

Dyski bazują na tej samej konstrukcji, ale modele Fury Renegade powinny oferować nieco lepsze transfery odczytu, a przy okazji cechują się wyższym współczynnikiem TBW. Niestety, gamingowe modele są też dostępne w wyraźnie wyższej cenie (szczególnie jeśli zależy nam na wersji z radiatorem).

Kingston Fury Renegade 2 TB - wygląd i budowa dysku

Do naszej redakcji dotarł model Kingston Fury Renegade 2 TB w nowszej wersji z radiatorem. Nośnik kosztuje u nas jakieś 1239 złotych, więc dużo więcej niż zwykły Kingston Fury Renegade 2 TB czy nawet „cywilny” Kingston KC3000 2TB. Realnie, jak na topowy dysk SSD NVMe PCIe 4.0 x4 2 TB z radiatorem, cena wydaje się całkiem spoko.



Producent umieścił na opakowaniu wizualizację produktu, dzięki czemu mamy pewność, że kupujemy dysk Fury Renegade w wersji z radiatorem

Specyfikacja nie powinna być dla Was zaskoczeniem. Nośnik bazuje na 8-kanałowym kontrolerze Phison PS5018-E18, który współpracuje z najnowszymi kostkami Micron 3D TLC NAND (176-warstwowymi). Całość wspomaga jeszcze 2 GB pamięci DDR4 DRAM.



W nowej wersji dysku Kingston Fury Renegade zamontowano nieduży radiator (nie jest specjalnie wysoki, więc nośnik zmieści się także do konsoli PlayStation 5)

W nowej wersji na dysku zamontowano nieduży, aluminiowy radiator, który ma wspomagać odprowadzanie ciepła z układów i zapobiegać przegrzewaniu konstrukcji. Co ważne, zastosowany radiator nie jest duży, dzięki czemu nośnik bez problemu zmieści się także do konsoli PlayStation 5. Jeśli macie komputer z płytą główną z radiatorem na złączach M.2, lepiej będzie wybrać standardową wersję bez radiatora.



Dysk Kingston Fury Renegade przy dużym obciążeniu potrafi rozgrzać się do ponad 70 stopni Celsjusza, ale wysokie temperatury nie wpływają na spadek wydajności nośnika

W praktyce radiator nie radzi sobie zbyt dobrze z odprowadzaniem ciepła. Przy mocnym obciążeniu nośnik rozgrzewał się do ponad 70 stopni Celsjusza. Mówimy zatem już o dosyć wysokich temperaturach, jednak wg naszych testów nie wpływają one na spadek wydajności nośnika.

Producent deklaruje transfery sekwencyjne sięgające 7300 MB/s przy odczycie i 7000 MB/s przy zapisie. Liczba operacji losowych ma z kolei dochodzić do 1 000 000 IOPS dla odczytu i zapisu. Mówimy zatem o jednym z topowych nośników pod PCI-Express 4.0 x4… a przynajmniej tak sugeruje specyfikacja, co oczywiście zweryfikujemy podczas testów.

Dyski Kingston Fury Renegade też zostały objęte 5-letnią gwarancją producenta, ale mają oferować większą wytrzymałość względem „cywilnych” KC3000. W przypadku modelu o pojemności 2 TB współczynnik TBW ustalono na 2 PB – po przeliczeniu, daje to możliwość codziennego zapisywana ponad 1 TB danych dzień w dzień. To bardzo dużo.

Kingston Fury Renegade 2 TB - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 3900XT i płytą główną z chipsetem AMD X570 - to popularna konfiguracja, która zapewnia wsparcie dla magistrali PCI-Express 4.0:

Platforma testowa:

Konfiguracja testowa działała pod obsługą systemu operacyjnego Windows 10 64-bit (21H1). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki AMD Chipset Drivers 3.10.08.506.

CrystalDiskMark 8

CrystalDiskMark 8 – Odczyt sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 7465 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 7393 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 7371 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 7352 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 5036 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 5005 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 3455 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 3093

CrystalDiskMark 8 – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 4701 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 4679 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 4230 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 3615 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 3614 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3082 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2161 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2100

CrystalDiskMark 8 – Odczyt losowy 4 K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 671 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 671 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 669 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 654 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 652 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 649 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 550 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 523

CrystalDiskMark 8 – Odczyt losowy 4 K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 92 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 88 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 86 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 85 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 71 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 64 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 63 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 59

CrystalDiskMark 8 – Zapis sekwencyjny Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 6964 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 6442 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 6332 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 6108 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4821 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4283 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 3052 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2973

CrystalDiskMark 8 – Zapis losowy 4 KiB Q1T81

[MB/s] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 5990 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 5849 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 5653 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5393 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4821 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4281 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 3034 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2937

