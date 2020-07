Wcale nie zagubiona w Kosmosie, a stąpająca twardo po ziemi Lucy Robinson recenzuje telefon Oppo Reno 3. To właśnie ona dostała od nas szansę na przygodę z tym smartfonem.

W maju zbieraliśmy od was propozycje dotyczące konsumenckiej recenzji telefon OPPO Reno3. Już miesiąc minął od wyłonienia szczęśliwej zwyciężczyni, znanej w internecie jako Lucy Robinson, a naszej recenzji OPPO Reno3 na benchmark.pl stuknęły właśnie dwa miesiące.

W sprzedaży ten telefon jest już prawie trzy miesiące, a mimo to wciąż na forach i grupach poświęconych marce OPPO pojawiają się pytanie „czy warto?”. Poniższa wideorecenzja, może wam bardzo się przydać jako spojrzenie tę markę, odmienne niż nasza typowa redakcyjna recenzja.

Recenzja Reno 3 jakiej jeszcze nie widzieliście

OPPO Reno3 to dobry telefon na lato, choć następca już puka do drzwi

OPPO bardzo szybko rozwija swoją serię Reno. Czy dacie głowę, że nie tak dawno, bo wiosną 2019 roku debiutowało w Polsce OPPO Reno, któremu należałoby przypisać numerek jeden. Jesienią poznaliście nasze zdanie o Reno2 i dowiedzieliście się, co czyni ten smartfon tak atrakcyjnym.

Niedługo potem pojawiła się zapowiedź trzeciej generacji Reno, na który w Polsce troszkę poczekaliśmy. Mimo trudnej sytuacji na świecie, OPPO Reno3 pojawił się w naszych sklepach w kwietniu i wciąż stanowi bardzo ciekawą ofertę tego producenta.

Oppo nie byłoby jednak sobą, gdyby nie wprowadziło już kolejnego modelu. W czerwcu 2020 OPPO Reno4 nabrał realnych kształtów Chinach i pewnie jeszcze w tym roku usłyszymy o nim na dobre.

Tymczasem rozpoczęło się lato i to świetna okazja, by sięgać po funkcje jakie oferują smartfony. Nasze zestawienia i rankingi pomogą wam odpowiedzieć na ogólne pytanie jaki telefon wybrać. Ale może nie warto tracić czasu, zwlekać z decyzją, gdy słońce świeci za oknem i od razu sięgnąć po Reno3. Decyzja należy do was.

Czytaj więcej na temat produktów Oppo: