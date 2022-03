Jaki smartfon gamingowy jest najlepszy? Który telefon ma najlepszy procesor do gier i działa najszybciej? Oto pięć polecanych modeli w rożnych przedziałach cenowych. Znajdziesz tutaj nawet dobry telefon do gier za około tysiąc złotych.

Telefon gamingowy 2022

Współczesne smartfony oferują tak wysoką wydajność, że niektóre gry mobilne wyglądają już zaskakująco dobrze i niekiedy są naprawdę bardzo rozbudowane. Część z nich to nawet hity, które lata temu królowały na komputerach, a teraz przeniesiono je na mniejsze urządzenia dając klasykom nowe życie. W tym zestawieniu TOP 10 znajdziecie smartfony, które zapewniają wysoki komfort grania.

Polecane telefony do gier:

Liczy się dobry procesor i szybka pamięć

Podstawowym kryterium wyboru była oczywiście wydajność, bo w tym przypadku jest ona najważniejsza. Procesor Snapdragon 860, 865, 870 lub 888 to idealny wybór, a do tego duża pojemność pamięci RAM (najlepiej 8 GB lub więcej) oraz szybka pamięć wewnętrzna UFS 3.1. Telefony do gier nie mogą iść na kompromisy. W oddzielnym artykule pisaliśmy ile RAMu w telefonie jest potrzebne i jakie to ma znaczenie dla komfortu obsługi.

Ekran, głośniki i bateria też są ważne

Mile widziany jest też duży wyświetlacz o odpowiedniej rozdzielczości (przynajmniej Full HD+), a obecnie również wyższej częstotliwości odświeżania (90, a najlepiej 120 - 144 Hz). Różnice względem standardowych paneli 60 Hz są odczuwalne przede wszystkim właśnie w grach i jeśli raz posmakujecie wyższej płynności obrazu to później może być trudno z tego zrezygnować.

Zawsze, a może w przypadku częstego grania szczególnie, przydaje się solidna bateria przynajmniej 4500, a najlepiej powyżej 5000 mAh. Poza większą pojemnością praktyczna okazuje się też funkcja szybkiego ładowania, w ostatnim czasie producenci poczynili tutaj znaczące postępy i obecnie niektóre smartfony można naładować w ciągu kilkudziesięciu minut. A zabawa z podpiętą do kontaktu ładowarką nikomu przecież przyjemności nie sprawia. Dodatkowym atutem, jakim może przyciągać telefon do grania będzie też dobra jakość dźwięku z głośników oraz ich właściwe umiejscowienie (np. na froncie).

Pamiętajmy jednak, że wydajność to nie wszystko. Smartfon nie jest tylko zabawką do gier, ale wielofunkcyjnym, uniwersalnym, kieszonkowym komputerem do rozrywki i pracy. Dlatego staraliśmy się wskazać modele, na których można wygodnie grać, ale też na co dzień spisują się dobrze (np. mają dobry aparat, nowoczesną łączność i odpowiednią funkcjonalność). Siłą rzeczy znajdziecie tutaj głównie smartfony do gier ze średniej i wyższej półki, ale staraliśmy się wskazać także propozycje dostępne w niższej cenie.

Smartfony do gier

realme 8 6/128 GB - tani telefon gamingowy do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Telefon do gier za niecałe 1000 zł to trochę naciągana idea, ale wiele osób szuka odpowiedzi na takie pytanie, więc należy jej udzielić. Kiedyś byłby to Poco X3 Pro, ale to były inne czasy, z niższymi cenami. Obecnie w cenie do 1000 zł polecam realme 8 oraz realme 8 5G. Pierwszy z nich ma wyświetlacz AMOLED i w niektórych grach jego układ graficzny może oferować trochę lepszą płynność obrazu (więcej FPS). Z kolei realme 8 5G ma nowocześniejszy procesor 7 nm, który zużywa trochę mniej energii i słabiej się grzeje. Ma też wyższe odświeżanie wyświetlacza (90 Hz) oraz szybsze ładowanie akumulatora. Jednak dysponuje klasycznym ekranem LCD, a nie AMOLED. Dla niektórych osób to jest wada. Dlatego postanowiłem wyróżnić podstawowego realme 8, który wciąż oferuje optymalne połączenie szybkości, funkcjonalności, jakości i ceny. Robi nawet dobre zdjęcia i ma duży akumulator. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G95

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 177 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

realme GT Master Edition 6/128 GB - telefon do gier z AMOLEDem Ocena benchmark.pl









4,3/5 Realme GT Master Edition jest świetnym, niedrogim telefonem do gier, w stu procentach wartym wydania tych 1300 zł. Ma wyświetlacz AMOLED około 6,4 cala, z odświeżaniem 120 Hz,co oznacza, że jakość obrazu jest bardzo dobra, przekątna jest w sam raz (dość duża, ale nie za duża), a obraz bardzo płynny. Procesor Snapdragon 778 5G jest bardzo nowoczesny, nie ma tendencji do przegrzewania się i po prostu dobrze radzi sobie z większością nowych gier. Tak naprawdę ten smartfon ma tylko jedną wadę - dość przeciętny akumulator 4300 mAh, ale za to oferuje bardzo szybkie ładowanie 65 W (do pełna w trochę ponad pół godziny. Wygląda ładnie, robi dobre zdjęcia z przodu i z tyłu, nagrywa wideo 4K, ma wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm i szybką łączność internetową 5G. Realme GT Master to najlepszy smartfon gamingowy w swojej cenie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 178 g

POCO F3 5G 6/128 GB - dobry telefon gamingowy do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Oczywiście, że w rankingu telefonów do gier musi znaleźć się POCO F3. Jest na rynku już niespełna rok, ale to nie ma znaczenia, bo w 2022 roku wciąż zalicza się do najlepszych telefonów dla graczy do 1500 zł. Ma przede wszystkim wysoką wydajność, dzięki zastosowaniu bardzo dobrego procesora Snapdragon 870 oraz bardzo szybkiej pamięci masowej UFS 3.1. Do tego trzeba dodać jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz, z wysokim kontrastem i bardzo dobrymi kolorami, a także szybki internet 5G, przydatny w czasie pobierania gier i multimediów poza domem. Akumulator ma pojemność 4520 mAh, więc wystarcza na parę godzin intensywnego grania lub nawet 1,5 dnia typowego używania. Ładowarka 33 W oznacza uzupełnianie energii od 0 do 100 procent w około 46 minut. POCO F3 ma niesłychanie szybki czytnik linii papilarnych, działa błyskawicznie, jest wydajny i wciąż nowoczesny. Wadą jest dość duża masa prawie 200 gramów i dość duże wymiary obudowy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 196 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

realme GT 5G 8/128 GB - szybki telefon do gier do 2000 zł Ocena benchmark.pl









5/5 Telefon realme GT 5G, to propozycja dla tych, którzy potrzebują jeszcze wyższej wydajności, niż w realme GT Master Edition. Podstawowa różnica sprowadza się do procesora. Realme GT 5G ma w zasadzie jeden z najlepszych procesorów mobilnych na rynku, czyli Snapdragon 888 5G z GPU Adreno 660, natomiast tańszy realme GT Master ma Snapdragon 778G 5G z GPU Adreno 642L. W bardzo wymagających grach można odczuć różnicę, bo pierwszy z tych procesorów zapewni więcej klatek na sekundę, przy najwyższych ustawieniach graficznych. Pozostałe różnice nie są już tak znaczące - trochę większy akumulator w realme GT 5G, trochę szybsza pamięć masowa i potencjalnie więcej ramu (opcja 12 GB RAM). Jeśli oczekujesz topowej szybkości, to warto dopłacić te kilka stówek. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 186.5 g Zobacz recenzję

Apple iPhone 13 128 GB - dobry iPhone do gier Ocena benchmark.pl









4,9/5 Nowy iPhone to zdecydowanie jeden z najlepszych telefonów do gier. Sprzęt Apple rządzi się trochę innymi prawami, więc w przeciwieństwie do smartfonów z Androidem nie trzeba tutaj zwracać aż tak dużej uwagi na pamieć RAM. Jeśli gra jest robiona na iPhone, to będzie na nim działać dobrze. I wcale nie jest tutaj konieczny iPhone 13 Pro Max, wystarczy podstawowy iPhone 13 (raczej nie mini, bo pracuje zdecydowanie krócej na baterii, a jak wiadomo gry pochłaniają sporo energii). Ponadto telefon ten ma absolutnie fenomenalny procesor Apple A15 Bionic, który ma potężną wydajność (jak na układ mobilny) i jest bardzo dobrze zoptymalizowany pod kątem zużycia energii. Nowy iPhone 13 ma bardzo dobry wyświetlacz OLED, o wysokiej jasności i ze świetnymi kolorami. Do tego dochodzą znakomite aparaty i nowoczesna łączność. Warto kupić iPhone 13 do gier. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2532x1170 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 173 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Asus ROG Phone 5s 16/512 GB - najlepszy telefon do gier Ocena benchmark.pl









4,8/5 No, ale niektórym nie wystarczy telefon dobry. Ba! Nie zadowolą się nawet bardzo dobrym. Niektórzy muszą mieć absolutnie najlepszego mobilnego potwora do gier, jakiego można kupić w Polsce. Taką maszyną właśnie jest Asus ROG Phone 5s. Wystarczy choćby wspomnieć o tym, że ma 16 GB RAM LPDDR5 (a nawet 18 GB w wersji 5s Pro), ultra wydajny procesor Snapdragon 888+ 5G, szybką pamięć masową do 512 GB, imponujący wyświetlacz AMOLED HDR 144 Hz z rozpoznawaniem dotyku 360 Hz i do tego akumulator 6000 mAh. Taka mieszanka po prostu musi robić wrażenie. A warto jeszcze wspomnieć o unikalnych cechach, takich jak AirTriggers, czyli specjalne, ultradźwiękowe triggery na boku obudowy, ekstremalnie przydatne np. w strzelankach. Telefon ma również złącze do akcesoriów, takich jak m.in. aktywne chłodzenie. Jest też Dżin Gier oraz Armory Crate czyli oprogramowanie do zarządzania grami, a także świetne, stereofoniczne głośniki oraz szybkie ładowanie 65 W. Asus ROG Phone 5s to absolutnie najlepszy telefon do gier na początku 2022 roku. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,78 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2448 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888+

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 64 + 13 Mpx

Pamięć RAM 16 GB

Waga 238 g Zobacz recenzję

Najlepszy smartfon gamingowy. Opinia

Najlepszym telefonem do gier jest Asus ROG Phone 5s. Superszybki, bardzo wydajny, z dużym akumulatorem, nowoczesną łącznością, 16 GB RAM, a nawet prawdziwymi, ultradźwiękowymi trigerrami przydatnymi w grach oraz opcjonalnym aktywnym chłodzeniem (nakładka z wentylatorem). To prawdziwa gamingowa bestia.

Zobacz również: