W budżecie do 100 zł zmieszczą się słuchawki sportowe Pioneer SE-CL5BT. Dostępne są w pięciu wersjach kolorystycznych - białej, szarej, czerwonej, zielonej i niebieskiej. Oferują już całkiem dobry czas pracy na baterii, około 7-8 godzin słuchania muzyki bez przerwy. Są odporne na pot i wilgoć, ale nie są całkowicie wodoszczelne. Innymi słowy na trening wystarczą, ale gdy w czasie biegania złapie Was ulewa, to lepiej je schowajcie. Mają dobry mikrofon do rozmów telefonicznych i kontroler do sterowania muzyką. Słuchawki odtwarzają dźwięk przez Bluetooth, ale z lewej do prawej poprowadzony jest przewód, który umożliwia ich zawieszenie na szyi. Grają przyzwoicie, ale rzecz jasna nie są to słuchawki dla audiofili. Nadają się do sportu i rekreacyjnej jazdy na rowerze.

Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz