Laptop biznesowy to narzędzie do pracy - musi spełniać szereg wymagań, aby dobrze się w swojej roli spisywać. Problem w tym, że często nie zdajemy sobie sprawy, na co zwracać uwagę przed zakupem. Dlatego przygotowaliśmy dla Was listę 7 niezbędnych cech ultrabooka biznesowego.

Większość z cech, które przedstawimy na filmie, może wydawać Wam się oczywista, ale wystarczy, że nawet o jednej nie pomyślelibyście i już potencjalny powód do niezadowolenia gotowy. Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszym wideo, w którym korzystając z obecności w redakcji znakomitego ultrabooka Huawei MateBook 14s, przybliżymy Wam listę cech, którymi naszym zdaniem powinien charakteryzować się każdy porządny laptop biznesowy.

Na co zwracać uwagę kupując ultrabooka biznesowego? Oto 7 istotnych aspektów takiego sprzętu

Czy o czymś zapomnieliśmy na filmie?

Są trzy rzeczy, o których poniekąd świadomie na filmie nie wspomnieliśmy, gdyż mocno zależą od indywidualnych potrzeb, ale warto mieć świadomość istnienia takich funkcji/cech, dlatego tutaj je wymienimy:

Modem LTE – czyli innymi słowy slot na kartę SIM. Dawniej praktycznie niezbędne wyposażenie sprzętu biznesowego, ale obecnie istotny raczej tylko w bardzo specyficznych przypadkach. Ostatecznie Wi-Fi dostępne jest już praktycznie wszędzie, gdzie można pracować, a jeżeli pracujemy w terenie/trasie, to bez najmniejszego problemu udostępnimy sobie Internet z telefonu. Niemniej warto mieć na uwadze, że nadal da się kupić laptopy z modemem GSM.

Czytnik Smart Card – tu ponownie bardzo dużo zależy od tego, czy wiemy, co to Smart Card. Jeżeli nie, to znaczy, że nie jest to nam potrzebne i można przejść dalej. A jeżeli wiemy i potrzebujemy, to w zasadzie nie było powodu, aby nas uświadamiać na filmie :)

Windows w wersji Pro – ten punkt w sumie powinien się znaleźć w filmie, gdyż często o tym, że go potrzebujemy (choćby do pracy w domenie) dowiadujemy się już po fakcie. Szczęśliwie większość ultrabooków, które dobrze wypadają we wszystkich przez nas wskazanych punktach, również posiada system w tej właśnie wersji.

Jeżeli Waszym zdaniem jeszcze jeszcze coś bardzo istotnego, a o tym nie wspomnieliśmy, to koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. A jeżeli zaciekawił Was sam ultrabook z filmu (Huawei MateBook 14s), to TUTAJ znajdziecie jego pełną recenzję. Niebawem też, zgodnie z zapowiedzią na filmie, Asia wróci do Was z prezentacją tego właśnie modelu od nieco mniej biznesowej strony.