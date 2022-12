Sprzęt do gier

Święta zbliżają się wielkimi krokami - to doskonały moment na aktualizację swojego gamingowego stanowiska lub sprezentowanie komuś bliskiemu dobrego sprzętu na lata. Sprawdźcie przygotowane przez nas propozycje produktów HyperX, które warto podarować pod choinkę.

Sprzęt gamingowy sprawdzi się nie tylko wśród graczy

Wielokrotnie wspominałem w testach urządzeń przedstawianych jako gamingowe, że tego rodzaju sprzęt spisuje się doskonale nie tylko w „jaskini gracza”. Z pewnością sprawdzi się również w przypadku osób, które swoją pracę przeniosły do domu. Wszak urządzenia „biurowe” są często stworzone tylko po to, aby po prostu działać - bez dodatkowych funkcjonalności.

Jeśli zatem znacie swoje oczekiwania, jesteście świadomymi klientami i chcecie wybierać jak najlepsze urządzenia, które odnajdą się w każdych warunkach, to poznajcie nasze propozycje sprzętu HyperX na święta. Znajdziecie tutaj coś dla siebie, ale też dla najbliższych.

Mikrofony HyperX: SoloCast, QuadCast S i DuoCast. Przyznajcie, że to całkiem duży wybór

Dobry i tani mikrofon na święta? HyperX SoloCast poleca się pod choinkę

Każdy miłośnik sieciowych gier multiplayer przynajmniej raz w „karierze” spotkał się w trakcie rozgrywki z osobą, której mikrofon nadawał się wyłącznie do zbiórki elektrośmieci.

Zaraz obok umiejętności, sprzęt gracza odrywa wyjątkowo istotną rolę podczas krótszych lub dłuższych posiadówek przed konsolą tudzież pecetem. Dlaczego zatem nie sprawić sobie dobrego mikrofonu, dzięki któremu wirtualni współtowarzysze docenią, że dbasz o ich słuch, a przy okazji unikniesz niechcianych próśb w stylu „powtórz, bo Cię nie słychać!”.

Ewentualnie przegranej rozgrywki w CS:GO nie trzeba będzie tłumaczyć tym, że ktoś kogoś nie zrozumiał.

Biały mikrofon HyperX SoloCast to dobre rozwiązanie dla tych, którzy mają niewiele miejsca na biurku - i zależy im na minimalistycznym wyglądzie

Nasza pierwsza propozycja, HyperX SoloCast była już u nas „na warsztacie” i rezultat testu mówi sam za siebie - to świetny sprzęt dla graczy, ale też początkujących autorów podcastów. Doskonale sprawdzi się też, kiedy od rana przeprowadzasz spotkania z współpracownikami przesiadując w domu na home office lub w biurze.

Aby mikrofon był gotowy do pracy, wystarczy podłączyć go przewodem USB-C. To szybkie rozwiązanie plug-and-play

Jego niewątpliwe zalety to kompaktowe gabaryty i szybkie podłączenie do komputera. Mikrofon wystarczy wyciągnąć z pudełka, podłączyć kabel USB - i tyle. Sprzęt jest gotowy do pracy.

Producent zadbał też o to, w jaki sposób SoloCast prezentuje się na biurku - a zatem poza klasycznym, czarnym kolorem, możesz kupić białą wersję, która sprawia wrażenie jeszcze bardziej minimalistycznego i wyważonego wzornictwa.

Biały i czarny - HyperX pomyślał o personalizacji swoich urządzeń

Mikrofon z podświetleniem RGB. HyperX QuadCast S docenią wymagający użytkownicy

HyperX QuadCast S to propozycja dobrego mikrofonu na święta dla tych, którzy oczekują jak najlepszej jakości i przywiązują dużą uwagę do wyglądu sprzętu. W tym przypadku jakość gwarantują aż cztery charakterystyki polarne: stereo, wielokierunkowa, dwukierunkowa oraz kardioidalna.

