Jaki smartfon do gier wybrać? Który telefon jest najwydajniejszy, działa najszybciej i ma najlepszy ekran? Oto lista 10 polecanych modeli w rożnych przedziałach cenowych.

Telefon do gier musi być wydajny

Współczesne smartfony oferują tak wysoką wydajność, że niektóre gry mobilne wyglądają już zaskakująco dobrze i niekiedy są naprawdę bardzo rozbudowane. Część z nich to nawet hity, które lata temu królowały na komputerach, a teraz przeniesiono je na mniejsze urządzenia dając klasykom nowe życie. W tym zestawieniu TOP 10 znajdziecie smartfony, które zapewniają wysoki komfort grania.

Podstawowym kryterium wyboru była oczywiście wydajność, bo w tym przypadku jest ona najważniejsza. Dobry procesor i duża pojemność pamięci RAM oraz pamięci wewnętrznej to podstawa, telefony do gier nie mogą iść tu na kompromisy. W oddzielnym artykule pisaliśmy ile RAMu w telefonie jest potrzebne i jakie to ma znaczenie dla komfortu obsługi. Warto też zwracać uwagę nie tylko na ilość, ale również na standard pamięci wewnętrznej, w droższych modelach wypada oczekiwać szybkiej pamięci UFS 3.0 lub UFS 3.1.

Co kupić, czyli polecane telefony gamingowe:

Ekran, głośniki i bateria - na to też zwracaj uwagę wybierając telefon do grania

Mile widziany jest też duży wyświetlacz o odpowiedniej rozdzielczości (przynajmniej Full HD+), a obecnie również wyższej częstotliwości odświeżania (90 Hz lub więcej). Różnice względem standardowych paneli 60 Hz są odczuwalne przede wszystkim właśnie w grach i jeśli raz posmakujecie wyższej płynności obrazu to później może być trudno z tego zrezygnować.

Zawsze, a może w przypadku częstego grania szczególnie, przydaje się solidna bateria. Poza większą pojemnością praktyczna okazuje się też funkcja szybkiego ładowania, w ostatnim czasie producenci poczynili tutaj znaczące postępy i obecnie niektóre smartfony można naładować w ciągu kilkudziesięciu minut. A zabawa z podpiętą do kontaktu ładowarką nikomu przecież przyjemności nie sprawia. Dodatkowym atutem, jakim może przyciągać telefon do grania będzie też dobra jakość dźwięku z głośników oraz ich właściwe umiejscowienie (np. na froncie).

Pamiętajmy jednak, że wydajność to nie wszystko. Smartfon nie jest tylko zabawką do gier, ale wielofunkcyjnym, uniwersalnym, kieszonkowym komputerem do rozrywki i pracy. Dlatego staraliśmy się wskazać modele, na których można wygodnie grać, ale też na co dzień spisują się dobrze (np. mają dobry aparat, nowoczesną łączność i odpowiednią funkcjonalność). Siłą rzeczy znajdziecie tutaj głównie smartfony do gier ze średniej i wyższej półki, ale staraliśmy się wskazać także propozycje dostępne w niższej cenie.

realme 7









4,4/5 Ocena benchmark.pl Tani telefon do gier? Możliwe, a realme 7 chyba najlepiej to udowadnia. To co wyróżnia go na tle zdecydowanej większości konkurentów dostępnych w podobnych cenach to wyświetlacz, ale nie przekątna 6,5 cala czy rozdzielczość Full HD+, a częstotliwość odświeżania 90 Hz. Został wyposażony także w procesor Mediatek Helio G95 i chłodzenie z włókna węglowego oraz pojemną baterię 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania Dart Charge 30W. Wszystko to właśnie przede wszystkim z myślą o mobilnych graczach nie mających do wydania dużej kwoty. Najbogatszy wariant smartfona ma 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Do sprzedaży trafiły jednak także dwa inne - 6 GB + 64 GB oraz 4 GB + 64 GB, gdzie schodzimy z ceną poniżej 1000 zł. Mając ograniczony budżet można postawić na ten środkowy, również da radę w sporej części gier. W swojej klasie cenowej to naprawdę kusząca opcja. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G95

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 196.5 g Pokaż specyfikację

POCO X3 NFC









4,3/5 Ocena benchmark.pl POCO X3 NFC również jest stosunkowo przystępną cenowo propozycją. Mowa o smartfonie, który niedawno trafil do sprzedaży i w swoim przedziale cenowym mocno namieszał. Producent postawił tu na procesor Qualcomm Snapdragon 732G i 6 GB RAM, zastosował też rozwiązania znane z droższych modeli POCO, a mianowicie chłodzenie LiquidCool oraz funkcję Game Turbo 3.0. Wyróżnić trzeba też 6,67-calowy wyświetlacz. I tutaj nie tyle za standardową rozdzielczość Full HD+, ale za niespotykane w niższym segmencie odświeżanie sięgające 120 Hz oraz częstotliwość próbkowania 240 Hz. Bardzo mocną stroną jest tu również bateria o pojemności 5160 mAh i ze wsparciem szybkiego ładowania 33W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 13 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 215 g Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

POCO F2 Pro









4,6/5 Ocena benchmark.pl POCO F2 Pro to jeden z ciekawszych tegorocznych smartfonów, który świetnie wypadł także w naszych testach. Wydajnością nie tylko dorównuje, ale niekiedy nawet przewyższa droższych konkurentów. Producent zastosował tu ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, 6 GB RAM oraz 128 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Przy naprawdę dużych mocach obliczeniowych smartfon wykazuje też wysoką kulturę pracy i nie nagrzewa się pod obciążeniem. Oferuje też duży ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ bez jakiegokolwiek wcięcia (frontowy aparat jest wysuwany) i jeśli komuś może coś przeszkadzać to częstotliwość odświeżania 60 Hz. Trudno bowiem powiedzieć cokolwiek złego także na baterię 4700 mAh zapewniającą dobre czasy pracy czy na bogate zaplecze komunikacyjne obejmujące m. in. Wi-Fi „ax” oraz 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 219 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 10T









4,5/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi 10T to jedna z najnowszych propozycji tego bardzo popularnego u nas producenta. Osoby nastawione na mobilną fotografię powinny decydować się na droższego Xiaomi Mi 10T Pro, ale jako gamingowy telefon to właśnie ten model będzie dla wielu osób lepszy. Dlaczego? Jest bowiem zauważalnie tańszy, a pod względem wyświetlacza, wydajności oraz baterii różnic nie znajdziemy. Na co dokładnie można tu liczyć? Na 6,67-calowy wyświetlacz 144 Hz z technologią AdaptiveSync, procesor Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650, 6 GB RAM (w droższym wariancie 8 GB RAM) i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Bateria też wypada bardzo dobrze, ma bowiem pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 33W. Do listy atutów trzeba dopisać tu również dwa głośniki stereo, być może dla niektórych ważna będzie też obsługa 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 216 g Pokaż specyfikację

Huawei P30 Pro









4,7/5 Ocena benchmark.pl Huawei P30 Pro dla wielu osób pozostaje najciekawszą propozycją tego producenta. To ostatni topowy model z pełną wersją Google Android i dostępem do Google Play. Pod względem wydajności nadal daje radę, ma na pokładzie procesor Kirin 980 i 6 GB lub 8 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewnia dobre działanie gier, a komfort zabawy z nimi zwiększa też duży i bardzo dobry wyświetlacz AMOLED Full HD+ z HDR o przekątnej niemal 6,5 cala, chociaż to panel 60 Hz. Huawei P30 Pro wyróżnia się sporym akumulatorem 4200 mAh z funkcją szybkiego ładowania oraz funkcją indukcyjnego współdzielenia energii (ładowanie innych smartfonów lub smartwatchów). Poza grami mogą znaleźć się doceniający jego rozbudowane możliwości fotograficzne. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 980

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) TOF 3D + 40 + 20 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 192 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

OPPO Reno4 Pro 5G









4,3/5 Ocena benchmark.pl OPPO Reno4 Pro 5G to jedna z największych nowości na rynku, cena nie jest zatem najbardziej kusząca, ale w kolejnych miesiącach powinno wyglądać to lepiej bo już widać pierwsze spadki. Nie jest to smartfon promowany głównie pod kątem gier, ale dobrze sobie z nimi radzi. Ma procesor Qualcomm Snapdragon 765G i naprawdę dużo, bo 12 GB RAM, a także 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1). Jednocześnie producent zdecydował się na 6,55-calowy ekran AMOLED Full HD+ o częstotliwości odświeżania 90Hz i częstotliwości próbkowania do 180 Hz oraz głośniki stereo. Bateria nie imponuje może pojemnością 4000 mAh, ale naprawdę szybkim ładowaniem 65W już tak. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 48 + 13 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 172 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S20 FE









