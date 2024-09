Samsung T9 to najnowszy dysk przenośny w ofercie koreańskiego giganta. Sprzęt imponuje osiągami, ale jest droższy od zbliżonych modeli konkurencji. Sprawdzamy, czy warto do niego dopłacić.

4/5

Dyski przenośne SSD zyskują na popularności, wypierając tradycyjne pamięci flash USB. Nie ma się jednak czemu dziwić. Nośniki oferują coraz lepszą wydajność, a do tego są dostępne w coraz przystępniejszych cenach, co sprawia, że nawet topowe konstrukcje są dostępne dla szerokiego grona klientów - można je wykorzystać do przechowywania i przenoszenia plików, pracy nad projektami multimedialnymi czy nawet instalacji i przechowywania gier. Wybór dobrego dysku jednak wcale nie jest taki prosty.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować dwa popularne dyski przenośne SSD z górnej półki: ADATA SE880 i Kingston XS2000. W porównaniu zabrakło jednak propozycji firmy Samsung – modelu Samsung Portable SSD T9, który również cieszy się sporą popularnością na naszym rynku, mimo, że sprzęt jest znacznie droższy od modeli konkurencji. Czy warto do niego dopłacić? Postanowiliśmy nadrobić zaległości i to sprawdzić.

Specyfikacja dysku Samsung Portable SSD T9

Samsung Portable SSD T9 to następca popularnego modelu Samsung Portable SSD T7 (testowaliśmy model Samsung Portable SSD T7 Touch z czytnikiem linii papilarnych). Docelowo ma on konkurować z takimi modelami, jak ADATA Elite SE880 czy Kingston XS2000.

Model ADATA Elite SE880 Kingston XS2000 Samsung T9 Pojemność 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB 1 TB, 2 TB, 4 TB Interfejs USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s USB 3.2 Gen2x2 20 Gb/s Transfery Odczyt: 2000 MB/s

Zapis: 2000 MB/s Odczyt: 2000 MB/s

Zapis: 2000 MB/s Odczyt: 2000 MB/s

Zapis: 1950 MB/s (1, 2 TB) /2000 MB/s (4 TB) Kontroler Silicon Motion SM2320G Silicon Motion SM2320G Samsung Pablo (S4LR033) Kości pamięci 3D TLC NAND 3D TLC NAND Samsung 136L V-NAND Sprzętowe szyfrowanie - - AES 256 Konstrukcja

Ochrona IP Metalowa obudowa

- Plastikowa obudowa + gumowa nakładka

IP55 Aluminiowa obudowa + gumowa nakładka

- Dodatkowe Kabelek USB C - USB A

Kabelek USB C - USB C Kabelek USB C - USB A Kabelek USB C - USB A

Kabelek USB C - USB C Wymiary/waga 64,8 x 35 x 12,25 mm / 31 g 69,5 x 32,6 x 13,5 mm / 29 g 88 x 60 x 14 mm / 122 g Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat

Samsung Portable SSD T9 - rzut okiem na dysk

Dyski Samsung Portable SSD T9 są dostępne w trzech wersjach pojemnościowych: 1 TB, 2 TB i 4 TB, oraz w dwóch kolorach: czarnym i szarym. Producent udostępnił nam model Samsung Portable SSD T9 o pojemności 2 TB w kolorze czarnym, za który trzeba zapłacić około 900 zł, czyli o połowę więcej niż za odpowiedniki firm ADATA czy Kingston.

Nośnik umieszczono w aluminiowej obudowie pokrytej grubą warstwą chropowatej gumy. Konstrukcja jest większa i znacznie cięższa od innych przenośnych SSD-ków, ale wydaje się solidna, a producent deklaruje wytrzymałość na upadki z wysokości do 3 metrów (choć zastrzega, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych). Niestety, taka obudowa łatwo się brudzi i zbiera kurz, co negatywnie wpływa na jej estetykę. W tej klasie sprzętu to poważne niedopatrzenie.

