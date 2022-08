Lenovo Legion T5 to zestaw komputerowy dla graczy, który chce przełamać stereotyp nieopłacalności takich zestawów. W teorii wygląda to bardzo dobrze (również dosłownie – podświetlenie RGB robi tu robotę), ale czy zaiste da radę w naszych testach? Czy to zestaw godny polecenia?

Praktycznie jak mantrę powtarzamy, że najlepiej zestaw dla gracza składać samemu (ostatnio nawet przygotowaliśmy kilka różnych polecanych zestawów do takiego samodzielnego montażu), jednak nie oznacza to, że nie istnieją udane gotowe zestawy, przygotowane przez znanych producentów. Lenovo jest jednym z nich i w przypadku sprzętu dla graczy zdaje się dobrze wiedzieć, jak odpowiednio dobrać wszystkie komponenty, co udowadniał chociażby w rewelacyjnych laptopach Legion 5 Pro. Postanowiliśmy wziąć na stół testowy ich najnowszą odsłonę zestawu PC Legion T5 i sprawdzić, czy zdoła podtrzymać dobry wizerunek firmy.



Wyłączony komputer wygląda nadal dosyć gamingowo.

Solidna, choć nieduża obudowa

Gotowe zestawy dużych producentów raczej nigdy nie korzystają ze sprzedawanych detalicznie obudów i tak samo Legion T5 zabudowano w unikatowej obudowie, przygotowanej specjalnie dla tego modelu. Konstrukcja jest stalowa z plastikowym frontem i szczytem – identycznie, jak ma to miejsce w praktycznie każdej solidnej obudowie dla graczy.



Boczny panel odkręcamy bez użycia śrubokręta, co daje nam dostęp do podzespołów.

Front obudowy pokryto metalową siatką typu mesh, co pozwala na swobodny dostęp do świeżego powietrza dla dwóch wentylatorów, które to powietrze do obudowy dostarczają. Należy tu jednak ująć punkty Lenovo za brak filtrów przeciwkurzowych (jest nim w zasadzie siatka mesh, ale na tyle mało skutecznie się w tej roli sprawdza, że komputer już po dwóch tygodniach intensywnych testów posiadał warstwę kurzu na wentylatorach).



Brak filtra przeciwkurzowego na dolocie to spore niedopatrzenie.

Na szczycie owego frontowego panelu umieszczono dosyć skromny zestaw złączy – 2x USB 3.2 gen.1 oraz 2x miniJack 3,5 mm (audio). Zaraz obok nich znajdziemy przycisk zasilania, ale przycisku od resetowania tutaj brak. Lenovo zrezygnowało również z diodek odpowiedzialnych za pracę dysków (co nie dziwi), natomiast dioda sygnalizująca zasilanie (której też brak) jest również zbędna – tutaj praktycznie wszystko się świeci :)



Można by narzekać na brak USB-C, ale w sumie graczom on i tak do szczęścia nie jest niezbędny.

Góra obudowy również jest w całości pokryta metalową siatką (ponownie bez filtrów, ale tutaj wentylatory działają jako wylot ciepłego powietrza), którą dodatkowo zdobi logo producenta. Prawy bok to klasycznie płaski kawałek blachy, skrywający plątaninę kabli (choć w sumie nie jest z tym aż tak źle w przypadku Lenovo). Komputer waży nieco ponad 14 kg (ze wszystkim podzespołami), co przy rozmiarze 20x40x41 cm daje znać, że na grubości blachy tutaj nie oszczędzano (i ta faktycznie jest sztywna).



Tył obudowy został spójnie utrzymany w czarnej „kolorystyce”.

Realnie dopiero patrząc na tył Legiona T5 od razu poznamy, że nie jest to zestaw składany własnoręcznie. Złącza na płycie głównej ograniczono tu do absolutnego minimum, z jakiego może chcieć korzystać typowy gracz, a skoro procesor w tym zestawie nie ma układu zintegrowanego, to nawet nie zadawano sobie trudu z wyprowadzaniem wyjść video (zatem zmiana procesora na model ze zintegrowaną grafiką mija się tu z celem). Podobnie razi brak wyłącznika zasilania na zasilaczu. W zasadzie tylko karta graficzna wygląda normalnie (i niemalże taka właśnie jest).