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nie tani, ale tańszy niż podstawowe modele z tej samej serii. Nie przedstawiany jako produkt tak bardzo premium, ale mający naprawdę sporo atutów. Samsung Galaxy S20 FE może pochwalić się między innymi wyświetlaczem Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu 120 Hz, mocnym procesorem Exynos 990, 6 GB RAM i szybką pamięcią wewnętrzną UFS 3.1. W kontekście gier wymienić wypada również dwa głośniki stereo oraz solidną baterię 4500 mAh z szybkim i bezprzewodowym ładowaniem. W sprzedaży można znaleźć także nieco droższy wariant Samsung Galaxy S20 FE 5G. Konieczność dopłaty wynika tutaj głównie z obecności modułu do obsługi sieci 5G, ale jednocześnie otrzymuje się też procesor Qualcomm Snapdragon 865, który dla niektórych będzie pewnie bardziej kuszący niż wspomniany Exynos 990. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 193 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

OnePlus 8T









4,5/5 Ocena benchmark.pl W tym roku OnePlus zdecydowanie mocniej sypnął nowościami, a jedna z nich to OnePlus 8T. Oferuje sporo elementów, które dobrze sprawdzą się właśnie w przypadku mobilnego grania. To przede wszystkim ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz wysoka wydajność, jaką zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650. Nie bez znaczenia są przy tym zasoby pamięci - 8 GB RAM i 128 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1 oraz Android 11 z OxygenOS 10.0, czyli chyba najlepiej zoptymalizowaną nakładą systemową na rynku. Trzeba dodać do tego jeszcze głośniki stereo i baterię 4500 mAh z funkcją szybkiego ładowania 65W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 16 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Pokaż specyfikację

ASUS ROG Phone 3









4,5/5 Ocena benchmark.pl Najnowszy przedstawiciel dobrze znanej już serii i zarazem telefon gamingowy, który ma wszystko w co obecnie można wyposażyć tego typu urządzenie. ASUS ROG Phone 3 otrzymał 6,59-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli i bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania 144 Hz, głośniki stereo, czujniki ultradźwiękowe AirTrigger 3 i ogromną baterię 6000 mAh z szybkim ładowaniem 30W. Rzecz jasna nie zabrakło topowej wydajności. Odpowiada za nią zestaw składający się z procesora Qualcomm Snapdragon 865+ i w zależności od wersji 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz nawet 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Wyróżnia się tu również stylistyka, a poza samym smartfonem można sięgnąć po różnego rodzaju dedykowane mu akcesoria. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,59 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865+

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 16 GB

Waga 240 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Apple iPhone 11 Pro Max









4,6/5 Ocena benchmark.pl Na co powinny postawić osoby skłaniające się ku iOS? Bardzo dobrym wyborem będzie zeszłoroczny najbardziej zaawansowany smartfon Apple, czyli iPhone 11 Pro Max. Wciąż jest bardzo wydajny, na tyle, aby bezproblemowo radzić sobie ze wszystkimi grami przygotowanymi z myślą o tym systemie. Cały czas otrzymuje również aktualizacje i jeszcze przez kilka lat się to nie zmieni. Dodatkowo mamy tu duży, jasny wyświetlacz OLED. Owszem wprawdzie z odświeżaniem 60 Hz, ale akurat w tym względzie producent nie zdecydował się na upgrade w tegorocznych modelach. Mocne strony iPhone'a 11 Pro Max to także głośniki stereo i odpowiednie zaplecze komunikacyjne obejmujące Bluetooth 5.0, Wi-Fi „ax” oraz NFC. Bateria nie imponuje pojemnością, na pocieszenie jest tu jednak nie tylko opcja szybkiego (ok, po zakupie dodatkowej ładowarki), ale też bezprzewodowego ładowania. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2688x1242 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 226 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Jaki jest najlepszy smartfon gamingowy?

Jako najlepszy smartfon do gier może być określany ASUS ROG Phone 3, w końcu producent przygotował go przede wszystkim pod tym kątem. Jest bardzo wydajny, tak jak to tylko obecnie w przypadku rynku mobilnego możliwe, ma też odpowiedni ekran, głośniki stereo i kilka dodatkowych funkcji, jakich nie znajdziemy w innych smartfonach. Wskazaliśmy jednak też na kilka innych godnych uwagi modeli. Mocno akcentujemy Xiaomi Mi 10T, bo przy relatywnie niskiej cenie (około 2000 złotych) trudno zarzucić mu cokolwiek związanego z wydajnością, a dodatkowo punktuje dobrym czasem pracy i dużym wyświetlaczem o wysokiej częstotliwości odświeżania. To dobre połączenie dla chcących bawić się przy grach.

Zobacz również: