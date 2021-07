Szukasz dobrych gier na swoją świeżo zakupioną PlayStation 5 i wciąż nie wiesz które wybrać na sam początek przygody z nową konsolą? Przyda Ci się więc ta oto ściągawka. Oto nasza redakcyjna lista najlepszych gier na PS5, dzięki którym zobaczysz i poczujesz moc nowej generacji.

Chyba zgodzicie się, że PlayStation 5 miało fantastyczny start. Konsole sprzedawały się tak dobrze, że szybko ich zabrakło i mimo upływu ponad 6 miesięcy od premiery problemy z dostępnością wciąż występują (i będą występować, bo według doniesień PlayStation 5 będzie brakować jeszcze przed rok). Nie zmienia to jednak faktu, że nowa generacja została przyjęta przez graczy naprawdę entuzjastycznie. Nie byłoby to jednak możliwe bez gier prezentujących nam drzemiący w PS5 potencjał. Część z nich pojawiła się już w dniu debiutu konsoli, na inne trzeba było nieco poczekać. Tak czy siak mamy już ich wystarczająco by stworzyć pierwsze zestawienie najlepszych gier na PS5.

Najlepsze gry na PS5:

Słowem wyjaśnienia – na naszą listę trafiły przede wszystkim takie gry PS5, na których faktycznie widać różnice między generacjami. I choć ekskluzywność nie była tu wyznacznikiem, to jednak nie da się ukryć, że produkcje, które najlepiej pokazują na co stać PlayStation 5, powstały jak narazie niemal wyłącznie z myślą o tej konsoli. „Niemal”, bo według przyjętej przez Sony polityki niektóre z nich mają także swoje wersje na poprzednią generację. "Jak narazie", bo jeszcze sporo się może zmienić. Wszak PlayStation 5 dopiero rozpoczyna swoją przygodę.

Nie zmienia to jednak faktu, że PS5 gry ma świetne, a każda z pozycji, którą znajdziesz w naszym zestawieniu w pełni na to zasłużyła wywołując zachwyty zarówno wśród mediów jak i samych graczy. Jeśli więc masz PS5 i wciąż zastanawiasz się w co na niej grać to w te tytuły możesz „wejść w ciemno”. Dobrą zabawę masz tu jak w banku!

Oto najlepsze gry na PlayStation 5

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - najlepsza gra o superbohaterach Ocena benchmark.pl









4,5/5 Chyba każdy posiadacz PlayStation 4 zgodzi się z tym, że Spider-Man był jedną z najlepszych gier na tę konsolę. Nie dość, że mieliśmy tu superbohatera z prawdziwego zdarzenia, którego akrobatyczne wyczyny oglądało się z przyjemnością, to jeszcze do tego dorzucono fantastycznie wyglądający Nowy Jork. Trudno się więc dziwić, że na jeden z ekskluzywnych tytułów startowych dla PlayStation 5 Sony wybrało właśnie kontynuację Spider-Mana. I choć z grubsza nowa odsłona to więcej tego samego, tyle że z nowym bohaterem – Milesem Moralesem, to jednak nextgenowa otoczka robi tu przeogromną różnicę. Wizualnie nowy Spider-Man po prostu wymiata prezentując pełen pakiet graficznych fajerwerków- od raytracingu, po dynamiczne oświetlenie. Do tego dochodzą jeszcze inne nextgenowe ulepszenia takie jak choćby dosłownie kilkusekundowe czasy ładowania czy bajery pokroju wykorzystania haptycznych wibracji i adaptacyjnych triggerów nowego kontrolera DualSense. Na sam początek przygody z PS5 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales nadaje się doskonale. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Zręcznościowe

Wydawca Sony Interactive Entertainment Polska

Producent Insomniac Games

Data premiery 2020-11-12

Demon's Souls - niesamowicie klimatyczna gra dla największych twardzieli Ocena benchmark.pl









4,5/5 Fanów twórczości Miyazakiego, ojca wszystkich Soulsów, do tego tytułu z pewnością przekonywać nie trzeba. Wszak od tejże gry, tyle że przed 12 laty, rozpoczęła się wielka kariera arcytrudnych gier, których ikoną jest dziś seria Dark Souls. Co prawda, za tą produkcją stoi tym razem nie studio FromSoftware, a Bluepoint Games, ale skoro to remake kultowego już klasyka to lepszej ekipy do tego zadania chyba być nie mogło. Dość powiedzieć, że Demon’s Souls na PS5 wygląda absolutnie olśniewająco. Koniec z szaroburymi, nijakimi teksturami w niskiej rozdzielczości. Koniec z mocno umownym i bardzo skromnym. Nextgenowe wydanie błyszczy wszędzie tam, gdzie zawodził oryginał. Mamy tu więc i tekstury w wysokiej rozdzielczości, i bardziej sugestywne, bogate w detale otoczenie i fenomenalny klimat, który wprost wylewa się z ekranu. Nie jest on może już tak przygnębiający jak w wersji PS3, ale wciąż czuć tu ducha mrocznego fantasy. Brzmi dobrze, prawda? Co tu dużo pisać, wystarczy zobaczyć jak Demon’s Souls prezentuje się w akcji by z miejsca zapragnąć samemu w to zagrać. Jest tylko jeden problem – ta gra nie bierze jeńców i nie wybacza błędów. Niejednego doprowadziła do łez swoim poziomem trudności. Czujcie się więc ostrzeżeni! Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry cRPG