Co Legion T5 skrywa w środku?

W zestawach prefabrykowanych przez dużych producentów najbardziej zawsze obawiamy się zajrzeć do środka. Najczęściej spotykamy tam zupełnie niestandardowe rozwiązania (jak chociażby we wcześniej testowanym Lenovo V55t). Tym razem jednak Legion T5 zaskoczył nas bardzo pozytywnie. Wnętrze, co prawda, ma kilka dodatkowych elementów, ale co do zasady nie różni się od tego, jak wyglądałby samemu złożony zestaw PC.



Po prawej widać dodatkowy plastikowy element ozdobny, maskujący obecne we wnętrzu kable.

Lenovo sięgnęło tu po sprawdzony schemat obudowy z piwnicą na zasilacz i dyski, co poprawia aspekt estetyczny zestawu. Karta graficzna została w tym przypadku przytwierdzona do obudowy przez dodatkowy plastikowy uchwyt oraz blaszkę usztywniającą mocowanie przy śledziach. To oczywiście po to, aby karta nie odpadła w czasie transportu, a zestaw był gotowy do odpalenia zaraz po wyjęciu z pudełka.



Karta z zestawem mocującym bardzo stabilnie stoi nawet na blacie :)

Zastosowany tutaj RTX 3060 Ti posiada typowe dla tego GPU chłodzenie z dwoma wentylatorami. Konstrukcja korzysta z licznych ciepłowodów i gdybyśmy mieli ją samą ocenić, to uplasowałaby się nieco ponad połową stawki znanych nam chłodzeń dla RTX 3060 Ti – co zresztą potwierdzają testy, ale o tym nieco dalej. Pod kartą znajdziemy jeszcze dodatkowe złącze M.2 2280 z radiatorem – miło, że tutaj Lenovo nie oszczędzało, mimo że mieli ku temu idealną okazję.



Na dole po prawej widać trzeci port M.2, wykorzystany przez układ Intel AX201 (Wi-Fi 6 + BT 5.0) – anteny wyprowadzono na szczyt tyłu obudowy.

Spoglądając nieco wyżej ujrzymy uczciwej wielkości chłodzenie procesora (Intel Core i5-11400F w naszym przypadku) – zastosowanie łącznie 5 ciepłowodów oraz ogólny jego rozmiar stawiałby je gdzieś na poziomie popularnego SPC Fera 5, co w przypadku procesora z limitem TDP na poziomie 95 W jest dosłownie przesadą (ale pamiętajmy, że można ten zestaw dostać również z Core i7-11700F).



Wentylator na chłodzeniu procesora jest identycznie podświetlany, co wszystkie obecne w Legion T5 wentylatory obudowy.

Zaglądając za chłodzenie dojrzymy, że Legion posiada również przyzwoicie chłodzoną sekcję zasilania procesora, do której doprowadzono jeden 8-pinowy przewód EPS12V. Obok niego widać miejsce na dodatkowe 4-pinowe złącze – możliwe, że w wersji z Core i7 jest ono obecne. Po prawej od procesora klasycznie odnajdziemy sloty DIMM dla RAM. To kolejne miejsce, w którym spodziewaliśmy się oszczędności, ale Legion T5 z nich nie skorzystał. Sloty są cztery, zatem w przyszłości możemy łatwo dołożyć również RAM.



Pochwalić Legiona T5 trzeba za dwukanałową (poprawnie wpiętą) konfigurację RAM.

Sama płyta główna, jak mogliście się już na zdjęciach zorientować, to zupełnie standardowy format mATX i w razie potrzeby bez problemu możemy ją wymienić na dowolną inną (np. obsługa Core i9-13900K w przyszłości). To ogromna i często niedoceniana zaleta wśród gotowych zestawów. Nie trzeba nawet zmieniać zasilacza, gdyż ten to również zwyczajny ATX (550 W 80Plus Bronze).



