Najlepsze gry na PC? Lista tytułów, które zasłużyły na to miano jest ogromna. Wszak na pecetach graliśmy na długo przed erą konsol. Ale nie ma co aż tak cofać się w przeszłość – ostatnie lata dla komputerów były przecież wyjątkowo hojne. Oto nasze redakcyjne TOP 10 gier na PC.

Niełatwo wskazać najlepsze gry na PC. To nie to samo co wybór najlepszych gier na PS5, Xbox Series X czy Nintendo Switch. Ba, dużo prościej nawet wskazać najlepsze gry akcji ostatnich lat, bo ich aż tak dużo nie ma. Pecety natomiast mają tak bogatą historię, że pośród gąszczu tytułów, które co roku zasilały grono „najlepszych” naprawdę łatwo się pogubić. Wystarczy wspomnieć choćby o takich legendach jak Command & Conquer, Warcraft II: Tides of Darkness, Quake czy pierwsze Diablo. Wszyscy je pamiętamy, ale to wcale nie oznacza, że chcielibyśmy w nie teraz zagrać. Niektóre rzeczy powinny pozostać miłymi wspomnieniami.

Najlepsze gry na PC ostatnich lat:



Warcraft III: Reforged raczej nie zapisał się złotymi zgłoskami w historii elektronicznej rozrywki

Dlatego właśnie na naszej liście nie znajdziecie dawnych perełek pokroju Half-Life 2, Star Wars: Knights of the Old Republic czy Portal 2. To wciąż świetne tytuły, ale naszym zamiarem nie było stworzenie zestawienie najlepszych gier wszechczasów, które kiedyś brylowały na PC. Na to jeszcze przyjdzie czas.

Teraz zaś chcieliśmy wskazać Wam w miarę nowe, świetnie prezentujące się gry na PC, które zdobyły uznanie zarówno w oczach mediów sięgając po liczne laury i nagrody, ale także i samych graczy, którzy nie mogli i wciąż nie mogą się ich nachwalić. Na naszej liście znajdziecie więc tytuły, które są niezmiennie popularne i nadal potrafią rozpalić naszą wyobraźnie. Co najważniejsze, nie sugerujcie się ich kolejnością w rankingu - jest przypadkowa. Wszystkie te gry są naprawdę świetne.

Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że w naszym, redakcyjnym TOP 10 gier na PC znalazły się produkcje multiplatformowe, które pojawiają się także zestawieniach najlepszych gier na PS5, PS4 czy Xbox Series X. No ale takie już mamy czasy. Jakby nie patrzeć tytułów prawdziwie ekskluzywnych, dostępnych wyłącznie na jednej platformie, jest już jak na lekarstwo. A tych naprawdę dobrych jeszcze mniej.

Oto najlepsze gry na komputer:

God of War (PC)

Jeszcze parę lat temu myśl o God of War na PC wydawała się czymś absolutnie niedorzecznym. No bo jak to tak – największy hit Sony napędzający sprzedaż PlayStation miałby zerwać z ekskluzywnością? Nie, to niemożliwe. A jednak, jak widać na załączonym obrazku, w branży elektronicznej rozrywki nic nie jest niemożliwe. Ktoś tam na górze u japońskiego giganta uznał najwyraźniej, że niezagospodarowane dotąd pecetowe poletko ma spory potencjał, który grzechem byłoby nie wykorzystać. W efekcie otrzymaliśmy niemal doskonały port niegdyś konsolowej perełki.

Pecetowa edycja God of War może pochwalić się nie tylko lepszymi cieniami i obiciami czy całą masą rozdzielczości do wyboru (jest nawet wsparcie dla formatu 21:9), ale też wsparciem technologii NVIDIA DLSS/AMD FidelityFX Super Resolution, dodatkami w postaci efektów GTAO czy SSDO oraz 120 klatkami na sekundę. Innymi słowy – jeśli zawsze marzyło Ci się sprawdzić czym tak zachwycali się konsolowi fani PlayStation, teraz masz okazję to sprawdzić, i to w dużo ładniejszej oprawie.