Z boku znalazł się port USB typ C oraz niebieska dioda informująca o działaniu dysku. Warto dodać, że producent dodaje w zestawie dwa kabelki: USB typ C i USB typ A, dzięki czemu nośnik można podłączyć też do starszych komputerów i laptopów.

Naturalnie możemy liczyć na świetne osiągi. Samsung Portable SSD T9 korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen2x2 i według specyfikacji oferuje transfery sekwencyjne sięgające 2000 MB/s przy odczycie i 1950 MB/s przy zapisie. Sprzęt oczywiście można podłączyć do starszych portów USB, ale jego wydajność będzie ograniczona do przepustowości takiego złącza.



Nośnik nawet przy mocnym obciążeniu zachowuje akceptowalne temperatury

Konstrukcja Samsung ma jedną przewagę nad konkurencją: Samsung Portable SSD T9 obsługuje sprzętowe szyfrowanie AES 256, dzięki czemu można zabezpieczyć przechowywane dane przed niepowołanym dostępem.

Producent udostępnił aplikację Samsung Portable SSD Software na systemy Windows i Android, w której można szybko ustawić hasło dostępu do plików. Po zabezpieczeniu dysku hasłem zapisane pliki będą niewidoczne, a dostęp do nich będzie wymagał podania wcześniej ustalonego hasła.

Testy dysku Samsung Portable SSD T9

Samsung Portable SSD T9 to sprzęt adresowany dla wymagających użytkowników. Jak będzie w praktyce? Postanowiliśmy to sprawdzić, a do testów wykorzystaliśmy nowoczesny komputer, który wykorzystuje potencjał dysków pod USB 3.2 Gen2x2 i USB4.

Wydajność dysku Samsung Portable SSD T9 2TB porównaliśmy do dwóch bezpośrednich konkurentów: ADATA Elite SE880 oraz Kingston XS2000 (obydwa w wersji o pojemności 1 TB).

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark to benchmark syntetyczny, który ma na celu sprawdzić maksymalne teoretyczne osiągi dysków. Testy przeprowadziliśmy w standardowym trybie.

CrystalDiskMark 8 - odczyt SEQ1M Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Elite SE880 1TB 2116,74 Samsung Portable SSD T9 2TB 2034,18 Kingston XS2000 1TB 2000,31

CrystalDiskMark 8 - odczyt SEQ1M Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Elite SE880 1TB 1805,55 Kingston XS2000 1TB 1731,08 Samsung Portable SSD T9 2TB 1318,54

CrystalDiskMark 8 - odczyt RND4K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung Portable SSD T9 2TB 328,06 ADATA Elite SE880 1TB 236,52 Kingston XS2000 1TB 208,8

CrystalDiskMark 8 - odczyt RND4K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung Portable SSD T9 2TB 32,45 ADATA Elite SE880 1TB 26,77 Kingston XS2000 1TB 24,35

CrystalDiskMark 8 - zapis SEQ1M Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Elite SE880 1TB 1847,96 Samsung Portable SSD T9 2TB 1847,35 Kingston XS2000 1TB 1840,19

CrystalDiskMark 8 - zapis SEQ1M Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA Elite SE880 1TB 1606,08 Kingston XS2000 1TB 1595,98 Samsung Portable SSD T9 2TB 1593,54

CrystalDiskMark 8 - zapis RND4K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung Portable SSD T9 2TB 325,03 ADATA Elite SE880 1TB 296,69 Kingston XS2000 1TB 287,41

CrystalDiskMark 8 - zapis RND4K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Samsung Portable SSD T9 2TB 80,58 ADATA Elite SE880 1TB 79,33 Kingston XS2000 1TB 79,04

Samsung Portable SSD T9 wypada podobnie do konkurencyjnych modeli pod USB 3.2 Gen2x2. Warto jednak zwrócić uwagę na bardzo dobre parametry losowego odczytu, ale też dosyć słaby sekwencyjny odczyt przy małej głębokości kolejki.

