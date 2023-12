Zapowiadałem, że rok się kończy i co? Wykrakałem! Nie wiem, czy dla was już się skończył, czy skończy się za chwilę, ale nie przeszkadza mi to w podsumowaniu 2023 roku, omówieniu najważniejszych wydarzeń i tego, co się klikało w znanej (i lubianej?) formule.

Czym żyliśmy w 2023 roku? Co czytaliśmy, co nas interesowało? Oto zestawienie co ciekawszych newsów, o których pisałem wam i opowiadałem wam w 2023 roku. To ukoronowanie mojej pracy, polegającej na wykorzystywaniu dobrej dziennikarskiej roboty moich koleżanek i kolegów z redakcji. Czas na pasożytniczo-subiektywne zestawienie SięKlikało 2023.

Podsumowanie roku, czyli SięKlikało 2023 na YouTube, tej!

Tanie Tesle w Niemczech

Niemiec kupi tanio Teslę, a Polak ją potem od niego odkupi. Tak było, nie zmyślam! Taki newsik znalazłem na początku roku. Chodziło tu o to, że w Niemczech klepnięto dofinansowania do zakupu Tesli Model Y oraz 3. Kasa z dofinansowania do zakupu elektryka obniża ceny samochodów do plus/minus 40 tys. euro, co w Niemczech jest spoko promką.

To były jednoznacznie dobre wieści, bo wiecie - nowa Tesla za niespełna 200 tys. złotych, to używana Tesla za znacznie, znacznie mniej niż 200 tysięcy złotych. Handlarze do dziś pewnie zacierają ręce, bo choć trudno powiedzieć, czy Polska już wstała z kolan, to faktem jest, że za lat kilka używane Tesle od Niemca wpadną na nasz rynek.

Nadszedł kres samochodów spalinowych

W lutym ogłoszono koniec samochodów spalinowych! Europosłowie przegłosowali wtedy projekt nakazujący sprzedaż samochodów bezemisyjnych od 2035 roku. Klamka zapadła. Ostatni petrol head zgasi kontrolkę silnika w swoim spalinowcu.

Pytanie oczywiście, czy ma to sens? Czy elektryki w krajach, w których prąd produkowany jest ze spalania paliw kopalnych to faktycznie takie zielone środki transportu? Temat jest dyskusyjny i rozwojowy, zwłaszcza że w Polsce ma być i atom, i energetyka wiatrowa, więc może należałoby z wolna przestać hejtować tak te elektryki?

Nowe logo NOKII

NOKIA - kojarzycie? Kiedyś ceniony producent telefonów komórkowych, lider, potentat… No, a dziś? Jaka była NOKIA w 2023 roku? Żadna. Ale za to zmieniła logo na takie, które wygląda jak logo KIA, ale brzydsze.

Nie będzie nowego Androida dla Samsunga Galaxy S20 FE

Macie Samsunga Galaxy S20 FE? No, to w 2023 roku Samsung powiedział wam wprost, że czas wymienić telefon, kiedy oznajmił, że ten genialny średniak nie dostanie już nowego Androida.

Z jednej strony szkoda, z drugiej - może to i dobrze, trzeba się rozwijać, a S20 FE było tak doskonałą konstrukcją, że zabetonowało średnią półkę Samsunga na kilka ładnych lat.

Netflix i kontrowersje wokół Kleopatry

Pamiętacie, jak to Netfliksowy serial o Kleopatrze zderzył się z falą krytyki? Tak, no Netflix wyskoczył z serialem dokumentalnym o Kleopatrze, w którym to Kleopatra jest niebiała. Jest taka mocno opalona. Krytycy wytykają twórcom serialu, że w nosie mają historyczną akuratność, w myśl której Kleopatra była raczej blada, miała ostre rysy twarzy i takie tam. Pamiętam, że bawiło mnie to w kwietniu i bawi do dzisiaj, bo kiedyś wybielanie bohaterów popkultury, a dziś ich… Nie, dobra, zostawmy to.

