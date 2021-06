Wpadły wam w oko płyty serii NZXT N7, ale czekaliście na model dla najnowszych procesorów Intela? To się doczekaliście - przed wami recenzja NZXT N7 Z590!

Firma NZXT nie odpuszcza i po testowanej przez nas płycie NZXT N7 B550 dla procesorów AMD, prezentuje z kolei model wyposażony w topowy chipset Intela z segmentu mainstream. Proszę o powstanie i gromkie brawa - oto NZXT N7 Z590. Przyglądamy się modelowi w wersji białej, ale na rynku dostępny będzie również wariant w kolorze czarnym.

Przypomnijmy, że płyty oparte na chipsecie Intel Z590 obsługują procesory Comet Lake (10-ta generacja Core) oraz Rocket Lake (11-ta generacja Core). Na naszych łamach mogliście się zapoznać na przykład z recenzją Core i9-11900K, czy też testem Core i5-11600K.

NZXT N7 Z590 - płyta główna dla procesorów Intel Rocket Lake

Płyta główna NZXT N7 Z590 - dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?

osłona płytki drukowanej sprawia, że doskonale się prezentuje

obsługuje procesory Intel Comet Lake (10-ta generacja Core) i Rocket Lake (11-ta generacja Core)

umożliwia podkręcanie zarówno procesora, jak i pamięci RAM

obsługa PCI Express 4.0 (w wybranych slotach PCIe i M.2) - nie dotyczy modeli Comet Lake

obsługa technologii Resize BAR

Wi-Fi 6E (ax) i Bluetooth 5.2 w standardzie

3 x UBS 3.2 Gen 2 (10 Gb) + możliwość wyprowadzenia USB 3.2 Gen 2 typu C na przód obudowy ORAZ jeden port C Gen 2x2 (20 Gb) na tylnym panelu

Wiele tu nie można dodać - wygląd płyt N7 jest już doskonale znany dzięki charakterystycznej osłonie PCB w kolorze białym. Co ciekawe, swego czasu NZXT oferowała osłony do modelu bodaj Z390, stylizowane dla fanów gry Fallout. Teraz modderzy chyba sami muszą wziąć się do roboty ;-).

NZXT N7 Z590 - specyfikacja

Model NZXT N7 Z590 Podstawka CPU Intel LGA 1200 Chipset Intel Z590 Technologie multi-GPU tak (2-way CrossFireX) Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki tak (HDMI 1.4b) Sloty RAM 4 x DDR4 Maks. Taktowanie RAM 4600 MHz (OC) Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 2 x PCIe (4.0 x16 i 3.0 x4) - Comet Lake bez obsługi 4.0 Sloty PCIe x4 brak Sloty PCIe x1 3 x PCIe 3.0 SO-DIMM.2 brak Gniazda wentylatorów/WC 6/1 Porty SATA/SATA Express 4 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 2 (4.0 x4 i 3.0 x2) - Comet Lake bez obsługi 4.0 Thunderbolt brak Wi-Fi / Bluetooth Intel Tri Band Wireless-AX210 Wi-Fi 6E + BT 5.2 LAN 1 (Realtek RTL8125BG 2.5G) USB 2.0 (tylny panel) 8 (2) USB 3.2 Gen1 5 Gb (tylny panel) 8 (4) USB 3.2 Gen2 10 Gb + Gen2x2 20 Gb (tylny panel) 4 (3) + 1(1) Gniazda zasilania 1x 24-pin + 1x 8-pin + 1x 4-pin Audio Realtek ALC1220 Dodatkowe technologie 4 podłączenia podświetlenia RGB LED (2 x NZXT, 1 x 5V i 1 x 12V) + oprogramowanie do obsługi NZXT CAM Format ATX (24,4 cm x 30,5 cm)

Warto podkreślić, że płyta jest gotowa na obsługę Wi-FI 6E (pasmo 6 GHz), ale do działania potrzebna jest jeszcze odpowiednia aktualizacja Windows.

Dla dociekliwych publikujemy również tabelkę z bardziej szczegółowymi danymi, dotyczącymi m.in. mosfetów:

NZXT N7 Z590 - sloty i porty

Ten model oddaje nam do dyspozycji dwa pełnowymiarowe sloty PCIe x16. Pierwszy z nich jest wzmocniony i jeśli tylko na płycie znajduje się Core 11-tej generacji działa zgodnie ze standardem 4.0. Drugi działa w standardzie 3.0 z maksymalną przepustowością x4. Oprócz tego znajdziemy tu trzy sloty PCIe x1 zgodne ze standardem 3.0.

Płyta udostępnia również dwa gniazdka M.2, które ukryte są za zaślepkami. W górnym gniazdku możemy zainstalować szybkie SSD NVMe zgodne ze standardem 4.0. Gwoli wyjaśnienia - SSD PCie 4.0 możemy zainstalować również w M.2 z obsługą PCIe 3.0, ale wtedy nie będą działać w pełni możliwości (ograniczenie przepustowości).