PCMark 10 Storage Benchmark

Test PCMark 10 sprawdza wydajność dysku pod kątem typowego użytkowania komputera. Wykorzystaliśmy tryb Data Drive Benchmark przeznaczony do testowania dysków zewnętrznych używanych do przechowywania plików.

PCMark 10 Data Drive Benchmark

[punkty więcej = lepiej

ADATA Elite SE880 1TB 1181 Kingston XS2000 1TB 1044 Samsung Portable SSD T9 2TB 924

PCMark 10 sprawdza wydajność dysków pod kątem przechowywania plików, jednak testowany model wypadł tutaj najgorzej z całej trójki.

3DMark Storage Benchmark

3DMark Storage Benchmark to pakiet testów, który symuluje wykorzystanie dysku już typowo pod kątem gamingowego komputera – benchmark sprawdza szybkość ładowania gier, instalowania gry, zapisywania postępów w grze, strumieniowania rozgrywki czy po prostu kopiowania plików gry.

3DMark Storage Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

Samsung Portable SSD T9 2TB 989 ADATA Elite SE880 1TB 974 Kingston XS2000 1TB 951

W kolejnym teście już bez większych zaskoczeń. Właściwie wszystkie dyski podłączone do portu USB 3.2 Gen2x2 oferują zbliżoną wydajność.

Droższy znaczy lepszy?

Samsung Portable SSD T9 został zaprojektowany z myślą o wymagających klientach, którzy oczekują porządnego dysku zewnętrznego. W teorii wszystko się zgadza. Sprzęt oferuje bardzo dobre osiągi, pozwala zabezpieczyć dane, a do tego został nieźle wykonany. Problemem może być jednak wygórowana cena, przez co nośnik dla większości klientów po prostu będzie nieopłacalny.

Nośnik został zamknięty w solidnej, aluminiowej obudowie pokrytej gumą, co powinno zabezpieczyć go przed uszkodzeniami wynikającymi z upadków z wysokości. Nie jest to jednak nośnik do zadań specjalnych, bo zbrakło odporności na pył i wodę. Warto również zauważyć, że taka obudowa łatwo się brudzi, przez co dla niektórych dysk może wyglądać mało estetycznie.

Samsung Portable SSD T9 korzysta ze złącza USB 3.2 Gen2x2, dzięki czemu zaoferuje bardzo dobre parametry odczytu i zapisu (pod warunkiem, że komputer pozwala wykorzystać potencjał tak szybkiego nośnika). W naszym teście uzyskaliśmy dobre osiągi w grach, jednak przy operacjach nastawionych na kopiowanie danych dysk wypadł już słabiej względem konkurencji.

W zestawie producent dodaje kabelki z końcówką USB A i USB C, dzięki czemu z dysku można korzystać zarówno w systemie Windows, jak i Android. Ważnym atutem jest również sprzętowe szyfrowanie, które pozwala zabezpieczyć dane przed niepowołanym dostępem.

Dyski Samsung Portable SSD T9 są znacznie droższe od konkurencji, co czyni je mało opłacalnym wyborem dla większości klientów. Na przykład, testowany przez nas model o pojemności 2 TB kosztuje około 900 zł, czyli o połowę więcej niż konkurencyjne modele o podobnych parametrach. Dopłata może być uzasadniona jedynie w sytuacji, gdy zależy nam na funkcjach takich jak szyfrowanie i ochrona danych.

Opinia o Samsung Portable SSD T9 [2 TB] Plusy dwie wersje kolorystyczne do wyboru,

solidna konstrukcja,

bardzo dobra wydajność w testach syntetycznych,

dobra wydajność w grach,

sprzętowe szyfrowanie AES 256,

w zestawie kabelki USB A i USB C,

5 lat gwarancji. Minusy ustępuje konkurencji w testach przechowywania plików,

stosunkowo duży i ciężki,

łatwo brudząca się obudowa,

brak klasy odporności IP,

dużo droższy od konkurencji.