Organizacja kabli przez Lenovo została wykonana poprawnie, w myśl zasady „czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal” ;)

Jakość montażu, jego schludność i solidność oceniamy bardzo wysoko. Nasz zestaw nie miał ani jednej „luźnej śrubki”, kable były solidnie pospinane i wyprowadzone tylko na tyle, na ile to konieczne do głównej komory, co zapewniało bardzo czysty wygląd w tej reprezentacyjnej części obudowy. Po otwarciu drugiego boku widać, że nawet przewidziano już kable (tak SATA, jak i zasilające) do montażu dodatkowych dysków w wysuwanych tackach w rozmiarze 3,5” (z otworami pod dyski 2,5”).

Podświetlenie to bardzo mocna strona zestawu Lenovo Legion T5

Ostatnie, ale zdecydowanie nie najmniej istotne do omówienia pozostało to, jak zestaw Legion T5 prezentuje się podczas użytkowania. A zdecydowanie jest na co popatrzeć. Wszystkie 6 wentylatorów posiada podświetlenie ARGB, którym możemy sterować w aplikacji producenta. Wybrać możemy nie tylko jasność, ale również dowolny z kilku przygotowanych profili świecenia (domyślnie jest to tęcza).



Fabryczne ustawienie podświetlenia RGB w sumie potrafi wywołać zachwyt, ale jego siła leży w możliwości personalizacji.

Osobną strefą podświetlenia jest logo Legion na froncie – to domyślnie świeci się na niebiesko, ale również możemy to zmienić lub całkiem wyłączyć. Logo w przeciwieństwie do wentylatorów nie jest za siatką, zatem bardziej rzuca się w oczy.



Nieczęsto zdarza się spotkać zestaw, taki jak Legion T5, tj. mający tak dużo podświetlenia, a jednocześnie niewyglądający odpustowo.

Efekt końcowy oczywiście będzie zależeć od naszych preferencji – można nawet wybrać, aby kolor podświetlenia sygnalizował poziom „rozgrzania” podzespołów. Jedyne, czego w sumie sterować nie możemy, to napis GeForce RTX 3060 Ti na samej karcie.



Napis na karcie mógłby być nieco dyskretniejszy, zwłaszcza gdy nie jest to topowy model ;)

Specyfikacja testowanego wariantu Lenovo Legion T5

Procesor: Intel Core i5-11400F;

6 rdzeni i 12 wątków;

taktowanie do 4,4 GHz;

12 MB cache, TDP 65 W (Boost do 95 W) Pamięć: 16 GB (2x 8 GB) DDR4 3200 MHz CL22;

4x DIMM Karta graficzna: NVIDIA RTX 3060 Ti;

8 GB GDDR6 Dysk: M.2 NVMe 11 TB;

PCI-E 4.0 x4;

Samsung PM91A System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: brak Myszka: brak Ekran: HDMI 2.1 lub DP 1.4a;

8K 60 Hz lub 4K do 144 Hz Napęd optyczny: brak Zasilacz: ATX 550 W Bronze Wymiary: 204 (Sz) x 408 (G) x 412 (W) mm Waga: 14 kg Materiały obudowy: metal i trochę plastiku;

stalowa siatka na froncie Komunikacja: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX201);

1 GbE (Intel);

Bluetooth 5.0 Złącza: 2x USB typu A 2.0;

2x USB typu A 3.2 gen1;

1x USB-typu C 3.2 gen2;

2x USB typu A 3.2 gen1 (front);

1x HDMI 2.1;

3x DisplayPort 1.4a;

1x RJ45;

3x miniJack 3,5 mm (tył);

2x miniJack 3,5 mm (audio + mic, front) Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: adresowalne podświeltenie RGB (6 wentylatorów + przedni panel);

mocowanie blokady typu Kensington Cena w dniu testu: 5700 zł Gwarancja: 2 lata



Takie oto parametry zgłasza HWInfo bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu.

Legion T5 posiada całkiem rozbudowane ustawienia BIOS (UEFI)

Gotowe zestawy typu OEM nigdy nie dają pełnej kontroli nad ustawieniami BIOS – przynajmniej tak nam się wydawało, zanim nie odwiedziliśmy UEFI Legiona T5. Początkowo, co prawda, wita nas zgodnie z oczekiwaniem uproszczonym ekranem, na którym pięknie graficznie ukazano najważniejsze informacje i pozwolono wybrać jeden z dwóch gotowych trybów wydajności (zbalansowany i wydajny – ten drugi zdaje się być domyślnym).



Tutaj również możemy szybko wskazać kolejność bootowania, aktywować XMP (RAM w zestawie nie posiada) oraz wyłączyć światełka.

Jeżeli jednak klikniemy w opcję „More Settings”, to zgodnie z jej nazwą przeniesiemy się do pełnego menu ustawień. To menu realnie potrafi zawstydzić niektóre płyty główne z niskiego i średniego segmentu właśnie pod względem mnogości ustawień, ale również intuicyjności ich rozmieszenia! Mamy tutaj nawet opcje, które zahaczają o podkręcanie, gdyż możemy zdjąć domyślne limity zasilania procesora i w pełni wykorzystać potencjał zastosowanego przez Lenovo chłodzenia. Mamy nawet kontrolę nad takimi detalami, jak „Gear” RAM (dzielnik taktowania kontrolera RAM), zatem możemy przypilnować, aby ten automatycznie nie wskakiwał na 2:1.



Ogólnie nie ma sensu, abyśmy wszystko opisywali – ciekawskich zachęcamy do przejrzenia wszystkich zrzutów ekranu z BIOS. Co ciekawe, tutaj również można regulować oświetlenie RGB obudowy, dzięki czemu można obejść się bez instalacji dodatkowej aplikacji w systemie.

Testy wydajności w grach – czy Legion T5 oferuje pełen potencjał duetu Core i5-11400F + RTX 3060 Ti?

Na wstępie w sumie należy pochwalić Lenovo za dosyć dobre sparowanie podzespołów bazowych. GeForce RTX 3060 Ti to karta, która zwykle nie powinna być limitowana przez dobrany do niej procesor Intel Core i5-11400F. Oczywiście, lepszym wyborem byłby tutaj znacznie szybszy i tylko nieco droższy Core i5-12400F, jednak tu trzeba mieć na uwadze, że takie zestawy nie są projektowane z dnia na dzień i od ich wymyślenia do wypuszczenia na rynek mija często tyle czasu, że może się już ukazać nowsza generacja. Niemniej w tym przypadku szybszy procesor raczej niewiele by do tematu wydajności wniósł, przynajmniej w kontekście gier, za to wydajność mogłaby niskim kosztem podnieść pamięć (RAM) z niższymi niż CL22 opóźnieniami. Niemniej zobaczcie sami, jak dobrze ów zestaw radzi sobie z najnowszymi grami w najpopularniejszej nadal rozdzielczości.

Czy Lenovo Legion T5 sprawdzi się też poza grami?

Naturalnie nawet gracze czasem potrzebują komputera do czegoś innego niż granie. Z czasem mogą nawet chcieć używać go do bardziej profesjonalnych projektów graficznych lub montażu wideo. Jak pewnie już się domyślacie, w tej kwestii Legion również nie zawodzi. Zacznijmy jednak od testów w zastosowaniach ogólnych.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Desktop PC

Intel Core i7-12700KF, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 8363 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Intel Core i9-12900, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 8022 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 Lenovo Legion T5

Intel Core i5-11400F, GeForce RTX 3060 Ti

TGP 200 W 6797 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Praktycznie 7 tysięcy punktów w tym teście to wyśmienity wynik dla 11. generacji Intel Core. Podobną punktację, jak widać, uzyskiwaliśmy dopiero na laptopach wyposażonych w nowszą generację procesorów. Rewelacyjnie wypada też wydajność zastosowanego przez Lenovo dysku Samsung PM9A1 – nic w tym w sumie dziwnego, skoro to jeden z najszybszych dysków SSD M.2 PCI-E 4.0.



Edycja filmów na tak szybkim dysku to czysta przyjemność.

Tu jedynie mała uwaga – fabrycznie system operacyjny przygotowano z podziałem na partycję 150 GB i 325 GB (i na pierwszej umieszczono system). Takie dzielenie dysku 512 GB nie ma w naszym mniemaniu najmniejszego sensu i tylko utrudnia życie użytkownikowi (ostatecznie w razie problemów z systemem, ten można przywrócić bez utraty danych z dysku C). Pojemność dysku również wybralibyśmy większą, gdybyśmy faktycznie teraz mieli ten zestaw zakupić – 512 GB było nieco ciasne, choć nie da się ukryć, że wybitnie szybkie.



Taka wydajność, jak widać, idealnie sprawdzi się podczas streamowania.

Zastosowania profesjonalne z jednej strony prosiłyby się o konfigurację z Core i7, ale z drugiej strony trudno nazwać te rezultaty złymi. Intel Core i5-11400F to nadal bardzo dobry i uniwersalny procesor, który świetnie poradzi sobie z obróbką grafiki, czy też wideo. Czasy renderowania odstają tutaj najbardziej, ale cóż – ostatecznie to zestaw dla gracza, a nie grafika :) Na pocieszenie można porównać wyniki do tych osiąganych przez 2x droższe laptopy i humor od razu się poprawia.

Kultura pracy – czyli największa (pozytywna) niespodzianka, jaką zaserwował nam Legion T5

Ustaliliśmy już, że Lenovo nie zostawi „na stole” nic a nic wydajności zaproponowanej konfiguracji, względem tego, co sami moglibyśmy złożyć. Ale czy przypadkiem nie jest to okupione strasznym wyciem zestawu podczas grania? Otóż absolutnie nie.

Lenovo podeszło bardzo poważnie do kwestii kultury pracy – nawet tryb Performance jest bardzo cichy podczas gry

Wybierając w UEFI profil Zbalansowany, poziom głośności zestawu z 26 dB, jaki utrzymuje w bezczynności, nie podniesie się nawet do 32 dB (poziom tła w komorze testowej to 23 dB!). Aktywując tryb Wysokiej Wydajności, dokładamy do odczytu kolejne 3 dB – i mówimy tu o pomiarze wykonanym po 90 minutach gry, która obciąża w 100% kartę graficzną i w 80% procesor (Horizon: Zero Dawn)! To wyniki, które są trudne do osiągnięcia na typowych zestawach polecanych graczom w Internecie (w niskim i średnim budżecie często ta kwestia traktowana jest po macoszemu).



Procesor niezależnie od obciążenia nawet przez chwilę nie pomyśli o throttlingu.

Temperatura podzespołów po takich 90 minutach gry jest już dobrze ustabilizowana i wynosi 71°C dla CPU (75 W poboru mocy) oraz 70°C dla GPU (85°C HotSpot). Wentylatory karty ledwie przekraczają 50%, zatem karta ma jeszcze spory zapas do utrzymania tych obranych przez siebie temperatur. Ciepły nieco robi się dysk (61°C), ale te szybkie modele 4. generacji tak mają.



Skoki w średnim taktowaniu procesora wynikają z tego, że czasami gra przerzucała zadania między rdzenie, przez co chwilami któryś z rdzeni był bez obciążenia, co obniża jego taktowanie do 800 MHz.

Procesor w czasie gry trzyma cały czas maksymalny boost, natomiast karta ustabilizowała się na 1800 MHz, co dla modelu bez fabrycznego OC jest rewelacyjnym wynikiem (ponad specyfikację). To wszystko, przypominamy, przy ledwie kręcących się wentylatorach obudowy oraz chłodzeniu karty i procesora, podczas gdy komputer pobiera z gniazdka 350 W!

Ile prądu potrzebuje Legion T5

Skoro już ten temat poruszyliśmy, to warto tutaj Lenovo z obu stron pochwalić. Zestaw potrafi być bardzo oszczędny w idle (32 W), ale też nie limituje wydajności podzespołów, gdy jej potrzebujemy. Tu, jak wiadomo, 11. generacja Intel Core nie należy do najoszczędniejszych, a RTX 3060 Ti to już karta bliżej wyższego niż niższego segmentu i swoje też potrafi zjeść. Gry, które są w stanie w pełni ten zestaw obciążyć, przekraczają 360 W poboru prądu z gniazdka, choć częściej jest to około 300 W. Nienajgorzej, zwłaszcza jak za oferowaną wydajność.

Czy warto kupić gotowy zestaw Lenovo Legion T5?

Nie wierzymy, że to piszemy, ale tak – naprawdę warto rozważyć zakup Lenovo Legion T5. Dotyczy to oczywiście głównie graczy, choć jak wykazały testy - nie tylko (choć w zastosowaniach profesjonalnych już bardziej doskwiera brak 12. generacji procesorów Intela w ofercie Lenovo). Dostajemy wydajność dokładnie taką (albo nawet ciut wyższą), niż należałoby się spodziewać po połączeniu Intel Core i5-11400F z RTX 3060 Ti (co, jak już pisaliśmy wcześniej, jest wyśmienitym, dobrze dopełniającym się połączeniem).



Lenovo Legion T5 oraz Lenovo Legion G27q – to bardzo dobrze dobrany duet dla graczy w rozsądnej cenie.

Zestaw od Lenovo, poza samą wydajnością, wyjątkowo zapunktował u nas swoją kulturą pracy, jakością wykonania oraz, mimo wszystko, atrakcyjnością wyglądu, zapewnioną przez tak liczne, ale nieprzesadzone podświetlenie ARGB. W praktyce jedyne, do czego w czasie testów mogliśmy się przyczepić, to brak filtrów przeciwkurzowych i może nieco ubogi zestaw złączy, tak na froncie, jak i z tyłu. Trudno to jednak uznać za krytyczne niedociągnięcia. Sami wybralibyśmy też pamięci z opóźnieniami CL16 (zamiast typowo OEMowych CL22).

Lenovo Legion T5 to niesamowicie przemyślana, spójna i wydajna konstrukcja w realnie uczciwej cenie!

Ostatni argument przemawiający za własnoręcznym składaniem komputera to zawsze jest cena. W tym przypadku testowany zestaw z Intel Core i5-11400F, RTX 3060 Ti, 16 GB RAM, 512 GB SSD i systemem Windows 11 wyceniono na 5599 zł. To dokładnie tyle samo, co polecana przez nas niedawno konfiguracja, w której jedyna różnica, to wybranie procesora Intel Core i3-12100F, który oferuje niemal identyczną wydajność… Legion T5 w sumie jeszcze oferuje znacznie szybszy SSD i więcej wentylatorów RGB. No i jest już zmontowany… Innymi słowy jest tańszy od tej samej wydajności zestawu składanego samemu! Z naszej strony poza rekomendacją za same możliwości oznacza to dodatkowo odznaczenie za super opłacalność – serio polecamy!

Opinia o Lenovo Legion T5 (90RT00SJPL)

bardzo wysoka kultura pracy (cichy podczas grania),

wydajność wyższa niż można by tego oczekiwać po specyfikacji,

dużo regulacji w UEFI (BIOS),

podzespoły standaryzowane – wszystko można w przyszłości wymienić,

potencjał rozbudowy (wolny slot M.2 i dwa sloty RAM oraz miejsce na dwa dyski SATA 3,5/2,5”),

6 wentylatorów 120 mm z podświetleniem ARGB + podświetlane logo Legion i karty,

solidne wykonanie i jakość materiałów obudowy,

preinstalowany system bez blotware,

szybkie Wi-Fi 6 i BT 5.0 w zestawie, Minusy brak filtrów przeciwkurzowych,

mało portów USB (brak USB-C na froncie),

RAM z CL22 (3200 MHz),

nie ma satysfakcji płynącej z własnoręcznego złożenia komputera.

Nasza ocena komputera Lenovo Legion T5 w segmencie zestawów dla graczy: 96% 4.8/5