HyperX QuadCast S to sprzęt dla bardziej wymagających użytkowników. Wskazuje na to m.in. wybór charakterystyki

Co te wszystkie charakterystyki oznaczają w praktyce? Ano tyle, że QuadCast S odnajduje się podczas nagrywania podcastów z rozmówcą, ale też nie jest mu obce rejestrowanie dźwięku instrumentów. O doskonałej jakości w grach i podczas konferencji nie trzeba wspominać, bo to w tym przypadku oczywiste.

Oczywiste jest również to, jak bardzo dla wielu graczy i początkujących streamerów ważny jest „kozacki” wygląd sprzętu na biurku. No i QuadCast S coś na ten temat wie.

Dynamiczne podświetlenie RGB spodoba się nawet przeciwnikom tego typu bajerów. Do tego możliwość dowolnej personalizacji kolorystyki oraz wygodne wyciszanie - wystarczy stuknąć palcem w górną część mikrofonu.

W zestawie z HyperX QuadCast S znajduje się wszystko, czego może potrzebować użytkownik. Warto docenić długi przewód USB-C

Podobnie, jak w przypadku tańszego SoloCast - ten pojemnościowy mikrofon QuadCast S również można kupić w dwóch wersjach kolorystycznych - białej oraz czarnej. Dla mnie jasna wersja jest wręcz genialna - i okazuje się, że nie tylko ja tak uważam, bo HyperX chwali się uzyskaniem nagrody w plebiscycie Design Award 2019 dla tego modelu.

Świetny design, jakość dźwięku, a do tego rozsądna cena - czego chcieć więcej podczas wybierania prezentu pod choinkę?

Zupełnie jak w przypadku mniejszego SoloCast - QuadCast S również można kupić w dwóch wariantach kolorystycznych. Biały wygląda obłędnie!

Nieco większy prezent pod choinkę - monitor dla graczy

Jeśli na biurku osoby, której chcesz podarować prezent pod choinkę już znajduje się wszystko, co tylko można sobie wymarzyć, a jedynym brakującym elementem jest dobry monitor dla gracza, to i w tej kwestii mamy dla Ciebie propozycję.

HyperX Armada - to linia monitorów, które są dostępne w dwóch wariantach (różny rozmiar). Mniejszy z nich ma przekątną 25”, większy natomiast 27”. Różnica „na papierze” nie wygląda na znaczną, ale w praktyce te 2” potrafią wpłynąć na jakość gry i pracy.

W zestawie z HyperX Armada znajduje się dedykowany uchwyt. To wyjątkowo wygodne rozwiązanie, które gwarantuje większy porządek na biurku

Wydawać się może, że tak duże monitory gamingowe zabierają sporo miejsca na biurku i mogą być problematyczne w montażu. Otóż HyperX rozumie ten problem i w zestawie z monitorami jest już dołączony uchwyt montażowy do biurka. Dzięki temu przestrzeń na blacie pozostaje niezakłócona, a wyświetlacz stabilnie wisi na wytrzymałym ramieniu.

Wiadomo, że wygodny montaż to nie wszystko i polecane przez nas sprzęty muszą mieć jeszcze to „coś”. W przypadku HyperX Armada 27 to „coś” stanowi specyfikacja monitora. Panoramiczny panel IPS ma rozdzielczość aż 2560 x 1440 px (QHD), która zapewnia świetną szczegółowość i oddanie kolorów.

Używasz monitora w pozycji wertykalnej? Nie ma problemu - z dołączonym, obracanym uchwytem możesz dowolnie konfigurować ustawienie ekranu

Odświeżanie większego modelu Armada 27 wynosi 165 Hz (czas reakcji 1 ms), a więc sprawdzi się w dynamicznych tytułach. Z kolei mniejszy Armada 25 o przekątnej ekranu 24,5” i rozdzielczości 1920 x 1090 (Full HD) z uwagi na dużo większą częstotliwość odświeżania 240 Hz (1 ms czasu reakcji + obsługa Nvidia G-Sync) będzie dobrym wyborem dla najbardziej dynamicznych gier, w których liczy się wyjątkowa płynność - m.in. wspomniany wcześniej CS:GO.