Wydawca Sony Interactive Entertainment Polska

Producent Bluepoint Games

Data premiery 2020-11-12

Final Fantasy VII Remake Intergrade - gratka dla erpegowych weteranów i dla nowicjuszy Ocena benchmark.pl









4,3/5 Powrót legendy japońskich erpegów, słynnego Final Fantasy VII, było nie lada wydarzeniem w 2020 roku. Jakby nie patrzeć gracze czekali na ten remake aż 5 lat, bo tyle właśnie upłynęło czasu od pierwszych oficjalnych jego zapowiedzi. I choć to wydanie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem to jednak w tym czasie PlayStation 4 powoli schodziło już ze sceny oddając pola nadchodzącemu PS5. Pojawienie się nowej, ulepszonej edycji Final Fantasy VII Remake dedykowanej właśnie tej konsoli było więc naturalną koleją rzeczy. Mało kto spodziewał się jednak, że twórcy, przeskakując na nextgena, zdecydują się na coś więcej niż tylko wizualne ulepszenia, skrócone czasy ładowania czy wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań DualSense’a. Final Fantasy VII Remake Intergrade, prócz rozszerzonego tytułu, otrzymał bowiem dodatkowy, niewidziany dotąd epizod opowiadający historię młodej wojowniczki ninja. Innymi słowy, ta gra już na PS4 była świetna, a teraz, na PS5 jest jeszcze lepsza. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska

Gatunek gry cRPG

Wydawca Square-Enix / Cenega

Producent Square Enix

Data premiery 2021-06-10

Returnal - gra, która powali cię na kolana grafiką i poziomem trudności Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ta gra potrafi porządnie wymęczyć. Nie dość bowiem, że mamy tu strzelaninę typu bullet hell, w której trzeba wykazać się nie lada zręcznością by lawirować w pośród masy pocisków, to jeszcze na dodatek połączono to z gatunkiem roguelike. Ginie się tu więc często i gęsto, by zaraz potem ponownie zacząć wszystko od zera. No prawie wszystko, bo część zdobytych rzeczy przechodzi do dalszej zabawy w pewien sposób ułatwiając rozgrywkę. Nie liczcie jednak na to, że Returnal z czasem robi się prostszy. Nic z tych rzeczy. To coś jak Dark Souls tylko w innych, nieco futurystycznych i bardziej tajemniczych klimatach. Nie zrażajcie się jednak poziomem trudności – po tę grę warto sięgnąć po zakupie PS5. Dlaczego? Jeszcze przed premierą mówiło się, że ten tytuł pokaże nam prawdziwą moc drzemiącą w PlayStation 5. I nie były to jedynie czcze przechwałki, bo Returnal faktycznie wykorzystuje wszystkie nextgenowe nowinki jakie ma w zanadrzu ta konsola – od fenomenalnej grafiki z całą masą wizualnych fajerwerków, poprzez błyskawiczne czasy wczytywania, aż po rewelacyjne wplecenie możliwości kontrolera DualSense w rozgrywkę. Nie zobaczyć tego i nie spróbować byłoby grzechem. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe, Strzelaniny

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent Housemarque

Data premiery 30-04-2021 Zobacz recenzję

Ratchet & Clank: Rift Apart - najpiękniejsza gra na PlayStation 5 Ocena benchmark.pl









4,7/5 A oto i nasz bezapelacyjny numer jeden pośród gier, w które trzeba zagrać po zakupie PS5. Nie dość bowiem, że Ratchet & Clank: Rift Apart to kolejna odsłona znanej i bardzo lubianej serii, która towarzyszy konsolom PlayStation od dobrych kilkunastu lat, to jeszcze w tym konkretnym przypadku otrzymaliśmy coś co można nazwać kwintesencją nextgenowej zabawy. Jest tu bowiem i fenomenalna oprawa wizualna, która miejscami z powodzeniem mogłaby konkurować z animacjami Pixara. Jest superpłynna rozgrywka bez żadnych ekranów wczytywania. Jest też świetne wykorzystanie adaptacyjnych triggerów, haptycznych wibracji i dźwięku 3D. Wszystko to zaś spaja wciągająca fabuła i ultramiodna rozgrywka. Co tu dużo pisać, na tę chwilę nie ma chyba lepszej wizytówki PlayStation 5 niż platformowo-przygodowy Ratchet & Clank: Rift Apart. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 7