Najważniejsze cechy:

Klasyfikacja PEGI: 18+

Wersja językowa: polska dubbing, polska kinow a

Gatunek gry: przygodowa gra akcji

Wydawca: Sony Interactive Entertainment

Producent: Santa Monica Studio

Format nośnika: wersja cyfrowa

Data premiery: 14 stycznia 2022

Elden Ring Ocena benchmark.pl









4,4/5 Co tu dużo pisać, Elden Ring to bez wątpienia najjaśniejsza gwiazda ostatnich kilku miesięcy. Gra, która sprzedała się w rekordowym nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy szturmem podbiła serca graczy. I nie chodzi tu tylko, że to kolejna produkcja ojców kultowego już Dark Souls oferująca wymagającą, ale i niezwykle satysfakcjonującą rozgrywkę. Tym razem niezwykle utalentowane studio FromSoftware zaprosiło do współpracy niebyle kogo, bo znanego z Gry o Tron George’a R.R. Martina. I choć ostatecznie jego rola przy tym projekcie ograniczyła się do stworzenia podwalin i mitologii świata gry – tzn. Ziem Pomiędzy, to w zasadzie tyle wystarczyło. Olbrzymi, mroczny świat Elden Ring jest absolutnie niesamowity - zjawiskowych lokacji w nim nie brakuje, a projekty przeciwników na długo zostawiają gracza z szeroko otwartymi ustami. Trzeba tylko mieć anielską cierpliwość i nerwy na wodzy, bo ten tytuł naprawdę potrafi wymęczyć. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry cRPG

Wydawca Bandai Namco Entertainment / Cenega

Producent From Software

Data premiery 2022-02-25 Zobacz recenzję

A Plague Tale: Requiem

W 2019 roku niepozorne A Plague Tale: Innocence narobiło niezłego szumu. Zupełnie niespodziewanie średnio budżetowa gra o dwójce dzieciaków uciekających przed Inkwizycją, w średniowiecznych, niezwykle mrocznych czasach zarazy okazała się nie lada hitem. Wszystko przez nietuzinkową fabułę i hordy szczurów, które były niemym bohaterem tamtej gry. W będącej jej kontynuacją A Plague Tale: Requiem owych rozszalałych gryzoni jeszcze więcej. Ba, tym razem potrafią one narobić takiego bałaganu, że pod ich naporem padają wieże i mury zamkowe wprawiając nas, graczy w niezłe osłupienie.

Do tego jeszcze klimat mocno się tu zagęszcza, bo i opowiadana historia wkracza w nową fazę. Nasi młodociani bohaterowie muszą bowiem stawić czoła o wiele bardziej brutalnej i mrocznej rzeczywistości… choć cudownie kolorowe lokacje sugerowałby zupełnie co innego. Jedna mała uwaga na koniec – choć gra na pecetach potrafi wyglądać przepięknie potrzeba do tego potężnej maszyny. Czujcie się ostrzeżeni!

Najważniejsze cechy:

Klasyfikacja PEGI: 18+

Wersja językowa: polska kinowa

Gatunek gry: przygodowa gra akcji

Wydawca: Focus Entertainment

Producent: Asobo Studio

Format nośnika: wersja cyfrowa

Data premiery: 18 października 2022

Marvel's Guardians of the Galaxy Ocena benchmark.pl









4,7/5 Pewnie co poniektórzy czują się już zmęczeni tymi wszystkimi superbohaterami. Ta propozycja jednak, mimo początkowego sceptycznego nastawienia graczy pamiętającego jeszcze niezłą wtopę z sieciowymi Avengers, okazała się nadzwyczaj miłą niespodzianką. Ba, wielu widzi w Marvel’s Guardians of the Galaxy współczesne Mass Effect, bo i klimat science-fiction jest tu podobny, i sama rozgrywka przypomina nieco tamtą kosmiczną epopeję. Co tu dużo pisać - jako przygodowa gra akcji z domieszką erpega Strażnicy Galaktyki robią świetną robotę. Tak dobrą, że ten tytuł po prostu musiał znaleźć się na naszej liście najlepszych gier na PC ostatnich lat. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe, cRPG

Wydawca Square-Enix

Producent Eidos Montréal

Data premiery 2021-10-26 Zobacz recenzję

Crusader Kings III Ocena benchmark.pl









4,8/5 Fenomen tego tytułu może zadziwiać. Nie oszukujmy się, gry z gatunku grand strategy, a już szczególnie te spod szyldu Paradox Interactive, były dotąd postrzegane jako produkcje niszowe, kierowane do wąskiego kręgu odbiorców. Nie żeby były złe, bynajmniej – wśród zagorzałych fanów uchodziły za jedne z najlepszych w swoim gatunku. Pozostałych jednak potrafiły przytłoczyć ilością najróżniejszych ekranów opcji i ogólną zabawą „w kolorowanie mapy”, jak to zwykli mawiać niektórzy złośliwcy. A jednak Crusader Kings III podbiło serca graczy, i to na tyle gra dostała nawet swoje wersje konsolowe – dla nextgenowego PS5 i Xbox Series X|S. Co zadecydowało? Trudno powiedzieć - gra jest świetna, ale wciąż raczej dla konkretniejszego gracza. Być może gracze zapałali do Crusader Kings III tak wielką miłością, bo to jedyna gra, w której można zjeść papieża, przespać się z własną siostrą, zamordować teściową i wszystko ujdzie nam tu płazem. No w większości przypadków. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Strategie RTS, strategiczno-ekonomiczna

Wydawca Koch Media Poland

Producent Paradox Development Studio

Data premiery 2020-09-01 Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Forza Horizon 5 Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeśli trzeba byłoby wybrać najlepsze, zręcznościowe wyścigi na peceta, które dodatkowo potrafią zrobić potężne wrażenie i to zarówno na samochodowych maniakach, jak i największych wizualnych purystach, to Forza Horizon 5 z pewnością znalazłaby się na liście. Może i niewiele tu zmian w stosunku do „czwórki”, ale nowy, znacznie bardziej różnorodny świat robi naprawdę dużą różnicę. Na arenę całej masy najróżniejszych zmagań tym razem wybrano bowiem Meksyk. Mamy tu więc pełne spektrum niesamowitych miejscówek – od pustyni, poprzez las deszczowy i bagna, aż po aktywny wulkan. Co więcej mamy też przepastny garaż, który pomieści ogromną liczbę licencjonowanych samochodów, możliwość tworzenia własnych wyzwań i zmieniającą się pogody. Mamy nawet świetny, szalenie grywalny dodatek Hot Wheels z iście zwariowanymi miejscówkami. Przede wszystkim jednak Forza Horizon 5 to znakomity model jazdy – niby zręcznościowy, ale każdy samochód prowadzi się tu inaczej. Niech to wystarczy za rekomendację! Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 3

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry Wyścigi

Wydawca Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Producent Playground Games

Data premiery 2021-11-09 Zobacz recenzję

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku Ocena benchmark.pl









4,9/5 Oho, już słyszę te głosy - „Co tu robi te staroć? Przecież w tym TOP 10 gier na PC miały znaleźć się tylko gry nowe, a jakby nie patrzeć Wiedźmin: Dziki Gon liczy już sobie nieco ponad 7 lat!”. No i trochę racji macie, pecet to nie konsole – posiadacze blaszaków nie muszą czekać na obiecywany od dawna nextgenowy upgrade, bo w zasadzie wszystko co tam się znajdzie oni już od dawna w swojej wersji mają. Ba, pecetowa edycja może pochwalić się sporą ilością najróżniejszych modów, które jeszcze bardziej podkręcają grafikę tej produkcji. Przykład? A choćby Witcher 3 HD Reworked, który doczekał się już numerka 12.0. Wierzcie lub nie, ale po zobaczeniu Wieśka w opcji „full wypas” nic nie jest takie samo. Tak czy inaczej – na liście najlepszych gier na PC Wiedźmin 3: Dziki Gon zajmuje zaszczytne miejsce na czele stawki. Jego misje poboczne i sposób ich powiązania z głównym wątkiem fabularnym do dziś stanowią niedościgniony wzór doskonale przemyślanej gry RPG. Nic tylko brać i grać, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska dubbing, polska kinowa (napisy)