Może coś mniejszego? Klawiatura i myszka dla graczy na święta

HyperX oferuje cały szereg urządzeń gamingowych. Nie dziwi zatem, że zadowalający wybór akcesoriów znajduje się również w kategorii klawiatur i myszek. Jeśli więc chodzi o te pierwsze, dobrym wyborem może się okazać klawiatura mechaniczna HyperX Alloy Origins, którą dla Was testowaliśmy.

Klawiatura gamingowa z podświetleniem RGB konfigurowalnym według uznania. To dodatek nie tylko dla gracza!

Pełnowymiarowy rozmiar, podświetlenie RGB i odłączany kabel to tylko część jej plusów. Dodatkowymi atutami jest możliwość wyboru przełączników podczas zamawiania w sklepie (m.in. czerwone, niebieskie etc.), ale też stosunkowo cicha - jak na „mechanika” - praca.

Klawiaturę HyperX Alloy Origins można też kupić w nieco bardziej kompaktowym wydaniu - rozmiarze 65%. Ten z pewnością docenią wszyscy, którzy narzekają na brak miejsca na biurku. Warto jednak przed wyborem tego rozmiaru upewnić się, czy jest on wygodny - dla niektórych może to być wada.

Pełnowymiarowa klawiatura ma swoje zalety, ale mniejsza w rozmiarze 60% spodoba Ci się, jeśli nie masz wiele miejsca w miejscu pracy

Do zestawu z klawiaturą warto dokupić „gryzonia” z tej samej stajni - takie rozwiązanie daje wygodniejszą konfigurację i personalizacji obu urządzeń z poziomu jednej aplikacji. Myszkę, którą również dla Was testowaliśmy - i zapadła nam w pamięć jej ultralekka waga jest HyperX Pulsefire Haste.

Zadowalające są jej możliwości personalizacji (nawet 3 wersje kolorystyczne) oraz dwa warianty: bezprzewodowy oraz przewodowy. Tę propozycje o naprawdę niezłym stosunku ceny do jakości wyposażono w znakomity sensor PixArt 3335, który gwarantuje dużą precyzję bez względu na to, czy potrzebujemy myszki do gier, czy dobrze wyglądającego „gryzonia” do klikania tabelek w Excelu.

Tę myszkę kupisz w kilku wariantach kolorystycznych, ale też w wersji przewodowej lub bez kabelka

Drobne prezenty dla gracza od HyperX

Prezenty nie muszą być tak duże, jak wspomniany wcześniej 27-calowy monitor HyperX Armada 27. Przecież w święta liczy się przede wszystkim pamięć (i to nie tylko RAM), a dodatkiem do niej może być drobny upominek.

Podświetlana podkładka pod mysz to już prawdziwa gratka dla graczy. Nie może jej zabraknąć na stanowisku pełnym wielokolorowych urządzeń!

Takim drobiazgiem może być na przykład niby zwykła - a jednak nie do końca - podkładka pod mysz. HyperX Fury Ultra to małe akcesorium, które być może nie będzie prezentować się tak okazale pod choinką, jak wielki monitor - ale z pewnością spodoba się wielbicielom podświetlenia RGB, bo taką funkcją producent kusi do zakupu.

Jeśli nie podświetlana podkładka pod mysz, to może klasyczna - najzwyklejsza i materiałowa. Być może Twoi bliscy pracują w domu i wiesz, że „szorują” myszką po blacie stołu lub biurka - w takiej sytuacji wybierz klasyczną podkładkę Pulsefire Mat, która jest wykonana z dobrej jakości materiałów, a przy tym wygląda elegancko. To jak najbardziej praktyczny prezent.