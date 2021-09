Pikachu i reszta ekipy kontratakuje w grze Pokemon Unite! Produkcja jest dostępna na "Pstryczka" oraz urządzenia mobilne. Zobacz, czy warto zainteresować się tą grą!

Pokemon Unite to nowa gra typu MOBA

Gra dostępna jest na smartfony i tablety z Androidem / iOS oraz na Nintendo Switch

Pokemon Unite jest grą darmową, ale zostały w niej zawarte mikropłatności

Kiedy pokemony wkraczają do akcji to kończą się żarty - wystarczy przypomnieć sobie szał na Pokemon GO. Tym razem pokemony wylądowały w grze typu MOBA, czyli Multiplayer Online Battle Arena. Pokemon Unite jest grą darmową, ale w aplikacji możemy dokonać opcjonalnych zakupów. Obecnie za prawdziwą kasę możemy kupić np. skórki do postaci, więc na razie nic nie wskazuje by miała to być produkcja P2W. Jeśli szukasz innych ciekawych darmowych gier na Androida, nie zerknijcie do naszego zestawienia najlepszych darmowych gier na smartfony i tablety.

Pokemon Unite - drużynowe walki pokemonów na arenie

Przypomnijmy tylko, że najsłynniejsi przedstawiciele gatunku MOBA to League Of Legends czy DOTA 2. Zainteresowani? Przypomnijmy, że nawet CD Projekt RED próbował swoich sił w tego typu grach, czego efektem był The Witcher Battle Arena, ale gra nie osiągnęła dużego sukcesu i jej serwery zostały już dawno zamknięte. Niech spoczywa w pokoju.

Jak zainstalować Pokemon Unite? Bardzo prosto - w przypadku urządzeń z Androidem udajemy się na dedykowaną stronę w sklepie Google Play, a w przypadku produktów z logo nagryzionego jabłka na odpowiednią stronę sklepu AppStore. Posiadacze Switcha z łatwością znajdą grę w sklepie Nintendo. Jest tu crossplay, czyli gracze na różnych platformach mogą ze sobą konkurować.

Zanim przejdziemy dalej zerknijcie na oficjalny trailer Pokemon Unite, co pozwoli wam w przybliżeniu zapoznać się z grą.

Pokemon Unite - jak grać i o co chodzi w tej grze?

Generalnie rzecz biorą to po prostu kolejna MOBA, ale tym razem z pokemonami. Gracze łączą się w dwie pięciosobowe drużyny i walczą przeciwko sobie online na arenach. Każdy z graczy (trenerów pokemonów) steruje podczas meczu wybranym przez siebie pokemonem, który naturalnie charakteryzuje się unikalnymi cechami oraz zróżnicowanymi atakami. W czasie walki może on przeobrażać się w kolejne wersje (czyli np. Charmander ewouuluje w Charmeleona, a następnie w Charizarda itd.).

Na arenie znajdują się jednak nie tylko gracze, ale i dzikie pokemony, z którymi również możemy walczyć. Walka z innymi pokemonami (czy to graczami, czy też sterowanymi przez sztuczną inteligencję) nie jest jednak głównym celem gry. Okazuje się, że jest to... mecz. Naszym celem jest strzelanie bramek, za które są naliczane punkty. Każda z drużyn ma do dyspozycji trzy bramki - swoich bramek oczywiście należy bronić, można w nich również odzyskać energię.

Skoro generalnie trzeba strzelać gole, to po co wogóle walczyć z innymi pokemonami? Dzięki temu zyskujemy energię konieczną do ataku na bramkę. Wielkiej filozofii tu nie ma i każdy szybko ogarnie podstawy gry, zwłaszcza, że Pokemon Unite oferuje oczywiście samouczek.

Niestety w obecnej chwili gra nie oferuje wsparcia polskiego języka.

Pokemon Unite - wideo z rozgrywki

Jeśli interesuje was jak wygląda rozgrywka w Pokemon Unite, poniżej znajdziecie zapis przykładowego meczu. Oczywiście gram jak kompletny lamus, bo był to mój pierwszy mecz w tej grze ;-). Grałem na smartfonie ASUS ROG Phone 3, a na dole ekranu możecie znaleźć dane dotyczące szybkości działania gry oraz podzespołów. Podczas meczu praktycznie przez cały czas możemy liczyć na stałe 60 klatek na sekundę, zaznaczamy, że nie włączałem trybu X (czyli trybu Turbo w smartfonach ROG Phone).

Nie tylko Pokemon Unite

Jeśli szukasz innych gier MOBA na smartfony, z pewnością warto zerknąć na League of Legends: Wild Rift czy Marvel Super War.

Lubisz Pokemony, chciałbyś w nie pograć na smartfonie czy tablecie, ale gry typu MOBA nie są dla Ciebie? Z pewnością warto spróbować wiecznie żywe Pokemon GO, czy też Pokemon Quest.



Moja przygoda z Pokemon GO skończyła się dawno temu, ale bardzo ciepło wspominam tę grę