Gatunek gry cRPG

Wydawca CD Projekt RED

Producent CD Projekt

Data premiery 2015-05-19 Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Disco Elysium: The Final Cut Ocena benchmark.pl









4,2/5 Co to właściwie za tytuł? Jak go zakwalifikować? No właśnie, to chyba największa zaleta Disco Elysium. Że nie mieści się w żadnej szufladce. Najbliżej mu do połączenia RPG z grą przygodową. Mamy tu więc śledztwo w stylu noir na ulicach rozrywanego zamieszkami miasta, zapijaczonego detektywa, któremu przypiszemy określone umiejętności i talenty oraz, co najważniejsze, nieliniową fabułę, której nie powstydziłby się sam Raymond Chandler. Sprawnie napisane dialogi przeplatają się tutaj z eksploracją malowniczych lokacji i wyborami ścieżek, które determinują dalszą historię. Postacie są żywe, a intryga wciąga bez reszty. Nawet psychika głównego bohatera ciekawi i aż się prosi o jej zgłębianie. Szczególnie, że nie raz przyjdzie nam tutaj faktycznie konwersować z własnymi umiejętnościami. Co tu dużo mówić – drugiego tak nietuzinkowego tytułu z pewnością nie znajdziecie. Jego twórcy postawili wszystko na jedną kartę, puścili wodze inwencji i znokautowali erpegową konkurencję. Co najlepsze, zeszłoroczna edycja - Disco Elysium: The Final Cut dorzuciła do tego wszystkiego angielski dubbing, nowe misje i garść poprawek, a późniejsze aktualizacja wprowadziła jeszcze polska wersję językową. Nie ma więc już żadnych wymówek – bariera językowa spadła, czas grać w to cudo! Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Przygodowe, cRPG

Wydawca ZA/UM

Producent ZA/UM

Data premiery 30-03-2021 Zobacz recenzję

Red Dead Redemption 2 Ocena benchmark.pl









4,9/5 Długo czekaliśmy na kontynuację (a w zasadzie prequel) westernowego hitu Rockstara. W końcu jednak się doczekaliśmy, i, co tu dużo mówić, jest to Dzieło przez duże „D”. Chyba żaden tytuł do tej pory nie wycisnął tyle immersji w grze, co przygody rewolwerowca Arthura Morgana. Red Dead Redemption 2 rzuca nas w olbrzymi, otwarty świat, który bynajmniej nie ogranicza się tylko do prerii Dzikiego Zachodu. To żywy mikrokosmos, który rozciąga się od bagnistych terenów, przez zaśnieżone górskie przełęcze, aż po surowe pustynie. Co tu dużo pisać, opowieść o bandzie przestępców uciekającej przed stróżami prawa wciąga bez reszty. I tylko trochę szkoda, że świetnie zapowiadający się tryb wieloosobowy został potraktowany po macoszemu, bo mimo upływu lat daleko mu do poziomu rozbudowania Grand Theft Auto Online. No ale jeśli skupić się tylko na przygodzie dla jednego gracza to Red Dead Redemption 2 to perełka. A już na pewno na pecetach, gdzie może się pochwalić absolutnie fenomenalną oprawą graficzną. Taką, która potrafi zachwycić nawet najbardziej wymagających estetów. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Rockstar Games

Producent Rockstars Games

Data premiery 2019-11-05 Zobacz recenzję

Microsoft Flight Simulator Ocena benchmark.pl









4,2/5 Tak, wiemy, Microsoft Flight Simulator to nie jest tytuł dla każdego. Ba, niektórzy mogą uznać go wręcz za nudny, usypiający i wyzuty z większych emocji. Absolutnie nikt nie odmówi mu jednak powalającej skali – w tej grze faktycznie cały świat jest na wyciągnięcie ręki. Do tego jeszcze nic nie ogranicza tu naszej swobody – lecimy tam, gdzie chcemy, czym chcemy i w warunkach pogodowych jakie sobie wybierzemy. Zachwycać się można też poziomem realizmu, ilością najróżniejszych detali, wyglądem Ziemi z lotu i wschodami i zachodami słońca. Zresztą co tu dużo pisać - dla fanów lotnictwa i symulatorów z prawdziwego zdarzenia tytuł ten to klasa sama w sobie. W takiej sytuacji chyba sami przyznacie, że Microsoft Flight Simulator w pełni zasłużył na miejsce wśród najlepszych gier na PC ostatnich lat. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 3

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Symulacje

Wydawca Koch Media Poland

Producent Microsoft

Data premiery 2020-08-18 Zobacz recenzję

Inne fajne gry na PC

Chyba nie muszę nikogo przekonywać, jak ciężko zmieścić się w 10 tytułach mając do wyboru tak niesamowicie przepastną bibliotekę jaką dysponują już komputery PC. Jakby nie patrzeć budowały ją od grubo ponad 30 lat, a w ostatnim okresie trafia na nie jeszcze więcej pozycji za sprawą produkcji niezależnych. Dlatego też, nie chcąc pominąć innych, godnych polecenia gier postanowiliśmy przedstawić je w dodatkowym mini zestawieniu. Kto wie, może dzięki temu odkryjecie tytuły, które dziwnym trafem Wam umknęły bądź zupełnie nieznane perełki.

Return to Monkey Island – wielu już straciło nadzieję, że kiedykolwiek zobaczą ciąg dalszy tej niezwykłej przygody. Jakby nie patrzeć ta przygodowa seria point’n’click największe triumfy święciła w latach 90-tych ubiegłego wieku. A jednak młody, fajtłapowaty zawadiaka - Guybrush Threepwood powraca w bezpośredniej kontynuacji dwóch pierwszych części tego cyklu i to za sprawą legendy branży gier i ojca tejże serii – Rona Gilberta. Czy to godny następca dawnej legendy Małpiej Wyspy? Cóż, wystarczy spojrzeć na reakcję graczy.

Death Stranding Director's Cut – choć początkowo sporo graczy narzekało na ostatnią grę Hideo Kojimy – że jest dziwaczny, że rozgrywka opiera się na najbardziej znienawidzonych schematach typu „przynieś, zanieś, pozamiataj”, z czasem jednak tytuł ten zdobywał coraz większe uznanie, i to także pośród jego największych krytyków (czytaj – graczy pewcetowych). Wszak Death Stranding wpierw ukazało się na konsole PlayStation. Wystarczyło, że gra przeskoczyła na inną platformę i już jej odbiór stał się jakby cieplejszy. I trudno się dziwić, to naprawdę niezwykłe doświadczenie.

Marvel’s Spider-Man Remastered – i kolejny tytuł, który debiutował wpierw na konsolach Sony. To na pecetach jednak Człowiek-Pająk mógł naprawdę pokazać na co go stać. Wersja przeznaczona na te platformę otrzymał lepszą grafikę, większą płynność animacji i całe bogactwo najróżniejszych ustawień. Co tu dużo pisać, Spider-Man jeszcze nigdy nie wyglądał tak dobrze.

Age of Empires IV – co prawda miło powspominać dawne czasy grając w nieco leciwe już Age of Empires II, ale jeszcze milej ujrzeć „stare, dobre” Age of Empires w nowoczesnej odsłonie – z o wiele lepszą grafiką, świetnie zaprojektowanymi misjami, fortyfikacjami i całą dokumentalną otoczką, którą nam tu zaserwowano.

It Takes Two – jeśli marzyła Ci się gra kooperacyjna na dwie osoby, idealna do kanapowej zabawy czy to z drugą połówką, rodzinką czy znajomymi, to nie ma lepszego tytułu. I nie żartujemy – naprawdę nie ma! Dwóch jakże różnych bohaterów, nietypowa sceneria i masa szalonych pomysłów na wspólną, pełną najróżniejszych atrakcji rozgrywkę – słowem, na nudę nikt tu narzekać nie powinien.

Hades – nie każdy musi lubić Soulsy, nie każdy musi przepadać superwymagającą rozgrywką i ciągłym umieraniem, mimo to Hades potrafi rozkochać w sobie nawet tych największych narzekaczy i frustratów. Ogromna w tym zasługa fenomenalnie prowadzonej narracji, ciekawego systemu rozwoju naszego bohatera, miłej dla oka komiksowej oprawy graficznej i piekielnie satysfakcjonującej walki. Spróbujcie, bo warto!

Psychonauts 2 – dacie wiarę, że pierwsza część tej gry po dziś dzień uchodzi za jedną z najbardziej niedocenionych gier wszechczasów? Na całe szczęście „dwójka” nie uszła już uwadze graczy, którzy docenili niesamowite pomysły twórców tej niezwykłej gry przygodowo-zręcznościowej. Jeśli więc szukasz czegoś nietypowego, czegoś co dotyka trudnych tematów, a mimo potrafi zostawić nas z szerokim bananem na twarzy, to Psychonauts 2 będzie idealne.

Stray – gra, która w 2022 roku okazała się podwójnie miłym zaskoczeniem. Cyberpunkowy klimat, pogrążone w mroku, uwięzione pod ziemią wyludnione miasto i koci, zbłąkany bohater, który próbuje wydostać się na powierzchnie – wszystko to zagrało tu niemal perfekcyjnie. Stray nie jest może grą wybitną, ale dostarcza niesamowitej frajdy z zabawy, a przecież o to w tym wszystkim chodzi, czyż nie?

Destiny 2 – oj, burzliwe były losy tej produkcji – od sporego zawodu, gdy jego twórcy pracowali jeszcze dla Activision, po próby odkupienia, gdy Bungie udało się odzyskać wolność. Obecnie Destiny 2 to już niemal zupełnie gra, z masą interesującej zawartości, co rusz dodawanymi wydarzeniami i wciąż świetnym kooperacyjnym, sieciowym strzelaniem. A do tego jeszcze za darmo, bo „podstawa” jakiś czas temu przeskoczyła na model Free2Play.

Divinity: Original Sin II – absolutna erpegowa perełka, i to nie tylko dla tych, którzy z nostalgią wspominają czasy wieczornych sesji w Baldur’s Gate. Wystarczy spojrzeć na opinie samych graczy – niezależnie do tego czy jest to Steam czy GOG wszędzie gra zebrała wielkie pochwały. Za co? A choćby za świetną fabułę, ciekawych bohaterów czy cudownie zaprojektowane lokacje. Nic tylko brać i grać!

A jakie najlepsze gry PC Wy polecacie?

Oczywiście, zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że w dużej mierze wybór najlepszych tytułów to kwestia dość subiektywna. Szczególnie, gdy zestawimy je z ogromną ilością nowych gier, które co roku pojawiają na półkach sklepowych bądź zasilają cyfrową dystrybucję. Wystarczy spojrzeć na coraz liczniejszą grupę indyków, produkcji niezależnych, w której co rusz zdarzają się małe diamenciki, a które nierzadko przechodzą bez należnego echa. Dlatego też gorąco zachęcamy Was do podawania swoich propozycji najlepszych gier na PC w komentarzach. Może dzięki temu uda się nam stworzyć najbardziej reprezentatywną listę TOP 10 gier PC, która będzie w stanie zadowolić każdego.