CrystalDiskMark 8 – Zapis losowy 4 K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 634 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 615 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 598 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 433 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 409 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 407 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 403 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 380

CrystalDiskMark 8 – Zapis losowy 4 K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 272 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 271 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 269 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 247 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 241 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 238 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 232 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 202

Kingston Fury Renegade oferuje naprawdę świetne wyniki w benchmarku CrystalDiskMark - to absolutna czołówka testowanych modeli. Szczególnie warto zwrócić uwagę na rewelacyjne transfery odczytu i zapisu sekwencyjnego (tutaj wypadł ciut lepiej od konsumenckiego Kingstona KC3000). Słabiej wypadł natomiast losowy zapis 4K przy większej głębokości kolejki.

AS SSD Benchmark 2.0

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 6078 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 6065 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 6009 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5751 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4363 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 4180 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2971 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2728

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 103 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 101 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 87 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 78 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 76 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 76 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 73 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 65

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 3106 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 2746 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 2623 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2352 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 2239 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2033 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 1789 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 1748

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 0,016 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 0,016 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 0,016 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 0,017 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 0,023 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,025 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 0,027 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 0,044

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 5774 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 5647 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 5579 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5525 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 4661 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3834 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2788 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2677

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 235 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 232 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 232 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 212 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 208 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 195 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 193 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 171

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 3847 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 3835 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 3700 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3547 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 3287 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2893 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 2753 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2481

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 0,016 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 0,016 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 0,016 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 0,017 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 0,018 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 0,021 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 0,021 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 0,022

AS SSD Benchmark potwierdza wcześniejsze obserwacje - Kingston Fury Renegade 2TB plasuje się w czołówce praktycznie wszystkich testów. Nośnik wypada bardzo dobrze zarówno pod względem odczytu, jak i zapisu danych. Mówimy o podobnych osiągach do konsumenckiego modelu Kingston KC3000.

PCMark 10

PCMark 10 Full System Drive to test, który symuluje wykorzystanie dysku w szerokim zestawie popularnych zastosowań - począwszy od kopiowania plików, przez uruchamianie gier, a skończywszy na pracy twórczej w pakiecie Adobe.

PCMark 10 Full System Benchmark - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 3185 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 3144 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 2878 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2809 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 2582 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 2095 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 1817 GOODRAM IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 1685

W PCMark 10 nie ma większego zaskoczenia - dysk Kingston Fury Renegade 2TB wypada podobnie do modelu Kingston KC3000 1 TB, to absolutna czołówka naszego zestawienia.

3DMark Storage Benchmark

3DMark Storage Benchmark to test, który skupia się na wykorzystaniu nośnika w grach - procedura testowa obejmuje instalowanie gry, uruchamianie popularnych gier, a nawet tworzenie gameplaya w pakiecie OBS.

3DMark - Storage Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 3598 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 3539 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 3203 Corsair MP600 1 TB (PCIe 4.0) 3040 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 3002 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 2731 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 2051

W benchmarku 3DMark Storage Benchmark sytuacja wygląda bardzo podobnie - Kingston Fury Renegade 2TB oferuje wydajność zbliżoną do modelu Kingston KC3000 1TB, to czołówka naszego zestawienia.

Kingston Fury Renegade 2 TB - wydajność w realnym użytkowaniu

Testy syntetyczne mamy za sobą, więc pora przejść do testów wydajności podczas realnego użytkowania dysku.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 9 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 9 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 9 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 10 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 11 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 12 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 17 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 17 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 17

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 66 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 66 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 73 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 73 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 76 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 77 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 77 Corsair MP 400 2 TB (PCIe 3.0) 82 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 86 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 91

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 12 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 12 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 12 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 13 ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 14 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 14 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 14 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 15 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 15 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 18

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 5 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 5 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 5 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 5 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 5 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 6 Corsair Force MP400 2 TB (PCIe 3.0) 6 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 6 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 8

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG S70 1 TB (PCIe 4.0) 56 Kingston KC3000 1 TB (PCIe 4.0) 56 Kioxia Exceria Pro 2 TB (PCIe 4.0) 56 Kingston Fury Renegade 2 TB (PCIe 4.0) 56 Patriot P400 1 TB (PCIe 4.0) 57 Samsung SSD 980 PRO 500 GB (PCIe 4.0) 59 Corsair Force MP600 1 TB (PCIe 4.0) 59 Corsair MP400 2 TB (PCIe 3.0) 59 ADATA XPG S50 Lite 1 TB (PCIe 4.0) 61 GOODRAM SSD IRDM M.2 1 TB (PCIe 3.0) 61

Kingston Fury Renegade 2 TB wypada świetnie prawie we wszystkich testach rzeczywistych. Wyjątkiem jest kopiowanie małych plików, gdzie nośnik wypadł bardzo słabo - do wykonania operacji wymagał on wyraźnie więcej czasu nie tylko względem innych modeli pod PCIe 4.0, ale też tańszych modeli pod PCIe 3.0.

