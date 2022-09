Vince Gilligan nauczył nas, że potrafi tworzyć genialne seriale. „Breaking bad” i „Zadzwoń do Saula” są tego niezaprzeczalnymi dowodami. Kolejny serial Gilligana nie pojawi się jednak na Netfliksie, a na Apple TV+.

Apple TV+ pozyskał potencjalny hit, który wkrótce zasili bibliotekę streamingu

Twórca jednych z najlepszych seriali na Netflix i jednocześnie były scenarzysta „Archiwum X” ogłosił jakiś czas temu chęć stworzenia kolejnego serialu. Chętnych na jego produkcję było minimum ośmiu, ale ostatecznie najkorzystniejszą ofertę zaproponowało Apple TV+.

Gigant przyjął warunki Vince’a (showrunnera i producenta wykonawczego jednocześnie), który określił budżet na jeden odcinek w granicach 13,5 - 15 mln dolarów. Dla porównania, pojedynczy odcinek „Rodu smoka” kosztował ok. 20 mln dolarów.

Apple TV+ zamówiło dwa sezony nowego serialu Vince’a Gilligana. Każdy odcinek ma kosztować ok. 13 - 15 mln dolarów.

W nowym serialu pojawi się Rhea Seehorn

Co do tej pory wiemy o nowym projekcie Gilligana? Niestety niewiele. Pewne jest to, że w serialu główną rolę zagra Rhea Seehorn, którą znamy m.in. z „Zadzwoń do Saula” („Better call Saul”).

„Po 15 latach doszedłem do wniosku, że nadszedł czas zrobić sobie przerwę od antybohaterów, a kto jest bardziej heroiczny niż genialna Rhea Seehorn? (...) czuję się szczęściarzem, mogąc z nią pracować” - mówił w oświadczeniu Vince Gilligan.

Nowy projekt nie ma jeszcze daty premiery. Wiele wskazuje jednak na to, że może być on zbliżony (przynajmniej w kontekście klimatu) do „Strefy mroku”, w którym nie zabraknie połączenia dramatu z humorem. Oczekiwania z pewnością są duże - ostatnie produkcje, który wciągnęły widzów Netfliksa na długie godziny przed telewizorem pozwalają stwierdzić, że Apple TV+ może wkrótce zyskać kolejny genialny serial.

Jeśli jeszcze zastanawiacie się, czy kupić subskrypcję do kolejnego streamingu wideo, sprawdźcie polecane przez nas najlepsze seriale na Apple TV+.

Źródło: engadget.com