Nie Redfall, a Red fail

Kojarzycie Redfall? Tę strzelankę z wampirami, co to miała być hitem w Game Passie? Dziś już może niekoniecznie kojarzycie, hehe. No, to jak wyszła, to Maciej zagrał i napisał recenzję Redfall, Co mu tam nie grało? Ano w dużym skrócie, gra była schematyczna, nudnawa, źle zoptymalizowana, nieszczególnie ładna i zabugowana fest.

I nie wiem, czy coś się w niej przez te kilka miesięcy zmieniło…

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom grą roku?

W maju, od razu praktycznie po tym, jak wyszła nowa Zelda, to z miejsca została okrzyknięta grą roku… No bo jak nowa Zelda nie miałaby być grą roku?! Gra, w której można robić wszystko?!

Jak doniósł nam wtedy Wojtek, według recenzentów jak świat długi i szeroki The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ma wszystko, od klimatu, po kreację świata i zbiera celujące noty. Fakt, ktoś tam wystawił ocenę 6 na 10, ale wiadomo, fani Nintendo go zjedli żywcem. Ciekawy jest to news z perspektywy grudnia 2023, kiedy to wszyscy wiemy, że trzeci Baldurs Gate został grą roku.

Kosztowny Wiedźmin

Pamiętacie ile kosztował Netfliksowy Wiedźmin? Jakieś pół roku temu Forbes zrobił raport i w tym raporcie zaraportował to i owo o kosztach Wiedźmina. Dwa pierwsze sezony tej Netfliksowej Gry i tron oraz Rodowód Krwi, ten spin-off, którego nie da się oglądać, kosztowały niespełna 319 milionów dolarów.

Po obejrzeniu trzeciego sezonu tej padaki nie potrafię tego skomentować. Chciałbym, wiecie, naprawdę bym chciał, ale tyle razu już w tym roku strzępiłem jadaczkę na tę parodię, że już nie mam sił.

Intel wybuduje w Polsce fabrykę procesorów

Jakoś w czerwcu bodajże Intel zapowiedział wybudowanie w Polsce fabryki procesorów, a konkretnie - Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników. Paweł nam wtedy rozpisał, że Intel kombinuje przy organizacji łańcucha dostaw, by uodpornić się na globalne kryzysy: pandemie i inne takie, i dlatego buduje nowe fabryki w Stanach i Europie, które mają śmigać aż miło do 2030 roku.

Windows w chmurze?

W lipcu mówiłem wam o planach odpalenia Windowsa w chmurze, a nawet w sumie nie tyle planach, co wycieku jakichś tam danych czy prezentacji, gdzie napisane było, że ktoś takie coś rozważa. Cóż, póki co na rozważaniach stanęło, ale wydaje mnie się, że to kwestia czasu. W końcu dziś wszystko jest na abonament, nawet samochody.

Pierz w 30 stopniach i oszczędzaj hajs

Również w lipcu Norbert przygotował dla was tekścik, w którym rzucał kwotami, które można zaoszczędzić, kiedy pierze się w 30 stopniach.

Ja wiem, że w zasadzie nic w tym newsie nie zasługuje na wyróżnienie, ale - no nie mogę sobie odmówić małych złośliwości i humorystycznej wrzutki, która pokazuje, że Norbert to się najlepiej odnajduje w takiej właśnie tematyce jak pranie w 30 stopniach. Hehe…

Płonące samochody… Na statku

Sierpień w naszym przeglądzie newsów zdominował wątek płonących samochodów na statku. Pamiętacie temat?

Było tam jakieś 3 tysiące samochodów i jakieś 30 (chyba) elektryków i to elektryki właśnie miały stanowić problem w ugaszeniu pożaru statku płonącego sobie kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeża Holandii, bo, no wiecie, elektryki inaczej się palą i inaczej się je gasi.

Dziś wiemy, że świat się od tego pożaru nie skończył, że w ogóle w sumie to nic strasznego się nie podziało, ale wtedy, w tym słonecznym sierpniu pół internetu się spruło, że elektryki to zło, że elektryki to, że tamto. Niesamowite jest to, jak ciągle gardzimy tą motoryzacyjną rewolucją.

IFA 2023

IFA 2023 - oto był temat wiodący we wrześniu. News nad newsami i event, który zmęczył mnie strasznie. I nie wiem do dziś, czy mnie ta IFA zmęczyła, bo była po prostu nudna i nie pokazano tam niczego interesującego, czy to ciężar wieku mnie zaorał i fakt, że co jakieś 2 tygodnie otrzymujemy łamiące wiadomości i newsy nad newsami. No cóż, cały ambaras polega na tym, że wszyscy się tak przyzwyczailiśmy do ciągłego ogłaszania rewolucji, że trudno mi wykrzesać z siebie entuzjazm na myśl o kolejnej lodówce z Wi-Fi, pralce z NFC, czy smartfonie z 5-krotnym zoomem optycznym.

Dziura w Wielkim Murze

Również we wrześniu dwójka pracowników budowlanych zrobiła wyłom w Wielkim Murze i kompletnie ta parka nie ogarnęła co tyle hałasu. Szok.

Volvo kończy z Dieslem

W październiku mówiłem wam, że Volvo kończy z Dieslem.

Kobiety lubią brąz… Znaczy się, kwadratowe smartwatche!

W tym samym październiku mówiłem też, że kobiety wolą kwadratowe smartwatche i że ludzie kupują smartwatche, bo są dodatkiem do stylizacji.

Taki to dodatek do stylizacji, jak osiodłana świnia to rączy wierzchowiec, ale co ja tam wiem…

Rzecz dla vlogerów, czyli Canon PowerShot V10

W październiku wrzuciłem też w przegląd SięKlika krótki teścik Canona PowerShot V10 - kamerki do vlogowania, za który ktoś mnie tam zwyzywał, że jak będę wrzucał rzeczy, które nikogo nie interesują, to nie będzie mnie oglądał.

No i do końca roku już żadnego testu w SięKlika nie zrobiłem, ale tylko dlatego, że testowałem rzeczy, które mogą kogoś zainteresować, więc no, nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa!

Niemieckie domy z drukarki 3D

Działo się w SięKlika w listopadzie! Paweł zrobił chyba najlepszą grafikę na fotę otwierającą i miniaturę na YouTube`a, a ja wrzuciłem newsa o niemieckich domach z drukarek 3D. Odcinek wrzuciliśmy do sieci grubo po 15 października, więc, hmm, ten news nie był przypadkowy…

Bezpieczny Black Friday

W listopadzie wywiad z prawnikiem dla was przeprowadziłem, żeby was, nas wszystkich w sumie przestrzec przed oszustwami podczas Black Friday. Fajny to był wywiad, taki merytoryczny.

U mnie podziałał, bo nikt mnie na Black Friday nie oszukał, co może wynikać z tego, że w końcu niczego wtedy nie kupiłem…

Grudzień, grudzień…

Co było w grudniu? Świeży grudniowy odcinek macie na YouTube, tej!

I tak kończy się 2023 rok

Czy można podsumować podsumowanie? Cały odcinek jest podsumowaniem, to może darujmy sobie podsumowanie, co nie? Czas na podziękowania. Dziękuję wam pięknie za ten rok spędzony na oglądaniu mojej brodatej gęby i czytaniu tego, co przerzucam z filmu w tekst. Dziękuję za wyświetlenia, za porównania do YouTube`owej konkurencji, za słowa miłe i niemiłe. Tak, za komentarze też dziękuję - nie było ich wiele, ale te konstruktywne, zwłaszcza odnoszące się do tego, że powinienem schudnąć i zgolić futro, biorę sobie do serca i nie zamierzam w sobie niczego zmieniać. To znaczy, fajnie byłoby zgubić parę kilo, ale realistą się zrobiłem na stare lata.

A tak na poważnie, to dzięki, że byliście z nami! Obiecałbym, że w przyszłym roku mniej będę sobie robił jaj, a więcej skupiał się na wartości merytorycznej, ale, spójrzmy prawdzie w oczy - ten świat brany na poważnie jest nie do zniesienia.

Udanej zabawy sylwestrowej życzę tym, którzy postrzegają nadejście nowego roku jako coś optymistycznego i spokojnej nocy wszystkim opiekunom psów, kotów, łosi, jenotów i bydła opasowego.

Coby ten nowy rok, jak już się przewróci i sobie gębę rozwali na asfalcie, to żeby rozwalił ją sobie mniej niż zrobił to rok 2023…