Kingston Fury Renegade 2 TB - test bufora

Nośnik korzysta z dodatkowego buforu, który ma przyspieszyć zapisywanie danych. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zachowuje się on przy kopiowaniu dużej porcji danych (w tym przypadku pliku o wadze prawie 100 GB).

Kingston Fury Renegade 2 TB bardzo dobrze wypada w teście bufora - realnie możemy liczyć na transfery na poziomie 2,1 GB/s, i nie widać tutaj spadku wydajności przy kopiowaniu większego pliku.

Kingston Fury Renegade 2 TB – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy, jak dysk znosi mocne zapełnienie komórek pamięci - w tym celu wypełniliśmy 80% jego pojemności i ponownie sprawdziliśmy osiągi przy rzeczywistym użytkowaniu.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston Fury Renegade 2 TB 9 Kingston Fury Renegade 2 TB (80%) 9

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston Fury Renegade 2 TB 91 Kingston Fury Renegade 2 TB (80%) 92

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston Fury Renegade 2 TB 12 Kingston Fury Renegade 2 TB (80%) 13

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Kingston Fury Renegade 2 TB 5 Kingston Fury Renegade 2 TB (80%) 5

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Kingston Fury Renegade 2 TB 56 Kingston Fury Renegade 2 TB (80%) 56

Kingston Fury Renegade poradził sobie podobnie jak Kingston KC3000. Mocne zapełnienie dysku nie wpływa znacząco na osiągi nośnika.

Świetny dysk, ale... i tak wybrałbym innego Kingstona

Kingston Fury Renegade to chyba jeden z tych dysków, który ostatnio nas najbardziej zaskoczył. Konstrukcja w większości przypadków oferuje rewelacyjne osiągi, ale… sens jej zakupu stoi pod dużym znakiem zapytania.

Zacznijmy od tego, że Kingston Fury Renegade z technicznego punktu widzenia to prawie to samo co konsumencki Kingston KC3000. Nośnik bazuje na platformie Phison E18 z nowoczesnymi kostkami Micron 3D TLC NAND. W nowej wersji producent dodał radiator, który ma wspomagać odprowadzanie ciepła, a przy tym nie powodować problemów z instalacją dysku np. w konsoli PlayStation 5. Co prawda nawet z nim nośnik osiąga wysoki temperatury, ale nie ma to dużego wpływu na osiągi.

Pod względem osiągów to zdecydowanie jeden z najwydajniejszych dysków dostępnych na rynku (mówimy o modelach pod PCI-Express 4.0). Kingston Fury Renegade oferuje rewelacyjne transfery sekwencyjne, a przy tym bardzo dobrze wypada przy operacjach losowych i testach rzeczywistych (wyjątkiem jest tutaj słaby wynik w teście kopiowania małych plików). Mimo wszystko mówimy o osiągach zbliżonych do KC3000.

Kingston Fury Renegade o pojemności 2 TB kosztuje około 1239 złotych. Mówimy więc o jednym z tańszych dysków o tej pojemności na platformie z radiatorem. Tyle tylko, że realnie to i tak sporo. Wersja bez radiatora jest o 80 złotych tańsza, a „cywilnego” KC3000 można kupić 200 złotych taniej. Zakładając, że nowe płyty główne i tak mają złącza M.2 z radiatorem, do komputera dużo bardziej opłacalnym wyborem wydaje się właśnie Kingston KC3000. I to pomimo trochę słabszych osiągów czy mniejszego współczynnika TBW. Fury Renegade z radiatorem może jednak mieć sens przy modernizacji konsoli PlayStation 5.

Opinia o Kingston Fury Renegade SSD PCIe 4.0 (z radiatorem) [2 TB] Plusy Świetna wydajność przy operacjach sekwencyjnych,

Bardzo dobra wydajność przy operacjach losowych,

Bardzo dobra wydajność w codziennych zastosowaniach,

Brak widocznego spadku wydajności po zapełnieniu,

Fabrycznie zamontowany radiator...,

...który zmieści się też do konsoli PlayStation 5,

5 lat gwarancji,

Wysoki współczynnik TBW. Minusy Słaba wydajność przy kopiowaniu małych plików,

Wysokie temperatury mimo zamontowanego radiatora,

Dużo wyższa cena względem bliźniaczego modelu Kingston KC3000.





Ocena Kingston Fury Renegade SSD 2TB (z radiatorem) 92% 4.6/5

Artykuł powstał we współpracy z firmą Kingston, która dostarczyła dysk na czas testów