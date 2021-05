Jaki smartfon gamingowy jest najlepszy? Który telefon ma najlepszy procesor do gier i działa najszybciej? Oto pięć polecanych modeli w rożnych przedziałach cenowych. Znajdziesz tutaj nawet dobry telefon do gier za około 1000 zł.

Dobry telefon do gier 2021

Współczesne smartfony oferują tak wysoką wydajność, że niektóre gry mobilne wyglądają już zaskakująco dobrze i niekiedy są naprawdę bardzo rozbudowane. Część z nich to nawet hity, które lata temu królowały na komputerach, a teraz przeniesiono je na mniejsze urządzenia dając klasykom nowe życie. W tym zestawieniu TOP 10 znajdziecie smartfony, które zapewniają wysoki komfort grania.

Podstawowym kryterium wyboru była oczywiście wydajność, bo w tym przypadku jest ona najważniejsza. Procesor Snapdragon 860, 865, 870 lub 888 to idealny wybór, a do tego duża pojemność pamięci RAM (najlepiej 8 GB lub więcej) oraz szybka pamięć wewnętrzna UFS 3.1. Telefony do gier nie mogą iść na kompromisy. W oddzielnym artykule pisaliśmy ile RAMu w telefonie jest potrzebne i jakie to ma znaczenie dla komfortu obsługi. A teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy.

Ekran, głośniki i bateria też są ważne

Mile widziany jest też duży wyświetlacz o odpowiedniej rozdzielczości (przynajmniej Full HD+), a obecnie również wyższej częstotliwości odświeżania (90, a najlepiej 120 - 144 Hz). Różnice względem standardowych paneli 60 Hz są odczuwalne przede wszystkim właśnie w grach i jeśli raz posmakujecie wyższej płynności obrazu to później może być trudno z tego zrezygnować.

Zawsze, a może w przypadku częstego grania szczególnie, przydaje się solidna bateria przynajmniej 4500, a najlepiej powyżej 5000 mAh. Poza większą pojemnością praktyczna okazuje się też funkcja szybkiego ładowania, w ostatnim czasie producenci poczynili tutaj znaczące postępy i obecnie niektóre smartfony można naładować w ciągu kilkudziesięciu minut. A zabawa z podpiętą do kontaktu ładowarką nikomu przecież przyjemności nie sprawia. Dodatkowym atutem, jakim może przyciągać telefon do grania będzie też dobra jakość dźwięku z głośników oraz ich właściwe umiejscowienie (np. na froncie).

Pamiętajmy jednak, że wydajność to nie wszystko. Smartfon nie jest tylko zabawką do gier, ale wielofunkcyjnym, uniwersalnym, kieszonkowym komputerem do rozrywki i pracy. Dlatego staraliśmy się wskazać modele, na których można wygodnie grać, ale też na co dzień spisują się dobrze (np. mają dobry aparat, nowoczesną łączność i odpowiednią funkcjonalność). Siłą rzeczy znajdziecie tutaj głównie smartfony do gier ze średniej i wyższej półki, ale staraliśmy się wskazać także propozycje dostępne w niższej cenie.

Telefony dla graczy. Polecane modele

POCO X3 Pro - najlepszy telefon do gier za około 1000 zł









4,9/5 Ocena benchmark.pl Zupełnie szczerze - za około 1000 zł nie kupicie lepszego telefonu gamingowego od POCO X3 Pro. To model specjalnie zaprojektowany z myślą o szybkości i wydajności, w atrakcyjnej cenie. Wystarczy podać trzy argumenty. Po pierwsze najwydajniejszy w tej klasie cenowej procesor Snapdragon 860, który bardzo dobrze radzi sobie z grami i multimediami. Po drugie pamięć masowa UFS 3.1, dzięki której aplikacje i gry otwierają się szybko. Po trzecie wyświetlacz 120 Hz, który w połączeniu z wysoką wydajnością jest w stanie zagwarantować nawet 120 klatek na sekundę w grach. Jeśli do tego dołożymy jeszcze głośniki stereo, dużą baterię, NFC, wyjście słuchawkowe mini jack, niezłe aparaty i nowy system Android 11, to dostajemy po prostu bardzo dobry telefon. POCO X3 Pro to najlepszy smartfon w tej cenie. Może nawet konkurować z trochę droższymi telefonami. Warto go kupić. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 215 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

POCO F3 - najlepszy telefon gamingowy do 1600 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl A jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze lepszego niż POCO X3 Pro, to weź pod uwagę POCO F3. Tutaj dostajesz jeszcze lepszy procesor Snapdragon 870 oraz wprost fenomenalny wyświetlacz 120 Hz, wykonany w technologii AMOLED (czyli lepszej niż w POCO X3 Pro). Na pokładzie jest też szybka pamięć UFS 3.1 oraz nowoczesna łączność komórkowa 5G, która może się przydać, gdy przebywamy z dala od domu (wysoka prędkość połączenia i niskie opóźnienia). Telefon wyposażono też znakomity czytnik linii papilarnych z boku obudowy. Akumulator ma pojemność 4520 mAh, co wystarcza typowo na kilka godzin ciągłego grania, lub 1,5 dnia typowej pracy. Warto zwrócić też uwagę na dość smukłą i dobrze wykonaną obudowę. POCO F3 to szybki i niedrogi telefon do gier. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 196 g Pokaż specyfikację

Xiaomi Mi 10T









4,5/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi 10T dobrze spisze się w roli telefonu gamingowego, choć osoby które dodatkowo wymagają lepszego aparatu powinny decydować się na droższy model Xiaomi Mi 10T Pro. Wciąż jednak warto polecić standardowego 10T, bo jest zauważalnie tańszy, a pod względem wyświetlacza, wydajności oraz baterii różnic nie znajdziemy. Na co dokładnie można tu liczyć? Na wyświetlacz 144 Hz z technologią AdaptiveSync, procesor Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650, 6 GB RAM (w droższym wariancie 8 GB RAM) i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Taki zestaw zapewnia szybkie i płynne działanie każdej gry i aplikacji. Bateria też wypada bardzo dobrze, ma bowiem pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 33 W. Do listy atutów trzeba dopisać tu również dwa głośniki stereo. Dla niektórych ważna będzie też obsługa sieci komórkowych 5G (lepsza przepustowość i mniejsze opóźnienia podczas grania poza domem). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 216 g Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy S20 FE









4,5/5 Ocena benchmark.pl Tańszy niż podstawowe modele z serii S20, a jednocześnie bardzo wydajny, szybki, nowoczesny i doskonały do gier, social mediów i zdjęć. Galaxy S20 FE ma sporo atutów. Może pochwalić się między innymi wyświetlaczem Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu 120 Hz, mocnym procesorem Snapdragon 865, 6 GB RAM i szybką pamięcią wewnętrzną UFS 3.1. W kontekście gier wymienić wypada również dwa głośniki stereo oraz solidną baterię 4500 mAh z szybkim i bezprzewodowym ładowaniem. To jeden z najlepszych smartfonów do grania za mniej niż 2500 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 193 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Xiaomi Mi 11 - gamingowy telefon z najlepszym procesorem









4,7/5 Ocena benchmark.pl Jeżeli nie uznajesz kompromisów i koniecznie potrzebujesz możliwie jak najwydajniejszego i najszybszego telefonu do grania, który jednocześnie ma dobry aparat i znakomity wyświetlacz, to wybierz Xiaomi Mi 11. Ryzyko, że się zawiedziesz jest bardzo małe. Tutaj dostajesz już wybitny procesor Snapdragon 888, czyli SoC z najwyższej półki mobilnej. Rzecz jasna telefon ma dużo szybkiej pamięci i wyświetlacz AMOLED 120 Hz z HDR10+. Można na nim osiągnąć 120 fps w grach oraz bardzo wysoką jakość obrazu (dotyczy to również filmów). Xiaomi Mi 11 robi bardzo dobrej jakości zdjęcia, nagrywa filmy 8K30 z tyłu i 4K60 z przodu, ma dwa głośniki stereo, łączność 5G, Androida 11, najnowszy Bluetooth 5.2 i baterię 4600 mAh z bardzo szybkim ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym. To po prostu flagowy smartfon do grania, idealny również do mediów społecznościowych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 13 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 196 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

A może coś innego?

A jeśli wolisz smartfon, który od samego początku został zaprojektowany z myślą o mobilnym graniu, to zdecydowanie weź pod uwagę model Asus ROG Phone 3.

ASUS ROG Phone 3









4,5/5 Ocena benchmark.pl Przedstawiciel dobrze znanej już serii i zarazem telefon gamingowy, który ma niemal wszystko w co obecnie można wyposażyć tego typu urządzenie. Duży, dobry, jasny ekran AMOLED o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli i bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania 144 Hz, głośniki stereo, czujniki ultradźwiękowe AirTrigger 3 i ogromną baterię 6000 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Rzecz jasna nie zabrakło wysokiej wydajności. Odpowiada za nią zestaw składający się z procesora Qualcomm Snapdragon 865+ i w zależności od wersji 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz nawet 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Wyróżnia się tu również stylistyka, a poza samym smartfonem można sięgnąć po różnego rodzaju dedykowane mu akcesoria. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,59 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865+

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 16 GB

Waga 240 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Jaki smartfon jest najlepszy do gier?

Najlepszym telefonem gamingowym do około 1000 zł jest POCO X3 Pro. Moim zdaniem jest on tak dobry, że wystarczy zdecydowanej większości z nas.

A jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze lepszego, to wybierz telefon Samsung Galaxy S20 FE - bardzo dobry nie tylko do gier, ale też do zdjęć, filmów, muzyki, mediów społecznosciowych i wszystkich aplikacji.