Wersja językowa polska dubbing

Gatunek gry Gry akcji, Zręcznościowe, Przygodowe

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent Insomniac Games

Data premiery 2021-06-11 Zobacz recenzję

Inne dobre gry na PS5

Oczywiście, na tych pięciu tytułach lista wartych zagrania gier na PS5 się nie kończy. Nowa konsola Sony, mimo iż jest na rynku dopiero od kilku miesięcy, może pochwalić się już całkiem sporą biblioteką. I stale dochodzi do niej coś nowego. Owszem, sporo tu specjalnych, rozszerzonych edycji gier z poprzedniej generacji, ale dzięki takim nextgenowym aktualizacjom możemy spojrzeć na nie raz jeszcze, tym razem ciesząc oko całą masą ulepszeń.

Dlatego do naszego głównego rankingu najlepszych gier na PS5 postanowiliśmy dorzucić bonusową listę z tytułami, które z różnych względów nie zmieściły się powyżej, a które szkoda byłoby pominąć. Szczególnie jeśli szukasz czegoś dobrego do pogrania, w czym jednocześnie wyraźnie czuć ducha nowej generacji.

Astro’s Playroom

Dobra rada – nie lekceważcie tego tytułu tylko dlatego, że otrzymujemy go za darmo, wraz z nowo zakupioną konsolą. Nie ma chyba lepszej demonstracji możliwości nowego kontrolera DualSense niż właśnie Astro’s Playroom. Nie tylko poczujesz tu niesamowitą moc haptycznych wibracji, które potrafią symulować nawet padający deszcz, ale także przekonasz się jaką rewolucję w grach mogą przynieść adaptacyjne triggery.

The Last of Us: Part II

Tego tytułu zapewne przedstawiać nie trzeba. Jedna z najlepszych gier na PS4 otrzymała całkiem niedawno aktualizację, która znacząco wpłynęła na jej wydajność na PlayStation 5. Nie tylko skróciła ona czasy ładowania gry, ale także pozwoliła cieszyć się rozgrywką w rozdzielczości 4K, w 60 klatkach na sekundę. Czy warto to sprawdzić? Jasne, że tak. Szczególnie, że wciąż nie wiadomo, czy pojawi się osobna, dedykowana PS5 wersja The Last of Us: Part II.

Metro Exodus: Enhanced Edition

Jeśli już ulepszać grę z myślą o konsolach nowej generacji to warto zrobić to tak dobrze jak twrócy Metro Exodus. Wersja rozszerzona tego tytułu może pochwalić się na PS5 nie tylko szybszym ładowaniem czy wsparciem dla kontrolera DualSense, ale także, i to chyba najważniejsze”, znacznie lepszą oprawę wizualną. A że przygoda była to niezwykła nie sposób nie polecić jej w nextgenowym wydaniu.

God of War

W tym przypadku mamy niemal tę samą sytuację co w The Last of Us: Part II – nextgenowy patch sprawił, że gra na PS5 nie tylko lepiej działa (mamy tu w końcu kombinację 4K i 60 kl/s), ale też lepiej wygląda. Jeśli więc ktoś z Was dotąd tego tytułu nie sprawdził to wraz z nową konsolą jest ku temu świetna okazja.

Sackboy: Wielka Przygoda

Włóczkowa maskotka PlayStation w końcu doczekała się swojej własnej gry, także w wersji na PlayStation 5. Co prawda w tej barwnej platformówce wciąż czuć ducha dawnego LittleBigPlanet, ale ciężko uznać to za wadę. Szczególnie, że Sackboy: Wielka Przygoda korzysta ze starych sprawdzonych patentów, by dostarczyć nam mnóstwa frajdy. Jest prosto, łatwo i przyjemnie - w sam raz dla młodszej części graczy.

A jakie gry na PS5 są Waszym zdaniem najlepsze?

Choć pisaliśmy już o tym wcześniej chcemy to dobitniej zaakcentować - PlayStation 5 to wciąż „młoda” konsola. A skoro tak to najlepsze jeszcze przed nią. No ale dedykowanych jej gier trochę już mamy. Nie każdy więc może zgodzić się z przedstawionym tu wyborem tytułów. Dlatego też gorąco zachęcamy Was do komentowania i przedstawiania swoich typów najlepszych gier na PS5. Niech pozostali czytelnicy wiedzą na jakie jeszcze gry warto zwrócić uwagę po zakupie nowej konsoli.