Jeśli chodzi o możliwość podłączenia klasycznych nośników SATA, to mamy tu cztery gniazdka SATA III. Niby trochę mało, ale w praktyce wystarczy w 99% przypadków. Obok portów SATA mamy gniazdko pinowe do wyprowadzenia dodatkowych portów USB 3.1, a obok gniazda ATX - do wyprowadzenia portu USB C (i to w wersji 3.2 Gen2, czyli o przepustowości 10 Gb/s).

Na tylnym panelu również biedy nie ma:

wyjścia anten Wi-Fi i BT

przycisk do resetowania ustawień UEFI BIOS

jedno wyjście obrazu zintegrowanej grafiki (HDMI 1.4b)

dwa porty USB 2.0 (czarne)

port USB 3.2 Gen2 (jasnoniebieski)

port USB 3.2 Gen2x2 (typu C)

cztery porty USB 3.2 Gen1 (niebieskie)

gniazdko LAN

dwa porty USB 3.2 Gen2 (niebieskie)

optyczne wyjście dźwięku S/PDIF

pięć portów mini-jack do obsługi urządzeń audio

Ostatnio zwrócono mi uwagę, że porty które określam jako błękitne, wcale błękitnymi nie są (w grę wchodził jakiś inny kolor, chociaż wydaje mi się, że producenci określają je właśnie jako cyan) - więc jak prawdziwi faceci określajmy je po prostu jako niebieskie i jasnoniebieskie ;-).

NZXT N7 Z590 - UEFI BIOS

Wygląd interfejsu UEFI BIOS raczej nie jest dla NZXT imperatywem i w zasadzie zmian nie ma tu wiele. Grunt jednak, że jest on przejrzysty i wdrożono tu wszystkie niezbędne opcje.

NZXT N7 Z590 - czy warto kupić?

Najtańsze płyty Z590 można znaleźć w cenie około 700 złotych (nie żebyśmy takie polecali...). Jak się domyślacie, za model NZXT ubrany w piękną białą zbroję zapłacimy znacznie więcej. MSRP ustalono na niecałe 280 euro, co w przeliczeniu da nam jakieś 1200-1300 złotych. Dużo, ale w tym wypadku dopłacamy również za wygląd.

Płyty Z590 powinny przyciągnąć osoby które są równocześnie zainteresowane procesorami Intel Rocket Lake, jak i ich podkręcaniem. Bowiem tylko topowy chipset Z590 oddaje możliwości pełnej zabawy OC. Takie połączenie (Z590 + Rocket Lake) daje również inne korzyści, jak możliwość wykorzystania PCI Express w wersji 4.0.

Warto przypomnieć, że PCI Express w wersji 4.0 obejmuje jedynie pierwszy slot PCIe x16 oraz pierwsze gniazdko M.2 - niestety nie ma tu takiego bogactwa jak w przypadku płyt AMD X570 i konfiguracja przypomina raczej płyty AMD B550.

Płyta ma generalnie wszystko co użytkownikowi potrzebne do szczęścia - jest tu Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2, LAN w wersji 2.5G, jest sporo portów USB 3.2 Gen2 (z możliwością wyprowadzenia na przód takiego portu typu C) oraz jeden port typu C w najnowszym standardzie 2x2 (20 Gb/s) i na deser - sporo możliwości podłączenia podświetlenia RGB, które można kontrolować dzięki oprogramowaniu NZXT CAM.

To co wyróżnia NZXT N7 Z590 wśród innych płyt z tym chipsetem to oczywiście wygląd - ale na pozostałe wyposażenie również nie można narzekać.

Warto również wspomnieć, że w stosunku do modelu Z490 wprowadzono tu kilka istotnych zmian, jak choćby znacznie mocniejsza sekcja zasilania (12+2 w stosunku do 8+2), czy też większa ilość warstw PCB.

Jeśli więc marzy ci się płyta główna o odjazdowym wyglądzie, która ma dodatkowo umożliwiać podkręcanie procesorów Rocket Lake to NZXT N7 Z590 wydaje się być ciekawym wyborem. Jeśli zastanawiacie się w kooperacji z jakim producentem NZXT wydaje swoje płyty, to śpieszymy z wyjaśnieniem, że jest to ASRock, czyli producent posiadający wieloletnie doświadczenie w branży i mający w swojej ofercie wiele ciekawych modeli.

NZXT N7 Z590 - ocena końcowa

cieszący oko design - idealna dla modderów

obsługa procesorów Core 10-tej i 11-tej generacji

możliwość podkręcania procesora i pamięci RAM

obsługa PCI Express 4.0 (tylko procesory Rocket Lake)

3 x USB 3.2 Gen2 na tylnym panelu + 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (typu C)

wyprowadzenie USB typu C 3.2 Gen2 na przód obudowy

Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 w standardzie

cena

HDMI w wersji 1.4b

PCIe 4.0 tylko w jednym slocie i gniazdku M.2

90% 4,5/5

